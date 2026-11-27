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Първо беше ударен руски товарен кораб край финландското крайбрежие, после бяха атакувани руски военен кораб и търговски плавателен съд в Либия, за който се твърди, че е превозвал оръжие: поредица от зрелищни украински военни операции в по-отдалечени региони привлякоха вниманието през последната седмица.

Междувременно няколко предполагаеми руски крилати ракети паднаха в Полша - недалеч от мястото, където се провеждаха международни военни учения. Разузнавателните служби отдавна предупреждават за целенасочени руски провокации по източния фланг на НАТО.

Означава ли всичко това ескалация на войната на Русия срещу Украйна, в която съществува рискът да бъдат въвлечени и други страни?

Къде действат украински части?

Не е тайна, че Русия отдавна е разширила операциите си далеч извън границите на Украйна. Чрез военни провокации, хибридни атаки и саботажи Москва се опитва да окаже натиск върху държави, които открито подкрепят Украйна. От своя страна, Украйна също започна да нанася удари по руската армия и руската икономика далеч от границите на страната.

В Черно море атаките и на двете страни срещу международното корабоплаване зачестиха значително от лятото насам. При тези инциденти бяха засегнати не само руски и украински товарни кораби, но и плавателни съдове на редица други държави – най-вече на Турция.

С помощта на въздушни и морски дронове Украйна успяваше през последните години неведнъж да нанесе сериозни удари по Русия дори дълбоко във вътрешността на страната: Киев взе на прицел нефтопреработвателни заводи, военни летища и други стратегически цели. Ударено например беше нефтопреработвателно предприятие в сибирския град Омск на 2500 километра от Украйна, както и руски военни кораби в руски пристанища в източната част на Черно море.

На Балтийско море Русия разполага само с много тесен участък от бреговата линия, заобиколен от Финландия и Естония. Там Украйна вече е нанасяла удари няколко пъти още преди последната атака срещу товарния кораб "Спарта II" и е атакувала руски петролни терминали, например в Санкт Петербург, Уст-Луга или Приморск. През Балтийско море Русия снабдява своя ексклав Калининград и изнася - с помощта на т.нар. сенчест флот - нефт и други стоки към останалата част от света.

Твърди се, че украинските специални сили са провеждали операции срещу руски военни обекти в Сирия – много преди падането на дългогодишния диктатор Башар ал-Асад. В Мали пък те са оказали подкрепа на местните бойци туареги, нанесли тежки загуби на редовната армия и на съюзените с нея руски наемници.

Каква е целта на Украйна?

Чрез подобни действия Украйна се стреми да нанесе щети на руската военна мощ и икономика в глобален мащаб. В чисто военен план това не носи непосредствена полза за Украйна: например, руската корвета, потопена наскоро край Либия, е принадлежала към Черноморския флот, но тя така или иначе не би могла да се върне в Черно море, тъй като Турция затвори Босфора и Дарданелите за военни кораби. Вместо това плавателният съд е ескортирал руски товарни кораби в Средиземно море. Преди всичко, тези атаки изпращат политическо послание: руските кораби вече не могат да се чувстват в безопасност – никъде по света.

"Не става въпрос просто за някакви случайни товарни кораби от "сенчестия флот", които превозват петрол", обяснява експертът по сигурността Елизабет Броу от Атлантическия съвет в интервю за ДВ. За руския товарен кораб "Спарта II", атакуван край бреговете на Финландия, също има подозрения, че е превозвал военни материали – нещо, което Москва отрича.

"Украйна знае точно кои кораби какви функции изпълняват за руските военни. И сега тя е в състояние да ги атакува, независимо къде се намират или в какви води плават. Това е нещо, което Украйна не можеше да прави в началото на войната", посочва още Броу.

Официално целта на Киев е да наруши руската логистика и маршрутите за доставки. Военни експерти и политици обаче разглеждат тези атаки и като ясен политически сигнал към западните съюзници. Украинският президент Володимир Зеленски изпраща недвусмислено послание за сила в очакване на евентуални бъдещи мирни преговори.

В интервю за АРД експертът от Центъра за съвременни изследвания в областта на сигурността, стратегията и интеграцията (CASSIS) към Бонския университет Йоахим Вебер посочва, че президентът Зеленски, разочарован от досегашната позиция на САЩ, действа все по-често, без да се съобразява особено с мнението на Вашингтон. Според Вебер атаките в отдалечени морски райони са знак, че "последните останали задръжки отпадат" и че Киев въпреки рисковете е готов да разшири конфликта географски, за да засили натиска върху Москва.

Какви са потенциалните последици за морската сигурност?

Вебер предупреждава, че войната може да стане повсеместна, ако зачестят нападенията срещу граждански или подозрителни плавателни съдове в международни води. Русия все по-често осигурява военен ескорт за корабите от своя "сенчест флот". "При такъв сценарий значително нараства вероятността да се стигне до престрелка между въоръжени сили, брегова охрана или други структури", казва Вебер.

Към това се добавя и фактът, че все повече нарушения на морското право се наблюдават не само във войната срещу Украйна, но и в други конфликти – "например в Южнокитайско море, в Ормузкия проток или в Червено море", допълва Елизабет Броу от "Атлантическия съвет".

В момента около 90 процента от световната търговия се осъществява по море. Съществува обаче риск различни участници по света "да стигнат до заключението, че не е в техен интерес да спазват правилата на международното морско право", казва Броу. "За тях може да се окаже по-изгодно да нарушат морското право, за да си осигурят краткосрочно предимство. Опасявам се, че и други държави може да решат да нарушат морското право – а това би направило световния океан значително по-малко сигурен за всички", подчертава още тя пред ДВ.

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