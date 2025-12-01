Кристиян Шкварек: Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт

Помните ли колко време всички вкупом тричаха ППДБ, че са "изпрали Пеевски"? Какъв некадърник трябва да си, че вместо да приключиш основния си опонент - ти да го реанимираш? Така беше, и така направиха. Правилно ги тричаха.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
А сега време ли е за абсолютно същия въпрос към настоящата власт? Дали вие не "изпрахте Асен Василев"? Един човек, който е съден за кражба и измама от бившите си партньори. Който докара Спецов. Който шитна партийната централа срещу солидна сума. Един човек, който цялата държава чу в прав текст да казва на съпартийците си, че ще превзема службите, уволнява незаконно и организира избори "с наше МВР". Малко политици у нас имат толкова цветуща биография на измамник, крадец и схемаджия. А в момента...в момента му вдигат концерти като на звезда.
Защото го изпрахте, неможачи такива, с некадърност, арогантност и глупост. Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт и най-вече за нейния втори ешелон от самозабравили се апаратчици, правещи комисии от по 34 секунди.
Давайте още в същия дух, белким до Нова Година сте съживили кариерите и на Кирил Петков, Христо Иванов, Мая Манолова, Настимир Ананиев, Бабикян, Хаджигенов и който още се сетиш...
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:03 01.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какъв
13:05 01.12.2025
4 Апостол Апостолов
13:06 01.12.2025
5 да се знае
13:06 01.12.2025
6 ТИГО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе пий си хаповете, ква война бе мамул? Всичките ли сте такива ? ОТ Фронта ли пишеш бе Tаnанaр ???
Коментиран от #11, #14
13:07 01.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стоен
13:10 01.12.2025
9 ТИГО
13:11 01.12.2025
10 Хахаха
13:11 01.12.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "ТИГО":Четири години война разориха Европа а трябва да се плащат и репарации.
Коментиран от #16
13:17 01.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аман от измислени
13:19 01.12.2025
14 Верно ли
До коментар #6 от "ТИГО":Не, той едва ли, ама ти скоро оттам може да правиш селфита с Манол Глиста, умнико!
Коментиран от #17
13:20 01.12.2025
15 Морски
13:24 01.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ТИГО
До коментар #14 от "Верно ли":Каквото пожелаеш на мен и Манол да ти се върне 100кратно на теб и около теб ! Мозък!
Коментиран от #18, #19
13:26 01.12.2025
18 Верно ли
До коментар #17 от "ТИГО":Нищо не съм ви пожелал, бе, друже. Има една приказка "Каквото сам си направиш, никой не може да ти направи", та и за вас така. Лошото е обаче, че всички ще страдаме заради такива плиткоумници. Теб те съветвам да отделиш 4 часа и половина от времето си, да им изслушаш на твоите хора записчето, дето Руди Гела го пусна и ако ти се намират 2 мозъчни клетки, може и да разбереш какво точно ти казвам!
13:33 01.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.