Деница Сачева: ПП-ДБ не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени

Ние поехме отговорност с това да се състави управление, защото искахме да сложим край на спиралата от избори. Един милиард лева се дадоха за последните пет избора. Вярването, че държавата може да се управлява с протести, е много опасно и то за тези, които искат стабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.
Много ясно правим разлика между гражданския глас и криминалния интерес. На площада имаше хора, които казваха, че не харесват никого, имаше много и различни хора, поясни тя.
Тя призова да се анализират нещата през призмата не само на ГЕРБ и каза, че има криминални елементи, които са против членството на България в еврозоната.
Сачева уточни, че уважава хората, които имат критика към властта, но градивна.
Винаги лидерите са на прицел и събират най-голямата емоция на хората. Много ясно казахме, че създадохме това управление, за да влезем в еврозоната, да спрем спиралата от избори и да възстановим плащанията по ПВУ. Ясно е за кои проекти сме получавали подкрепа от ДПС-НН, но не разбирам двойния стандарт, тъй като такава подкрепа имаше и при управлението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), обясни тя.
Депутатът от ГЕРБ уточни, че са участвали в една много сложна коалиция и са понесли политическа цена. Бюджетът беше единственият възможен по отношение на подкрепата.
Сачева бе категорична, че ГЕРБ са отговорни и преди и сега. „Държавата има нужда от оптимизъм и отговорност, но реални. В момента не даваме перспектива с това говорене, че трябва да има виновен. Без да се говори за перспективата и без политици, които са готови да поемат политическата цена, няма как да вървим напред“, каза бившият социален министър.
Сачева попита с какво ПП-ДБ са допринесли през последната година за влизането на страната ни в еврозоната. „Това правителство беше създадено с тази цел и това бе основната му спойка. Не е имало нужда от какъвто и да е натиск върху някой“, заяви тя по повод думи на Асен Василев.
Тя изтъкна, че следващата цел пред страната ни трябва да са иновациите, перспективите.
„ГЕРБ не може да бъде едновременно всички проблеми и всички решения. Когато минат изборите и са ясни резултатите, ние ще преценим на база програми, идеологически и геополитически ценности, кои биха могли да са нашите партньори“, каза Сачева.
На въпрос дали е възможна нова сглобка с ПП-ДБ, тя заяви: „Те не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени. Не можем да говорим за коалиция с „Възраждане“.
Според нея всички, които са искали да падне правителството, нямат план и това се вижда ясно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гнус
Коментиран от #8, #13, #31, #53, #70
19:21 12.01.2026
2 Лост
19:23 12.01.2026
3 Политически некоректен
Други са смирените
19:24 12.01.2026
4 На Деница тойбоя
19:24 12.01.2026
5 Ъхъ!!!
19:25 12.01.2026
6 Сатана Z
19:25 12.01.2026
7 Въпрос
19:25 12.01.2026
8 Съгласен съм с теб
До коментар #1 от "Гнус":Това от снимката най после се е обръснало и се чудя от какъв пол е?
Коментиран от #32
19:26 12.01.2026
9 Ген З
Коментиран от #34, #40
19:26 12.01.2026
10 Хмм
19:27 12.01.2026
11 пеев сфиневски
19:27 12.01.2026
12 Охххх
Коментиран от #41
19:28 12.01.2026
13 Точно
До коментар #1 от "Гнус":Ще гласува за този ,който е най нападан от Борисов ,и крадливата шайка покрай него.
19:28 12.01.2026
14 Вие
Коментиран от #22
19:28 12.01.2026
15 Червената шапчица
19:28 12.01.2026
16 Личи си по муцуната ти
Коментиран от #27
19:29 12.01.2026
17 Факт
19:30 12.01.2026
18 българин
19:33 12.01.2026
19 ТОЙ
19:33 12.01.2026
20 Данко Пиратина
- Но аз не съм пила.
- Затова пък аз пих.
19:33 12.01.2026
21 Защо все
19:33 12.01.2026
22 Охоо..
До коментар #14 от "Вие":ППДБейска подлога! Подадоха ръка на ГЕРБ само за продажбата на националния интерес, за предателството на държавата, и за грабежа от народа!
19:34 12.01.2026
23 Биволица
19:36 12.01.2026
24 Фют
19:36 12.01.2026
25 Гласове от зайчарника в Банкя
19:37 12.01.2026
26 гост
19:37 12.01.2026
27 Мазна лъжлива ИЗМАМА!
До коментар #16 от "Личи си по муцуната ти":Е ПА НЕМА ТАКОВА ЖИВОТНО КРАДЛИВО, МАФИОТСКО И СМИРЕНО.ТАЯ ПРОТИВНА ШАЙКА КРАДЛИВА, ПАК НИ МАМЯТ! ШАЙКАТА КРАДЛИВА Е МАХНАЛА ВЪЛЧАТА ПРЕМЯНА И ОБЛЯКЛА ОВЧАТА ПРЕМЯНА НО ОТ ВЪТРЕ СА СИ СЪЩИТЕ ВЪЛЦИ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ А НЕ ПО МАЗНИТЕ, ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ПРИКАЗКИ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ!
19:38 12.01.2026
28 Тази дунда
Мафията се консолидира.
19:39 12.01.2026
29 Озадачен
Коментиран от #49
19:40 12.01.2026
30 и по един некъпан алибек
19:42 12.01.2026
31 Промяна
До коментар #1 от "Гнус":Я ГЛЕДАЙ ПЪРВИ ШАР.ЛАТАНСКИ КОМПЛЕКСАР ЛИЧЕН ОБИЖДА ЕДНА РАБОТЕЩА ЖЕНА ЗАЩО ГО ПРАВИШ ЯВНО НЯМАШ ЖЕНА
19:42 12.01.2026
32 Промяна
До коментар #8 от "Съгласен съм с теб":ПИТАЙ .ЛЬО КЛЕР ОТ КОЙ ПОЛ Е ТОВА Е ЖЕНА А ВИЕ 8 ЯВНО НЕСТЕ ПО ЖЕНИТЕ ВИЖДА СЕ
19:44 12.01.2026
33 Ко да пиша.
19:44 12.01.2026
34 Промяна
До коментар #9 от "Ген З":МАХАЙ СЕ КПРАВ ТИ ПЪТ КРИВА ТИ ПЪТЕЧКА ВЗЕМИ И МИРЧЕВАТА ДРУЖИНА
19:45 12.01.2026
35 Коня Солтуклиева
19:45 12.01.2026
36 Тити
19:46 12.01.2026
37 БеГемот
19:46 12.01.2026
38 Гост
Коментиран от #46
19:47 12.01.2026
39 Да,бе
19:47 12.01.2026
40 Жълтопаветен канибал
До коментар #9 от "Ген З":Два пъти ли? Тулупа няма един завършен мандат, три пъти го гониха с камъни. Само последния мандат го изкара на пук, след големите протести 2020. И пак печели, в което няма логика на пръв поглед.
Коментиран от #62
19:47 12.01.2026
41 Промяна
До коментар #12 от "Охххх":ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ А ТИ СИ ТЪНКА СВИНЯ РОЗОВ ПЕНЬОАР НАЛИ ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ КАТО ОБИЖДАШ ГОСПОЖАТА СИ НЯКАКЪВ ПОВЕЧЕ НЯМАТЕ ГРАМ КУЛТУРА
Коментиран от #80
19:47 12.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Име
19:47 12.01.2026
44 Аз.........
19:47 12.01.2026
45 Хе-хе
19:48 12.01.2026
46 Промяна
До коментар #38 от "Гост":ГОСТЕ СМЯТАШ СЕ ЗА МЪЖ ЩОМ ОБИЖДАШ РАБОТЕЩА ЖЕНА ЛИ ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #52, #54
19:48 12.01.2026
47 Е то е нормално
19:49 12.01.2026
48 Иван
19:50 12.01.2026
49 Промяна
До коментар #29 от "Озадачен":ЯВНО ТУК ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ПРАВЯТ НА МЪЖЕ ИЗБИВАТ КОМПЛЕКСИ СРЕЩУ РАБОТЕЩА ЖЕНА ЖАЛКИ СТЕ ШАРЛАТАНИ
19:50 12.01.2026
50 Баба Йоца гледа
19:50 12.01.2026
51 Тая шия не е от туршия
19:51 12.01.2026
52 Гост
До коментар #46 от "Промяна":Мафиот е синоним на гербаджия, променения
Коментиран от #55
19:51 12.01.2026
53 Промяна
До коментар #1 от "Гнус":ШАР
АТАНИНО КОМПЛЕКСАР СРЕЩУ ЖЕНА ПОКАЗВАШ СЕ ХАХАХАХА
19:51 12.01.2026
54 Гост
До коментар #46 от "Промяна":Не е обида
Коментиран от #56
19:51 12.01.2026
55 Промяна
До коментар #52 от "Гост":ЖАЛКИ ХОРИЦА СТЕ ЖАЛКИ СТЕ В СВОЯТ БЕЗЛИЧЕН ЖИВОТ НО ТУК ДУЕТЕ МУСКУЛИ ХАХАХАХАХАХАХАИ ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ОТКАЗВАМ ДА ГО ПРИЕМА
Коментиран от #57
19:52 12.01.2026
56 Промяна
До коментар #54 от "Гост":НЕЕ ОБИДА ЛИ ЯВНО НЯМАТЕ ЖЕНИ ОКОЛО ВАС ПАДЕНИЕ СТЕ ДА ЗНАЕТЕ ИМАЙТЕ МАЛКО УВАЖЕНИЕ ДРАСКАЩИТЕ ТУК ДАЛИ МОЖЕТЕ НАПАДЕТЕ БЕЗПРИЧИННО РАБОТЕЩА ЖЕНА ВИЕ ЛИ СТЕ ГОЛЕМИТЕ ХАХАХАХАХАХА
19:54 12.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Един човек
19:57 12.01.2026
59 Коментар
19:58 12.01.2026
60 оня с питон.я
20:01 12.01.2026
61 Румен
20:02 12.01.2026
62 Помня само
До коментар #40 от "Жълтопаветен канибал":2013та като падна Борисов-1 заради тока и корупцията и последните миналия месец. Но може би има и още един, не споря за това. Но 2014та овцете си избраха Борисов пак въпреки че всички мръзнахме Февруари предната година на площадите. Не мога - това е шизофрения
20:02 12.01.2026
63 Бай Спиро
Коментиран от #66
20:02 12.01.2026
64 Смрад!
20:04 12.01.2026
65 ООрана държава
20:04 12.01.2026
66 оня с питон.я
До коментар #63 от "Бай Спиро":Тая е минала през пожарникарския маркуч преди да започне да я калибрира Маугли с мазната коса.
20:05 12.01.2026
67 Файърфлай
20:05 12.01.2026
68 Това е вярно
20:06 12.01.2026
69 Румен
20:06 12.01.2026
70 Тюнинг
До коментар #1 от "Гнус":...лек тюнинг само...
20:07 12.01.2026
71 дядото
20:07 12.01.2026
72 Пловдив
20:07 12.01.2026
73 Дон Педро
20:08 12.01.2026
74 Тракиец 🇺🇦
20:09 12.01.2026
75 Няма ли да мине
20:10 12.01.2026
76 Чаровница при доктора:
20:12 12.01.2026
77 Гошо
20:18 12.01.2026
78 ТИР
20:20 12.01.2026
79 Промяна
20:21 12.01.2026
80 Cвиня не си дори
До коментар #41 от "Промяна":А един шопар в кочината само за подигравки и обиждан от всички тук и с право те гaври всеки. А и унищожаваш съвсем крадливата клика герб всеки ден
20:23 12.01.2026
81 Кругер
20:23 12.01.2026
82 Ужас
20:24 12.01.2026
83 Истинската Промяна!!
20:24 12.01.2026
84 Хххххххх
20:25 12.01.2026
85 сноу
20:25 12.01.2026
86 Радул
20:25 12.01.2026
87 Ох мале
20:27 12.01.2026
88 Сачева сама си противоречи
20:27 12.01.2026
89 Сачева подвежда и манипулира
20:29 12.01.2026
90 Сачева е безотговорна
20:30 12.01.2026
91 Сачева баламосва
20:32 12.01.2026
92 Отвратително!
20:33 12.01.2026
93 Тракиец 🇺🇦 до 88,89,90,91
20:35 12.01.2026
94 Народът на България
20:36 12.01.2026
95 Питам само?!
При западните политици външният вид се възприема като част от професионализма,
здравето и самоконтролът се свързват с управленска способност.
Защо нашите политици са дебели, с огромни гуши, занемарен външен вид и просташки изказ?
20:38 12.01.2026