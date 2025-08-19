Новини
Евгений Кънев: Защото на всички е ясно, че мир ще има само, когато Путин не може повече да води война
  Тема: Украйна

Евгений Кънев: Защото на всички е ясно, че мир ще има само, когато Путин не може повече да води война

19 Август, 2025

Путин не може да си позволи да спре войната

Евгений Кънев: Защото на всички е ясно, че мир ще има само, когато Путин не може повече да води война - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Забележителният геостратег Джордж Фридман казва, че приказките, гримасите, жестовете - накратко персонализацията на политиката - може да са интересни за медиите и предизвикването на интерес у публиката. Но ако имат някакво значение в геополитиката - то е само краткосрочно, за да обслужат интересите не на една страна, а на един човек - нейния лидер.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Точно така трябва да разсъждаваме за поредния епизод от спектакъла “Преговори за мир в Украйна”. Никой не е сигурен какво точно ще направи или каже Тръмп утре, движен от своя PR, въпреки отбелязания успех на срещата от европейските лидери - с твърд акцент “благодарение на Тръмп” във всяко едно изявление за американските медии.

Но нека се обърнем към реалната геополитика.

Тази на Путин е пределно ясна за всеки решил да избегне самозаблудата. Писах за нея вече - Путин не може да си позволи да спре войната.

Винаги от 1905 г насам - след продължителна война, в Русия е ставал катаклизъм - революция, преврат или разпад на държавата.

(1) След загубата в японската война през 1905 г - революция, довела до първия някога парламент на Русия

(2) Загубата в Първата световна война - през 1917 г - две революции, довели болшевиките

(3) След Втората световна война - Сталин запазва властта, защото държи цялата армия в окупираната Източна Европа, а у дома героят маршал Жуков е отстранен.

(4) След загубата в Афганистан през 1989 г- завърналите се войници населват с бандити целия СССР и само след година рухва целия Съюз.

Затова е жизнено важно за Путин да държи армията далеч от Кремъл. А Кремъл да измисля постоянно сценки за мир, за да не прекъсват продажбите на петрол и газ.

Три са ключовите моменти на евентуално споразумение:

(1) как да започнат преговорите - с прекратяване или без на огъня;

(2) кои да са границите на замразяване на конфликта;

(3) какви да гаранциите за мир - и за кого.

Прекратяване на огъня

Това е първото условие на европейците за започване на преговори, което уж Тръмп подкрепяше - но е абсолютно неприемливо за Путин, както показва историята. Какво ще прави армията - изгладняла, омършавяла, гневна на началници и неизпълени обещания ? Затова в Аляска Путин постигна целта - върна Тръмп отново в руското на преговори без спиране на огъня със захарчето: къде по-добре е цялостен договор за мир.

Кои да са новите граници

Путин постави неизпълними условия за териториални отстъпки от Украйна - като напускане на Донбас от украинската армия (който Русия 11 години (!) не може да превземе). Само че там са крепостите Краматорск и обсаденият Покровск - който уж от месеци всеки ден пада. И ако бъдат отстъпени - следва много по-лесното нахлуване в централна Украйна.

И не само иска още земя - Русия иска юридическо признаване на завоюваната земя.

Европа и реално Украйна търсят замразяване на конфликта по текущия фронт - без юридическо признаване на заграбената територия от Русия.

Гаранции

По тази точка уж има пробив. Путин се бил съгласил на гаранции за Украйна ала чл. 5 от НАТО. Само че с две ключови условия - да няма американски войници на терен, а вероятно и САЩ да не участвах въобще - линия, която и сега Тръмп поддържа. А без гаранции, че САЩ ще подпомагат цялостната намеса с разузнаване и въздушна и противоракетна защита - то и намесата на Европа няма да е ефективна. И затова фокусът на Европа е търсене на гаранции за участие на САЩ, на които Путин да се съгласи.

За да направи точката неизпълнима - Путин иска гаранции и за Украйна, сред които най-важна Украйна да не бъде член на НАТО.

Накратко - преговорите продължават - с невъзможното и вероятно последно PR усилие на Тръмп да спечели Нобел: да организира среща между Путин и Зеленски. Сякаш тя нещо може да промени, ако няма съгласие по горните непреодолими пречки.

За Европа е важно да подкрепя театъра с Тръмп - за да не секва военната помощ за Украйна. И приключи процедурата за Нобел

Защото на всички е ясно, че мир ще има само, когато Путин не може повече да води война. И да поставя условия за “руски мир”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 22 Отговор
    Руската машина бавно загрява но после няма спиране.Никой не ви е виновен че събудихте 🐻.

    17:04 19.08.2025

  • 2 мърсула

    39 7 Отговор
    мене що не ми е ясно

    17:04 19.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    50 19 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    17:05 19.08.2025

  • 4 Видиш ли ввгениййййй

    38 10 Отговор
    Плясни му един К.Р

    17:05 19.08.2025

  • 5 хихи

    43 11 Отговор
    До такива мисли води редовната употреба на леека дрога

    17:05 19.08.2025

  • 6 и ти си хранен и образован от

    36 7 Отговор
    Русия щом храчиш така силно, цялата червена гнус излязохте едни безподобни уруди

    17:05 19.08.2025

  • 7 Капитулация

    26 17 Отговор
    на укра и нато!!!

    17:06 19.08.2025

  • 8 Евгений Кънев

    25 10 Отговор
    моля всички да изпратите дарение по една пенсия или заплата на зеления накорман!

    айде да не се наказваме, няма да ви чакам много щото

    Коментиран от #55

    17:06 19.08.2025

  • 9 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ

    31 15 Отговор
    ЗАПАД ,КАТО УНИЩОЖИ ПРЕХВАЛЕНИТЕ АМЕРИК.ОРЪЖИЯ ЗА =430 МЛРД.$! ИЗБИТИ СА = 2,2 МЛН.МОБИЛИЗИРНИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ НА РЕЖИМА ,ЗАЕДНО С =6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ И ВОЕННИ ИНСТРУКТОРИ. ПОРЕДНАТА ЦВЕТНА АВАНТЮРА НА ЗАПАДА СЕ ОКАЗА ПОРЕДНИЯ ПРОВАЛ ! В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО И ОТ ГРУ УКРАЙНА ),ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ 🇷🇺РУСИЯ СЕ ОКАЗА СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА =210 МЛРД.$ ЗА 2024Г.. СИЛНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕВИШАВАЩА ТАЗИ НА САЩ И ЕС =3 ТИ. ДУМИ НА ГЕН.СЕК.МАРК.РЮТЕ.СПОРЕД ЧЛ.1016,107 ОТ УСТАВА НА ООН .🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ВОЕННАТА СИ ОПЕРАЦИЯ КОЯТО Е СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ УКР. МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ДОШЪЛ С ПРЕВРАТ ОТ 2014г.!

    Коментиран от #32

    17:06 19.08.2025

  • 10 Бонев

    35 11 Отговор
    Тези дни всички козяци ще бъдат на линия.. другият Евгений още не се обадил,да не е паднал в бъчвата на село.

    17:06 19.08.2025

  • 11 тагаренко

    25 10 Отговор
    длъжни сте да помагате на укроФАШИСТИТЕ

    всеки месец трябва да им изпращате пари , защоото сте длъжни ясно ли ви е селяни от софия

    17:07 19.08.2025

  • 12 Тома

    29 8 Отговор
    И сега на кънев кой му плаща да пише глупости.Да не са мъжете от спартакус.

    17:07 19.08.2025

  • 13 И да виети.....

    20 9 Отговор
    ....и да те виете.
    СВО няма да спре до падането
    на киевския режим.

    Коментиран от #58

    17:07 19.08.2025

  • 14 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    17 24 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #18

    17:07 19.08.2025

  • 15 Дух

    13 28 Отговор
    Мир няма да има още 40 години подред ,Путин е страхлив и наивен за 4 години нищо не направи украинците разпиляха от бой ватенките руски а Тръмп е неадекватен олигофрен и изкукуригал старец и мандата му ще бъде много труден ,а демократите ще си изберат Джей ди Ванс нищо че е републиканец

    Коментиран от #49

    17:07 19.08.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 6 Отговор
    абе оная офцца кая клас къде потъна? беше много активна па сега гласчето й не се чува на тая чумма

    17:07 19.08.2025

  • 17 Дън Бай

    9 4 Отговор
    Тоз Кънеф е цял Кисинджър.

    17:08 19.08.2025

  • 18 🔴Стига си рева

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Ла МА 🔴

    17:09 19.08.2025

  • 19 Фен

    16 7 Отговор
    О, севещенна либерална простота!

    17:10 19.08.2025

  • 20 Кога ли

    21 11 Отговор
    когато Путин не може повече да води война

    Путин няма да води войни, когато Западът се изтегли към границите на 1991 г, и престане да манипулира, провокира и финасира русофобията и НАТО

    17:10 19.08.2025

  • 21 Грантаджии

    18 8 Отговор
    Кънеф, нищо не ти е ясно.

    17:11 19.08.2025

  • 22 Зодиак

    5 10 Отговор
    Таурус.

    17:14 19.08.2025

  • 23 Гений

    13 6 Отговор
    Защо размислите на всеки олигогфрен, са повод за статия в този сайт?

    17:16 19.08.2025

  • 24 Хайо

    15 7 Отговор
    Кънев ,олигофрен освободи ни от присъствието си .

    17:17 19.08.2025

  • 25 ЕВГЕНИ

    20 7 Отговор
    ДЪРТ МУШМОРОК ВЗЕМО ЕДНО ВЪЖЕ ,НАМАЖИ ГО С ВОСЪК И НИ ОТЪРВИ ОТ СЕБЕ СИ.

    17:17 19.08.2025

  • 26 Цървул

    10 4 Отговор
    "Джордж Фридман казва, че приказките, гримасите, жестовете - накратко персонализацията на политиката - може да са интересни за медиите и предизвикването на интерес у публиката. Но ако имат някакво значение в геополитиката - то е само краткосрочно, за да обслужат интересите не на една страна, а на един човек - нейния лидер. "
    Забравил си да споменеш , че това се отнася за лидери на страни - подлоги или васали на тези,които диктуват дневния ред . Юрдече .

    17:19 19.08.2025

  • 27 истината

    5 18 Отговор
    Само питам....До тук добре,но какво ще правите ако Просия както е тръгнала вземе и се Разпадне ,разрои на 5 държави.....имате план ,но дали сте сметнали къде в кого и в колко .......ще отиде атома......За мен решение е КГБ да ......кремълските си марионетки и да сложи играч като Каспаров........само така европа ще ........И нас ще ни бъде....

    Коментиран от #37, #63

    17:20 19.08.2025

  • 28 нннн

    13 7 Отговор
    ,,До последния украинец."
    Мир ще има, когато последния украинец подпише мирния договор.

    17:21 19.08.2025

  • 29 Франки

    16 7 Отговор
    Брейййй, този Ганьо Кънев, извинявам се Евгени Кънев ,много ги разбира нещата. Прозорлив някъв и познавач на Русия и финансист и доктор по икономика разбириш ли. Чак къде била и кога армията и кога пил кафе Жуков знае. Ще вземе и доктор по история да се окаже. Може би и ясновидец ?

    17:21 19.08.2025

  • 30 ООрана държава

    11 8 Отговор
    То докато стане путин да не може да води дойна, от орхайна ще е останало едно 2 селца с по 7 къщи

    17:22 19.08.2025

  • 31 Левски

    18 7 Отговор
    Кънев, ако живееше по време на турското робство, щеше да си верен поданик на падишаха. Абсолютен бокл....к.

    17:22 19.08.2025

  • 32 Само да питам

    11 19 Отговор

    До коментар #9 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ":

    И затова ли 11 години неможе да стигне до Киев? Русия е велика, но само на приказки, на по чашка.

    17:23 19.08.2025

  • 33 Братко Грим

    9 5 Отговор
    Зележанка се събудила от островната курабийка дадена й от злата вещица Нуланд и тръгнала със седемте евроджуджета да дири спасение в Белия замък при краля Тръмп Златокоси....

    17:26 19.08.2025

  • 34 9 МИНУТИ,ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    15 9 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )

    17:26 19.08.2025

  • 35 ХиХи

    8 5 Отговор
    За ся на сички е ясно, че зелю нема вече пушечно мясо и територията заминава

    17:27 19.08.2025

  • 36 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ

    12 9 Отговор
    ЗАПАД ,КАТО УНИЩОЖИ ПРЕХВАЛЕНИТЕ АМЕРИК.ОРЪЖИЯ ЗА =430 МЛРД.$! ИЗБИТИ СА = 2,2 МЛН.МОБИЛИЗИРНИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ НА РЕЖИМА ,ЗАЕДНО С =6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ И ВОЕННИ ИНСТРУКТОРИ. ПОРЕДНАТА ЦВЕТНА АВАНТЮРА НА ЗАПАДА СЕ ОКАЗА ПОРЕДНИЯ ПРОВАЛ ! В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО И ОТ ГРУ УКРАЙНА ),ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ 🇷🇺РУСИЯ СЕ ОКАЗА СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА =210 МЛРД.$ ЗА 2024Г.. СИЛНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕВИШАВАЩА ТАЗИ НА САЩ И ЕС =3 ТИ. ДУМИ НА ГЕН.СЕК.МАРК.РЮТЕ.СПОРЕД ЧЛ.1016,107 ОТ УСТАВА НА ООН .🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ВОЕННАТА СИ ОПЕРАЦИЯ КОЯТО Е СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ УКР. МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ДОШЪЛ С ПРЕВРАТ ОТ 2014г.!

    17:28 19.08.2025

  • 37 Гочето

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "истината":

    Не става така, тва го правиха едно време с оня с петното на кратуната де избяга от Русия като разпадна СССРто. Нищо не стана. Русия е жилава много щото има пари. Пари има щото е ресурсен гигант. Тва е.

    17:28 19.08.2025

  • 38 Софийски селянин,

    10 7 Отговор
    С думи прости царь батюшка Путин ще завземе Украината и тя пак ще стане част от Русия!!
    Друг начин няма!!

    17:28 19.08.2025

  • 39 Боташ

    6 10 Отговор
    Това путинчета, оревахте орталъка бе другаре! Възбудите се и само плюете, защото истината много боли.

    17:29 19.08.2025

  • 40 Ама не разбрахте ли

    9 5 Отговор
    Войната спира когато Путин каже...

    17:30 19.08.2025

  • 41 Хаха

    7 4 Отговор
    Тоя жму.дьо "прогнозира", че Путин ще "фалира" и "няма да може" да води нойна още през.... април 22 г.! Има "прогнозите" му и в този сайт и въобще защо се унижавате да му давате думата да дрънка глупостите си и обиждате по този начин читателите си....

    17:32 19.08.2025

  • 42 Зъл пес

    5 4 Отговор
    След цялата ти пледоария аз ще кажа едно:Зелю и компания не искат прекратяване на войната.Зелю щото трябва да се проведат президенски избори,и той ще е аут,съден,и осъден(от народа си),а компания са другите виновни за продължаване на войната,разбирай Европуделите,които също ще отговарят за стореното от тях.

    17:32 19.08.2025

  • 43 Сороски блянове

    4 4 Отговор
    Да се чете "Докато ЕС и САЩ не могат да водят война".

    17:39 19.08.2025

  • 44 Интересно

    8 3 Отговор
    Всички ли пейдали се именуват с името Евгений... Дайнов, Минчев, Кънев...

    17:39 19.08.2025

  • 45 Хаха

    7 3 Отговор
    Соросоидни я боклук бъди благодарен, че не ги подкара като Биби и, че ги излъгахте с примирието в Истанбул

    17:44 19.08.2025

  • 46 Абе я изчезни

    5 0 Отговор
    И не се изказвай от наше име, навлек, нещастен

    17:48 19.08.2025

  • 47 Ддд

    3 6 Отговор
    За 4 години 19% от Украйна......баа мааа му и Великата мечка..ми тя умряла ма

    Коментиран от #51

    17:49 19.08.2025

  • 48 666

    1 0 Отговор
    Самото показване не мнението на това същество показва колко сме пропаднали единственото място където може да се спомене ако някой пише съчинение на тема Фауст(Гьоте) и съвременни аналогии.

    17:52 19.08.2025

  • 49 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дух":

    Да бе да,цяла гейтска Европа помага на Покрайна бе мушмул.Досега Вова щеше да ги е смлял,но той се бори с Европа.

    17:56 19.08.2025

  • 50 Пенсионер русофил

    0 0 Отговор
    По цял ден си драскам тука от скука!

    18:00 19.08.2025

  • 51 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ддд":

    Аха,сложи и 100%Европа,и пак напиши същото.

    18:00 19.08.2025

  • 52 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 0 Отговор
    КЪНЕВ, ако руснаците искаха да смажат Украйна, трябваше да действат като Израел. Два дни война и изтриха Газа от картата. руснаците си играят на война и си пробват новите оръжия. За това спри та коментираш работи които предварително са ти написани.

    18:01 19.08.2025

  • 53 3.14К

    1 0 Отговор
    Защо непрекъснато се публикуват глупостите на всякакви анонимници? Тоя ЕвгенИЙ е типичен пример.

    18:03 19.08.2025

  • 54 Хаха

    1 1 Отговор
    "Преди седмица писах, че Русия вече е фалирала - нещо, което днес видни банкери говорят по ТВ.

    Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
    Пак преди седмица писах, че войната ще приключи този месец, защото Русия няма да издържи - заради което получих доста гневни реплики за подценяване на руската издръжливост.
    А моите оценки са базирани на условията за устойчивост на авторитарните режими, за които неведнъж съм писал...."
    Е. Кънев 10.03.2022 г.

    След тези мегаАналистични глупости, единственото смислено и полезно, което може да направи лицето кънеФ е....да изяде всичките си купени дипломи и сертификати в ефир!

    18:05 19.08.2025

  • 55 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евгений Кънев":

    А на Путин не може ли или там даренията си текат като река Волга и никога не са спирали?

    18:10 19.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ванга

    0 0 Отговор
    Войната ке спре,га Путя се възнесе.

    18:17 19.08.2025

  • 58 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "И да виети.....":

    Ще спре и още как, но с падането не на киевския, а на московския режим. "Русия ще тръгне да гази света, но накрая ще бъде прегазена." Това е едно от последните предсказания, които прави голямата българска пророчица Преподобна Стойна през 30-те години на миналия век, малко преди смъртта си. Тя дори знае точно кога ще се случи това. Без да уточнява конкретни дати, споделя, че бедите за Русия ще дойдат малко преди да измине един век от думите ѝ.
    "България и Русия са като душа и тяло. Големо е тялото, а душата е малка, но без нея плътта е само леш, смрад и тъмнина за ума. България е душата..." "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят", предрича считаната за българска светица.
    Когато я питат що ще стане с българския народ, тя отвръща: "На нас, българите, ни е дадена вечност. Щото сме ние най-дълголетни измежду другите и сме още калемът на Небесата, що може да драще и по трева, и по камен, и по вода... Че и по небето пише. Де минат българи, белег на книга оставят..."

    18:18 19.08.2025

  • 59 Артилерист

    1 0 Отговор
    ЕвгенИЙ и този път се е изказал като посредствен форумец. Първо, Путин бил поставял неизпълними условия. Колко неизпълнимо е условието Украйна да не се приема за член на НАТО? А това е главното условие, което Путин постави и война нямаше да има. Толкова ли беше закъсал за нови членове агресивния военен блок НАТО, че не може да се откаже от ласкаенето на Киев с НАТО и вместо това започна войната срещу Русия в Украйна чрез украинците? Второ, извинявайте, ама колко сериозно е подмятането на ЕвгенИЙ, че Русия 11 години не може да превземе Донбас? ЕвгенИЙ се хвали, че бил писал преди, но нима не е прочел, че тези 50 държави, които снабдяват Украйна с всякакви оръжия-и постоянно попълват загубите им-логистика, вкл. и космическа, стотици милиарди пари, хиляди наемници/терористи, алчни за пари, от къде ли не и прочие, е толкова лесно да се победят. Трето, руските войски щадят цивилното население и своите войници затова не бомбят наред и не сриват със земята опорниците и не ги щурмуват фронтално, а ги превземат с последователно изтощаване. Иначе те можеха да превземат всяко населено място с масирани бомбардировки...

    18:19 19.08.2025

  • 60 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Ев ГейНии Кънев с пяна на уста ръси словесни еквилибристики и евроатлантически полюции и напразни мераци !!

    За центове естествено.

    18:20 19.08.2025

  • 61 Уса

    2 0 Отговор
    Неблагодарници завършили в Москва днес предават своя народ за центове.По онова време нямаха акъл да успяват на запад и с връзки учеха в Москва.После се биеха в гърдите и развяваха дипломите и всички врати им се отваряха.Бяха лекета,подмазвачи и интриганти пълни простаци а днес заклети соросоиди въртят задните части

    18:21 19.08.2025

  • 62 Хаха

    1 0 Отговор
    Този Гении сигурно не слушал фашиста Асен Агов! Той каза, че Путин е загубил войната!
    Другари моля стегнете редиците!
    Какво е това единия вика, че Путин загубил, другия, че трябва да продължим да даваме, другия когато Путин реши!
    Ред и дисциплина моля

    18:21 19.08.2025

  • 63 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "истината":

    Само казвам. Ако Русия се разпадне ще има вайкане и отново НЯКАКЪВ меморандум, който ще лиши потърпевшите от ЯО и най-вероятно всичкото ЯО ще се събере в новата държава (примерно Московия), за да нямаме нови играчи на хоризонта. След това ще минат 3-5 години, докато се произведе месо и започва нова война с цел да се обединят руските изконни земи, да се освободи рускоезичното население и да се опазят православните семейство и морал.
    Така добре ли е?

    18:23 19.08.2025

  • 64 Да,бе

    0 0 Отговор
    Тръмп дали ще вземе Нобел не е сигурно,но виж Кънев сигурА ще вземе за потомствена глупост и либерастко изтрещяване.

    18:23 19.08.2025

  • 65 АНОНИМЕН

    0 0 Отговор
    Генка душо наивна, войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    18:25 19.08.2025