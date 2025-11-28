Кристиян Шкварек: Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция

Около два месеца подред говорих по медиите срещу бюджета и тези, които го предложиха. За мен той бе най-лошият такъв в новата ни история, особено за онези, които работим в частния сектор, а не на държавна службица.
Последно повтарях това ден преди протеста, на който отидоха и голяма част от моите приятели и познати. Това писа във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
За мен казус дали да ходя нямаше - и да е нещо, което сам отстоявам, аз под знамената на Ивайло Мирчев, Асен Василев и възможно най-безсрамните лицемери и лъжци в страната ни няма да се строя.
Поздравявам приятелите и познатите, които отидоха, за да спрат този безумен бюджет, въпреки че психоболни инфлуенсъри им крещяха безумни речи от подиума, че трябваше да слушат как Асен Василев се прави на Райна Кабаиванска, и че ивайломирчевите комсомолци им се изживяваха като тартори на цялото мероприятие.
Силата на моите убеждения не стига за унижението да съм масовка на хората, които до вчера си писаха СМС-и с Пеевски и признаваха, че ГЕРБ са им само "маркетингов враг".
Нито съм забравил как всяка предишна версия на същия площаден филм роди единствено партии и политици, които 5 минути след влизането във властта насядаха в големите скутове.
Героите от новата, жълтопаветна революция ще насядат и след 3.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиририрам
Коментиран от #22
13:03 28.11.2025
2 Българин
13:04 28.11.2025
3 Анонимен
13:04 28.11.2025
4 Гръмотин пулицай
13:06 28.11.2025
5 Тиква Стайл
13:09 28.11.2025
6 зевзек
13:09 28.11.2025
7 ф. трифонов
13:12 28.11.2025
8 Айде
13:20 28.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атлантиците са злото
13:21 28.11.2025
11 Розов шебек
13:22 28.11.2025
12 Стефко
13:23 28.11.2025
13 Кюлчетар
13:24 28.11.2025
14 Митко
13:24 28.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ?????
Добре го е описал умнокрасивитета.
Чакам Коцето да си признае грешката.
Ако е било грешка, а не нещо друго.
13:31 28.11.2025
17 Феникс
13:32 28.11.2025
18 Цвете
13:34 28.11.2025
19 Всичко което трябва да знаете
13:40 28.11.2025
20 Всичко което трябва да знаете
13:40 28.11.2025
21 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
13:41 28.11.2025
22 Кое му е лошото на човека?
До коментар #1 от "тиририрам":Кр. Шварек ина десни, кобсервативни разбирания, разумна реч, изповядва християнски ценности, обличава жълтопаветнуте безриднуци със звънки гласчета.
Който се е почуствал засегнат да си трае за хубост.
13:43 28.11.2025
23 Новак
13:44 28.11.2025
24 Хихита
14:06 28.11.2025