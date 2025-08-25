Елена Гунчева-Гривова: За Русия - с любов, но и с разум

Безспорно е, че България и Русия са свързани. Не само заради обща история, заради Освобождението ни от турско робство, заради приемането на хиляди българи по време на робството на руска земя, поради близкият ни език, вяра и култура. Ние се намираме близко и като география, и като манталитет. Каквото и да ни говорят, винаги ще чувстваме по-близки руснаците, отколкото американците и англичаните, които са чужди и непонятни за нашия манталитет и характер.
Нямаше да я има България, ако Русия не беше дала хиляди жертви и не беше водила Руско-Турската Освободителна война. Каквото и да си говорим, всичко започва оттам. Съветският съюз ни освобождава от фашизма и дълги години подкрепя българската държава и народ, благодарение на руснаците развихме ядрената си енергетика, заводи, предприятия, селското стопанство. Превърнахме се в икономически фактор.
Сега русофилството е леко объркано. Примесено с носталгията на миналото. Днешна Русия е наследник на СССР, но никога няма да бъде същото. От една страна, в Русия социализъм и комунизъм няма, тя е капиталистическа държава, въпреки, че там дивият капитализъм на Запада е непознат. От друга страна, руснаците помнят - и доброто, и лошото. А ние май три десетилетия не спряхме да ги оплюваме и да работим срещу тях.
И днес продължаваме да снабдяваме с оръжия Украйна, да налагаме санкции срещу Русия, да даваме българска земя за чужди военни бази, които действат срещу Русия. И смятаме, че това ще ни се размине. Че някакво си НАТО ще ни пази. Колкото опазиха Кипър! Родни предатели гласуваха законите така, че българската армия да може да бъде командвана от чужди. И да бъде пратена вероятно на фронта срещу Русия.
Търпението на Русия не е безкрайно. Геополитическите интереси и сфери на влияние се променят. Така, както сме в момента, сме в сферата на влияние на англоционистите. Където, както се вижда, целта е зачистване на местните аборигени, тоест на нас. Както се казва, да ни пази Бог от съюзниците, от враговете сами ще се опазим.
Българският народ трябва да разберем, че интересите на народа ни и държавата ни са тясно свързани с Русия. И там е единственият начин да оцелеем като държава и да се опитаме да се възстановим след ударната доза демокрация, след която нищо живо почти не остана.
И това не става със знамена, значки, лозунги и т.н. А с ясно заявяване на позиция, протести срещу подкрепата за Украйна, за украинците, срещу изпращането на оръжия за Украйна. Хубаво е русофилите да осъзнаем, че Русия е различна днес. И не можем да я натоварваме с прекалени очаквания да ни дундурка и глези, докато ние си продължаваме по същия начин и се чудим на кой господар да се метнем да слугуваме. Русия може да ни даде шанс, ако сме в нейната сфера на влияние, но оттам нататък сами трябва да си подредим държавата. Ако искаме да я има. Не мисля, че някой в Русия иска тя да се грижи за държави с манталитета на неособено умни разглезени дебилчета на нивото на детската градина.
Затова първото и задължително условие е да осъзнаем реалността. Да решим какви ДЕЙСТВИЯ да се предприемат, за да може България постепенно да се отдалечи от зависимостите на НАТО и ЕС. Можем. Стига да искаме. И да го осъзнаваме.
Време е частушките, пелмените и водката да отстъпят пред разума, смелостта и решителността да помогнем на България да стане независима държава и сама да определи съюзниците си и геополитическата си ориентация. Само така можем да бъдем съюзници с Русия.
Ако народът ни се държи като хленчещо бебе, чакащо някой постоянно да се грижи за него, сме обречени. Историята не прощава на глупаците!
Елена Гунчева-Гривова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а за бг потребители натурал менте
Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.
Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини.
17:03 25.08.2025
2 матю хари
17:03 25.08.2025
3 честен ционист
17:04 25.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОНАЛД ТРЪМП СЕ ХВАЛИ В ИНТЕРВЮ
ПО АМЕРИКАНСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ЧЕ Е
" СКЛЮЧИЛ МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ АЛБАНИЯ
И АЗЕРБЕЙДЖАН, КОИТО СА СЕ БИЕЛИ
30 ГОДИНИ"
.. .
ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА ВИ СВЕТЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ЛАМПИЧКИ В ГЛАВИТЕ :))
......
А ТОЙ ДАЖЕ НЕ Е СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ АМЕРИКАНЕЦ, А ПРЕЗИДЕНТ НА ЯДРЕНА ДЪРЖАВА :)
.....
ТОЛКОВА ЗА ТОВА , КАКВО МИСЛЯТ АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ :)
17:08 25.08.2025
5 След цели 12 руско- турски войни
Коментиран от #11
17:11 25.08.2025
6 56346632899243
17:11 25.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ПОРАДИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ, ГЕРМАНИЯ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА"
......
ТАКА ЧЕ ИЗБОРА ОСТАВА - РФ ИЛИ ФЕОДАЛНА ТУРЦИЯ :)
17:13 25.08.2025
8 ШЕФА
17:13 25.08.2025
9 Айде
17:14 25.08.2025
10 На Шипка има украински имена
Поляци, украинци, румънци, финландци, сърби
са ми освобождавали!
Коментиран от #15
17:14 25.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "След цели 12 руско- турски войни":А НИЕ КОЛКО ВОЙНИ СМЕ ВОДИЛИ С ВИЗАНТИЯ ?
ЗА ПРОЛИВИТЕ ?
17:15 25.08.2025
12 Ха ха ха
17:16 25.08.2025
13 Хахахаха
17:16 25.08.2025
14 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Освен Западните Лидери и Си Дзинпин, вчера по случай Денят на Независимостта на Украйна, Президента Зеленски беше поздравен и от всички страни от ОНД дето завършват на СТАН, даже и Лукашенко....
Е те това вече не могат да преживеят Z - пропагандистите и го приемат за предателство спрямо мАцква...Признават си и, че водят Война за да покорят Украйна, а не да е независима...Признават си, че Независима Украйна е равно на смърт за Мордор...Даже и умуват коя ще е следващата страна, която ще поиска да се отдели от Метрополията и да заживее свой собствен живот....Сетиха се и за регионите, които са богати на нефт и газ, и какво ще стане, ако пък те решат да се отделят от Кочината....
Еми ще им кажа какво....Бензиноколонката с ядрени ракети ще остане само с ядрени ракети, а БВП ще спадне с около 40% .... 🤣
17:16 25.08.2025
15 честен ционист
До коментар #10 от "На Шипка има украински имена":Може и така да е, ама ако не беше руският император да им бие камшика към османлията, нали не си въобразяваш, че щяха да дойдат доброволно, или пък на тяхно място да пишат имената на Джон, Хенри, или Уилям? По същата причина и на днешните руснаци не им дреме за Ганчо, обаче император Вова е дал клетва, че ще ви освобождава.
17:17 25.08.2025
16 Варна
17:20 25.08.2025
17 Хахахаха
17:20 25.08.2025
18 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Политиците - около 90% от политическите партии в България се намират в някаква форма на зависимост от Русия. Някои от тях са на пряко финансиране, други са свързани индиректно, посредством бизнес
Администрация и служби - освен на ниво министри и депутати, Русия разчита на прокарване на своите интереси през държавната администрация.
Образование и култура - Русия използва своите културни представителства в България, както и своите хора в политиката и бизнеса, за да поддържа стабилен наратив в образованието, свързан с опазване на руските интереси.
Църквата - още от 1944 г., Русия (тогава СССР) е поставила Българската православна църква в своя услуга.
Социални мрежи - използвайки своите “фабрики за тролове”, Русия успешно наводнява социалните мрежи у нас с фалшиви новини, чиято цел е манипулиране на общественото мнение и нагласи.
Обществените личности - чрез финансиране по “културна линия”
17:20 25.08.2025
19 Реалност
Тъжното е, че руските цели у нас се постигат най-вече чрез шантаж и натиск от относително малък брой хора, пръснати обаче на ключови места в държавата. Родните русофили често се продават евтино или работят про боно. Кремъл не харчи твърде много, не само защото не иска, но и защото не може. Руската пропаганда се случва често с подръчни материали и много импровизация. Разчита се, като и на фронта в Украйна, на количество, а не на качество. Повечето концепции са непроменени от 1950те и се залага на изпитаното и традиционното. Опорките са скучни, еднотипни и лесно оборими, но са масови, лесно достъпни и свързани с концепцията за “облъчване”.
Коментиран от #21, #26
17:22 25.08.2025
20 Киро
17:23 25.08.2025
21 Елена Гунчева
До коментар #19 от "Реалност":Може ли да ми кажете как без евросубсидии изградихме язовир Въча, Широко поляна, Пясъчник и много други? Как ме евросубсидии имахме обществен транспорт в пъти по-добър от сегашния? На практика ЕС ни е сложил квоти за производство и износ, които са вредни и убиват селското ни стопанство. Това май го пропускате в хвалебствието за европейските ценности.
Коментиран от #25
17:26 25.08.2025
22 Другарко Гунчева
17:26 25.08.2025
23 Даа...
Бизнесът в България, често базиран на нелегалните практики от 1990те, намира в руско лице удобен партньор, който не задава излишни въпроси за това от къде идват и на къде отиват парите, нито как са изкарани или за какво всъщност ще се харчат. Стремежът към максимална печалба кара мнозина от хората с пари у нас да се опитват да играят посредници между Изтока и Запада или, най-малко, да изкарват печалба от всички възможни локации.
В настоящата среда, България ще продължи да играе ролята на пробойна в ЕС и НАТО що се отнася до Русия. Макар и все по-малко ефективни в създаването на твърда русофилия, тролове и общественици ще продължат да прокарват познатите наративи с цел ако не българите да заобичат Русия, то поне да бъдат отдалечени от Запада и вкарани в едно “между”, където влиянието на Кремъл да може да расте.
17:27 25.08.2025
24 Марио
17:27 25.08.2025
25 За същия период
До коментар #21 от "Елена Гунчева":Кво изградиха на Запад.....да ни кажеш....
17:28 25.08.2025
26 честен ционист
До коментар #19 от "Реалност":България е страна от Третия свят, Русията от Втория. Така че, с Русията ще ви е по-добре.
17:28 25.08.2025