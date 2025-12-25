Новини
Рецепта на деня: Свински пържоли с гъби и лук
25 Декември, 2025 10:05

Ястие, подходящо за коледната трапеза

Рецепта на деня: Свински пържоли с гъби и лук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 свински пържоли;
  • сол и черен пипер на вкус;
  • щипка чесън на прах или на гранули;
  • 1 глава лук, нарязана;
  • 400 г пресни гъби, нарязани на филийки;
  • кубче гъбен бульон;
  • 200 мл течна готварска сметана.

Начин на приготвяне:

Овкусете свинското със солта, черния пипер, чесъна. В голям тиган запържете пържолите на средна температура.

Добавете лука и гъбите. Запържете за около минута-две, пише az-jenata.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 един от стадото

    18 1 Отговор
    рецептата трябва да продължи. За минута две свинско не става

    Коментиран от #2

    10:29 27.10.2023

  • 2 запечатваш

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "един от стадото":

    и във фурната

    11:04 27.10.2023

  • 3 Ехааа

    9 0 Отговор
    От сексолог към готвач. Голямо преписване пада.

    11:44 27.10.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 12345

    7 0 Отговор
    За 15 минути на 200 градуса

    12:32 27.10.2023

  • 6 Бай Ламби

    11 0 Отговор
    Ам с тоз бульон и с таз течна сметана какво да прайм ма Венелинче?На тез твойте рецепти се нещо не им е у ред.

    14:56 27.10.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.