Болезнено предчувствие

Съдбата на България от Сан Стефано до приобщаването ни към ЕС, Шенген и Еврозоната е била решавана на срещи на "Високо равнище", след или по време на война. Софийските агитки не са имали никакво влияние в Ньой, Версай или Берлин. Мнението ни, нито е било искано, нито е било чувано. "Великите сили" са чертали границите ни и давали рамо на управляващите, които им играят по гайдата.
За това предупреди във "Фейсбук" Божидар Чеков.
В петък в Аляска се срещат двамата "Най-Големи". Каквото и решение да вземат, то ще ни засегне. И политически и икономически.
Предчувствието ми е, че ако си стиснат ръцете, ние ще внасяме руски газ през американски тръби...
4 московски летища са затворени!
13 Не е хубаво
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":Да спиш с отвити крака, виж после какви ги пишеш.
14 Българин
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":Зеленски е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние вчера към 20.30.
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":Розовите амфетки са те ударили в главата, пони!
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":....тази нощ си извади пръстите от контакта!
Че то това е публична тайна. За тази сделка се говори отдавна, а преди няколко дни Уиткоф намекна за същото. САЩ разблокират $5 млд на Русия и поемат контрола над Северен поток. Останалите $15-на милиарда(цената на Северен поток е около $20млд)) ще се изплащат на Русия след като руския газ отново потече по тръбите. Това се знае от месеци.
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":сега ще почнят да се катерят по гърба ти като кърлежи! :)))
До коментар #19 от "Руските еничари":Точно ! Ог къмто гърба ! Голем смок !
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":Тва в коя компютърна игра? Арма 3? Ко стана с призрака на кииф?
До коментар #5 от "Последния Софиянец":С Коце няма ли врякате на площад
До коментар #1 от "Укролюбиви":Америка се изживява като ценови регулатор и крупен прекупвач. Ти си произведдай колкото можеш, но ако искаш да продадеш, ще отидеш при чичо Дончо да ти сметне митото. Така, че газът ще е пак руски, но с американска надценка.
▪️ 755,6 млн. долара – стойността на доставките на обогатен уран от Русия за САЩ през първото полугодие на 2025 г. Това представлява ръст от 62,2% спрямо същия период миналата година. Русия изпревари Франция, ставайки водещ доставчик на уран за американските АЕЦ..
--
САЩ купуват ураново гориво от Русия, а на нас в България това ни е СТРОГО ЗАБРАНЕНО!
И кой ни забранява?! Брюкселските клептократи!
Местните им лакеи, които пред очите на всички ни унищожават българската енергетика и увреждат Българския Национален Интерес пробутвайки опасни ядрени самоделки, са ВИДИМА И ЯВНА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, но тагаренковските "консултански фирми" не пишат доклади за тях за МО! Защо?
До коментар #7 от "МЪЛНИЯ!":ХАРОШ !!!
До коментар #31 от "Рашка Федерашка":А бе помашкий..оди уwcто и яжгавна-ама свали фереджето
