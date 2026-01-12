Милош Раонич слага точка на тенис кариерата си

Милош Раонич официално сложи край на своята кариера. Канадският тенис ас, който дълги години бе сред най-ярките звезди на корта, обяви, че се оттегля от професионалния спорт на 35-годишна възраст. Новината бе потвърдена от авторитетната агенция Ройтерс. Раонич, прочут с убийствения си сервис, който му донесе прозвището „Ракета“, оставя след себе си внушителна следа – осем титли от ATP, над 20 милиона долара от наградни фондове и незабравими мигове за почитателите на тениса.

В продължение на повече от 15 години той бе неизменна част от елита, достигайки до трето място в световната ранглиста. Най-силният период в кариерата на родения в Подгорица състезател настъпи през 2016 година. Тогава Раонич впечатли света с полуфинал на Откритото първенство на Австралия и финал на престижния Уимбълдън, където се изправи срещу Анди Мъри. Макар да не успя да грабне трофея, представянето му остана в историята.

В емоционално послание в социалните мрежи Раонич сподели: „Това е момент, който знаеш, че ще настъпи, но никога не си напълно подготвен. Давам си сметка, че съм толкова готов, колкото мога да бъда. Тенисът беше моята страст и вдъхновение през по-голямата част от живота ми.“

Той допълни с благодарност: „Бях истински щастливец – имах шанса да сбъдна мечтите си и всеки ден да се стремя към съвършенство на корта.“