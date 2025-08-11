Елена Гунчева-Гривова: Спрете Израел!

Израел - държавата терорист, изби цял екип журналисти от "Ал-Джазира". Световната общност мълчи. Всякакви журналистически организации си трайкат. Не е като да са опукали някой от ББС или Таймс.
Свободата на словото не значи нищо в Израел. Журналистите не означават нищо за Израел. Дори хората не означават нищо за Израел, а само пречка в плановете им за експанзия.
Израел отдавна премина границите на приемливото и търпимото от хората. Те постигнаха почти невъзможното- накараха хората, вместо да ги съжаляват за холокоста и страданията на народа им, да мразят държавата им. Което в един момент може да се пренесе и върху народа им. Който не спира побеснелите като бесни кучета свои управници.
Деца, жени, бебета, старци, журналисти, лекари, хора, превозващи помощи като нашият българин, който ИЗРАЕЛ УБИ. Никой не е пощаден, когато интересите на Израел го изискват. И се питам защо Израел иска да изгради държавата си върху костите и кръвта на хиляди убити невинни. Защото децата са невинни. Жените са невинни. Цивилните са невинни. Журналистите са невинни. Ръцете на Израел са облети с кръв, която никога няма да могат да измият. Май от времето на Пилат Понтийски им е този навик. Именно те са казали на римлянина да разпне Господа, а Пилат Понтийски си е измил ръцете и е казал, че кръвта на невинния Христос ще падне върху тях. И те са приели.
Избиването на цял един народ е такова престъпление, което потриса всеки нормален човек. Израел трябва да бъде спрян! Това, което прави Нетаняху, е зло не само срещу палестинския народ, а и срещу евреите, които, дори да не са съгласни с него, ще търпят последиците от действията му.
Една по една държавите започват да реагират. На мен избиването на палестинците в Газа ми напомня Априлското въстание. Всички са подкрепяли султана, докато не са разбрали за зверствата, извършени от башибозука и избитите бебета, деца и жени. И тогава светът е реагирал. Такова страдание винаги предизвиква реакция.
Спрете Израел! Свобода за Палестина, която трябва да бъде независима и свободна държава. А Нетаняху трябва да бъде съден за геноцид! Не шалом, а шамар за него!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 п ча
Коментиран от #19, #20
20:03 11.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:06 11.08.2025
3 гост
20:06 11.08.2025
4 Левски
20:08 11.08.2025
5 Последния Софиянец
20:09 11.08.2025
6 сраел командва фащ госпожо
20:10 11.08.2025
7 Другарки Гунчева
20:15 11.08.2025
8 Възрожденче идиотче
20:16 11.08.2025
9 Хахаха
Тоз джурналис е бил в най-близкия кръг на Синвар и Яхир, кръволоците идеолози на 7 октомври.
Като си толко ва мюслите отива там да живееш ... продажна русофилка.
20:18 11.08.2025
10 Без име
20:18 11.08.2025
11 Иван
20:23 11.08.2025
12 Новак
20:23 11.08.2025
13 злати
20:27 11.08.2025
14 А коя е
Коментиран от #15
20:30 11.08.2025
15 Да те питам
До коментар #14 от "А коя е":А кой си ти?
20:35 11.08.2025
16 Хм...
Коментиран от #17
20:36 11.08.2025
17 Да знаеш
До коментар #16 от "Хм...":Тя отдавна го е казала, но ти не си го чел!
20:42 11.08.2025
18 Оракула от Делфи
а медийте са зависими и наплашени до смърт от "Хунтата" !
За Нетаняху схемата е ясна , по добре да води война, иначе го чака съд!!!
20:44 11.08.2025
19 Байрактар"70
До коментар #1 от "п ча":Мг ще се разпънеш на нещо с р... глава като хитлеристка каска. Може и да да ти бъде весело!
20:45 11.08.2025
20 Тази червена вещица,
До коментар #1 от "п ча":Първо да спре Путлер в Украйна!
Всички, които се кланят на Путлер, да бъдат заплюти и изгонени в Русия!
20:46 11.08.2025