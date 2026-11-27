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Нарочно не писах веднага след мача в Марсилия, но – уви - и на сутринта нищо не се е променило, изобщо не станах по-спокоен. Снощи беше една от най-тъжните вечери в живота ми.

Това коментира във "Фейсбук" Стефан Иванов.

Не само защото мои приятели и познати станаха обект на насилие от страна на разпищолили се със съдействието на „охраната“ френски изроди. А и защото аз, с моите четиридесет и три години по стадионите, не съм видял по-страхлива и по-жалка (липса на) реакция от страна на ръководството на любимия ми футболен клуб към събитията. По трибуните пребиват твои привърженици – включително жени и деца, а нашите футболисти си пеят химна на Лига Европа и си оправят прическите пред камерата. Безбройните директори и заплатаджии в клуба гледат на другата страна, разсейват се и кършат пръсти. Левски е жив не заради вас, а заради тези, които го обичат истински.

Вече няма никакво значение кой какво ще каже или направи. Късно е! Срама го лепнахте вие. Обаче не само върху себе си, а върху целия ни клуб. В такава ситуация веднага прекратяваш мача, а ако делегатът и другият отбор не са съгласни, просто ти излизаш. Без значение от цената! Българската кръв по седалките на централната трибуна няма цена! И тежи на гузната ви съвест!

Помните ли преди години, когато на стадиона на „Галатарасай“ в Истанбул нарочно бавеха пускането на сини фенове в нашия сектор, как реагира тогава ръководството на „Левски“? Домакините съвсем умишлено бяха допуснали едва 200-300 души от закупили билети около 1500, а мачът вече започваше. И тогава някой от ръководството на клуба говори с делегата и той заяви, че докато не влезе и последният фен на Левски, мачът няма да започне. Така и стана, веднага отвориха още един-два входа, а ние бяхме от последните влезнали, десетина-петнадесет минути след обявения начален час. Тогава можеше, днес явно вече не може…

И не на последно място, вече съвсем лично. Нещо от идеята за обединена Европа, която винаги съм подкрепял безусловно, умря вчера в мен. Най-малкото заради липсата на навременна и чисто човешка реакция от френска страна. Можеше макар и лицемерно да се заклеймят изродите, да поговорят с пострадалите, да покажат съпричастност. Но не би. Притеснявам се, че с бъдещата (липса на адекватна) реакция от страна на УЕФА към „Олимпик“ ще умре и още нещо …

Явно ни чакат тежки времена…

П.П. Това е моето мнение на свободен човек и всеки, който е решил да словоблудства срещу него на собствената ми стена, е по-добре да не го прави!