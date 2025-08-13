Новини
Болезнено предчувствие

Болезнено предчувствие

13 Август, 2025

  • божидар чеков-
  • сащ-
  • русия-
  • българия-
  • национални катастрофи

Софийските агитки не са имали никакво влияние в Ньой, Версай или Берлин

Болезнено предчувствие - 1
Снимка: Фейсбук/Божидар Чеков
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
Божидар Чеков писател

Съдбата на България от Сан Стефано до приобщаването ни към ЕС, Шенген и Еврозоната е била решавана на срещи на "Високо равнище", след или по време на война. Софийските агитки не са имали никакво влияние в Ньой, Версай или Берлин. Мнението ни, нито е било искано, нито е било чувано. "Великите сили" са чертали границите ни и давали рамо на управляващите, които им играят по гайдата.

За това предупреди във "Фейсбук" Божидар Чеков.

В петък в Аляска се срещат двамата "Най-Големи". Каквото и решение да вземат, то ще ни засегне. И политически и икономически.

Предчувствието ми е, че ако си стиснат ръцете, ние ще внасяме руски газ през американски тръби...


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Укролюбиви

    21 4 Отговор
    Радвай се Чеков, ще те работят демократично и в съгласие!

    Коментиран от #28

    09:10 13.08.2025

  • 2 Пич

    43 1 Отговор
    Така и трябва да се държат с пасмината която ни управлява !!! Никой не уважава вечно надупените !!!

    09:11 13.08.2025

  • 3 Изкукуригал

    46 4 Отговор
    Евроатлантичетата чак сега прозряха че внасяме руски газ и петрол от американците леле колко били умни и красиви

    09:16 13.08.2025

  • 4 Спомен

    11 1 Отговор
    Този се беше срещнал и с северно корейският диктатор Китай.Е и?

    09:16 13.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    31 6 Отговор
    Искаме си Референдума за еврото.

    Коментиран от #27

    09:18 13.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Путин и Тръмп заедно ще управляват Турски поток и Северен поток.Руския газ за Европа ще минава през Тръмп с надценка.Урсула обеща да купи газ от САЩ за 600 000 000 000

    09:20 13.08.2025

  • 7 МЪЛНИЯ!

    9 24 Отговор
    Тази нощ немските Таурус удариха Москва , Петербург и още няколко града!
    4 московски летища са затворени!

    Коментиран от #13, #14, #16, #17, #19, #24, #32

    09:21 13.08.2025

  • 8 Ами да, те

    10 1 Отговор
    така правят Великите сили...

    09:23 13.08.2025

  • 9 Оня с рикията

    12 1 Отговор
    Някой да се учудва? Не, нали? То е ясно, че мача е свирен.

    09:24 13.08.2025

  • 10 Румен Чорапа

    5 14 Отговор
    Плащайте милиарди на турците от Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #15

    09:24 13.08.2025

  • 11 Тиквонии Велики

    18 2 Отговор
    Хариза на Путин 4 мчлиарда пари на племето за сръбската тръба!

    09:26 13.08.2025

  • 12 Тарикат

    15 1 Отговор
    Идва Второто пришествие на Голямата бяла салфетка! На нея ще теглят чертата кое за кого остава. Не сме наблюдавали подобно събитие от Ялта и Малта насам. Ще афектира дори живота на обикновения форумен трол.

    09:27 13.08.2025

  • 13 Не е хубаво

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    Да спиш с отвити крака, виж после какви ги пишеш.

    09:27 13.08.2025

  • 14 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    Зеленски е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние вчера към 20.30.

    Коментиран от #33

    09:34 13.08.2025

  • 16 да ве да

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    Розовите амфетки са те ударили в главата, пони!

    09:35 13.08.2025

  • 17 Гошо

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    ....тази нощ си извади пръстите от контакта!

    09:37 13.08.2025

  • 18 Ъъъъъъъъ

    11 2 Отговор
    "Предчувствието ми е, че ако си стиснат ръцете, ние ще внасяме руски газ през американски тръби..."

    Че то това е публична тайна. За тази сделка се говори отдавна, а преди няколко дни Уиткоф намекна за същото. САЩ разблокират $5 млд на Русия и поемат контрола над Северен поток. Останалите $15-на милиарда(цената на Северен поток е около $20млд)) ще се изплащат на Русия след като руския газ отново потече по тръбите. Това се знае от месеци.

    09:38 13.08.2025

  • 19 Руските еничари

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    сега ще почнят да се катерят по гърба ти като кърлежи! :)))

    Коментиран от #23

    09:39 13.08.2025

  • 20 нннн

    7 2 Отговор
    Като мине през американските тръби руският газ се облагородява евроатлантически и пс...десните са готови да плащаме тройна цена за него.

    09:40 13.08.2025

  • 21 Радио Ереван

    2 4 Отговор
    Арест или убийство на ВВП в Аляска, придружено с началото на ядрен удар по РФ, ще бъде съвсем в духа на евроатлантическите ценности и един прекрасен старт на силно желаната от западните рептили Трета Световна Война.

    09:40 13.08.2025

  • 22 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Ще се оправим кого дойде правителство дека не играе по чужди гайди.

    09:42 13.08.2025

  • 23 бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руските еничари":

    Точно ! Ог къмто гърба ! Голем смок !

    09:43 13.08.2025

  • 24 Хохо Бохо

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    Тва в коя компютърна игра? Арма 3? Ко стана с призрака на кииф?

    09:44 13.08.2025

  • 26 Копейков

    3 0 Отговор
    много промити мозъци тълкуват една малка статия .....

    09:46 13.08.2025

  • 27 Ко стана с великият и независим лев?

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    С Коце няма ли врякате на площад

    09:46 13.08.2025

  • 28 Нали това е целта

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Укролюбиви":

    Америка се изживява като ценови регулатор и крупен прекупвач. Ти си произведдай колкото можеш, но ако искаш да продадеш, ще отидеш при чичо Дончо да ти сметне митото. Така, че газът ще е пак руски, но с американска надценка.

    09:48 13.08.2025

  • 29 Объркано Атлантиче

    6 3 Отговор
    Русия стана главен доставчик на обогатен уран за САЩ

    ▪️ 755,6 млн. долара – стойността на доставките на обогатен уран от Русия за САЩ през първото полугодие на 2025 г. Това представлява ръст от 62,2% спрямо същия период миналата година. Русия изпревари Франция, ставайки водещ доставчик на уран за американските АЕЦ..

    --
    САЩ купуват ураново гориво от Русия, а на нас в България това ни е СТРОГО ЗАБРАНЕНО!

    И кой ни забранява?! Брюкселските клептократи!

    Местните им лакеи, които пред очите на всички ни унищожават българската енергетика и увреждат Българския Национален Интерес пробутвайки опасни ядрени самоделки, са ВИДИМА И ЯВНА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, но тагаренковските "консултански фирми" не пишат доклади за тях за МО! Защо?

    09:50 13.08.2025

  • 30 Чеков, доволен ли си

    6 2 Отговор
    като даде хляб за празни приказки на русофилите по форумите за целия ден, повтаряйки кремълските опорни точки ?

    09:51 13.08.2025

  • 31 Рашка Федерашка

    5 4 Отговор
    ВСИЧКАТА СМРАД ИДВА ОТ РАШКА !

    Коментиран от #37

    09:52 13.08.2025

  • 32 Рашка Федерашка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":

    ХАРОШ !!!

    09:54 13.08.2025

  • 34 Факт

    0 2 Отговор
    Че до сега да не внасяхме македонски газ?За 2024 ЕС е внесла два пъти по-вече руска газ от Индия но наказват с мита Индия.Ха-де?

    09:58 13.08.2025

  • 36 Азз

    0 1 Отговор
    Ами ние сега какво внасяме - не е ли руски газ през американски кораби?

    10:15 13.08.2025

  • 37 болгарин..

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Рашка Федерашка":

    А бе помашкий..оди уwcто и яжгавна-ама свали фереджето

    10:17 13.08.2025

  • 38 дядо поп

    1 0 Отговор
    Ще внасяме , няма къде да отидем , ако искаме да не гаргалясваме от студ зимата. Но кой каквото сам си навреди и най големия му враг не може да му го направи.

    10:23 13.08.2025