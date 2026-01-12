Божидар Божанов: Всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде и покаже как

Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване, съобщи във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", пише Божанов.
Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни".
"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", призова съпредседателят на "Да, България".
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 24 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #17, #54, #65
18:16 12.01.2026
2 1111
18:16 12.01.2026
3 ами
Коментиран от #8
18:16 12.01.2026
4 Сървърите на Сони и Споти
18:18 12.01.2026
5 Цирк
Коментиран от #30
18:18 12.01.2026
6 Ивелин Михайлов
18:19 12.01.2026
7 Промяна
Коментиран от #60
18:19 12.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 юрист
Коментиран от #47
18:19 12.01.2026
10 Дебелян Пейовски
18:20 12.01.2026
11 Некъпан хакер Божо
18:20 12.01.2026
12 Анонимен
Да не говорим, че у нас вярваме на security through obscurity, което е не червен, а черен флаг в средите за сигурност.
18:21 12.01.2026
13 Машините са си машини
18:22 12.01.2026
14 !!!
Коментиран от #37
18:22 12.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ако се изкъпе, ще му вярвам
18:23 12.01.2026
17 мафията е в машините
До коментар #1 от "Българин":Каква мафия, на всеки от предишните избори ЦИК УДОСТОВЕРЯВА 10-тина машини. Наличните са хиляди. Останалите 9990 например са ЕДНАКВИ САМО ПО ДОКУМЕНТИ-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛ (ЧАСТНА ФИРМА, доскоро в ЧАСТЕН СКЛАД). Да направят случайно механично теглене - не компютърно и не с топките от тотото, цялата комисия отива към склада с полиция, товари избраните машини и ги предоставят на гражданите за седмица под 24 часово наблюдение да не ги подмени Божо Пърхута.
18:24 12.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тия са на нивото
18:24 12.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хакера от крайния квартал
Софтуера го гласят фирми приближени на ПП-ДБ. Пишат го така, че когато гласуваш за партия Х, на бележката ти се изписва правилно - гласувал за партия Х, обаче в паметта и на флашката се записва глас за партия У. Накаря в протокола излизат гласове за партия У вместо за партия Х. Затова много държите да няма ставняване от ръчно броене на квитанциите и машинните протоколи и накрая всички наивни гласувачи получават един голям Й.
Коментиран от #61
18:26 12.01.2026
22 ДрайвингПлежър
Доказа се разнасянето на едни флашки по делото на Величие. Бе мйце му пийте си хапчетата поне, а ние ще се надяваме ако не помогнат поне да ви отровят!
И това е най-белия бодил дали с машина или не! Платения вот ще е платен и на машина и на хартия! Ако МВР удобно сипи, както винаги пак ще се гласува под строй! А куфарджиите от държавната администрация с родата също ще са под строй и за тях отново няма значение как!
Аман от льох мани в тая държава! а най-опасно е като се даде власт на льохмани!
18:26 12.01.2026
23 така е
Може ли Божанков да обясни как се получава в някои секции броя на отчетените от машината гласове драстично да се разминава от броя на контролните отрязъци напечатани от същата машина? Свързано ли е това с предварително програмирани/записани флаш памети и машината цял ден да е бутафория? КОЙ и ЗАЩО внесе 624 ФАЛШИВИ изборни машини непоискани и неплатени от българската държава? За какво са му? Една машина струва 5200 лева без ДДС.
18:27 12.01.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
18:28 12.01.2026
25 Ще извикат някой фокусник и той
18:29 12.01.2026
26 Реалист
Коментиран от #29
18:29 12.01.2026
27 Майора
Коментиран от #33, #34, #35
18:30 12.01.2026
28 Логика
Коментиран от #32
18:32 12.01.2026
29 Гледам че
До коментар #26 от "Реалист":Явно много държиш тия укрофашаги като Божанката да те цифровизират, контролират и ваксинират в новия Четвърти райх на Урсулите.
Коментиран от #52
18:32 12.01.2026
30 Ти си циркаджия!
До коментар #5 от "Цирк":Когато има контролно броене на разпечатаните фишове от комисията, никога не може да мине манипулация!
Коментиран от #64
18:32 12.01.2026
31 фактчекър
В случая става дума за разминавания в данните между отчетените гласове от машините и тези от секционните комисии, което наложи извършването на експертиза и проверка.
КД №35/2024
Тук разминаването е конкретизирано, като аргументите включват не само статистически разлики, но и обосновани съмнения за манипулации, което наложило повторно преброяване на гласовете.
Парламентарни избори 2022
Наложеното решение на ЦИК да се броят допълнително контролните разписки доведе до увеличаване на подозренията относно действителността на резултатите от машинното гласуване и повдигна въпроси за законността на събирателството на данни.
Тези инциденти показват необходимостта от подобряване на процедурите за машинното гласуване и повишаване на доверието в изборния процес в България.
18:32 12.01.2026
32 Ами иска им се
До коментар #28 от "Логика":Ама Мадуровските софтуери не ги държат ГЕРБ и ДПС, а точно другата мафия на ППДБ.
18:33 12.01.2026
33 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #27 от "Майора":Лели ГЕРБ на пост . 🤣🤣🤣
18:33 12.01.2026
34 Българин
До коментар #27 от "Майора":Когато Господ давал акъл,военните били на учение ...
18:33 12.01.2026
35 хе хе
До коментар #27 от "Майора":Ако слушаш Нъск, трябваше вече да са пуснали автономните таксита и да има построена колония на Луната. АМА НЯМА!
18:33 12.01.2026
36 Отговор
18:36 12.01.2026
37 Бъркаш
До коментар #14 от "!!!":Проверката на Конституционни съд установи 47% нарушения при хартиените бюлетини и протоколи.
47% от проверените секции са невалидни !!!
Коментиран от #41
18:36 12.01.2026
38 Това се казва отрицателна логика
За машинното гласуване не е добро? Защото отклони 800 000 български гласоподаватели от участие в изборния процес. Това е статистически доказано на 8 поредни избора.
18:37 12.01.2026
39 Още утре
18:37 12.01.2026
40 Трябва цветни бюлетини
18:37 12.01.2026
41 И ти бъркаш
До коментар #37 от "Бъркаш":Проверката на КС беше върху определени избирателни секции, за които са докладвани нередности. Там КС установи пропуски. Заключението на КС е само за проверените секции. Останалите интерпретации са си твои и няма защо да търси подкрепа в решението на КС.
Коментиран от #50
18:40 12.01.2026
42 Гробар
Коментиран от #53
18:40 12.01.2026
43 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ЩОМ КУПЕЙКИН ИМА ПОВЕЧЕ ОТ..3.93%.....
18:40 12.01.2026
44 Джаро
18:41 12.01.2026
45 Машините може да са с черно-бели монитри
Черен Син Зелен Жълт и т.н.
18:41 12.01.2026
46 опаа
18:42 12.01.2026
47 Хакер
До коментар #9 от "юрист":За единия е ясно, а другите 3 какво ще правят? Или трябва да са по 1 от правилните партии.
18:42 12.01.2026
48 Асен не е гей
18:45 12.01.2026
49 И в двата вида избор
18:46 12.01.2026
50 Бъркаш
До коментар #41 от "И ти бъркаш":Ти можеш ли да четеш или бързаш със спуснатите ти опорки от 🐷🐷 ?
"47% от проверените секции са невалидни !!! "
Коментиран от #56
18:48 12.01.2026
51 Пуделчета
........не публично,доказахте със записа от ваши хора
Коментиран от #59
18:49 12.01.2026
52 Капитан Крийч
До коментар #29 от "Гледам че":Всички в ппдб имат украински паспорти. А Червената Василка се изживява като кмет на Киев.
18:50 12.01.2026
53 Споко, Груби,
До коментар #42 от "Гробар":Всички знаят, че вие сте фашистите! Даже носите кожени шлифери като тях!
18:50 12.01.2026
54 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Българин":... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата, но явно сте от умствено изкълчените чалга-почитатели на шебека Слави!!!
След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA, КAКТO И ЧAЛГA-КУЛТУРAТA
18:51 12.01.2026
55 27 март 2025 година
Софийската градска прокуратура (СГП) твърди, че когато Божанов е бил министър на електронното управление в правителството на Кирил Петков, е нарушил служебните си задължения във връзка с възлагане на обществена поръчка за система за киберсигурност.
18:52 12.01.2026
56 И ти бъркаш
До коментар #50 от "Бъркаш":Чета отлично и разбирам всичко. Не търси в мен причина за собствените си заблуди.
18:54 12.01.2026
57 нннн
18:55 12.01.2026
58 Божанките са
18:58 12.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Промяна
До коментар #7 от "Промяна":ФАЛШИВИЯТ КАКВО СИ СЕ РАЗПЕНЯВИЛ ТУК ШАРЛАТОНСКИ АНОНИМНИК КРАДЕЦ НА НИКОВЕ ЖАЛЪК СИ
18:59 12.01.2026
61 Боже
До коментар #21 от "Хакера от крайния квартал":колко си тп.
18:59 12.01.2026
62 Машините трябва да са с вградена
19:00 12.01.2026
63 Проф. Константинов
"В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.
До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези
19:00 12.01.2026
64 придворен шут
До коментар #30 от "Ти си циркаджия!":Когато секционната избирателна комисия брои разписките пак греши случайно или нарочно. Контролното преброяване се прави по време ан контролна процедура, постановена от ЦИК или съда. Така се контролира СИК.
19:00 12.01.2026
65 Промяна
До коментар #1 от "Българин":АНТИЛЪЖЕЦ СИ МАДУРОВКИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ В ЦЯЛА ЕВРОПА ГОСПОДИНА ЛЪЖЕ ТА СЕ НОСИ ВЪН РАЗСЛЕДВАН СИ СИ ИЗМАМНИК НЕ НА МАДУРОВКИТЕ Я КАЖИ КАК СИ ИНСТАЛИРАЛ НЯКОЛКО ТВОИ ХАКЕРЧАТА ШАРЛАТАНИНО
19:01 12.01.2026