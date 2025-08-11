Елена Гунчева-Гривова: Спрете Израел!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Израел - държавата терорист, изби цял екип журналисти от "Ал-Джазира". Световната общност мълчи. Всякакви журналистически организации си трайкат. Не е като да са опукали някой от ББС или Таймс.

Свободата на словото не значи нищо в Израел. Журналистите не означават нищо за Израел. Дори хората не означават нищо за Израел, а само пречка в плановете им за експанзия.

Израел отдавна премина границите на приемливото и търпимото от хората. Те постигнаха почти невъзможното- накараха хората, вместо да ги съжаляват за холокоста и страданията на народа им, да мразят държавата им. Което в един момент може да се пренесе и върху народа им. Който не спира побеснелите като бесни кучета свои управници.

Деца, жени, бебета, старци, журналисти, лекари, хора, превозващи помощи като нашият българин, който ИЗРАЕЛ УБИ. Никой не е пощаден, когато интересите на Израел го изискват. И се питам защо Израел иска да изгради държавата си върху костите и кръвта на хиляди убити невинни. Защото децата са невинни. Жените са невинни. Цивилните са невинни. Журналистите са невинни. Ръцете на Израел са облети с кръв, която никога няма да могат да измият. Май от времето на Пилат Понтийски им е този навик. Именно те са казали на римлянина да разпне Господа, а Пилат Понтийски си е измил ръцете и е казал, че кръвта на невинния Христос ще падне върху тях. И те са приели.

Избиването на цял един народ е такова престъпление, което потриса всеки нормален човек. Израел трябва да бъде спрян! Това, което прави Нетаняху, е зло не само срещу палестинския народ, а и срещу евреите, които, дори да не са съгласни с него, ще търпят последиците от действията му.

Една по една държавите започват да реагират. На мен избиването на палестинците в Газа ми напомня Априлското въстание. Всички са подкрепяли султана, докато не са разбрали за зверствата, извършени от башибозука и избитите бебета, деца и жени. И тогава светът е реагирал. Такова страдание винаги предизвиква реакция.

Спрете Израел! Свобода за Палестина, която трябва да бъде независима и свободна държава. А Нетаняху трябва да бъде съден за геноцид! Не шалом, а шамар за него!