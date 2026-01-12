Новини
Божидар Божанов: Всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде и покаже как

12 Януари, 2026 18:14 706 65

  • божидар божанов-
  • машини-
  • гласуване-
  • манипулации

Божидар Божанов: Всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде и покаже как - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване, съобщи във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", пише Божанов.

Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни".

"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", призова съпредседателят на "Да, България".


  • 1 Българин

    13 22 Отговор
    Мафията се страхува от машините

    Коментиран от #17, #54, #65

    18:16 12.01.2026

  • 2 1111

    7 15 Отговор
    Нищо не могат да покажат. Те само си лаят.

    18:16 12.01.2026

  • 3 ами

    33 9 Отговор
    Ами питай Илон Мъск, той подробно ще ти обясни как става. С тия машинки избраха Бай Джо дименцията.

    Коментиран от #8

    18:16 12.01.2026

  • 4 Сървърите на Сони и Споти

    18 3 Отговор
    Също мислеха така

    18:18 12.01.2026

  • 5 Цирк

    31 7 Отговор
    Божанов, ти за по-голям компютърен експерт от Мъск ли се мислиш? Човекът казва, че се манипулират, наш божко вика, че не може. хи хи хи

    Коментиран от #30

    18:18 12.01.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    28 5 Отговор
    питайте киро той сам си го каза за алабалата ;)

    18:19 12.01.2026

  • 7 Промяна

    13 12 Отговор
    Баце и Дел...ян са подготвили ....фалши...фикацията и купуване...то на избори...те.........Борито Цековия,Цветанката Анд...реева и професора Мишо Констан...тиновият работят по въпроса.

    Коментиран от #60

    18:19 12.01.2026

  • 9 юрист

    29 5 Отговор
    ако е хартия ти трябват 10 000 човека да ги нагласят и всичко се вижда на камерите.. ако е с машини ти трябват 4 айтита да се нагласят и нищо не се вижда ;)

    Коментиран от #47

    18:19 12.01.2026

  • 10 Дебелян Пейовски

    17 5 Отговор
    Я па тоя смешник ше му показвам, платих сумати пара за тая далавера

    18:20 12.01.2026

  • 11 Некъпан хакер Божо

    23 4 Отговор
    Не машините, бе глъм.пер! През софтуера на тия мадуровски компютри манипулирате крайните резултати в протоколите и флашките!

    18:20 12.01.2026

  • 12 Анонимен

    23 5 Отговор
    В Германия вече го доказаха пред съдя! Дори доказаха, че могат да се манипулират така, че да не останат никакви следи! Трябва и хората и машините да броят паралелно, защото машините са просто хората, които седят зад тях - конкретната технологията няма значение.
    Да не говорим, че у нас вярваме на security through obscurity, което е не червен, а черен флаг в средите за сигурност.

    18:21 12.01.2026

  • 13 Машините са си машини

    20 3 Отговор
    Важни са флаш паметите

    18:22 12.01.2026

  • 14 !!!

    20 4 Отговор
    На хартия фалшификациите са на дребно, 20-30 мандата най-много отиват незаконно при някой друг. С машините фалшификацията е тотална. Една партия от последна може да стане първа и никой нищо не може да докаже. От избирателя не зависи нищо, трябва само да се яви, за да се отчете бройка.

    Коментиран от #37

    18:22 12.01.2026

  • 16 Ако се изкъпе, ще му вярвам

    17 3 Отговор
    На толкова мърляв човек не вярвам за нищо. Ако се изкъпе ще затлачи канализацията.

    18:23 12.01.2026

  • 17 мафията е в машините

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Каква мафия, на всеки от предишните избори ЦИК УДОСТОВЕРЯВА 10-тина машини. Наличните са хиляди. Останалите 9990 например са ЕДНАКВИ САМО ПО ДОКУМЕНТИ-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛ (ЧАСТНА ФИРМА, доскоро в ЧАСТЕН СКЛАД). Да направят случайно механично теглене - не компютърно и не с топките от тотото, цялата комисия отива към склада с полиция, товари избраните машини и ги предоставят на гражданите за седмица под 24 часово наблюдение да не ги подмени Божо Пърхута.

    18:24 12.01.2026

  • 19 Тия са на нивото

    14 2 Отговор
    на двете главни бели големи птици от ЕК. А може и по-ниско. Противни същества. Ако имаха малко ум нямаше да висят непрекъснато по медиите да отвращават хората.

    18:24 12.01.2026

  • 21 Хакера от крайния квартал

    18 2 Отговор
    Елеметарно е, Божанка, ама се правиш на ни лук ял, ни се окъпал!

    Софтуера го гласят фирми приближени на ПП-ДБ. Пишат го така, че когато гласуваш за партия Х, на бележката ти се изписва правилно - гласувал за партия Х, обаче в паметта и на флашката се записва глас за партия У. Накаря в протокола излизат гласове за партия У вместо за партия Х. Затова много държите да няма ставняване от ръчно броене на квитанциите и машинните протоколи и накрая всички наивни гласувачи получават един голям Й.

    Коментиран от #61

    18:26 12.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Аве тиквоний! той Съда доказа!
    Доказа се разнасянето на едни флашки по делото на Величие. Бе мйце му пийте си хапчетата поне, а ние ще се надяваме ако не помогнат поне да ви отровят!

    И това е най-белия бодил дали с машина или не! Платения вот ще е платен и на машина и на хартия! Ако МВР удобно сипи, както винаги пак ще се гласува под строй! А куфарджиите от държавната администрация с родата също ще са под строй и за тях отново няма значение как!

    Аман от льох мани в тая държава! а най-опасно е като се даде власт на льохмани!

    18:26 12.01.2026

  • 23 така е

    17 1 Отговор
    Много интересна тема.
    Може ли Божанков да обясни как се получава в някои секции броя на отчетените от машината гласове драстично да се разминава от броя на контролните отрязъци напечатани от същата машина? Свързано ли е това с предварително програмирани/записани флаш памети и машината цял ден да е бутафория? КОЙ и ЗАЩО внесе 624 ФАЛШИВИ изборни машини непоискани и неплатени от българската държава? За какво са му? Една машина струва 5200 лева без ДДС.

    18:27 12.01.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    2 11 Отговор
    Да припомня, че има действаща награда от 100 000 € за този, който хакне кода на машинките.

    18:28 12.01.2026

  • 25 Ще извикат някой фокусник и той

    12 1 Отговор
    Ще смени флаш паметта която трябва да бъде

    18:29 12.01.2026

  • 26 Реалист

    1 13 Отговор
    Вижте какво... единственият начин да се разкара мутрогерберската власт е ППДБ да получи 121+ мандата. Всичко останало е компромис.

    Коментиран от #29

    18:29 12.01.2026

  • 27 Майора

    14 3 Отговор
    Само вие мамините и таткови синчета не искате да разберете Божанов или не ви се иска, че лично Нъск потвърди че машините на “Смартматик” , собственост на ваш член , известни кат машините на Мадуро , фалшифицират изборите! Още повече че лидерът ви просто Киро потвърди че ала бала с машините и помощта на резидента сте спечелили предните избори! И Бог да слезне вие пак си знаете “едно си баба знае , едно си баба знае “, шарлатани и мошеници!

    Коментиран от #33, #34, #35

    18:30 12.01.2026

  • 28 Логика

    2 11 Отговор
    Ако имаше начин машините да се манипулират, ГЕРБ Ново начало отдавна щяха да са ги направили задължителни.

    Коментиран от #32

    18:32 12.01.2026

  • 29 Гледам че

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Реалист":

    Явно много държиш тия укрофашаги като Божанката да те цифровизират, контролират и ваксинират в новия Четвърти райх на Урсулите.

    Коментиран от #52

    18:32 12.01.2026

  • 30 Ти си циркаджия!

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Цирк":

    Когато има контролно броене на разпечатаните фишове от комисията, никога не може да мине манипулация!

    Коментиран от #64

    18:32 12.01.2026

  • 31 фактчекър

    8 0 Отговор
    КД №34/2024
    В случая става дума за разминавания в данните между отчетените гласове от машините и тези от секционните комисии, което наложи извършването на експертиза и проверка.

    КД №35/2024
    Тук разминаването е конкретизирано, като аргументите включват не само статистически разлики, но и обосновани съмнения за манипулации, което наложило повторно преброяване на гласовете.

    Парламентарни избори 2022
    Наложеното решение на ЦИК да се броят допълнително контролните разписки доведе до увеличаване на подозренията относно действителността на резултатите от машинното гласуване и повдигна въпроси за законността на събирателството на данни.

    Тези инциденти показват необходимостта от подобряване на процедурите за машинното гласуване и повишаване на доверието в изборния процес в България.

    18:32 12.01.2026

  • 32 Ами иска им се

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Логика":

    Ама Мадуровските софтуери не ги държат ГЕРБ и ДПС, а точно другата мафия на ППДБ.

    18:33 12.01.2026

  • 33 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Майора":

    Лели ГЕРБ на пост . 🤣🤣🤣

    18:33 12.01.2026

  • 34 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "Майора":

    Когато Господ давал акъл,военните били на учение ...

    18:33 12.01.2026

  • 35 хе хе

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Майора":

    Ако слушаш Нъск, трябваше вече да са пуснали автономните таксита и да има построена колония на Луната. АМА НЯМА!

    18:33 12.01.2026

  • 36 Отговор

    6 1 Отговор
    Истината че и чрез машините и чрез хартиените бюлетини вота може да бъде фалшифициран и доказателството за това е косвен че все печелят такива които за нищо не стават и независимо колко са вредни за държавата пак те печелят дори има масови протести срещу тях и народа откровено ги мрази.Остава въпроса как изобщо печелят след като толкова хора са против тях?Отговора е САЩ които не търпят хора на власт които не следват американския интерес за справка случилото се с Мадуро и цветни революции навсякъде където на краварите не им изнася избора на местното население.

    18:36 12.01.2026

  • 37 Бъркаш

    0 8 Отговор

    До коментар #14 от "!!!":

    Проверката на Конституционни съд установи 47% нарушения при хартиените бюлетини и протоколи.
    47% от проверените секции са невалидни !!!

    Коментиран от #41

    18:36 12.01.2026

  • 38 Това се казва отрицателна логика

    8 1 Отговор
    Щом не може да се докаже, че е лошо, значи е добро. А всъщност трябва да се докаже, че е добро. Похватът с отрицателната логика не минава на студентския изпит и в съдебната зала. Може би Божанов разчита на тъпа аудитория, за да блесне?

    За машинното гласуване не е добро? Защото отклони 800 000 български гласоподаватели от участие в изборния процес. Това е статистически доказано на 8 поредни избора.

    18:37 12.01.2026

  • 39 Още утре

    9 0 Отговор
    сутрин ще дойда и ще ви отворя как най-лесно става играта. Може и носителите после да се манипулират, но е по тегаво.

    18:37 12.01.2026

  • 40 Трябва цветни бюлетини

    4 5 Отговор
    Луд на шарено се радва

    18:37 12.01.2026

  • 41 И ти бъркаш

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Бъркаш":

    Проверката на КС беше върху определени избирателни секции, за които са докладвани нередности. Там КС установи пропуски. Заключението на КС е само за проверените секции. Останалите интерпретации са си твои и няма защо да търси подкрепа в решението на КС.

    Коментиран от #50

    18:40 12.01.2026

  • 42 Гробар

    8 1 Отговор
    Вие фашистките комунета от ппдб знаете как, но скоро ще си събирате карантиите по паважа, защото фашистите в България свършват точно така. А дечицата и внучетата ви ще бъхтат доживот в Белене

    Коментиран от #53

    18:40 12.01.2026

  • 43 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 5 Отговор
    АМИ ТО Е ОЧЕ ВАДНО
    ЩОМ КУПЕЙКИН ИМА ПОВЕЧЕ ОТ..3.93%.....

    18:40 12.01.2026

  • 44 Джаро

    1 7 Отговор
    Лъжат точно защото искат отново да си ги манипулират през хартиените бюлетини!

    18:41 12.01.2026

  • 45 Машините може да са с черно-бели монитри

    1 7 Отговор
    Но цвета на партията и името на партията за която се гласува може да с изписва на монитора например
    Черен Син Зелен Жълт и т.н.

    18:41 12.01.2026

  • 46 опаа

    8 1 Отговор
    Машинки само ще сънуваш .Зализани нахилени и ококорени ,отивате в боклука на васко ухото

    18:42 12.01.2026

  • 47 Хакер

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "юрист":

    За единия е ясно, а другите 3 какво ще правят? Или трябва да са по 1 от правилните партии.

    18:42 12.01.2026

  • 48 Асен не е гей

    8 0 Отговор
    Мадуро да дойде да направи показно!!!!!

    18:45 12.01.2026

  • 49 И в двата вида избор

    6 1 Отговор
    И в двата вида избор документът, по който се отчита вотът в СИК, е секционният избирателен протокол. Винаги могат да бъдат засечени манипулациите и СИК трябва да носи по-голяма отговорност. Проблемите със СИК са два. (1) В нея попадат недостатъчно грамотни хора. Някои от тях са с престъпни намерения, дори да не го осъзнават. Не могат да направят разлика между законно и незаконно. (2) Членовете на СИК не защитават честните избори, а собствените си политически пристрастия. Изходът - да се назначават професионални избирателни комисии със съответната квалификация и отговорности.

    18:46 12.01.2026

  • 50 Бъркаш

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "И ти бъркаш":

    Ти можеш ли да четеш или бързаш със спуснатите ти опорки от 🐷🐷 ?

    "47% от проверените секции са невалидни !!! "

    Коментиран от #56

    18:48 12.01.2026

  • 51 Пуделчета

    6 2 Отговор
    Те после се манипулират
    ........не публично,доказахте със записа от ваши хора

    Коментиран от #59

    18:49 12.01.2026

  • 52 Капитан Крийч

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гледам че":

    Всички в ппдб имат украински паспорти. А Червената Василка се изживява като кмет на Киев.

    18:50 12.01.2026

  • 53 Споко, Груби,

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гробар":

    Всички знаят, че вие сте фашистите! Даже носите кожени шлифери като тях!

    18:50 12.01.2026

  • 54 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата, но явно сте от умствено изкълчените чалга-почитатели на шебека Слави!!!
    След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
    Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
    Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA, КAКТO И ЧAЛГA-КУЛТУРAТA

    18:51 12.01.2026

  • 55 27 март 2025 година

    5 0 Отговор
    Прокуратурата повдигна обвинение на Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за престъпление по служба, съобщи в четвъртък пресцентърът на държавното обвинение.
    Софийската градска прокуратура (СГП) твърди, че когато Божанов е бил министър на електронното управление в правителството на Кирил Петков, е нарушил служебните си задължения във връзка с възлагане на обществена поръчка за система за киберсигурност.

    18:52 12.01.2026

  • 56 И ти бъркаш

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Бъркаш":

    Чета отлично и разбирам всичко. Не търси в мен причина за собствените си заблуди.

    18:54 12.01.2026

  • 57 нннн

    2 0 Отговор
    Вярвам му, но нека проверяваме, все пак. След машината - скенер, след това - ръчно броене.при засичане на трите резултата - ОК. Не се ли засекат - експертиза .

    18:55 12.01.2026

  • 58 Божанките са

    4 1 Отговор
    истински Мадур(к)овци

    18:58 12.01.2026

  • 60 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    ФАЛШИВИЯТ КАКВО СИ СЕ РАЗПЕНЯВИЛ ТУК ШАРЛАТОНСКИ АНОНИМНИК КРАДЕЦ НА НИКОВЕ ЖАЛЪК СИ

    18:59 12.01.2026

  • 61 Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хакера от крайния квартал":

    колко си тп.

    18:59 12.01.2026

  • 62 Машините трябва да са с вградена

    1 0 Отговор
    Фискална памет както касовите апарати за фирмите и да нямат флаш памет

    19:00 12.01.2026

  • 63 Проф. Константинов

    1 0 Отговор
    Машинното гласуване изгони половин милион души от урните
    "В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.
    До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези

    19:00 12.01.2026

  • 64 придворен шут

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ти си циркаджия!":

    Когато секционната избирателна комисия брои разписките пак греши случайно или нарочно. Контролното преброяване се прави по време ан контролна процедура, постановена от ЦИК или съда. Така се контролира СИК.

    19:00 12.01.2026

  • 65 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    АНТИЛЪЖЕЦ СИ МАДУРОВКИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ В ЦЯЛА ЕВРОПА ГОСПОДИНА ЛЪЖЕ ТА СЕ НОСИ ВЪН РАЗСЛЕДВАН СИ СИ ИЗМАМНИК НЕ НА МАДУРОВКИТЕ Я КАЖИ КАК СИ ИНСТАЛИРАЛ НЯКОЛКО ТВОИ ХАКЕРЧАТА ШАРЛАТАНИНО

    19:01 12.01.2026

