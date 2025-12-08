Евгений Кънев: Светът се управлява от старци

Светът се управлява от старци и това, което виждаме днес е тяхното отмъщение за нещо в тяхната младост или в историята на техния народ.
Да вземем Китай. Знаете ли за “века на унижението” за Китай? В цялата история на човечеството Китай е бил най-дълголетната, най-развитата и най-мощната империя - затова се е нарекла “поднебесна”, достойна да комуникира само с Бог, а всички други са били възприемани за варвари. Изобретили коприната, порцелана, барута и какво ли не - дотам, че се смятали за самодостатъчни, както днес САЩ. Само че това, че не искали нищо да купуват отвън и само продавайки прибирали среброто на света, не се харесало на другия появил се хегемон в края на 18 век - Британската империя. И нейните търговци измислили какво да продават - опиум (наркотик!) от мак.
Лека-полека, полулегално, вносът толкова се разраснал, че буквално наркотизирал мъжкото население; и когато след 30 години (1839) императорът изпратил своята армия да разкара търговците, конфискацията и унищожението на опиума докарали британската армия. Която - далеч превъзхождайки китайците във въоръжение и военен опит - смачкала империята и я принудила да плаща крупни репарации, да предаде Хонг Конг и … търговците съвсем легално започнали да продават без ограничения опиум. След още една кратка война (1860) - в началото на 20 век китайската империя окончателно загива.
А китайският лидер Ши днес си връща по същия начин на Запада с … Тик-Ток. Масово зарибяване на населението с глупости, отказ от мислене и разбиране. Но не само - повечето българи и европейци не си дават ясна сметка, че днес Европа воюва не просто с Русия, а с Русия с Китай зад себе си.
Също и Путин - лично преживял унижението на загубата на СССР в Студената война и обезсмисляне на неговата служба. И трябва да посвети години на служба на мафията, докато го изтика на върха на държавата. За да почне да мъсти на Запада.
А Тръмп? Неговата MAGA не се интересува от демокрация и ценностите, направили САЩ велика държава. А какво щяло да бъде населението в САЩ и вече в Европа след години - и че миграцията щяла да унищожи цивилизацията ? Сякаш те я пазят. Кръвта се оказва пак по-важна от свободата. А именно обратното направи Америка велика.
Затова светът просто трябва да преболедува останалия жизнен път на тези клети старци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
13:03 08.12.2025
2 честен ционист
13:03 08.12.2025
3 ЕСССР
13:05 08.12.2025
4 Ломския
Студентът, като пие 5 години - става магистър.
Това е животът.
Честит празник!
Коментиран от #12, #13
13:06 08.12.2025
5 Механик
Щото те са част от тия които командват света, ама за тях не е удобно да се говори, нали?
А за юношите Рокфелер и Родшийлд???
13:06 08.12.2025
6 Бай Ху (By Who)
13:08 08.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
13:09 08.12.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:09 08.12.2025
9 Сила
13:10 08.12.2025
10 Които
Коментиран от #14
13:10 08.12.2025
11 Дедо
13:10 08.12.2025
12 Механик
До коментар #4 от "Ломския":Аз като пия от 18-годишен, а вече съм над 55, НЕОБИКНОВЕН човек ли се водя?
13:11 08.12.2025
13 Град Лом
До коментар #4 от "Ломския":Ако па си милиционер , се пенсионираш с 20 зарплаты и почваш да плюеш , бате ...
13:12 08.12.2025
14 Сила
До коментар #10 от "Които":"Отмъщават за нещо в своята младост ...." имаше връстници на Путин от неговия двор в Ленинград , които разказваха какво са правили големите момчета с малкия хилав женствен младеж ....тези хора внезапно изчезнаха ...???;
13:14 08.12.2025
15 Кикот
13:27 08.12.2025
16 Даката
Коментиран от #22
13:30 08.12.2025
17 Тракиец 🇺🇦
13:34 08.12.2025
18 Пиянка Залянка
13:46 08.12.2025
19 БАНко
13:47 08.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "Даката":Другаде е проблемът❗
Защо за да управляваш камион с 20 тона картофи полагаш куп изпити, искат ти куп документи и подлежиш на контрол във всеки един момент,
а да управляваш държава можеш без образование, без квалификация, че и пил и друсан‼️
Ако не вярваш виж законите ‼️
13:52 08.12.2025
23 Перо
13:52 08.12.2025
24 Дядо от село
14:02 08.12.2025