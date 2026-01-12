Деница Сачева: ПП-ДБ не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени

Ние поехме отговорност с това да се състави управление, защото искахме да сложим край на спиралата от избори. Един милиард лева се дадоха за последните пет избора. Вярването, че държавата може да се управлява с протести, е много опасно и то за тези, които искат стабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

Много ясно правим разлика между гражданския глас и криминалния интерес. На площада имаше хора, които казваха, че не харесват никого, имаше много и различни хора, поясни тя.

Тя призова да се анализират нещата през призмата не само на ГЕРБ и каза, че има криминални елементи, които са против членството на България в еврозоната.

Сачева уточни, че уважава хората, които имат критика към властта, но градивна.

Винаги лидерите са на прицел и събират най-голямата емоция на хората. Много ясно казахме, че създадохме това управление, за да влезем в еврозоната, да спрем спиралата от избори и да възстановим плащанията по ПВУ. Ясно е за кои проекти сме получавали подкрепа от ДПС-НН, но не разбирам двойния стандарт, тъй като такава подкрепа имаше и при управлението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), обясни тя.

Депутатът от ГЕРБ уточни, че са участвали в една много сложна коалиция и са понесли политическа цена. Бюджетът беше единственият възможен по отношение на подкрепата.

Сачева бе категорична, че ГЕРБ са отговорни и преди и сега. „Държавата има нужда от оптимизъм и отговорност, но реални. В момента не даваме перспектива с това говорене, че трябва да има виновен. Без да се говори за перспективата и без политици, които са готови да поемат политическата цена, няма как да вървим напред“, каза бившият социален министър.

Сачева попита с какво ПП-ДБ са допринесли през последната година за влизането на страната ни в еврозоната. „Това правителство беше създадено с тази цел и това бе основната му спойка. Не е имало нужда от какъвто и да е натиск върху някой“, заяви тя по повод думи на Асен Василев.

Тя изтъкна, че следващата цел пред страната ни трябва да са иновациите, перспективите.

„ГЕРБ не може да бъде едновременно всички проблеми и всички решения. Когато минат изборите и са ясни резултатите, ние ще преценим на база програми, идеологически и геополитически ценности, кои биха могли да са нашите партньори“, каза Сачева.

На въпрос дали е възможна нова сглобка с ПП-ДБ, тя заяви: „Те не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени. Не можем да говорим за коалиция с „Възраждане“.

Според нея всички, които са искали да падне правителството, нямат план и това се вижда ясно.