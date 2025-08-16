Новини
Не ви ли е малко тъпичко?

16 Август, 2025 05:40, обновена 16 Август, 2025 05:42

Въпросът ми е към малкото хора, които все още защитават сегашния политически елит в Брюксел и Лондон

Не ви ли е малко тъпичко? - 1
Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпрос към малкото хора, които все още защитават сегашния политически елит в Брюксел и Лондон:

Не ви ли е някак тъпичко да сте платили десетки милиарди по време на тази война, а накрая лидерите, институциите и континентът ви дори да не са поканени на срещите за приключването ѝ?

Не ви ли е някак глупавичко да ви представлява елит, когото вече абсолютно никой по света не бръсне за нищо? Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини? Или Роберта Мецола?

Дори, аджеба, да сте най-либералният човек възможен, не ви ли омръзна? Не ви ли е обидно, глупаво, все по-безсмислено от тези хора, от този елит, от този естаблишмънт? От същите две партии на Даунинг стрийт, от същата конюнктурна коалиция в Европарламента, от същите либерални лелки, зелени мантри и жалки подобия на лидери, които превърнаха този велик континент в жалък, страничен наблюдател на световните процеси?

Ще помогнете на Европа значително повече, ако цялата жлъч, цялата омраза, която бихте изляли (и с право) към един от двамата на долната снимка, я излеете към европейския, политически естаблишмънт - към Лейбъристите и Консерваторите на острова, към ЕНП, ПЕС, АЛДЕ и Зелените в Европа, към представителите и сателитите на всеки един от тях в съответните ви държави. Към цялата тази нафталинова, политическа плява, която ни докара до това да сме посмешище за целия свят, малцинства в собствените ни градове, и пример за историческите книги как да съсипеш една цивилизация за под 50 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кристиана zaшкварек

    4 42 Отговор
    се възбудила

    05:48 16.08.2025

  • 2 ТОВА Е

    52 4 Отговор
    ИСТИНАТА.

    05:50 16.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Събудихме се в Нов свят.

    05:51 16.08.2025

  • 4 Крадлива

    48 5 Отговор
    Мързелива Гейска Европа щя бъде унищожена за да се появи един по добър свят !

    05:53 16.08.2025

  • 5 Украйна ще Оцени???

    36 3 Отговор
    Украйна ще оцени резултатите от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж по три критерия написа в Telegram Михаило Подоляк. Подъл ляка е станал толкова нагъл , че взе да слага оценка даже на Тръмп.

    06:00 16.08.2025

  • 6 САНДОКАН

    31 3 Отговор
    Можеби вече е късно за Европа. Дори и да се намерят истински лидери скакалците вече са повече от мравките и шоуто тепърва започва. Но този път няма да има помощ от във а те просто ще се наслаждават

    06:02 16.08.2025

  • 7 Дааа....

    30 2 Отговор
    Нали това беше целта всячески да се СЪСИПЕ Европа ! Най-напред с ордите"бежанци", след това и войната в Украйна за ,която се дадоха и продължават да се дават милиарди....И това само ,защото Европа ПРЕЧИ на САЩ да е монополист в света.

    06:04 16.08.2025

  • 8 Тръмп от самолета към лидерите на Европа

    27 1 Отговор
    "Искам определени неща, искам прекратяване на огъня. Европа няма нищо общо с това, Европа не може да ми диктува какво да говоря".

    06:11 16.08.2025

  • 9 нннн

    13 1 Отговор
    На тъпия не може да му е тъпичко. Ще продължи възбудено да крещи: Напред, към средата на Атлантика!

    06:12 16.08.2025

  • 10 Истината

    19 2 Отговор
    Путин е голям...

    в ЕС няма лидери , само леви мишки

    Коментиран от #13

    06:29 16.08.2025

  • 11 Уса

    11 2 Отговор
    Автора,виждал ли сте на живо някой,който е на страната на Брюксел..?Ами то е жив мушморок не прилича на човек, един шамар и може да умре

    06:36 16.08.2025

  • 12 Хаха

    12 2 Отговор
    Няма международен политически субект "Европа". Европа е географско понятие обозначаващо условен континент.
    Има някаква авторитарна организация наречена ЕС , но светът се движи от националните държави, които са и единствените легитимни членки на ООН. Защо светът трябва да се чувства длъжен да се адаптира към глупостта ЕС?

    06:36 16.08.2025

  • 13 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Лидери колкото щеш. Самата идея за ЕС е компрометирана. Останалият свят не разбира тази наднационална политическа организация и де юре не длъжен да се съобразява с нея.

    06:39 16.08.2025

  • 14 Картал

    0 4 Отговор
    Е, ти какво предлагаш!?

    06:43 16.08.2025

  • 15 Никой

    2 1 Отговор
    Все пак е време да се спре войната - безумие е това - да умираш -страховито е.

    Коментиран от #20

    06:44 16.08.2025

  • 16 Павел Николаев

    4 0 Отговор
    Отдавна спрях да коментирам глупостите тук, но сега няма как :) Значи разликата между Кънев и Дайнов е, че единият след една бутилка уиски ръси глупости, другият след кафенце или чай… “Демократична Украйна” …

    06:45 16.08.2025

  • 17 АМАH OT ИДИOTИ

    3 2 Отговор
    ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦА СИ МИСЛЕХ ЧЕ НА ЕС МУ ОСТАВАТ ПЕТ ГОДИНИ
    😮
    ДНЕС СЪМ СИГУРЕН ЧЕ НЯМА ДА СА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ
    😄

    06:45 16.08.2025

  • 18 Цял

    3 0 Отговор
    Свят им се смее и не може да разбере що за политически хермафродит е ЕС. Извратена работа. Или да правят федерална държава или да разпускат този колективен цирк и да спрат да се излагат. Правителствата на нормалните национални държави по света не разбират кой и как взема решенията в този политически колхоз.

    06:48 16.08.2025

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Колко мъка има по Света!

    06:48 16.08.2025

  • 20 Макак така да спре?

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Никой":

    Още са в трети рунд, въпреки че единият боксьор и съдията са доста насинени.

    06:51 16.08.2025

  • 21 Перо

    4 0 Отговор
    Добре и правдиво написана статия!

    06:55 16.08.2025

  • 22 Пенев

    1 2 Отговор
    Тъпичко е. Когато някой много се хвали, а нищо не върши го наричат хвалипръцко.

    06:56 16.08.2025

  • 23 Факти

    2 0 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:01 16.08.2025

  • 24 Хмм

    0 0 Отговор
    Европа почти винаги се е управлявала от нищожества, които са се опитвали да разрушат и унищожат това, което въпреки всичко са създали талантливите хора, кой не им е пречел, истинско чудо е, че Микеланджело, Леонардо и Рафаело са оцелели по време на Инквизицията, може би само защото папският трон е имал нужда от тях, да ги величае с произведенията си, стенописите им са в църкви и манастири, дори в самия Ватикан, какво са оставили след себе си "великите" Наполеон и Хитлер, разрушения и смърт, а талантливите европейци всичко са възстановили

    07:03 16.08.2025