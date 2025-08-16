Не ви ли е малко тъпичко?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпрос към малкото хора, които все още защитават сегашния политически елит в Брюксел и Лондон:

Не ви ли е някак тъпичко да сте платили десетки милиарди по време на тази война, а накрая лидерите, институциите и континентът ви дори да не са поканени на срещите за приключването ѝ?

Не ви ли е някак глупавичко да ви представлява елит, когото вече абсолютно никой по света не бръсне за нищо? Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини? Или Роберта Мецола?

Дори, аджеба, да сте най-либералният човек възможен, не ви ли омръзна? Не ви ли е обидно, глупаво, все по-безсмислено от тези хора, от този елит, от този естаблишмънт? От същите две партии на Даунинг стрийт, от същата конюнктурна коалиция в Европарламента, от същите либерални лелки, зелени мантри и жалки подобия на лидери, които превърнаха този велик континент в жалък, страничен наблюдател на световните процеси?

Ще помогнете на Европа значително повече, ако цялата жлъч, цялата омраза, която бихте изляли (и с право) към един от двамата на долната снимка, я излеете към европейския, политически естаблишмънт - към Лейбъристите и Консерваторите на острова, към ЕНП, ПЕС, АЛДЕ и Зелените в Европа, към представителите и сателитите на всеки един от тях в съответните ви държави. Към цялата тази нафталинова, политическа плява, която ни докара до това да сме посмешище за целия свят, малцинства в собствените ни градове, и пример за историческите книги как да съсипеш една цивилизация за под 50 години.