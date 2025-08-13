Болезнено предчувствие

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съдбата на България от Сан Стефано до приобщаването ни към ЕС, Шенген и Еврозоната е била решавана на срещи на "Високо равнище", след или по време на война. Софийските агитки не са имали никакво влияние в Ньой, Версай или Берлин. Мнението ни, нито е било искано, нито е било чувано. "Великите сили" са чертали границите ни и давали рамо на управляващите, които им играят по гайдата.

За това предупреди във "Фейсбук" Божидар Чеков.

В петък в Аляска се срещат двамата "Най-Големи". Каквото и решение да вземат, то ще ни засегне. И политически и икономически.

Предчувствието ми е, че ако си стиснат ръцете, ние ще внасяме руски газ през американски тръби...