Рецепта на деня: Свински пържоли с гъби и лук

Необходими продукти:
- 4 свински пържоли;
- сол и черен пипер на вкус;
- щипка чесън на прах или на гранули;
- 1 глава лук, нарязана;
- 400 г пресни гъби, нарязани на филийки;
- кубче гъбен бульон;
- 200 мл течна готварска сметана.
Начин на приготвяне:
Овкусете свинското със солта, черния пипер, чесъна. В голям тиган запържете пържолите на средна температура.
Добавете лука и гъбите. Запържете за около минута-две, пише az-jenata.bg.
Оценка 3.3 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един от стадото
Коментиран от #2
10:29 27.10.2023
2 запечатваш
До коментар #1 от "един от стадото":и във фурната
11:04 27.10.2023
3 Ехааа
11:44 27.10.2023
5 12345
12:32 27.10.2023
6 Бай Ламби
14:56 27.10.2023
