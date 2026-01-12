Новини
Милош Раонич слага точка на тенис кариерата си

Милош Раонич слага точка на тенис кариерата си

12 Януари, 2026

В продължение на повече от 15 години той бе неизменна част от елита на спорта

Милош Раонич официално сложи край на своята кариера. Канадският тенис ас, който дълги години бе сред най-ярките звезди на корта, обяви, че се оттегля от професионалния спорт на 35-годишна възраст. Новината бе потвърдена от авторитетната агенция Ройтерс. Раонич, прочут с убийствения си сервис, който му донесе прозвището „Ракета“, оставя след себе си внушителна следа – осем титли от ATP, над 20 милиона долара от наградни фондове и незабравими мигове за почитателите на тениса.

В продължение на повече от 15 години той бе неизменна част от елита, достигайки до трето място в световната ранглиста. Най-силният период в кариерата на родения в Подгорица състезател настъпи през 2016 година. Тогава Раонич впечатли света с полуфинал на Откритото първенство на Австралия и финал на престижния Уимбълдън, където се изправи срещу Анди Мъри. Макар да не успя да грабне трофея, представянето му остана в историята.

В емоционално послание в социалните мрежи Раонич сподели: „Това е момент, който знаеш, че ще настъпи, но никога не си напълно подготвен. Давам си сметка, че съм толкова готов, колкото мога да бъда. Тенисът беше моята страст и вдъхновение през по-голямата част от живота ми.“

Той допълни с благодарност: „Бях истински щастливец – имах шанса да сбъдна мечтите си и всеки ден да се стремя към съвършенство на корта.“


