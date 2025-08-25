Елена Гунчева-Гривова: За Русия - с любов, но и с разум

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безспорно е, че България и Русия са свързани. Не само заради обща история, заради Освобождението ни от турско робство, заради приемането на хиляди българи по време на робството на руска земя, поради близкият ни език, вяра и култура. Ние се намираме близко и като география, и като манталитет. Каквото и да ни говорят, винаги ще чувстваме по-близки руснаците, отколкото американците и англичаните, които са чужди и непонятни за нашия манталитет и характер.

Нямаше да я има България, ако Русия не беше дала хиляди жертви и не беше водила Руско-Турската Освободителна война. Каквото и да си говорим, всичко започва оттам. Съветският съюз ни освобождава от фашизма и дълги години подкрепя българската държава и народ, благодарение на руснаците развихме ядрената си енергетика, заводи, предприятия, селското стопанство. Превърнахме се в икономически фактор.

Сега русофилството е леко объркано. Примесено с носталгията на миналото. Днешна Русия е наследник на СССР, но никога няма да бъде същото. От една страна, в Русия социализъм и комунизъм няма, тя е капиталистическа държава, въпреки, че там дивият капитализъм на Запада е непознат. От друга страна, руснаците помнят - и доброто, и лошото. А ние май три десетилетия не спряхме да ги оплюваме и да работим срещу тях.

И днес продължаваме да снабдяваме с оръжия Украйна, да налагаме санкции срещу Русия, да даваме българска земя за чужди военни бази, които действат срещу Русия. И смятаме, че това ще ни се размине. Че някакво си НАТО ще ни пази. Колкото опазиха Кипър! Родни предатели гласуваха законите така, че българската армия да може да бъде командвана от чужди. И да бъде пратена вероятно на фронта срещу Русия.

Търпението на Русия не е безкрайно. Геополитическите интереси и сфери на влияние се променят. Така, както сме в момента, сме в сферата на влияние на англоционистите. Където, както се вижда, целта е зачистване на местните аборигени, тоест на нас. Както се казва, да ни пази Бог от съюзниците, от враговете сами ще се опазим.

Българският народ трябва да разберем, че интересите на народа ни и държавата ни са тясно свързани с Русия. И там е единственият начин да оцелеем като държава и да се опитаме да се възстановим след ударната доза демокрация, след която нищо живо почти не остана.

И това не става със знамена, значки, лозунги и т.н. А с ясно заявяване на позиция, протести срещу подкрепата за Украйна, за украинците, срещу изпращането на оръжия за Украйна. Хубаво е русофилите да осъзнаем, че Русия е различна днес. И не можем да я натоварваме с прекалени очаквания да ни дундурка и глези, докато ние си продължаваме по същия начин и се чудим на кой господар да се метнем да слугуваме. Русия може да ни даде шанс, ако сме в нейната сфера на влияние, но оттам нататък сами трябва да си подредим държавата. Ако искаме да я има. Не мисля, че някой в Русия иска тя да се грижи за държави с манталитета на неособено умни разглезени дебилчета на нивото на детската градина.

Затова първото и задължително условие е да осъзнаем реалността. Да решим какви ДЕЙСТВИЯ да се предприемат, за да може България постепенно да се отдалечи от зависимостите на НАТО и ЕС. Можем. Стига да искаме. И да го осъзнаваме.

Време е частушките, пелмените и водката да отстъпят пред разума, смелостта и решителността да помогнем на България да стане независима държава и сама да определи съюзниците си и геополитическата си ориентация. Само така можем да бъдем съюзници с Русия.

Ако народът ни се държи като хленчещо бебе, чакащо някой постоянно да се грижи за него, сме обречени. Историята не прощава на глупаците!

Елена Гунчева-Гривова