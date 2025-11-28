Новини
Кристиян Шкварек: Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция

Кристиян Шкварек: Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция

28 Ноември, 2025 13:01 873 24

  • кристиян шкварек-
  • бюджет-
  • протест

Силата на моите убеждения не стига за унижението да съм масовка на хората, които до вчера си писаха СМС-и с Пеевски и признаваха, че ГЕРБ са им само "маркетингов враг"

Кристиян Шкварек: Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Около два месеца подред говорих по медиите срещу бюджета и тези, които го предложиха. За мен той бе най-лошият такъв в новата ни история, особено за онези, които работим в частния сектор, а не на държавна службица.

Последно повтарях това ден преди протеста, на който отидоха и голяма част от моите приятели и познати. Това писа във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

За мен казус дали да ходя нямаше - и да е нещо, което сам отстоявам, аз под знамената на Ивайло Мирчев, Асен Василев и възможно най-безсрамните лицемери и лъжци в страната ни няма да се строя.

Поздравявам приятелите и познатите, които отидоха, за да спрат този безумен бюджет, въпреки че психоболни инфлуенсъри им крещяха безумни речи от подиума, че трябваше да слушат как Асен Василев се прави на Райна Кабаиванска, и че ивайломирчевите комсомолци им се изживяваха като тартори на цялото мероприятие.

Силата на моите убеждения не стига за унижението да съм масовка на хората, които до вчера си писаха СМС-и с Пеевски и признаваха, че ГЕРБ са им само "маркетингов враг".

Нито съм забравил как всяка предишна версия на същия площаден филм роди единствено партии и политици, които 5 минути след влизането във властта насядаха в големите скутове.

Героите от новата, жълтопаветна революция ще насядат и след 3.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    27 9 Отговор
    А ти си лош оратор и лош манипулатор! Айде у лево!

    Коментиран от #22

    13:03 28.11.2025

  • 2 Българин

    11 24 Отговор
    Много уважавам Кристиян Шкварек, защптп е изключително почтен и много умен!

    13:04 28.11.2025

  • 3 Анонимен

    24 10 Отговор
    Депортирайте този мигрант веднага

    13:04 28.11.2025

  • 4 Гръмотин пулицай

    4 3 Отговор
    То затуй, който е гръмотен и има ъкъл треа се учи урано за пулицай, защото както е казал пуета, който ръботи на улицата, пулучава убава заплата! Затова и пруфесията ни е "пулицейска", защото ръботим на улицата!

    13:06 28.11.2025

  • 5 Тиква Стайл

    19 9 Отговор
    Нека дружно му се присмеем на тоя калъф. За друго не заслужава.

    13:09 28.11.2025

  • 6 зевзек

    8 4 Отговор
    добре господине, съберете се с бай Вили, от Синя София, или Синя България станаха, и Пепи, и си направете ваш, алтернативен, консервативен протест, да се преброим, кой къде е

    13:09 28.11.2025

  • 7 ф. трифонов

    6 0 Отговор
    Бях първо хамалин, а после шофьор. Когато работиш и ти плащат, е много приятно. След 10 ноември нашите вестници пишеха, че българите били мързеливи и не ставали за нищо. А аз живеех с 90 души в три стаи и само сънародниците ходеха да се трудят. Моята европейска мечта е да ти плащат адекватно. А тук какво искат - да не ти дават пари и да работиш, да не ти предлагат симпатичен кандидат и да гласуваш. Не става. Народът не е глупав. Политиците го направиха глупав. Гласувах от немай-къде, и то срещу нещо, а не в името на някого.

    13:12 28.11.2025

  • 8 Айде

    10 2 Отговор
    Кристиянчо не е разбрал, че причините за недоволството и протеста - този и другите са далеч над бюджета! А, иначе, винаги някакви политици се опитват да се впишат там и да ги ползват за свои користни интереси! Нито една партия/органицация не заслужава интерес и доверие от народа, освен ако не се бори за повече демокрация! Всички, които сега са в парламента не искат демокрация, а само власт при условията на Борисов и Герб! Това е крайно недостатъчно! Предстои българският народ да го осмисли и да ги изхвърли от държавните власти! Всичките! Дойде време за власт на образованото гражданско общество! Не на партиите!

    13:20 28.11.2025

  • 10 Атлантиците са злото

    5 4 Отговор
    Независимо от коя партия са

    13:21 28.11.2025

  • 11 Розов шебек

    3 1 Отговор
    Шотне те почесат отвътре!

    13:22 28.11.2025

  • 12 Стефко

    7 3 Отговор
    Криси Шматек, другото е излишно. Какъв анализатор може да бъде без нито един верен анализ.

    13:23 28.11.2025

  • 13 Кюлчетар

    6 4 Отговор
    Тоя кога ще се омъжи!

    13:24 28.11.2025

  • 14 Митко

    3 5 Отговор
    Браво момче

    13:24 28.11.2025

  • 16 ?????

    4 9 Отговор
    Браво на Шкварек.
    Добре го е описал умнокрасивитета.
    Чакам Коцето да си признае грешката.
    Ако е било грешка, а не нещо друго.

    13:31 28.11.2025

  • 17 Феникс

    4 4 Отговор
    Жълтопаветниците са толкова индоктринирани и промити че биха продали дори и собствените си деца на дявола, само и само да са политкоректни на партията! Те са първите които ще бъдат превърнати в трансхуманистична безжизнена маса без критично мислене и принадлежност!

    13:32 28.11.2025

  • 18 Цвете

    4 4 Отговор
    ОТ КЪДЕ СЕ ПОЯВИ ТИ, ТА ДА ПИШЕШ НЕВЕРНИ НЕЩА? ДОБРЕ ЛИ ТИ Е ДА НАБЕЖДАВАШ ХОРАТА, КОИТО СЕ ТРУДЯТ И ИМАТ ДОМ, СЕМЕСТВО ,НО ДОХОДИТЕ ИМ СА НИЩОЖНИ? ДА КРИТИКУВАШ ОТ БЮРОТО Е ЛЕСНО, ДРУГОТО Е ТЪЖНО. ПОМИСЛИ СИ, ТИ, КОЙТО МОЖЕ БИ ПОЛУЧАВАШ ДОБРИ ДОХОДИ. 📒📖🔎🛒🛒🛒🪞🪟🪞

    13:34 28.11.2025

  • 19 Всичко което трябва да знаете

    0 1 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия.

    13:40 28.11.2025

  • 20 Всичко което трябва да знаете

    0 1 Отговор
  • 21 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    0 1 Отговор
    13:41 28.11.2025

  • 22 Кое му е лошото на човека?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "тиририрам":

    Кр. Шварек ина десни, кобсервативни разбирания, разумна реч, изповядва християнски ценности, обличава жълтопаветнуте безриднуци със звънки гласчета.
    Който се е почуствал засегнат да си трае за хубост.

    13:43 28.11.2025

  • 23 Новак

    1 1 Отговор
    Е-е Шкварек, Шкварек, на жълтите павета не бяха само герои, бяхме обикновени хора, защото ни омръзнаха такива като тебе, така че не се опитвай да обиждаш.

    13:44 28.11.2025

  • 24 Хихита

    1 0 Отговор
    Шкварко май бърка Райна Кабаиванска с Райна Княгиня. Ми то туй безродниче толкоз си може...)))

    14:06 28.11.2025