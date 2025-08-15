Шкварек: Превръщаме се в гето ВИДЕО

21 годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко.
Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.
Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #15, #109
13:50 15.08.2025
2 Така
13:50 15.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дядо Митьо
13:51 15.08.2025
5 Тома
13:51 15.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Саморазпад
Коментиран от #77, #80, #103
13:51 15.08.2025
8 Зевс
Коментиран от #99
13:51 15.08.2025
9 БеГемот
Коментиран от #43
13:52 15.08.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #129
13:52 15.08.2025
11 Ами
Коментиран от #25
13:53 15.08.2025
12 БгТопИдиот🇧🇬
13:53 15.08.2025
13 Бомго
13:54 15.08.2025
14 САЩ..САЩ..
13:54 15.08.2025
15 Али Гатор
До коментар #1 от "Мда":Ръботим у немците, бирем джилязо и за да ний полесну гу зимаме напрау с куллетътъ пък и нали има Шишинген и ни ни превишават пу границити
13:55 15.08.2025
16 пен
13:55 15.08.2025
17 Веско
Коментиран от #41
13:55 15.08.2025
18 Смях в залата
Коментиран от #27, #31
13:56 15.08.2025
19 Много е лесно
Коментиран от #111
13:56 15.08.2025
20 Алоис
13:56 15.08.2025
21 Костадинов
13:57 15.08.2025
22 Кико
Сега не бих се учудил, ако родителите на пътния убиец се окажат на социални помощи...
13:57 15.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дърт Вейдър
До коментар #3 от "Ми това е щото":Синко, след 1997 година в България умно дете няма а само такивава които го дават тарикати и шмекери та и за това няма какво умно . да гониш
13:59 15.08.2025
25 Майка му
До коментар #11 от "Ами":работи в съда, може и чистачка да е, но не е съдийка. Стига фейкове.
13:59 15.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Костадинов
До коментар #18 от "Смях в залата":Тихо сега той е наш братушка
14:00 15.08.2025
28 Госあ
14:00 15.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кико
До коментар #18 от "Смях в залата":Руския фигурист го осъдиха.
Макар и не така, както биха го осъдили днес - законодателството по негово време бе още по-либерално към пътните убийци, независимо, че и присъда по днешното законодателство би изглеждала нелепо на фона на престъплението.
А ти си глупак, щом не знаеш всичко това, не Шкварек.
Погледни се в огледалото, там ще видиш муцуната на доказателството!
Коментиран от #38, #72
14:02 15.08.2025
32 Шаран БГ
Ако не сте разбрали или се правите на хахо, че не сте разбрали .........мога да Ви го напиша отново !!
Коментиран от #125
14:03 15.08.2025
33 Некоректен
Некоректен
Коментиран от #39, #65, #69
14:04 15.08.2025
34 д-р Иван Танев
Коментиран от #44
14:04 15.08.2025
35 Али Гатор
Айде бате ,да се изнасят турците в Турция, българите в чужбина та да останем сами ние циганите та да си оправим държавици!
14:04 15.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хелзински комитет
14:05 15.08.2025
38 А кажи
До коментар #31 от "Кико":На колко и какво го осъдиха ,че не си спомням нещо
Коментиран от #64
14:06 15.08.2025
39 Госあ
До коментар #33 от "Некоректен":исляма, християнството и юдаизма са нацистки религии. Ксенофобски. Писани са от евреи.
14:06 15.08.2025
40 Кристиян Шкварек
Коментиран от #48
14:06 15.08.2025
41 Луд Скайуокър
До коментар #17 от "Веско":Е ми от същото място от където и политиците си ги вземат за къщи , яхти ,асансьори и овчарки.
14:07 15.08.2025
42 БгТопИдиот🇧🇬
14:08 15.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Б интерес на истината
До коментар #34 от "д-р Иван Танев":По -добре ли ще ти стане, ако ти кажа, че загиналият в автобуса е сирийски гражданин ?
А не бива!!!
14:09 15.08.2025
45 гост
14:09 15.08.2025
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПСУВАТ РИМЛЯНИТЕ ,
....
ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
ВОЕННА СЛУЖБА 3 ГОДИНИ В КЕЧ-А
.....
АКО БЕ БЕШЕ ТРАГЕДИЯ, ЩЕШЕ ДА Е ЦИРК
14:09 15.08.2025
47 Другарю
До коментар #36 от "Сталин":А твоята посрещаше и изпращаше братишките ,а и по времето на соца у нас нямаше мафия ,а Русия имаше понялПутлерас
Коментиран от #52
14:09 15.08.2025
48 Сталин
До коментар #40 от "Кристиян Шкварек":Този е потомък на чешката аристокрация ,не от анадолските цървули
Коментиран от #55
14:10 15.08.2025
49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ДРЕБНО
ЗА СИК ГЕРБ СДС :))
14:11 15.08.2025
50 Петър
14:11 15.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сталин
До коментар #47 от "Другарю":Марш в Анадола при другото развалено семе откъдето идвате цървулите
14:12 15.08.2025
53 Определено
14:13 15.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 То и ти
До коментар #48 от "Сталин":Си потомък на украинка и татарин ама се имаш за руснак
14:15 15.08.2025
56 Боби
14:17 15.08.2025
57 Боби
14:17 15.08.2025
58 Прав ти път, роме
До коментар #43 от "Ганя Путинофила":Дрипав м@нгал си ти, отивай си в Циганория.
14:19 15.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 мхмхм
14:21 15.08.2025
61 Има препарати против вредители....
Коментиран от #91
14:21 15.08.2025
62 старшинката
14:22 15.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Кико
До коментар #38 от "А кажи":Две и половина години условно+парично обезщетение.
Нали знаеш, че си кретен?
14:24 15.08.2025
65 Не така
До коментар #33 от "Некоректен":Явно си циганин за да пишеш така. Вие обичате да се защитавате един друг, етносна черта.
Коментиран от #70
14:26 15.08.2025
66 Модерна България
14:27 15.08.2025
67 ООрана държава
14:28 15.08.2025
68 !!!?
14:29 15.08.2025
69 Който
До коментар #33 от "Некоректен":оправдава циганина, мрази българите. Тръгвай си за Циганория, нямаш място тук.
14:31 15.08.2025
70 !!!?
До коментар #65 от "Не така":Май ти си от гетото на Копейкин...Максуда !
14:32 15.08.2025
71 всички етноси на проверочен
14:32 15.08.2025
72 смях в залата
До коментар #31 от "Кико":Припомни ми колко години лежа.
Коментиран от #86
14:35 15.08.2025
73 Разбирач
14:43 15.08.2025
74 Смях в залата
14:46 15.08.2025
75 Фончо взе книжка
14:49 15.08.2025
76 Цензура
Масови уволнения в КАТ, задето не са реагирали след шестте му нарушения само за последните два месеца.
Ако родата му не докаже законния произход на "пачките" - конфискация на цялото имущество.
Човекoподобното, да бъде осакaтено от б0й и да му се избодат гpoзните дзъркели....да видим как ще вилнее по улиците после.
Толераcтията към такива твapи е гибелна за обществото !!!
14:51 15.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Евроатлантически разгром
Коментиран от #105
14:54 15.08.2025
79 Наблюдаващ прокурор
Много по-важно е, че данъчната администрация не си върши работата, като не установява нетрудови, считай престъпни, доходи и съответно не сезира прокуратурата. Твърде много скъпи коли, управлявани от съмнителни типове има по пътищата.
Как е получена книжката на въпросното лице? Как автошколи и ДАИ са замесени в това?
Защо при наличие на камери - Центъра за градска мобилност и КАТ не могат да засекат опасно движещи се автомобили в градски условия?
Защо по големите софийски булеварди има гонки нощно време?
14:56 15.08.2025
80 ежко
До коментар #7 от "Саморазпад":Това дето си го писал е вярно,но не виждам как е могло да стане иначе.Режима в БГ падна, не защото някой се е борил това да стане, не защото някой е кроял планове първо да го бутне и после какво да прави.Просто в БГ падна защото в Русия падна.Една сутреин се събудихме без началник и никой си нямаше идея какво да прави!Вчерашните стражеви кучета станаха новите бандити и готово!
15:00 15.08.2025
81 !!!?
Държавата му се управлява от хора с прозвища Мистър Кеш, Шиши, Мата Хари, Копейкин, Нотариуса, Пепи Еврото, а на него ромите му виновни за катастрофите по пътищата...!!!?
15:01 15.08.2025
82 9999
15:02 15.08.2025
83 Рашко
Коментиран от #100
15:06 15.08.2025
84 някой
15:09 15.08.2025
85 стоян георгиев
15:11 15.08.2025
86 Кико
До коментар #72 от "смях в залата":Не се притеснявай, нормално е е един кретен да не прави разлика между "осъден" и "лежал".
А ти си кретен,не забравяй
15:11 15.08.2025
87 Ппдб-ли
15:11 15.08.2025
88 Даката
15:13 15.08.2025
89 бай Бончо
15:14 15.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 САМО ДА Та ОбРАЗОВАМ
До коментар #61 от "Има препарати против вредители....":ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ РИМЛЯНИ И НЯМА ДА ТИ ДАДЪТ НИИИЩО ЗА ДА ТРЕПЕШ БРАТЯТА ИМ. АРСЕНАЛ Е ОТДАСВНА ПРЕВЗЕТА ОТ ТЯХ.......ТВА НЕ Е ЕДНО ВРЕМЕ КОГАТО ТАМ НЯМАШЕ НА РАБОТА НИ ЕДИН ,,РИМЛЯН, СЯ Е НАОБРАТНО......
15:18 15.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 ха ха ха ха ха ха
15:19 15.08.2025
94 ганчо софиянчо
15:19 15.08.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ха ха ха ха ха ха
15:21 15.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 АДМИРАЦИИ
До коментар #8 от "Зевс":за коментара...
А за келемето с АТВ-то нито дума, нали...!?
Егати и т.нар. "журналисти "
Коментиран от #101
15:25 15.08.2025
100 Говори
До коментар #83 от "Рашко":за твоя етнос, Рашко, за циганския. Но как да разбереш, като си с 6 клас като братчеда си Виктор.
15:27 15.08.2025
101 Изчезни
До коментар #99 от "АДМИРАЦИИ":циганино! Статията е за един от твоите.
15:29 15.08.2025
102 Хем възмутително, хем тъжно
15:35 15.08.2025
103 Критично мислене?
До коментар #7 от "Саморазпад":Много е удобно комунистите да са ти виновни.
В НРБ имаше комунисти. В РБ са ренегатите, които са били комунисти под прикритие, просто използвачи и посредствени кариеристи.
Истинските комунисти построиха България и измряха от мъка, когато кариеристите реставратори на дивия капитализъм предадоха и продадоха народа и държавата...
Ако не откриеш проблема, ако не разбереш причината за мерзавщината и упадъка, всяко действие е обречено на неуспех.
Когато всичко е пари, грабеж и личен интерес, действат законите на джунглата и обществото се разпада на прайдове, глутници, единаци...на хищници и плячка.
И между другото комуна означава общност, заедност... и се отнася за човешки общности.
Коментиран от #115
15:36 15.08.2025
104 Нина
15:37 15.08.2025
105 Куче касичка
До коментар #78 от "Евроатлантически разгром":Бай Ганьо , все някои или нещо ти пречи да успееш , все някой друг ти е виновен .
Истината е , че нито сме за ЕС нито за НАТО , трябва си авторитарна диктатура подобно на днешна Русия .
Видяхме ,че и там когато са свободни започват да се саморазпадат .
15:37 15.08.2025
106 Ядосан
15:38 15.08.2025
107 Ще говориш за етноси
Коментиран от #113, #122
15:39 15.08.2025
108 Каунь
15:41 15.08.2025
109 хе хе
До коментар #1 от "Мда":Буцката им ги дава, да го вардят. Помните онова видео, в което плашеше с буйните младежи, нали? Ето ги!
15:42 15.08.2025
110 Край
15:43 15.08.2025
111 Да, бе!
До коментар #19 от "Много е лесно":На вас все някой друг ви е виновен! И на Винету също!
15:44 15.08.2025
112 Неудобната истина
И сега много скачате защото убиеца е от малцинствата, ама иначе всички имате аверчета, които дрифтят и карат безумно! Няма разлика между този малцинствен и гъзарчето с бмв-то, който вчера пилеше гуми по бул. България.
Коментиран от #119
15:45 15.08.2025
113 Млъквай,
До коментар #107 от "Ще говориш за етноси":етнос! Не ти е дадена думата.
Коментиран от #120
15:45 15.08.2025
114 Скандинавец
15:46 15.08.2025
115 Нещата от живота
До коментар #103 от "Критично мислене?":Комунистите съсипаха стабилната държава Царство България. Никой не отрича, че сред тях е имало и такива, които наивно са вярвали, че с тяхната идеология е възможно да бъде изграден справедлив обществен ред. Но точно тези хора са били изтикани в ъгъла от кариеристите и нагаждачите. Умните, дори и когато са били възпитани да са наивни, постепенно са проумявали, че така нареченият социализъм, както и Източният блок са само временни пешки върху шахматната дъска, която се опитва да наложи едрият ционистки капитал. Същият онзи капитал, който е раздухал и Втората св.война съзнвайки, че тя ще коства живота на твърде много евреи, които не са имали никаква вина. През последните 35 години децата и внуците на доскорошните червени нагаждачи и кариеристи продължават да досъсипват страната ни, защото рахатът им е бил предварително договорен, като цена за безкръвния преход.
Коментиран от #131, #134
15:46 15.08.2025
116 Мнение
Коментиран от #121
15:47 15.08.2025
117 Не мога
Той е казал всичко
15:47 15.08.2025
118 РЪН Ди.Ем.Си.
15:50 15.08.2025
119 Истинската истина
До коментар #112 от "Неудобната истина":Запомни, етнос. Не можеш да сравняваш циганин с българин. Българинът е човешко същество, циганинът не е. Циганин е понятие, манталитет. Циганинът е расист и се самопоставя над всички останали. За него има само цигани и нецигани. Затова ромите са преследвани във всяка точка на земното кълбо.
15:51 15.08.2025
120 Ами хайде кажи ми
До коментар #113 от "Млъквай,":Неграмотните нагли атлантенца от кой точно етнос са? А тези псевдокултурници които на 100 лева продадени и подарени билетчета 430 лв субсидия от държавата получават, те от кой етнос са? Или те не са сигурно най големите пияници и наркомани?
Коментиран от #123
15:52 15.08.2025
121 Мнението
До коментар #116 от "Мнение":на циганите не ни интересува.
15:53 15.08.2025
122 Естествено че
До коментар #107 от "Ще говориш за етноси":афроамериканските рапъри са виновни за всичко.
15:54 15.08.2025
123 Млъквай
До коментар #120 от "Ами хайде кажи ми":казах, циганино! Нищо не ти се разбира. Тук бе е Цигания, а България!
15:57 15.08.2025
124 Точно казано,
15:59 15.08.2025
125 Защо и как?!
До коментар #32 от "Шаран БГ":Напротив! Не ни превръщат на сила, с наше активно съдействие го правят. На повечето им харесва в мръсотията на гетото, адаптират се бързо към слободията, за да се възползват от мътната вода...Срещу ръжен не се рита, преклонената главичка, сядай си на опашката- ти ли ще оправиш света - това е философското действие на българската народна маса.
Отчайващото е, че Терминал 2 вече не е решение, защото и западните ни братя се превръщат в гето.
15:59 15.08.2025
126 не бъдете слепи
В суматохата попитах една от ромките, която се пъчеше с тежки златни накити /то не бяха пръстени, гривни, обеци, синджирчета с букви, с ангели, със сърца - ужас/, та попитах я с час ли са, а отговорът беше, че са само за месец в България и нямат време за часове, защото и на зъболекар щели да ходят и на "онова дето в един тунел ти снимат цялото тяло ", а имали и сватби, пък и на частно часове не трябвало. Естествено, че вече никой друг от чакащите не беше важен, особено онези, които са по здравна каса и чакат по три месеца за преглед.
Коментиран от #132
15:59 15.08.2025
127 Георгиева
Имам лично преживяване, голям автомобил мина на сантиметри покрай мен, когато пресичах на “зелен светофар” и паднах назад, а младеж викаш “преминава на червено”. Три пъти ме викаха в полицейското управление, за да описвам случилото се, защото исках само да разбера дали има запис от камера на злополучното за мен кръстовище, но каква беше изненадата ми, когато получих на домашен адрес, на мое име, писмо от зам. градски прокурор, в което бе разказан моят случай, но с непознато женско име; просто прокурорът е използвал друг подобен случай и “copy paste”, за да не се затруднява с обяснението, че няма доказателство за престъпление!
Остават висящите въпроси…
16:00 15.08.2025
128 Диона
16:01 15.08.2025
129 Клекнал на тъча
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Къде ги четеш тези измами, цървул.
16:02 15.08.2025
130 Евреите са виновни за всичко
16:03 15.08.2025
131 Мързеливите и безимотни
До коментар #115 от "Нещата от живота":Вземат властта 45г, дават им я рашистите по-точно. Тачър много точно определя социализЪма. Това са само ползватели на чужд труд
16:05 15.08.2025
132 Поздравления
До коментар #126 от "не бъдете слепи":за коментара. Да добавим и денонощно гърмящата циганска музика. Човек не може да си отвори прозореца. Превърнаха ни в затворници в собствените ни домове и държава.
16:05 15.08.2025
133 И кой създаде тази
Коментиран от #135
16:11 15.08.2025
134 Прелест просто
До коментар #115 от "Нещата от живота":Царство България и стабилна държава?
Сега живеем в реставрираното царство - с цар или не, но онова време вече е напълно реставрирано - с просяци и с бездомници, с умиращи пред болниците, с неграмотни и с тарикати с купени дипломи, с удавени и разрушени села, с изгорели домове, гори и ниви...
Последните 35 години онагледяват стабилността, за която говорите...
Само мизерията е била стабилна в онези години. Е, и корупцията. Политиците са си били същите продажници и предатели, работещи в личен интерес.
Самата прелест на стабилността...
16:27 15.08.2025
135 Давам отговор
До коментар #133 от "И кой създаде тази":Който го интересува да копира в гуглето: ( Тази реч на Менахем Мендел Шнеерсон, водачът на Хабад и Месията (лубавическият ребе), беше публикувана през 2001 г.
Тя е произнесена през 1994 г. Тази реч е буквалното прилагане на Талмуда към Украйна и Русия.) ...
Четете и мислете!
16:40 15.08.2025
136 Какъв е смисълът
Елементарно и удобно е да се насочва гневът към етноса, а не към престъпните държава и политици, които създават условията за избуяване на всякакви престъпления и престъпници.
Та Шкварек като виден гласовит политик какво направи за правовата държава?
Да насъскваш, вдига рейтинга и носи лична ползица. С какво е полезен Шкварек? С отпушването на клапана? С отклоняване на вниманието от корена на проблема?
И какво решение предлага тази бурна емоция?
16:42 15.08.2025
137 БгТопИдиот🇧🇬
17:06 15.08.2025