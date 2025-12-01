Новини
Кристиян Шкварек: Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт

1 Декември, 2025 13:01

Помните ли колко време всички вкупом тричаха ППДБ, че са "изпрали Пеевски"? Какъв некадърник трябва да си, че вместо да приключиш основния си опонент - ти да го реанимираш?

Кристиян Шкварек: Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Помните ли колко време всички вкупом тричаха ППДБ, че са "изпрали Пеевски"? Какъв некадърник трябва да си, че вместо да приключиш основния си опонент - ти да го реанимираш? Така беше, и така направиха. Правилно ги тричаха.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

А сега време ли е за абсолютно същия въпрос към настоящата власт? Дали вие не "изпрахте Асен Василев"? Един човек, който е съден за кражба и измама от бившите си партньори. Който докара Спецов. Който шитна партийната централа срещу солидна сума. Един човек, който цялата държава чу в прав текст да казва на съпартийците си, че ще превзема службите, уволнява незаконно и организира избори "с наше МВР". Малко политици у нас имат толкова цветуща биография на измамник, крадец и схемаджия. А в момента...в момента му вдигат концерти като на звезда.

Защото го изпрахте, неможачи такива, с некадърност, арогантност и глупост. Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт и най-вече за нейния втори ешелон от самозабравили се апаратчици, правещи комисии от по 34 секунди.

Давайте още в същия дух, белким до Нова Година сте съживили кариерите и на Кирил Петков, Христо Иванов, Мая Манолова, Настимир Ананиев, Бабикян, Хаджигенов и който още се сетиш...


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 22 Отговор
    Кирчо и Кокорчо ни набутаха в тази война и ще отговарят пред Народния съд.

    Коментиран от #6

    13:03 01.12.2025

  • 3 Какъв

    22 12 Отговор
    е тоя нечистоплътния и начумерен ?

    13:05 01.12.2025

  • 4 Апостол Апостолов

    26 9 Отговор
    Какъвто си простичък и зависим, подлога на ТИКВАТА и ШИШИ, ЗЛОБА и ЗАВИСТ, казаха ти - НЕ СТАВАШ ЗА НИЩО, ТЕ ТИ ГО КАЗАХА...

    13:06 01.12.2025

  • 5 да се знае

    11 16 Отговор
    От Пасолството го издигат тоз Асенчо , догодина стриженето продължава , но в евро. Тез протести в момента са и изпускане на парата за това което ни чака до година.

    13:06 01.12.2025

  • 6 ТИГО

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе пий си хаповете, ква война бе мамул? Всичките ли сте такива ? ОТ Фронта ли пишеш бе Tаnанaр ???

    Коментиран от #11, #14

    13:07 01.12.2025

  • 8 Стоен

    16 3 Отговор
    Шкварвк какво българско име е?

    13:10 01.12.2025

  • 9 ТИГО

    12 4 Отговор
    И пак ШвареК ,няма и ден дето да не го плеснете тоя ! ВСЕ ЗНАЕ ама не може, като евнусите е знае ама не може !

    13:11 01.12.2025

  • 10 Хахаха

    19 3 Отговор
    А Пеевски дето го изпрахте вие със Слави и тиквата?

    13:11 01.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "ТИГО":

    Четири години война разориха Европа а трябва да се плащат и репарации.

    Коментиран от #16

    13:17 01.12.2025

  • 13 Аман от измислени

    11 3 Отговор
    - озита. Да си ходи в своята държава и там да раздава тъпотии.

    13:19 01.12.2025

  • 14 Верно ли

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "ТИГО":

    Не, той едва ли, ама ти скоро оттам може да правиш селфита с Манол Глиста, умнико!

    Коментиран от #17

    13:20 01.12.2025

  • 15 Морски

    12 2 Отговор
    Тоя каква националност е? Я марш от България!

    13:24 01.12.2025

  • 17 ТИГО

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Верно ли":

    Каквото пожелаеш на мен и Манол да ти се върне 100кратно на теб и около теб ! Мозък!

    Коментиран от #18, #19

    13:26 01.12.2025

  • 18 Верно ли

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "ТИГО":

    Нищо не съм ви пожелал, бе, друже. Има една приказка "Каквото сам си направиш, никой не може да ти направи", та и за вас така. Лошото е обаче, че всички ще страдаме заради такива плиткоумници. Теб те съветвам да отделиш 4 часа и половина от времето си, да им изслушаш на твоите хора записчето, дето Руди Гела го пусна и ако ти се намират 2 мозъчни клетки, може и да разбереш какво точно ти казвам!

    13:33 01.12.2025

