Божидар Божанов: Всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде и покаже как

Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване, съобщи във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", пише Божанов.

Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни".

"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", призова съпредседателят на "Да, България".