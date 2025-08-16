Не ви ли е малко тъпичко?

Въпрос към малкото хора, които все още защитават сегашния политически елит в Брюксел и Лондон:
Не ви ли е някак тъпичко да сте платили десетки милиарди по време на тази война, а накрая лидерите, институциите и континентът ви дори да не са поканени на срещите за приключването ѝ?
Не ви ли е някак глупавичко да ви представлява елит, когото вече абсолютно никой по света не бръсне за нищо? Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини? Или Роберта Мецола?
Дори, аджеба, да сте най-либералният човек възможен, не ви ли омръзна? Не ви ли е обидно, глупаво, все по-безсмислено от тези хора, от този елит, от този естаблишмънт? От същите две партии на Даунинг стрийт, от същата конюнктурна коалиция в Европарламента, от същите либерални лелки, зелени мантри и жалки подобия на лидери, които превърнаха този велик континент в жалък, страничен наблюдател на световните процеси?
Ще помогнете на Европа значително повече, ако цялата жлъч, цялата омраза, която бихте изляли (и с право) към един от двамата на долната снимка, я излеете към европейския, политически естаблишмънт - към Лейбъристите и Консерваторите на острова, към ЕНП, ПЕС, АЛДЕ и Зелените в Европа, към представителите и сателитите на всеки един от тях в съответните ви държави. Към цялата тази нафталинова, политическа плява, която ни докара до това да сме посмешище за целия свят, малцинства в собствените ни градове, и пример за историческите книги как да съсипеш една цивилизация за под 50 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
кристиана zaшкварек
05:48 16.08.2025
ТОВА Е
05:50 16.08.2025
Последния Софиянец
05:51 16.08.2025
Крадлива
05:53 16.08.2025
Украйна ще Оцени???
06:00 16.08.2025
САНДОКАН
06:02 16.08.2025
Дааа....
06:04 16.08.2025
Тръмп от самолета към лидерите на Европа
06:11 16.08.2025
нннн
06:12 16.08.2025
Истината
в ЕС няма лидери , само леви мишки
Коментиран от #13
06:29 16.08.2025
Уса
06:36 16.08.2025
Хаха
Има някаква авторитарна организация наречена ЕС , но светът се движи от националните държави, които са и единствените легитимни членки на ООН. Защо светът трябва да се чувства длъжен да се адаптира към глупостта ЕС?
06:36 16.08.2025
Абе
До коментар #10 от "Истината":Лидери колкото щеш. Самата идея за ЕС е компрометирана. Останалият свят не разбира тази наднационална политическа организация и де юре не длъжен да се съобразява с нея.
06:39 16.08.2025
Картал
06:43 16.08.2025
Никой
Коментиран от #20
06:44 16.08.2025
Павел Николаев
06:45 16.08.2025
АМАH OT ИДИOTИ
😮
ДНЕС СЪМ СИГУРЕН ЧЕ НЯМА ДА СА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ
😄
06:45 16.08.2025
Цял
06:48 16.08.2025
Анонимен
06:48 16.08.2025
Макак така да спре?
До коментар #15 от "Никой":Още са в трети рунд, въпреки че единият боксьор и съдията са доста насинени.
06:51 16.08.2025
Перо
06:55 16.08.2025
Пенев
06:56 16.08.2025
Факти
07:01 16.08.2025
Хмм
07:03 16.08.2025