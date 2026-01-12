Новини
Деница Сачева: ПП-ДБ не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени

12 Януари, 2026 19:17

"Държавата има нужда от оптимизъм и отговорност, но реални. В момента не даваме перспектива с това говорене, че трябва да има виновен. Без да се говори за перспективата и без политици, които са готови да поемат политическата цена, няма как да вървим напред“, каза депутатът от ГЕРБ

Ние поехме отговорност с това да се състави управление, защото искахме да сложим край на спиралата от избори. Един милиард лева се дадоха за последните пет избора. Вярването, че държавата може да се управлява с протести, е много опасно и то за тези, които искат стабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

Много ясно правим разлика между гражданския глас и криминалния интерес. На площада имаше хора, които казваха, че не харесват никого, имаше много и различни хора, поясни тя.

Тя призова да се анализират нещата през призмата не само на ГЕРБ и каза, че има криминални елементи, които са против членството на България в еврозоната.

Сачева уточни, че уважава хората, които имат критика към властта, но градивна.

Винаги лидерите са на прицел и събират най-голямата емоция на хората. Много ясно казахме, че създадохме това управление, за да влезем в еврозоната, да спрем спиралата от избори и да възстановим плащанията по ПВУ. Ясно е за кои проекти сме получавали подкрепа от ДПС-НН, но не разбирам двойния стандарт, тъй като такава подкрепа имаше и при управлението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), обясни тя.

Депутатът от ГЕРБ уточни, че са участвали в една много сложна коалиция и са понесли политическа цена. Бюджетът беше единственият възможен по отношение на подкрепата.

Сачева бе категорична, че ГЕРБ са отговорни и преди и сега. „Държавата има нужда от оптимизъм и отговорност, но реални. В момента не даваме перспектива с това говорене, че трябва да има виновен. Без да се говори за перспективата и без политици, които са готови да поемат политическата цена, няма как да вървим напред“, каза бившият социален министър.

Сачева попита с какво ПП-ДБ са допринесли през последната година за влизането на страната ни в еврозоната. „Това правителство беше създадено с тази цел и това бе основната му спойка. Не е имало нужда от какъвто и да е натиск върху някой“, заяви тя по повод думи на Асен Василев.

Тя изтъкна, че следващата цел пред страната ни трябва да са иновациите, перспективите.

„ГЕРБ не може да бъде едновременно всички проблеми и всички решения. Когато минат изборите и са ясни резултатите, ние ще преценим на база програми, идеологически и геополитически ценности, кои биха могли да са нашите партньори“, каза Сачева.

На въпрос дали е възможна нова сглобка с ПП-ДБ, тя заяви: „Те не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени. Не можем да говорим за коалиция с „Възраждане“.

Според нея всички, които са искали да падне правителството, нямат план и това се вижда ясно.


  • 1 Гнус

    69 2 Отговор
    Отврат

    Коментиран от #8, #13, #31, #53, #70

    19:21 12.01.2026

  • 2 Лост

    70 2 Отговор
    Тази с поглед на комодски варан колко смирена може да бъде?

    19:23 12.01.2026

  • 3 Политически некоректен

    44 4 Отговор
    Няма смирени евролунатици,
    Други са смирените

    19:24 12.01.2026

  • 4 На Деница тойбоя

    33 1 Отговор
    Знаете ли, че тя има много красиви очи? Като я раздвижа подкачат няколко реда гърди!

    19:24 12.01.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    60 1 Отговор
    Тъй, тъй!!! Ей го на, със смирение какви гуши направихте, пък и чекмеджетата понапълнихте!

    19:25 12.01.2026

  • 6 Сатана Z

    59 1 Отговор
    Тая шия не е от трушия!

    19:25 12.01.2026

  • 7 Въпрос

    48 2 Отговор
    Защо българските политици разпродапоха България?

    19:25 12.01.2026

  • 8 Съгласен съм с теб

    48 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гнус":

    Това от снимката най после се е обръснало и се чудя от какъв пол е?

    Коментиран от #32

    19:26 12.01.2026

  • 9 Ген З

    55 3 Отговор
    Ако ГЕРБ Спечелят изборите и този път, аз ставам и се махам от тази държава, заклеам се. Народ, който два пъти избира една и съща партия, която е свалил след национални протести не може да бъде спрян - да се самозатрие. Нито византийците, нито руснаците нито турците успяха в това

    Коментиран от #34, #40

    19:26 12.01.2026

  • 10 Хмм

    41 0 Отговор
    ако имаше смирение нямаше да изрече тази реплика, смирените не съдят, никого

    19:27 12.01.2026

  • 11 пеев сфиневски

    25 1 Отговор
    мразите мен и моите ора щото сте бедни и расисти

    19:27 12.01.2026

  • 12 Охххх

    43 1 Отговор
    Мислех да не оставям мнение, но на тая противна муцуна няма как да не напиша. Дебела свиня, неприятна никой не може да я понася. Мнението си го остави за себе си. Като падне ГЕРБ много да те вземат за детска учителка в занималня.

    Коментиран от #41

    19:28 12.01.2026

  • 13 Точно

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гнус":

    Ще гласува за този ,който е най нападан от Борисов ,и крадливата шайка покрай него.

    19:28 12.01.2026

  • 14 Вие

    42 4 Отговор
    Вие сте виновни за всичко! 18 години управлявате и съсипахте държавата! ПП ДБ ви подадоха ръка и вие се изплюхте върху нея! Сега си носете последствията!

    Коментиран от #22

    19:28 12.01.2026

  • 15 Червената шапчица

    37 1 Отговор
    Тази вещица е вампир.

    19:28 12.01.2026

  • 16 Личи си по муцуната ти

    40 0 Отговор
    Колко сте смирени. Смирена лисица.

    Коментиран от #27

    19:29 12.01.2026

  • 17 Факт

    10 0 Отговор
    И те едва ли биха приели!

    19:30 12.01.2026

  • 18 българин

    27 0 Отговор
    Вие не сте смирени, вие сте кеадци и мошеници, които трябва да бъдат осъдени за престъпленията си.

    19:33 12.01.2026

  • 19 ТОЙ

    23 0 Отговор
    А бе вие не разбрахте ли, че сте отвратителни за хората, няма капка истина в това което говорите

    19:33 12.01.2026

  • 20 Данко Пиратина

    24 0 Отговор
    - Скъпа, алкохолът те прави неотразима!
    - Но аз не съм пила.
    - Затова пък аз пих.

    19:33 12.01.2026

  • 21 Защо все

    21 1 Отговор
    ПП - ДБ са ви виновни, ако сте свестни хората нямаше да ви свалят с протести за пореден път. И без ПП - ДБ сте били прогонвани от хората. Сачи има мисъл, колкото един кремвиш

    19:33 12.01.2026

  • 22 Охоо..

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Вие":

    ППДБейска подлога! Подадоха ръка на ГЕРБ само за продажбата на националния интерес, за предателството на държавата, и за грабежа от народа!

    19:34 12.01.2026

  • 23 Биволица

    29 0 Отговор
    Поредната самозабравила се лъжкиня от мафията

    19:36 12.01.2026

  • 24 Фют

    8 0 Отговор
    Аз като ви разправям, че искат да обезличат хората. Голям проблем са характерите, явно! Масова текстилна промишленост - дюс, като че ли шареното много ги дразни всички Регулатори. Как ще им пусна един Уорън Г да ги порегулирам...

    19:36 12.01.2026

  • 25 Гласове от зайчарника в Банкя

    16 0 Отговор
    Бацо каза че омразата все пак е чувство и ще се радва поне да го мразят, но той ги отвръщавал!

    19:37 12.01.2026

  • 26 гост

    22 0 Отговор
    Деничка Сачева гони Искрето Фидосова.............на килограми!

    19:37 12.01.2026

  • 27 Мазна лъжлива ИЗМАМА!

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Личи си по муцуната ти":

    Е ПА НЕМА ТАКОВА ЖИВОТНО КРАДЛИВО, МАФИОТСКО И СМИРЕНО.ТАЯ ПРОТИВНА ШАЙКА КРАДЛИВА, ПАК НИ МАМЯТ! ШАЙКАТА КРАДЛИВА Е МАХНАЛА ВЪЛЧАТА ПРЕМЯНА И ОБЛЯКЛА ОВЧАТА ПРЕМЯНА НО ОТ ВЪТРЕ СА СИ СЪЩИТЕ ВЪЛЦИ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ А НЕ ПО МАЗНИТЕ, ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ПРИКАЗКИ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ!

    19:38 12.01.2026

  • 28 Тази дунда

    17 1 Отговор
    е дъщеря на масон-библиотекар от висок ранг. Затова непрекъснато я лансират от ГЕРБ=ГРОБ и я експонират под път и над път.

    Мафията се консолидира.

    19:39 12.01.2026

  • 29 Озадачен

    14 1 Отговор
    Това, като му гледам снимката не е трябвало да го кръщават Деница, а Любеница!

    Коментиран от #49

    19:40 12.01.2026

  • 30 и по един некъпан алибек

    12 0 Отговор
    за всеки мазен сач

    19:42 12.01.2026

  • 31 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гнус":

    Я ГЛЕДАЙ ПЪРВИ ШАР.ЛАТАНСКИ КОМПЛЕКСАР ЛИЧЕН ОБИЖДА ЕДНА РАБОТЕЩА ЖЕНА ЗАЩО ГО ПРАВИШ ЯВНО НЯМАШ ЖЕНА

    19:42 12.01.2026

  • 32 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Съгласен съм с теб":

    ПИТАЙ .ЛЬО КЛЕР ОТ КОЙ ПОЛ Е ТОВА Е ЖЕНА А ВИЕ 8 ЯВНО НЕСТЕ ПО ЖЕНИТЕ ВИЖДА СЕ

    19:44 12.01.2026

  • 33 Ко да пиша.

    7 1 Отговор
    Той по долу всичко е написано. Една убаава дума за нея не прочетох. Виж на снимка сте я докарали. Тук сигурно е от училището при соца. САМО ЗА ЕДНО СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ НЯМА ЕДИН ПРОКУРОР СЪДИЯ РАЗСЛЕДВАЩ ЧИТАВ ДА ГИ ВКАРА У ЗАНДАНО. И ТАКА 36 ГОДИНИ.

    19:44 12.01.2026

  • 34 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ген З":

    МАХАЙ СЕ КПРАВ ТИ ПЪТ КРИВА ТИ ПЪТЕЧКА ВЗЕМИ И МИРЧЕВАТА ДРУЖИНА

    19:45 12.01.2026

  • 35 Коня Солтуклиева

    5 2 Отговор
    Тая си е калайдисала тигана, като нов е!

    19:45 12.01.2026

  • 36 Тити

    7 1 Отговор
    И кой го казва отчаяната съпруга мафията Герб освен да краде друго не може.

    19:46 12.01.2026

  • 37 БеГемот

    5 1 Отговор
    У ГЕРБ са само убави ора...хранени на корито....

    19:46 12.01.2026

  • 38 Гост

    8 1 Отговор
    Изчезвай мафиотке

    Коментиран от #46

    19:47 12.01.2026

  • 39 Да,бе

    7 1 Отговор
    Няма нужда някой да насажда омраза,вие от гепи Груп ООД и сами се справяте перфектно...

    19:47 12.01.2026

  • 40 Жълтопаветен канибал

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ген З":

    Два пъти ли? Тулупа няма един завършен мандат, три пъти го гониха с камъни. Само последния мандат го изкара на пук, след големите протести 2020. И пак печели, в което няма логика на пръв поглед.

    Коментиран от #62

    19:47 12.01.2026

  • 41 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Охххх":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ А ТИ СИ ТЪНКА СВИНЯ РОЗОВ ПЕНЬОАР НАЛИ ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ КАТО ОБИЖДАШ ГОСПОЖАТА СИ НЯКАКЪВ ПОВЕЧЕ НЯМАТЕ ГРАМ КУЛТУРА

    Коментиран от #80

    19:47 12.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Име

    9 1 Отговор
    Тази само на мен ли ми прилича на влечуго?

    19:47 12.01.2026

  • 44 Аз.........

    3 2 Отговор
    АБЕ КОГА ЩЕ ВИ НАПРАВЯ ЗАПЛАТАТА МИНИМАЛНАТА?????

    19:47 12.01.2026

  • 45 Хе-хе

    3 1 Отговор
    Ей такива като ми ги покажат по медийте и тогава най ме е яд, че не притежавам по голям груй да ги подгоня из администрацията, че бой, бой, бой....!

    19:48 12.01.2026

  • 46 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    ГОСТЕ СМЯТАШ СЕ ЗА МЪЖ ЩОМ ОБИЖДАШ РАБОТЕЩА ЖЕНА ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #52, #54

    19:48 12.01.2026

  • 47 Е то е нормално

    7 0 Отговор
    Като крадеш обикновено си смирен, гледаш всичко да мине тихо и кротко.

    19:49 12.01.2026

  • 48 Иван

    9 0 Отговор
    Споко българина е офцъ ще продължите да крадете и управлявате докато останете само вие в тази държава

    19:50 12.01.2026

  • 49 Промяна

    0 8 Отговор

    До коментар #29 от "Озадачен":

    ЯВНО ТУК ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ПРАВЯТ НА МЪЖЕ ИЗБИВАТ КОМПЛЕКСИ СРЕЩУ РАБОТЕЩА ЖЕНА ЖАЛКИ СТЕ ШАРЛАТАНИ

    19:50 12.01.2026

  • 50 Баба Йоца гледа

    7 1 Отговор
    Тая от къде изпълзя нали змиите спят зимен сън!!юО да за какво смирение ма!Народа свали вашето правителство и площадите ясно показаха че не исктат тиви и мафиоти дето сте се окопали във власттта!Та какво бъдеще ще дадете о не ескате още да крадете!Та сячевеца гладна кокошка просо сънува!!ВЪН ПРОДАЖНИЦИ КРАДЦИ остветеххората свободни ДА ГЛАСУВАТ И ДА ИМА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!!!

    19:50 12.01.2026

  • 51 Тая шия не е от туршия

    7 1 Отговор
    Бая килца са качени

    19:51 12.01.2026

  • 52 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Мафиот е синоним на гербаджия, променения

    Коментиран от #55

    19:51 12.01.2026

  • 53 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гнус":

    ШАР
    АТАНИНО КОМПЛЕКСАР СРЕЩУ ЖЕНА ПОКАЗВАШ СЕ ХАХАХАХА

    19:51 12.01.2026

  • 54 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Не е обида

    Коментиран от #56

    19:51 12.01.2026

  • 55 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    ЖАЛКИ ХОРИЦА СТЕ ЖАЛКИ СТЕ В СВОЯТ БЕЗЛИЧЕН ЖИВОТ НО ТУК ДУЕТЕ МУСКУЛИ ХАХАХАХАХАХАХАИ ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ОТКАЗВАМ ДА ГО ПРИЕМА

    Коментиран от #57

    19:52 12.01.2026

  • 56 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    НЕЕ ОБИДА ЛИ ЯВНО НЯМАТЕ ЖЕНИ ОКОЛО ВАС ПАДЕНИЕ СТЕ ДА ЗНАЕТЕ ИМАЙТЕ МАЛКО УВАЖЕНИЕ ДРАСКАЩИТЕ ТУК ДАЛИ МОЖЕТЕ НАПАДЕТЕ БЕЗПРИЧИННО РАБОТЕЩА ЖЕНА ВИЕ ЛИ СТЕ ГОЛЕМИТЕ ХАХАХАХАХАХА

    19:54 12.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Един човек

    3 0 Отговор
    казва Ту тууууу

    19:57 12.01.2026

  • 59 Коментар

    0 1 Отговор
    Госпожа Сачева ще бъде един прекрасен лидер на ГЕРБ. Време е Бойко Борисов да се оттегли

    19:58 12.01.2026

  • 60 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Мис Пиги, вие от герб и учениците ви - фашистите от ппдб сте вредни за България.

    20:01 12.01.2026

  • 61 Румен

    5 0 Отговор
    Очи кат на охлюв, и глава без мозък. Айде до Бакърена фабрика

    20:02 12.01.2026

  • 62 Помня само

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Жълтопаветен канибал":

    2013та като падна Борисов-1 заради тока и корупцията и последните миналия месец. Но може би има и още един, не споря за това. Но 2014та овцете си избраха Борисов пак въпреки че всички мръзнахме Февруари предната година на площадите. Не мога - това е шизофрения

    20:02 12.01.2026

  • 63 Бай Спиро

    0 0 Отговор
    Красота....

    Коментиран от #66

    20:02 12.01.2026

  • 64 Смрад!

    3 0 Отговор
    Отврат!

    20:04 12.01.2026

  • 65 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Единствения член на герб с т0пки

    20:04 12.01.2026

  • 66 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бай Спиро":

    Тая е минала през пожарникарския маркуч преди да започне да я калибрира Маугли с мазната коса.

    20:05 12.01.2026

  • 67 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Евро-атлантици от всички породи-самоизяждайте се !

    20:05 12.01.2026

  • 68 Това е вярно

    0 3 Отговор
    Ако ПП и ДБ мислеха, нямаше да вкарат страната в анархия, ползващи за стадо по глупавата част от населението.

    20:06 12.01.2026

  • 69 Румен

    4 0 Отговор
    На тая водата в тоалетната чак от десетото натискане на бутона се чисти

    20:06 12.01.2026

  • 70 Тюнинг

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гнус":

    ...лек тюнинг само...

    20:07 12.01.2026

  • 71 дядото

    8 0 Отговор
    точно вие,дебелите.алчни,нагли и крадливи може,но не и смирени

    20:07 12.01.2026

  • 72 Пловдив

    1 1 Отговор
    На тези избори най вероятно които ще се състоят в края на април също няма да има изявена партия!! Надеждите на ПП за избори в края на март за да хванат завърналите се за Великден няма да стане! Първо парламента още не работи, второ между всеки връчен мандат има седмица и трето 3-ти март е почивен колкото и да не им харесва! Така че истински избори на есен с президентските и нов президент и президент премиер им пожелавам!

    20:07 12.01.2026

  • 73 Дон Педро

    3 0 Отговор
    Политици...Хамелеони! До вчера плюе по най-грозния начин...днес му върже обувките, да не споменавам друго. Как да вървим напред?!? Е с такива няма начин. Те лесно се корумпират и лесно завиват, а успеха е в постоянството на идеи и действия.

    20:08 12.01.2026

  • 74 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    Държавата има нужда ти биволице барабар с крадливата ти терористична шайка да влезнете в затвора до живот и да ви бъде отнето всичко движимо и недвижимо имущество и финансово също в полза на народа ..демек всичко което сте откраднали до сега да ви бъде конфискувано обратно и върнато на държавата...долна нагла грозна дебела крадлива мъ...рша

    20:09 12.01.2026

  • 75 Няма ли да мине

    5 0 Отговор
    Някаква чyмa по гербавите, да се прочисти тая държава!

    20:10 12.01.2026

  • 76 Чаровница при доктора:

    1 0 Отговор
    Без политика, няма красота! Крачка напред, крачка назад, веднъж се подаваш на политика, след това на доктор. Абе ко да каиш, кошара! В кошарата има хора, трябва да ги раниш и поиш което политиците не умеят да правят. Политиците умеят само да стрижат вълна, да ядат месо, да пият кръв!

    20:12 12.01.2026

  • 77 Гошо

    4 0 Отговор
    Таз дали съ бръсни , отдолу?

    20:18 12.01.2026

  • 78 ТИР

    1 0 Отговор
    Проба ,проба,,,1 2 3,,, има няма безпричинно ме блокират,,,,

    20:20 12.01.2026

  • 79 Промяна

    4 0 Отговор
    ГЕРБ е 0ПГ

    20:21 12.01.2026

  • 80 Cвиня не си дори

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    А един шопар в кочината само за подигравки и обиждан от всички тук и с право те гaври всеки. А и унищожаваш съвсем крадливата клика герб всеки ден

    20:23 12.01.2026

  • 81 Кругер

    4 0 Отговор
    Сачева говори за „смирение“ и „отговорност“, но ГЕРБ имат над десетилетие управление, в което точно те произведоха системните проблеми – корупция, зависими институции и липса на реални реформи. Да обвиняваш ПП–ДБ, че „насаждат омраза“, когато хората протестират срещу безнаказаност и задкулисие, е удобно, но не е честно. Гражданското недоволство не е криминален интерес, а резултат от години арогантна власт на ГЕРБ.

    20:23 12.01.2026

  • 82 Ужас

    3 0 Отговор
    Сачева лъже повече и от шефа си! Твърди, че той бил прав, че протестите били платени от контрабандисти и криминални елементи....ами нали нейният шеф с това се е занимавал допреди да влезе в политиката?!

    20:24 12.01.2026

  • 83 Истинската Промяна!!

    2 0 Отговор
    ПП–ДБ поне опитаха да сложат теми като съдебна реформа, контрол върху прокуратурата и реална борба с корупцията на масата – неща, които ГЕРБ системно саботираха, включително когато бяха най-силни. Еврозоната и ПВУ не са заслуга на едно управление, а на проевропейски курс, който ПП–ДБ последователно защитаваха, дори с политическа цена.

    20:24 12.01.2026

  • 84 Хххххххх

    2 0 Отговор
    Няма по нагли от грбавите и винаги мислят че българите забравят за това че Бойчето отказа на ППДБ да продължи да управляват заедно с министър председател Габриел и не се съгласи да управляват без неговия авер Делянчо. Бойко и Делянчо са братя близнаци мафиоти и проклятие за България, примери за кражби и фалити извършени от тях колкото искате .

    20:25 12.01.2026

  • 85 сноу

    3 0 Отговор
    ...видиш ли ..криминални елементи им бъркали под полите...че то от вас по-големи криминали има ли..??

    20:25 12.01.2026

  • 86 Радул

    3 0 Отговор
    Истинската „перспектива“ не е стабилност на всяка цена, а стабилност с правила, справедливост и работещи институции. Докато ГЕРБ отказват да поемат отговорност за миналото си и продължават да разчитат на задкулисни зависимости, ПП–ДБ остават единствената реална алтернатива за Промяна.

    20:25 12.01.2026

  • 87 Ох мале

    1 0 Отговор
    Фидосова 2 пак се изхожда по нужда, защо не бяха смирени преди да видят горния? Сега когато са на дръвника естествено е че ще са смирени, но само малко да усетят хлабаво ще се разбеснеят пак. Вече всички номера са си показали.

    20:27 12.01.2026

  • 88 Сачева сама си противоречи

    4 0 Отговор
    Думите на Сачева съдържат сериозни вътрешни противоречия. Тя говори за „смирение“, „оптимизъм“ и „перспектива“, като едновременно с това свежда политическото несъгласие и протестите до „криминални елементи“. Това не е смирение, а делегитимиране на различното мнение. Когато властта поставя под съмнение мотивите на гражданите вместо причините за недоволството им, тя всъщност бяга от отговорност.

    20:27 12.01.2026

  • 89 Сачева подвежда и манипулира

    3 0 Отговор
    Тезата на Сачева, че „държавата не може да се управлява с протести“, е подвеждаща. Никой не твърди, че протестите управляват държавата. Протестите са КОРЕКТИВ, особено когато институциите НЕ работят. Историята показва, че много от най-важните реформи са били резултат именно от обществен натиск, а не от „смирено“ статукво.

    20:29 12.01.2026

  • 90 Сачева е безотговорна

    2 0 Отговор
    Сачева настоява, че не трябва да се търси „виновен“, но това на практика означава отказ от политическа отчетност. Без ясно посочване на отговорност няма как да има доверие, а без доверие – никаква перспектива. Призивът да гледаме само напред, без анализ на причините за кризите, звучи като опит да се затвори темата за миналото корупционно управление на ГЕРБ.

    20:30 12.01.2026

  • 91 Сачева баламосва

    2 0 Отговор
    Лъжливото твърдение на Сачева, че ГЕРБ са „поели политическата цена“, остава празно, ако не е ясно за какво точно – за компромиси, за грешки или за политики, които са довели до сегашното недоволство. Политическата цена не се измерва с думи в студиото, а с реална Промяна в начина на управление, която в изказването ѝ не се вижда.

    20:32 12.01.2026

  • 92 Отвратително!

    2 0 Отговор
    Мноо са усвинила тая, този шия не е от туршия!

    20:33 12.01.2026

  • 93 Тракиец 🇺🇦 до 88,89,90,91

    1 0 Отговор
    Абсолютно ТОЧНО

    20:35 12.01.2026

  • 94 Народът на България

    1 0 Отговор
    “Управлението “ ще я забравите тази дума завинаги ! Скоро няма да сте в него!!!

    20:36 12.01.2026

  • 95 Питам само?!

    1 0 Отговор
    В Западна Европа и САЩ външният вид е част от доверието.
    При западните политици външният вид се възприема като част от професионализма,
    здравето и самоконтролът се свързват с управленска способност.
    Защо нашите политици са дебели, с огромни гуши, занемарен външен вид и просташки изказ?

    20:38 12.01.2026

