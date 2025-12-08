Евгений Кънев: Светът се управлява от старци

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Светът се управлява от старци и това, което виждаме днес е тяхното отмъщение за нещо в тяхната младост или в историята на техния народ.

Да вземем Китай. Знаете ли за “века на унижението” за Китай? В цялата история на човечеството Китай е бил най-дълголетната, най-развитата и най-мощната империя - затова се е нарекла “поднебесна”, достойна да комуникира само с Бог, а всички други са били възприемани за варвари. Изобретили коприната, порцелана, барута и какво ли не - дотам, че се смятали за самодостатъчни, както днес САЩ. Само че това, че не искали нищо да купуват отвън и само продавайки прибирали среброто на света, не се харесало на другия появил се хегемон в края на 18 век - Британската империя. И нейните търговци измислили какво да продават - опиум (наркотик!) от мак.

Лека-полека, полулегално, вносът толкова се разраснал, че буквално наркотизирал мъжкото население; и когато след 30 години (1839) императорът изпратил своята армия да разкара търговците, конфискацията и унищожението на опиума докарали британската армия. Която - далеч превъзхождайки китайците във въоръжение и военен опит - смачкала империята и я принудила да плаща крупни репарации, да предаде Хонг Конг и … търговците съвсем легално започнали да продават без ограничения опиум. След още една кратка война (1860) - в началото на 20 век китайската империя окончателно загива.

А китайският лидер Ши днес си връща по същия начин на Запада с … Тик-Ток. Масово зарибяване на населението с глупости, отказ от мислене и разбиране. Но не само - повечето българи и европейци не си дават ясна сметка, че днес Европа воюва не просто с Русия, а с Русия с Китай зад себе си.

Също и Путин - лично преживял унижението на загубата на СССР в Студената война и обезсмисляне на неговата служба. И трябва да посвети години на служба на мафията, докато го изтика на върха на държавата. За да почне да мъсти на Запада.

А Тръмп? Неговата MAGA не се интересува от демокрация и ценностите, направили САЩ велика държава. А какво щяло да бъде населението в САЩ и вече в Европа след години - и че миграцията щяла да унищожи цивилизацията ? Сякаш те я пазят. Кръвта се оказва пак по-важна от свободата. А именно обратното направи Америка велика.

Затова светът просто трябва да преболедува останалия жизнен път на тези клети старци.