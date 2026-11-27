ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Следващите редове са специално за Даниел Боримиров, "Левски" и политкоректността на българските политици!

Това написа във "Фейсбук" Юлиян Ненчев.

Току що кацаме с отбора! Понеже Боримиров не бил видял нищо, нека сега да види! Да види как гонеха с мечетета собственото му далегацията. Атакувана беше единствено и само делегацията с билети категория 1, намираща се точно под випа.

Предната вечер беше атакуван хотела отново на делегацията от 30-40 маскирани с тръби и бухалки. Въпреки атаката, делегацията се наложи да пристигне на стадиона без ескорт, защото “полицията била заета”.

5-10 минути преди началото на мача се започна подготовката за атаката срещу нас. От нищото стюардите започнаха да ни обясняват как трябва да се изместваме към клетката за гостуващия сектор, която всъщност беше заключена. Буквално преди началото на срещата видяхме как фенове на "Марсилия" тръгнаха да тичат от техния сектор към тунела под трибуните. След не повече от 30 секунди бях в сектора ни, а стюардите просто се отдръпнаха и ги оставиха да минат безпроблемно.

Единственото ни спасение беше да пробваме да влезнем в лаунджа на випа. Тъпите стюарди обаче започнаха да заключват вратите на лаунджа пред очите ни. Стигнахме до едно от вратите, която я натиснахме и успяхме да влезнем вътре, въпреки съпротивата на стюардите. Бъдете сигурни, че това спаси животите на десетки хора, въпреки нежеланието на франсетата.

Опитаха се да ни изгонят и от лаунджа. Тежко ранените лежаха проснати на земята в коридорите може би до началото на второто полувреме, без никаква лекарска помощ, освен от хора от делегацията! Буквално се спасявахме сами. Разбрахме, че на почивката ще има спешна среща на ръководствата на двата отбора с делегата и се надявахме да се спре срещата. Да, ама не! Последва насилственото ни ескортиране от страна на полицията в клетката за гостуващи фенове. Там гледката беше потресаваща. Хората, които бяха нападнати извън клетката толкова много бяха бити, че бетона и седалките вътре в клетката бяха в локви кръв.

Най-големият късмет - децата от втория отбор трябваше да са с нас. За щастие те се забавиха с предвижването към стадиона с около 20 минути и това ги спаси. Те влизаха на паркинга точно, когато се случи всичко и за щастие не се качиха.

Това не е спорт! Това не е футбол! Това не е ръководство! Това не може да бъде нашия "Левски", който не защити собствената си делегация, дори с цената на неизлизане за второто полувреме.