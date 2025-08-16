Как България гони младите си хора

Коментар на Мартин Атанасов:
Какво може да накара младите хора да останат в България? Това е въпрос, който сме чували толкова пъти, че често звучи изтъркано. Но зад него стои най-голямото предизвикателство за страната от 1989 г. насам.
Отговорът не се крие само в заплатите и в икономическите и социални показатели, нито в поредния доклад на ЕК - той е в усещането. Усещане, което повдига следните въпроси: Има ли тук смисъл за мен? Има ли възможности, които са реални и работещи? И най-важното - чува ли се гласът ми в решенията, които засягат моя живот?
Моментът, в който младите правят своя избор
От началото на прехода България губи десетки хиляди млади и образовани хора всяка година. Причините са добре познати - по-добри условия за кариера в чужбина, по-високи доходи, по-качествено образование, по-сигурна среда. "Изтичането на мозъци" не е просто метафора - то е реалност, която отслабва икономиката и поставя бъдещето на страната в безтегловност. Защото когато младите си тръгват, с тях си тръгва и потенциалът за промяна.
Въпросът дали да останеш в България или да заминеш не се появява внезапно след дипломирането - той зрее бавно, често започвайки още в тийнейджърските години. В повечето случаи около 12 клас този вътрешен дебат вече навлиза в своята решителна фаза. Това е възраст, в която амбициите, мечтите и представите за бъдещето се сблъскват с реалността - какви са възможностите, как изглежда пътят напред, дали си готов да го извървиш в България и струва ли си?
Корените на това решение са дълбоко свързани с преживяванията и впечатленията, които младите получават години преди това - от начина, по който училището ги подкрепя или игнорира, през достъпа до възможности за личностно развитие, доброволчество и ментори, до усещането за справедливост и смисъл в обществото.
След края на образованието, рамката се променя - вече водещи стават въпросите за професионална реализация, заплащане, условия на труд и шанс за развитие. Но отправната точка е същата - усещането дали средата те иска и подкрепя.
Световният пример срещу българската действителност
Много държави се сблъскват със сходни демографски предизвикателства. Успешните примери имат общ знаменател - младите са включени във важните обществени процеси от самото начало. В скандинавските страни младежките съвети към институциите имат реални правомощия и могат да влияят на политиките. В Канада и Австралия млади екипи ръководят обществени кампании с държавна подкрепа. Дори държави с по-малки бюджети от българския намират начин да финансират и менторстват младежки проекти. Това не е жест за "отбиване на номера", а стратегия за задържане на енергията и таланта.
У нас моделът е обратен - абсолютно формални консултации, липса на реално влияние и институционално недоверие, че и понякога директно противопоставяне. Като млад човек с граждански и професионален опит съм виждал това пряко много пъти. Последният ми личен пример е от преди няколко седмици.
Проектът ми "Черна писта" - интерактивна платформа с данни за над 177 000 катастрофи - достигна до стотици хиляди хора и предизвика сериозен дебат за безопасността на пътя и действията на държавата. Реакцията на институциите беше мълчание и отказ за съдействие. Причината не е липса на данни. Единствената логична причина ми се струва нежеланието да се признае, че някой извън системата, особено на 18 години, може да бъде по-ефективен от всички чиновници, които получават заплата.
Подобна картина се повтори при (не)включването на младите в обсъждането на промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Забрана на мобилни телефони в училище, въвеждане на предмет "Добродетели и религии", промени в учебните програми - теми, които пряко ги засягат. И въпреки това техният глас не се чу, а тези, които се осмелиха да се изкажат, бяха нападнати, нахокани и заглушени.
Решения с дългосрочни последици за цяло поколение се вземат без пряк диалог с него. Това не само подкопава легитимността на промените, но и създава усещането, че младите са обекти на политики, а не субекти в тяхното създаване. Последицата е апатия, недоверие и още по-голямо отчуждение.
Промяната, от която се нуждаем
Когато младите виждат, че решенията се вземат без тях, а опитите им за принос удрят в стена, заключението е повече от ясно: "Тук няма място за мен". Това не е просто разочарование, а сигнал, че промяната е невъзможна отвътре. И в този момент емиграцията се превръща не в избор на по-добро, а в бягство от лошото.
Ако България иска да задържи младите си хора, трябва да промени подхода - и институционално, и обществено. Институциите трябва да работят с младите като с равноправни партньори, а не като с "ученици, чакащи за грамота и снимка". Обществото трябва да спре да гледа на младите като на хора, които "още не знаят" и да провиди в тях енергията, която може да движи страната напред.
Това включва конкретни мерки: създаване на реални младежки представителства с правомощия, въвеждане на механизми за обществено обсъждане, които активно включват младите, подкрепа за младежко предприемачество и иновации чрез достъп до ресурси, менторство и финансиране. Нужно е и образование, което подготвя не само за изпити, но и за реални граждански и професионални предизвикателства.
Изборът "тук или навън" не е само икономически, а е и дълбоко свързан с усещането за принадлежност и смисъл. В държави, където младите са част от решенията, те по-рядко търсят бъдещето си другаде. България не може да си позволи да губи най-активната си част от обществото. Промяната е възможна - но не е достатъчно младите да бъдат посочвани като бъдещето само с политически цели. Трябва да се разбере веднъж и завинаги, че те са и настояще на страната. И трябва да бъдат внедрени в процесите ѝ тук и сега.
И не на последно място: необходима е промяна в мисленето на самите млади хора. Те трябва да осъзнаят потенциала и енергията си, да разберат мащаба на това, което могат да постигнат, и да видят примера на своите връстници по света. Точно тези примери недвусмислено показват, че младите исторически винаги са били носителите на енергията за реална промяна на средата, която наричаме свой дом.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
