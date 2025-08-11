Новини
Мнения »
Елена Гунчева-Гривова: Спрете Израел!

Елена Гунчева-Гривова: Спрете Израел!

11 Август, 2025 20:01 845 20

  • елена гунчева-гривова-
  • израел-
  • газа-
  • палестинци

Свободата на словото не значи нищо

Елена Гунчева-Гривова: Спрете Израел! - 1
Снимка: Архив
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Израел - държавата терорист, изби цял екип журналисти от "Ал-Джазира". Световната общност мълчи. Всякакви журналистически организации си трайкат. Не е като да са опукали някой от ББС или Таймс.

Свободата на словото не значи нищо в Израел. Журналистите не означават нищо за Израел. Дори хората не означават нищо за Израел, а само пречка в плановете им за експанзия.

Израел отдавна премина границите на приемливото и търпимото от хората. Те постигнаха почти невъзможното- накараха хората, вместо да ги съжаляват за холокоста и страданията на народа им, да мразят държавата им. Което в един момент може да се пренесе и върху народа им. Който не спира побеснелите като бесни кучета свои управници.

Деца, жени, бебета, старци, журналисти, лекари, хора, превозващи помощи като нашият българин, който ИЗРАЕЛ УБИ. Никой не е пощаден, когато интересите на Израел го изискват. И се питам защо Израел иска да изгради държавата си върху костите и кръвта на хиляди убити невинни. Защото децата са невинни. Жените са невинни. Цивилните са невинни. Журналистите са невинни. Ръцете на Израел са облети с кръв, която никога няма да могат да измият. Май от времето на Пилат Понтийски им е този навик. Именно те са казали на римлянина да разпне Господа, а Пилат Понтийски си е измил ръцете и е казал, че кръвта на невинния Христос ще падне върху тях. И те са приели.

Избиването на цял един народ е такова престъпление, което потриса всеки нормален човек. Израел трябва да бъде спрян! Това, което прави Нетаняху, е зло не само срещу палестинския народ, а и срещу евреите, които, дори да не са съгласни с него, ще търпят последиците от действията му.

Една по една държавите започват да реагират. На мен избиването на палестинците в Газа ми напомня Априлското въстание. Всички са подкрепяли султана, докато не са разбрали за зверствата, извършени от башибозука и избитите бебета, деца и жени. И тогава светът е реагирал. Такова страдание винаги предизвиква реакция.

Спрете Израел! Свобода за Палестина, която трябва да бъде независима и свободна държава. А Нетаняху трябва да бъде съден за геноцид! Не шалом, а шамар за него!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 п ча

    11 24 Отговор
    за руския терорист нещо да кажеш вещице ?

    Коментиран от #19, #20

    20:03 11.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 6 Отговор
    как пък 1 БГ журналист не отиде на линията на фронта ..навремето имаше такива/ ся куцо кьораво и сакато гради и изразява мнения от чужди наблюдения

    20:06 11.08.2025

  • 3 гост

    10 27 Отговор
    Сайт...колко Ви кихна Тази за да публикувате помията...

    20:06 11.08.2025

  • 4 Левски

    28 14 Отговор
    Браво на тази жена. Явно има мъжки кураж. А нашите пудели мълчат.

    20:08 11.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Четири големи фонда начело с Блек Рок управляват парите на Света и са на Хазарите.

    20:09 11.08.2025

  • 6 сраел командва фащ госпожо

    2 2 Отговор
    спирането ще е трудно

    20:10 11.08.2025

  • 7 Другарки Гунчева

    5 15 Отговор
    Кой спря Хамаз да изстреля 500 РАКЕТИ срещу Израел, на 07.10. 2023г.

    20:15 11.08.2025

  • 8 Възрожденче идиотче

    10 9 Отговор
    Тая пак плаче....за кой ли път....

    20:16 11.08.2025

  • 9 Хахаха

    6 13 Отговор
    Колко палеснинци взе у вас бе МароЛено?
    Тоз джурналис е бил в най-близкия кръг на Синвар и Яхир, кръволоците идеолози на 7 октомври.

    Като си толко ва мюслите отива там да живееш ... продажна русофилка.

    20:18 11.08.2025

  • 10 Без име

    6 17 Отговор
    Израел се отбранява и ако иска дългосрочен мир,трябва да продължи!

    20:18 11.08.2025

  • 11 Иван

    12 5 Отговор
    Израел е фашистка държава

    20:23 11.08.2025

  • 12 Новак

    5 11 Отговор
    Израел да си свърши работата, както е планирал. Спрете Русия, защото ако това не стане след 10-15 години ще имате това, което се случва сега в Близкия изток. Успех на Израел.

    20:23 11.08.2025

  • 13 злати

    3 1 Отговор
    траикат си защото не им се плаща,плащаш започва виене и рев

    20:27 11.08.2025

  • 14 А коя е

    4 4 Отговор
    Елена Гунчева???

    Коментиран от #15

    20:30 11.08.2025

  • 15 Да те питам

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "А коя е":

    А кой си ти?

    20:35 11.08.2025

  • 16 Хм...

    2 6 Отговор
    Очаквам същият плам и призиви към расия! Така Гунчева ще докаже, че е човек с морал и ценности.

    Коментиран от #17

    20:36 11.08.2025

  • 17 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Тя отдавна го е казала, но ти не си го чел!

    20:42 11.08.2025

  • 18 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Не ми е чудно изобщо , затъмнението в Българските медий, Нетаняху е приятел на "Чекмеджето",
    а медийте са зависими и наплашени до смърт от "Хунтата" !
    За Нетаняху схемата е ясна , по добре да води война, иначе го чака съд!!!

    20:44 11.08.2025

  • 19 Байрактар"70

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "п ча":

    Мг ще се разпънеш на нещо с р... глава като хитлеристка каска. Може и да да ти бъде весело!

    20:45 11.08.2025

  • 20 Тази червена вещица,

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "п ча":

    Първо да спре Путлер в Украйна!

    Всички, които се кланят на Путлер, да бъдат заплюти и изгонени в Русия!

    20:46 11.08.2025