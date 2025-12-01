Кристиян Шкварек: Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Помните ли колко време всички вкупом тричаха ППДБ, че са "изпрали Пеевски"? Какъв некадърник трябва да си, че вместо да приключиш основния си опонент - ти да го реанимираш? Така беше, и така направиха. Правилно ги тричаха.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

А сега време ли е за абсолютно същия въпрос към настоящата власт? Дали вие не "изпрахте Асен Василев"? Един човек, който е съден за кражба и измама от бившите си партньори. Който докара Спецов. Който шитна партийната централа срещу солидна сума. Един човек, който цялата държава чу в прав текст да казва на съпартийците си, че ще превзема службите, уволнява незаконно и организира избори "с наше МВР". Малко политици у нас имат толкова цветуща биография на измамник, крадец и схемаджия. А в момента...в момента му вдигат концерти като на звезда.

Защото го изпрахте, неможачи такива, с некадърност, арогантност и глупост. Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт и най-вече за нейния втори ешелон от самозабравили се апаратчици, правещи комисии от по 34 секунди.

Давайте още в същия дух, белким до Нова Година сте съживили кариерите и на Кирил Петков, Христо Иванов, Мая Манолова, Настимир Ананиев, Бабикян, Хаджигенов и който още се сетиш...