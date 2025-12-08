Новини
Евгений Кънев: Светът се управлява от старци

Евгений Кънев: Светът се управлява от старци

8 Декември, 2025

Кръвта се оказва пак по-важна от свободата. А именно обратното направи Америка велика

Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев
Светът се управлява от старци и това, което виждаме днес е тяхното отмъщение за нещо в тяхната младост или в историята на техния народ.

Да вземем Китай. Знаете ли за “века на унижението” за Китай? В цялата история на човечеството Китай е бил най-дълголетната, най-развитата и най-мощната империя - затова се е нарекла “поднебесна”, достойна да комуникира само с Бог, а всички други са били възприемани за варвари. Изобретили коприната, порцелана, барута и какво ли не - дотам, че се смятали за самодостатъчни, както днес САЩ. Само че това, че не искали нищо да купуват отвън и само продавайки прибирали среброто на света, не се харесало на другия появил се хегемон в края на 18 век - Британската империя. И нейните търговци измислили какво да продават - опиум (наркотик!) от мак.

Лека-полека, полулегално, вносът толкова се разраснал, че буквално наркотизирал мъжкото население; и когато след 30 години (1839) императорът изпратил своята армия да разкара търговците, конфискацията и унищожението на опиума докарали британската армия. Която - далеч превъзхождайки китайците във въоръжение и военен опит - смачкала империята и я принудила да плаща крупни репарации, да предаде Хонг Конг и … търговците съвсем легално започнали да продават без ограничения опиум. След още една кратка война (1860) - в началото на 20 век китайската империя окончателно загива.

А китайският лидер Ши днес си връща по същия начин на Запада с … Тик-Ток. Масово зарибяване на населението с глупости, отказ от мислене и разбиране. Но не само - повечето българи и европейци не си дават ясна сметка, че днес Европа воюва не просто с Русия, а с Русия с Китай зад себе си.

Също и Путин - лично преживял унижението на загубата на СССР в Студената война и обезсмисляне на неговата служба. И трябва да посвети години на служба на мафията, докато го изтика на върха на държавата. За да почне да мъсти на Запада.

А Тръмп? Неговата MAGA не се интересува от демокрация и ценностите, направили САЩ велика държава. А какво щяло да бъде населението в САЩ и вече в Европа след години - и че миграцията щяла да унищожи цивилизацията ? Сякаш те я пазят. Кръвта се оказва пак по-важна от свободата. А именно обратното направи Америка велика.

Затова светът просто трябва да преболедува останалия жизнен път на тези клети старци.


  • 1 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Старци с пари

    13:03 08.12.2025

  • 2 честен ционист

    13 19 Отговор
    Дано никога светът да не попада в ръчичките на Поколение Z, защото край с него.

    13:03 08.12.2025

  • 3 ЕСССР

    29 3 Отговор
    А ЕСССР от дърти безмозъчни патkи!

    13:05 08.12.2025

  • 4 Ломския

    22 2 Отговор
    Обикновен човек, ако пие 5 години, става алкохолик.
    Студентът, като пие 5 години - става магистър.
    Това е животът.
    Честит празник!

    Коментиран от #12, #13

    13:06 08.12.2025

  • 5 Механик

    28 1 Отговор
    Кънчо, ми да кажеше нещо за младенеца Байдън, хлапето Сорос и за моладежите от Давос?
    Щото те са част от тия които командват света, ама за тях не е удобно да се говори, нали?
    А за юношите Рокфелер и Родшийлд???

    13:06 08.12.2025

  • 6 Бай Ху (By Who)

    19 4 Отговор
    Този господин е тралала.

    13:08 08.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор
    Ами дайте на децата да карат коли и да управляват държави ❗😄😄😄😄😄

    13:09 08.12.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    ЕвГЕЙнии кънев е центаджиия и подръжник на статуквото на СТАРЦИТЕ с печатницата.

    13:09 08.12.2025

  • 9 Сила

    6 2 Отговор
    И комплексирани малки мъжленца , и на Изток и на Запад !!! И един голям дебел рижав клоун с два пласта бронзант и прогресираща деменция и биполярно разстройство ...!!!

    13:10 08.12.2025

  • 10 Които

    10 0 Отговор
    вземат всичко за последно , включително и енергия и не дават нищо положително на света и хората ! Енергийни вампири , носещи злини .

    Коментиран от #14

    13:10 08.12.2025

  • 11 Дедо

    8 0 Отговор
    Никога не знаем коя душа е взел Лукавия. Затова живейте с вяра и не му се подавайте.

    13:10 08.12.2025

  • 12 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ломския":

    Аз като пия от 18-годишен, а вече съм над 55, НЕОБИКНОВЕН човек ли се водя?

    13:11 08.12.2025

  • 13 Град Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ломския":

    Ако па си милиционер , се пенсионираш с 20 зарплаты и почваш да плюеш , бате ...

    13:12 08.12.2025

  • 14 Сила

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Които":

    "Отмъщават за нещо в своята младост ...." имаше връстници на Путин от неговия двор в Ленинград , които разказваха какво са правили големите момчета с малкия хилав женствен младеж ....тези хора внезапно изчезнаха ...???;

    13:14 08.12.2025

  • 15 Кикот

    9 1 Отговор
    Хей, дядка, виж се в огледалото.

    13:27 08.12.2025

  • 16 Даката

    0 9 Отговор
    Много вярно, така е.

    Коментиран от #22

    13:30 08.12.2025

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    Някой да обясни на това комунистическо МЕ-КОТЕЛО Евгени че КРЪВТА ВИНАГИ Е ПО ВАЖНА ОТ ВСИЧКО ДРУГО И Е НАД ИЗМИСЛЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НАРИЧАЩО СЕ ДЕМОКРАЦИЯ,КОЙТО ВСЕКИ ЧЕТЕ ТАКА КАКТО НА НЕГО МУ ОТЪРВА.......И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НАЙ ВАЖНОТО НЕЩО---------- ГРЕХА СПРЯМО КРЪВТА Е НАЙ ГОЛЕМИЯ ГРЯХ И КРАЯ НА ЕДНО ПОКОРИЛО МУ СЕ ЧОВЕЧЕСТВО

    13:34 08.12.2025

  • 18 Пиянка Залянка

    5 0 Отговор
    Соpoсоиден сурикат, скрий се, мнението ти не ни интересува. Тия глупости си ги приказвай на Кулезич, на Миролюба и на Дремджиев

    13:46 08.12.2025

  • 19 БАНко

    4 0 Отговор
    И ТО ЛИ ПОМЕСТИХТЕ ТУК .... КЪМ ДЪНОТО УСКОРЕНО !!!

    13:47 08.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даката":

    Другаде е проблемът❗
    Защо за да управляваш камион с 20 тона картофи полагаш куп изпити, искат ти куп документи и подлежиш на контрол във всеки един момент,
    а да управляваш държава можеш без образование, без квалификация, че и пил и друсан‼️
    Ако не вярваш виж законите ‼️

    13:52 08.12.2025

  • 23 Перо

    2 0 Отговор
    Джендърска простотия на изкуфял дъртофелник!

    13:52 08.12.2025

  • 24 Дядо от село

    0 0 Отговор
    Да прочета нещо смислено тук....

    14:02 08.12.2025