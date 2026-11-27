По-високите цени на природния газ в Русия могат да поставят под въпрос икономическата рентабилност на проекта „Силата на Сибир 2“, който трябва да свърже руската газова система с Китай. Предупреждението е на Алексей Громов, директор на енергийните въпроси в Института за енергетика и финанси, цитиран от Ройтерс.

Цените на едро в Московска област са достигнали 8500 рубли, или 103,13 долара, за 1000 куб. метра. За сравнение, промишлените потребители в САЩ плащат между 80 и 95 долара за същото количество. Руският газ все още е значително по-евтин от европейските равнища, но вече струва повече от газа за американската индустрия.

Според Громов допълнително увеличение на цените в Русия с темп, по-висок от инфлацията, може да усложни преговорите с Пекин. Причината е, че бъдещата цена за Китай ще трябва да покрива не само стойността на газа, но и разходите за транспортирането му по новия газопровод.

Ценовата формула е решаваща

„Когато проектът бъде въведен в експлоатация, ако това стане след 2030 г., смятам, че цените на природния газ в Русия вече ще надхвърлят 120-130 долара за 1000 куб. метра. Основният въпрос е каква ценова формула ще договорят Русия и Китай“, заяви Громов.

По думите му, ако договорената цена с включен транспорт бъде близка до равнищата на руския вътрешен пазар, „Силата на Сибир 2“ ще позволи на Москва да изнася допълнителни количества газ на цени, сходни с тези за местните потребители. В този случай газопроводът би се превърнал в своеобразно продължение на вътрешния пазар.

Преговорите с Китай остават нерешени

Разминаването около цената е сред причините, поради които преговорите между Москва и Пекин по проекта са били блокирани, съобщи през септември „Саут Чайна морнинг пост“, позовавайки се на запознати с разговорите източници. Това поставя под допълнителен натиск руската страна, която търси нови пазари за газа след свиването на доставките към Европа.

За Китай ключовият въпрос е дали бъдещите доставки ще бъдат достатъчно конкурентни спрямо алтернативите, включително втечнения природен газ и съществуващите тръбопроводни маршрути. За Русия проектът има значение като възможност за пренасочване на допълнителни количества към азиатския пазар, но поскъпването на вътрешния газ може да намали предимството му.

Засега окончателната икономика на проекта зависи от ценовата формула, транспортните разходи и условията, при които Китай би се ангажирал с покупките. Именно по тези параметри ще стане ясно дали „Силата на Сибир 2“ ще бъде конкурентен износен маршрут или ще остане проект с ограничена рентабилност.

Източници: bta.bg, ae.marketscreener.com, scmp.com