Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Високо напрежение в Близкия изток! Иран е готов и за директна война, и за диалог със САЩ

Високо напрежение в Близкия изток! Иран е готов и за директна война, и за диалог със САЩ

12 Януари, 2026 18:05 1 192 46

  • иран-
  • израел-
  • пентагон-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • техеран-
  • фордо

Техеран обаче все още се възстановява от войната от миналата година и регионалното му влияние е значително отслабено от ударите по съюзниците му, като ливанската "Хизбула"

Високо напрежение в Близкия изток! Иран е готов и за директна война, и за диалог със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран заяви, че поддържа отворена комуникация със САЩ, докато президентът Доналд Тръмп обмисля как да отговори на насилствените репресии срещу протестите, които са едно от най-големите предизвикателства за клерикалното управление след Ислямската революция през 1979 г., съобщава "Ройтерс".

Вчера Тръмп посочи, че САЩ може да се срещнат с ирански представители и че той е във връзка с опозицията, като същевременно оказва натиск върху лидерите на Ислямската република, включително заплашва с евентуални военни действия в отговор на насилието срещу протестиращите.

И преди Иран е преживявал вълни от протести със сходни на сегашните кървави репресии. Този път обаче ръководството е изправено пред национални демонстрации, които прераснаха от оплаквания заради тежки икономически трудности до предизвикателни призиви за падане на духовенството, чието регионално влияние е значително намалено.

"Комуникационният канал между нашия външен министър Абас Аракчи и специалния пратеник на САЩ (Стив Уиткоф) е отворен и се обменят съобщения, когато е необходимо", уточни говорителят на външното министерство Есмаил Багаей днес.

Контактите остават отворени и чрез традиционния посредник Швейцария, допълни той.

"САЩ засегнаха някои случаи, бяха повдигнати идеи и като цяло Ислямската република е страна, която никога не е напускала масата за преговори". Багаей обаче добави, че "противоречивите послания" от САЩ показват липса на сериозност и не са убедителни.

Аракчи повтори на брифинг пред чуждестранни посланици в Техеран, че Ислямската република е готова за война, но е отворена и за диалог.

Базираната в САЩ правозащитна група HRANA заяви, че е потвърдила смъртта на 490 протестиращи и 48 служители по сигурността, а над 10 600 души са арестувани от началото на протестите на 28 декември.

Иран не е дал официални данни за жертвите. Информационният поток от страната е затруднен от прекъсване на интернет връзката от четвъртък.

Вчера Тръмп заяви, че Иран е призовал за преговори по ядрената му програма. Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти в 12-дневна война през юни.

"Иран иска да преговаря, да. Може да се срещнем с тях. Среща се уговаря, но може да се наложи да действаме заради случващото се преди срещата, но среща се уговаря. Иран се обади, те искат да преговарят", посочи той.

Тръмп ще се срещне с висши съветници утре, за да обсъдят вариантите за Иран, съобщи американски служител.

"Уолстрийт Джърнъл" информира, че вариантите включват военни удари, използване на тайни кибероръжия, разширяване на санкциите и предоставяне на онлайн помощ на антиправителствени източници.

Ударите по военни обекти могат да бъдат силно рискови. Някои бази на елитни военни и сили за сигурност може да са разположени в гъсто населени райони, така че всяка атака, наредена от Тръмп, може да причини големи жертви сред цивилното население.

Председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф предупреди Вашингтон срещу "погрешна преценка".

"Нека бъдем ясни: в случай на атака срещу Иран, окупираните територии (Израел), както и всички американски бази и кораби, ще бъдат нашата легитимна цел", подчерта Калибаф - бивш командир в елитната Корпус на гвардейците на ислямската революция на Иран.

Техеран обаче все още се възстановява от войната от миналата година и регионалното му влияние е значително отслабено от ударите по съюзниците му, като ливанската "Хизбула".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 13 Отговор
    Иран отече....

    Коментиран от #5

    18:07 12.01.2026

  • 2 Ираел е не Тръмп

    13 6 Отговор
    опоскате ли мошетата, света ще ви благодари.

    18:08 12.01.2026

  • 3 Чълнорис

    16 6 Отговор
    Чакаме изкукслият тръп да се оссерре този път.

    18:08 12.01.2026

  • 4 китайски балон

    15 4 Отговор
    БайДончо започва войни на няколко фронта, а сега си отговорете, как се движи съчмата в рижата му глава😉

    Коментиран от #10

    18:09 12.01.2026

  • 5 1 и две

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не бъди толкова сигурен. Всички се подготвят са дадат отпор на ФАЩ.

    18:10 12.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    11 12 Отговор
    Пак питам - где Путин ?
    Някой виждал ли е, чувал ли стареца ?
    Усещам че нещо се е случило в бездънния бункер.....

    Коментиран от #11, #12, #14, #18, #19

    18:10 12.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    8 8 Отговор
    Вече викам а дано ,та да се изтрива и тая измислена държава исрахел

    18:11 12.01.2026

  • 8 Хм,странно!

    6 7 Отговор
    Ако си готов за война, няма да търсиш диалог.

    Коментиран от #15, #21

    18:11 12.01.2026

  • 9 Българин

    7 10 Отговор
    да се готви Русия-Хаяско ще бъде с оранжеви дрехи и слънчеви очила

    18:11 12.01.2026

  • 10 Хихик

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "китайски балон":

    Като във вакуум. То вече там няма нищо.

    18:11 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    заклещили са се с Медведев

    18:12 12.01.2026

  • 13 Барбалей

    7 8 Отговор
    Тия се надъхват,докато не ги забомбят пак

    18:13 12.01.2026

  • 14 Алолало

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Иперкалият тръмп е по-дърт и определено не му става. Няма го вече Епщайн за нещо младо и сочно.

    18:13 12.01.2026

  • 15 не е вярно

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хм,странно!":

    Персите са разумни и търпеливи хора. Ако можеш да избегнеш войната и загубата на филяди човешки животи, длъжен си да го направиш. Ако дипломацията не проработи, трябва да си готов за война.

    Коментиран от #23, #37

    18:14 12.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Хората говорят":

    Хората говорят Путин умер !!!
    В момента се водят преговори със С.А.Щ, кой да го наследи.

    Коментиран от #26

    18:15 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 джудж ,😡

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Наздраве ! Не му мисли , а наблягай на храната !

    18:17 12.01.2026

  • 19 Ти огледа

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    ли се добре около себе си? Виж добре в хола, в банята, че може да е у вас. Обади се на генерал Гном, той ги разбира тези неща, ще те консултира веднага не се страхувай.

    18:18 12.01.2026

  • 20 Иран е готов

    4 9 Отговор
    на всичко.
    Какъвто му го подадат.

    18:18 12.01.2026

  • 21 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хм,странно!":

    Твърдението ти е много глупаво..... Диалога винаги е за предпочитане, отколкото войната.....

    18:18 12.01.2026

  • 22 И са кой

    6 11 Отговор
    ще праща дронове на ватенките?

    18:20 12.01.2026

  • 23 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "не е вярно":

    Така е.... И аз отговорих на страника, ама щом прави такова твърдение е много облъчен и надали ще разбере.....

    18:22 12.01.2026

  • 24 Помнещ

    5 1 Отговор
    "как да отговори на насилствените репресии срещу протестите"

    Ами както отговориха иранците на насилствените репресии срещу протестите в краварника - да не забравяме че Тръмп закара националната гвардия да ги потуши.

    Коментиран от #27, #30

    18:23 12.01.2026

  • 25 Удри Бай Дончо

    5 7 Отговор
    Удри тия чалми и всички ислямци и руслямци целуващи кОрана

    Коментиран от #31

    18:25 12.01.2026

  • 26 Помнещ

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    "Хората говорят Путин умер !!!"

    Е той не умре ли поне 10 пъти до сега - даже и двойниците му умряха по няколко пъти. Сега за кой път ще го морите вече им изгубих бройката.

    18:26 12.01.2026

  • 27 вЕрно ли

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Помнещ":

    колко бяха убити по нареждане на Тръмп? и колко хиляди влязоха по затворите?
    Само питам - за един приятел.

    Коментиран от #32, #39

    18:26 12.01.2026

  • 28 Фъргай бомбите бай Дончо!

    3 6 Отговор
    Удри брадатите козли!

    18:27 12.01.2026

  • 29 писна ми

    2 1 Отговор
    чукача на кози Мохамед. Време е за кръстоносен поход

    18:27 12.01.2026

  • 30 Я па тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Помнещ":

    Пак започна да повтаря написаното.От бавните копейки ли си?

    Коментиран от #34

    18:29 12.01.2026

  • 31 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Удри Бай Дончо":

    "Удри тия чалми и всички ислямци"

    Е как джихадистите от Ал Кайда нали вече са ви приятели и "бойци свалили режима на Асад" - защо забрави че и талибаните също бяха "братята ни талибани" - гледай Рамбо 1

    Коментиран от #35

    18:29 12.01.2026

  • 32 Не ограмотявай приятеля си.

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "вЕрно ли":

    Остави го п.р.о.с.т.

    Коментиран от #38

    18:30 12.01.2026

  • 33 Лев Толстой

    2 1 Отговор
    Ако е пич да арестува аяхолака и президента и да видим дали ще се отприщи народа. Но си пуси патока Доналд.

    18:31 12.01.2026

  • 34 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Я па тоа":

    "От бавните копейки ли си?"

    Не бе правя го за малоумните козячета че от първия път не схващат - то и от втория не схващат ама има някаква вероятност.

    Коментиран от #36

    18:31 12.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Помнещ":

    От Алкайда ли? Щом арабин значи е от Алкайда. вЕрно ли? Я пак погледни от кои е.
    А м@йк@ ти щом има путк@, значи е кОрв@. така ли?

    18:32 12.01.2026

  • 37 Хм,странно!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "не е вярно":

    Съгласен съм, че с диалог може да се постигне мир, но в днешно време ,слабите търсят диалог.Няма какво да се лъжем, правото е на силния.

    18:33 12.01.2026

  • 38 вЕрно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не ограмотявай приятеля си.":

    нали? Не удобно за някой хора да се знаят тези неща, че не им излиза троленето иначе.

    Коментиран от #41

    18:33 12.01.2026

  • 39 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "вЕрно ли":

    "колко бяха убити по нареждане на Тръмп? и колко хиляди влязоха по затворите?"

    А ти от къде знаеш колко са убитите в Иран и колко са влезли в затворите - от посолството ли ти казаха бройката им. За един приятел питам - то и Садам беше изтровил милиони с бойни отровни вещества - и доказателство имаше едно шишенче с прах за пране.

    18:35 12.01.2026

  • 40 Това е безумие!

    2 4 Отговор
    Да започне война между феодален Иран и Космическа Америка е пълно безумие на яетоласите. Писаното не може да се отмени и каквото има да става ще стане...

    Коментиран от #42

    18:35 12.01.2026

  • 41 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "вЕрно ли":

    "Не удобно за някой хора да се знаят тези неща"

    Наистина не е удобно да се знаят нещата та за това се повтарят лъжи - пак питам ти от къде знаеш колко са убитите и вкараните в затвора?

    18:37 12.01.2026

  • 42 Историк

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Това е безумие!":

    Да започне война между феодален Виетнам и Космическа Америка беше пълно безумие на краварите - така излезе ама някои не помнят историята.

    18:39 12.01.2026

  • 43 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    МИ ЧИ ТО
    ДОНАЛД ДЪК👂
    КАТО ДЕТОНИРА ГР.ДЕТРОНИРА
    ВВСИЧКИ ДИКТАТОРИ ТО
    НЯМА В ЕВРОПА ДА ОСТАНЕ НИ ЕДИН
    ЕМИГРАНТ ОСВЕН...БУЛГАРМИГРАНТ....

    18:49 12.01.2026

  • 44 Да Искаха да убиват

    0 0 Отговор
    Американци и Израелци
    Сега когато видяха че ще ги бесят
    По Крановете
    Щели да преговарят .

    Чалми скапани .

    18:54 12.01.2026

  • 45 Западът

    0 0 Отговор
    натиска за "рижим чейндж". Контра-революция на републиканската революция от 1979г. Връщане на монархията чрез преврат. Пари ще трябват много. Бай Дончо не дава, ойро шматките нямат. Няма да стане.

    18:56 12.01.2026

  • 46 Персите

    0 0 Отговор
    могат да бъдат победени само чрез сухопътна операция. По въздуха няма да стане нищо. Само ще съборят сгради. Но Иран е много голяма държава. Много хора са. Два три милионна войска ще е нужна за установяване на контрол върху страната.

    19:02 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания