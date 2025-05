Вени Марковски: Най-голямата геостратегическа катастрофа на ХХ век не е разпадането на СССР, а създаването му

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всичко, което трябва да знаете за днешната руска армия и настроенията в Русия. На снимката са освободени от украински плен руски войници. Че са развели руското знаме - това може да бъде разбрано. Но това, че развяват знамето на СССР — това може да бъде разбрано, но само ако знаете историята. Да си припомним по-важните факти.

Това коментира във "Фейсбук" Вени Марковски.

Най-голямата геостратегическа катастрофа на ХХ век не е разпадането на СССР, както твърди Путин, а създаването му.

От самото си създаване, СССР и болшевиките на Ленин, а после и на Сталин започнаха “износ” на “световна революция”. Не се заблуждавайте, че това не се е отразило у нас. България е една от жертвите на този внесен от Русия болшевизъм - достатъчно е да си спомним за най-големия терористичен акт в Европа, взривяването на покрива на църквата “Св. Неделя” в София.

Съветският съюз предизвика Голодомор - масовото убийство (чрез глад!!!) от страна на болшевишката държава на милиони украинци.

Съветският съюз създаде първите концентрационни лагери, обединени в т.нар. Гулаг, където без съд и присъда бяха вкарвани всички “инакомислещи”. Представете си държава, в която ако не мислиш като управляващата върхушка, отиваш в лагер, от който мнозинството хора не се завърнаха.

Съветският съюз подписа пакт ”за ненападение” с нацистка Германия. Разбира се, седмици по-късно се разбра, че пактът е за нападение - първо върху Полша, после върху Финландия, балтийските републики и т.н., и т.н.

Преди това, години наред Съветският съюз осигуряваше материали и суровини на нацистка Германия, с помощта на които тя си организира производството и използването на бойна техника.

След като самият СССР стана обект на нападение от страна на Хитлер, ”великият” вожд Сталин се скри на вилата си, парализиран от страх, че ще му поискат сметка и явно шокиран, че другарят му Хитлер го е преметнал толкова ловко.

Съветският съюз започна да получава огромни помощи от САЩ и Великобритания (която, впрочем, воюваше с нацистка Германия от септември 1939 г.), благодарение на които успя да отблъсне Хитлер и да стигне до Берлин.

Съветският съюз окупира и остави под свой контрол всички източноевропейски страни — за 45 години!

Във всички тях Сталин наложи копия на своето управление: комунистически партии, които никога не са печелили избори (както не го бяха сторили и самите болшевики на Ленин/Сталин) и които побързаха да убият всеки по-умен и независим човек.

Сетне СССР започна да насъсква и финансира редица войни по целия свят и да налага болшевишките си копия където успее.

Копията се налагаха не само в живота, но и в смъртта - комунистическите лидери биваха консервирани, мумифицирани и изтипосвани в мавзолеи, за да може да им се кланя “признателното” население.

СССР бе изграден на основата на лъжи — и декрети! Още първите “За мира” и ”За земята” се оказаха лъжливи: болшевиките не донесоха мир на населението, а и не дадоха земята на селяните. Всъщност до 1974 г. селяните в СССР нямаха право изобщо да излизат от селата си, защото нямаха т.нар. вътрешни паспорти, без които човек не можеше да пътува из родината си.

СССР наложи на България не само неуко, но и некадърно управление, което докара страната до три национални катастрофи и фалити.

СССР открадна архивите и златото на царство България и не само Русия не ги е върнала, но е сигурно, че няма никога да ги върне.

СССР ”превъзпита” хората, като почна да “им плаща” пари, вместо те да си ги изработват. Държавата “даваше”, а в магазините нямаше нищо.

СССР не можеше да произвежда елементарни неща - телевизори, леки автомобили, перални машини, готварски печки…

И т.н., и т.н. Списъкът действително е безкраен, но за сметка на това е ужасяващ за хората, които живеехме в този “най-красив от всички светове”.

Впрочем, пропагандата наричаше България и другите просъветски републики “социалистически лагер”, а конкуренцията беше “капиталистическият свят”.

Това казва всичко: от едната страна лагер, от другата - свят. Не случайно имаше и виц, че животът се дели на life и жизнь. И че американците са безделници, а ние сме без празници. И че те ни лъжат, че ни плащат, а ние ги лъжем, че им работим. И че не могат да ни платят толкова малко, колкото малко можем да работим (на английски: No underpayment can match my underperformance).

Освободените от плен руски войници развяват знамето на тази империя на злото, както подходящо я определи Роналд Рейгън. На тази империя на лъжата, страха и омразата, допълвам аз.