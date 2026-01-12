Високо напрежение в Близкия изток! Иран е готов и за директна война, и за диалог със САЩ

Иран заяви, че поддържа отворена комуникация със САЩ, докато президентът Доналд Тръмп обмисля как да отговори на насилствените репресии срещу протестите, които са едно от най-големите предизвикателства за клерикалното управление след Ислямската революция през 1979 г., съобщава "Ройтерс".
Вчера Тръмп посочи, че САЩ може да се срещнат с ирански представители и че той е във връзка с опозицията, като същевременно оказва натиск върху лидерите на Ислямската република, включително заплашва с евентуални военни действия в отговор на насилието срещу протестиращите.
И преди Иран е преживявал вълни от протести със сходни на сегашните кървави репресии. Този път обаче ръководството е изправено пред национални демонстрации, които прераснаха от оплаквания заради тежки икономически трудности до предизвикателни призиви за падане на духовенството, чието регионално влияние е значително намалено.
"Комуникационният канал между нашия външен министър Абас Аракчи и специалния пратеник на САЩ (Стив Уиткоф) е отворен и се обменят съобщения, когато е необходимо", уточни говорителят на външното министерство Есмаил Багаей днес.
Контактите остават отворени и чрез традиционния посредник Швейцария, допълни той.
"САЩ засегнаха някои случаи, бяха повдигнати идеи и като цяло Ислямската република е страна, която никога не е напускала масата за преговори". Багаей обаче добави, че "противоречивите послания" от САЩ показват липса на сериозност и не са убедителни.
Аракчи повтори на брифинг пред чуждестранни посланици в Техеран, че Ислямската република е готова за война, но е отворена и за диалог.
Базираната в САЩ правозащитна група HRANA заяви, че е потвърдила смъртта на 490 протестиращи и 48 служители по сигурността, а над 10 600 души са арестувани от началото на протестите на 28 декември.
Иран не е дал официални данни за жертвите. Информационният поток от страната е затруднен от прекъсване на интернет връзката от четвъртък.
Вчера Тръмп заяви, че Иран е призовал за преговори по ядрената му програма. Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти в 12-дневна война през юни.
"Иран иска да преговаря, да. Може да се срещнем с тях. Среща се уговаря, но може да се наложи да действаме заради случващото се преди срещата, но среща се уговаря. Иран се обади, те искат да преговарят", посочи той.
Тръмп ще се срещне с висши съветници утре, за да обсъдят вариантите за Иран, съобщи американски служител.
"Уолстрийт Джърнъл" информира, че вариантите включват военни удари, използване на тайни кибероръжия, разширяване на санкциите и предоставяне на онлайн помощ на антиправителствени източници.
Ударите по военни обекти могат да бъдат силно рискови. Някои бази на елитни военни и сили за сигурност може да са разположени в гъсто населени райони, така че всяка атака, наредена от Тръмп, може да причини големи жертви сред цивилното население.
Председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф предупреди Вашингтон срещу "погрешна преценка".
"Нека бъдем ясни: в случай на атака срещу Иран, окупираните територии (Израел), както и всички американски бази и кораби, ще бъдат нашата легитимна цел", подчерта Калибаф - бивш командир в елитната Корпус на гвардейците на ислямската революция на Иран.
Техеран обаче все още се възстановява от войната от миналата година и регионалното му влияние е значително отслабено от ударите по съюзниците му, като ливанската "Хизбула".
