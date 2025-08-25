Новини
Мнения »
Елена Гунчева-Гривова: За Русия - с любов, но и с разум

Елена Гунчева-Гривова: За Русия - с любов, но и с разум

25 Август, 2025 17:01 568 26

  • русия-
  • българия-
  • русофили-
  • дружба-
  • освобождение

Безспорно е, че България и Русия са свързани

Елена Гунчева-Гривова: За Русия - с любов, но и с разум - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безспорно е, че България и Русия са свързани. Не само заради обща история, заради Освобождението ни от турско робство, заради приемането на хиляди българи по време на робството на руска земя, поради близкият ни език, вяра и култура. Ние се намираме близко и като география, и като манталитет. Каквото и да ни говорят, винаги ще чувстваме по-близки руснаците, отколкото американците и англичаните, които са чужди и непонятни за нашия манталитет и характер.

Нямаше да я има България, ако Русия не беше дала хиляди жертви и не беше водила Руско-Турската Освободителна война. Каквото и да си говорим, всичко започва оттам. Съветският съюз ни освобождава от фашизма и дълги години подкрепя българската държава и народ, благодарение на руснаците развихме ядрената си енергетика, заводи, предприятия, селското стопанство. Превърнахме се в икономически фактор.

Сега русофилството е леко объркано. Примесено с носталгията на миналото. Днешна Русия е наследник на СССР, но никога няма да бъде същото. От една страна, в Русия социализъм и комунизъм няма, тя е капиталистическа държава, въпреки, че там дивият капитализъм на Запада е непознат. От друга страна, руснаците помнят - и доброто, и лошото. А ние май три десетилетия не спряхме да ги оплюваме и да работим срещу тях.

И днес продължаваме да снабдяваме с оръжия Украйна, да налагаме санкции срещу Русия, да даваме българска земя за чужди военни бази, които действат срещу Русия. И смятаме, че това ще ни се размине. Че някакво си НАТО ще ни пази. Колкото опазиха Кипър! Родни предатели гласуваха законите така, че българската армия да може да бъде командвана от чужди. И да бъде пратена вероятно на фронта срещу Русия.

Търпението на Русия не е безкрайно. Геополитическите интереси и сфери на влияние се променят. Така, както сме в момента, сме в сферата на влияние на англоционистите. Където, както се вижда, целта е зачистване на местните аборигени, тоест на нас. Както се казва, да ни пази Бог от съюзниците, от враговете сами ще се опазим.

Българският народ трябва да разберем, че интересите на народа ни и държавата ни са тясно свързани с Русия. И там е единственият начин да оцелеем като държава и да се опитаме да се възстановим след ударната доза демокрация, след която нищо живо почти не остана.

И това не става със знамена, значки, лозунги и т.н. А с ясно заявяване на позиция, протести срещу подкрепата за Украйна, за украинците, срещу изпращането на оръжия за Украйна. Хубаво е русофилите да осъзнаем, че Русия е различна днес. И не можем да я натоварваме с прекалени очаквания да ни дундурка и глези, докато ние си продължаваме по същия начин и се чудим на кой господар да се метнем да слугуваме. Русия може да ни даде шанс, ако сме в нейната сфера на влияние, но оттам нататък сами трябва да си подредим държавата. Ако искаме да я има. Не мисля, че някой в Русия иска тя да се грижи за държави с манталитета на неособено умни разглезени дебилчета на нивото на детската градина.

Затова първото и задължително условие е да осъзнаем реалността. Да решим какви ДЕЙСТВИЯ да се предприемат, за да може България постепенно да се отдалечи от зависимостите на НАТО и ЕС. Можем. Стига да искаме. И да го осъзнаваме.

Време е частушките, пелмените и водката да отстъпят пред разума, смелостта и решителността да помогнем на България да стане независима държава и сама да определи съюзниците си и геополитическата си ориентация. Само така можем да бъдем съюзници с Русия.

Ако народът ни се държи като хленчещо бебе, чакащо някой постоянно да се грижи за него, сме обречени. Историята не прощава на глупаците!

Елена Гунчева-Гривова


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а за бг потребители натурал менте

    3 2 Отговор
    Почти 6000 тона фалшиво сирене сме изяли за половин година, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Най-големи количества мандрите са произвели през март – 1095 тона и юни – 1049 тона. Все пак производството на имитиращи продукти намалява, като за половината на миналата година са продадени 6391 тона имитиращо сирене.

    Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.

    Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини.

    17:03 25.08.2025

  • 2 матю хари

    16 4 Отговор
    Гунчева-Гривова - брей, коя си ти. Посредствена пловдивска адвокатка, говореща на диалект, чието присъствие в парламента се запомни само с това, че от трибуната заплаши депутатите с високоТОЧКОВИ руски ракети.

    17:03 25.08.2025

  • 3 честен ционист

    11 5 Отговор
    Руските пацани от има нема 20год яко им промиват мозъците от школото, че българите са предатели (не че не са де) и като част от НАТО подлежат на заличаване. Какви любови я гонята тая Гривова? Любов към стакана най-вероятно.

    17:04 25.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КОГАТО ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ
    ДОНАЛД ТРЪМП СЕ ХВАЛИ В ИНТЕРВЮ
    ПО АМЕРИКАНСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
    ЧЕ Е
    " СКЛЮЧИЛ МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ АЛБАНИЯ
    И АЗЕРБЕЙДЖАН, КОИТО СА СЕ БИЕЛИ
    30 ГОДИНИ"
    .. .
    ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА ВИ СВЕТЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ЛАМПИЧКИ В ГЛАВИТЕ :))
    ......
    А ТОЙ ДАЖЕ НЕ Е СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ АМЕРИКАНЕЦ, А ПРЕЗИДЕНТ НА ЯДРЕНА ДЪРЖАВА :)
    .....
    ТОЛКОВА ЗА ТОВА , КАКВО МИСЛЯТ АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ :)

    17:08 25.08.2025

  • 5 След цели 12 руско- турски войни

    10 3 Отговор
    за Проливите на Босфора, само идиот може да си мисли, че маскалите са дошли да ни асвабаждават за църните ни очи!

    Коментиран от #11

    17:11 25.08.2025

  • 6 56346632899243

    4 4 Отговор
    въже за вас русоблядски отпадъци , изтребване до корен !!!!!

    17:11 25.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    КАНЦЛЕРА МЕРЦ КАЗА ЧЕ
    " ПОРАДИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ, ГЕРМАНИЯ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА"
    ......
    ТАКА ЧЕ ИЗБОРА ОСТАВА - РФ ИЛИ ФЕОДАЛНА ТУРЦИЯ :)

    17:13 25.08.2025

  • 8 ШЕФА

    3 7 Отговор
    Господ здраве да дава на Великия В.Путин,дано отново ни спаси от тая евролиберална цинична,алчна,некадърна и долна напаст.ПОБЕДА !!!!!!!!!

    17:13 25.08.2025

  • 9 Айде

    7 1 Отговор
    Я, стига! До кога тази с глупостите!? Не дължа нищо на путин и на лавров!

    17:14 25.08.2025

  • 10 На Шипка има украински имена

    3 2 Отговор
    по плочите!
    Поляци, украинци, румънци, финландци, сърби
    са ми освобождавали!

    Коментиран от #15

    17:14 25.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "След цели 12 руско- турски войни":

    А НИЕ КОЛКО ВОЙНИ СМЕ ВОДИЛИ С ВИЗАНТИЯ ?
    ЗА ПРОЛИВИТЕ ?

    17:15 25.08.2025

  • 12 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Още не съм ни чул, ни видял някой русофил, или копейка да е мигрирала в москалията, все на запад ги влече.......

    17:16 25.08.2025

  • 13 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Ейййййй булкаааааа, нас са ни освободили бригади и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове, които се намират на територията на днешна Украйна и които сега воюват за свобода! И на които сега желаете смърт! Нещо много са ви объркани представите. Не разбрахте ли, че сега е наш ред да помогним на рашите да се отърват от кремълската хунта, която е окупирала властта там. Кремълската хунта е една организирана престъпна група! Кремълската хунта не е освободила и не е помагала на България, това трябва да го разберете и трябва да ви стане ясно.

    17:16 25.08.2025

  • 14 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    4 0 Отговор
    🤣 Мъка, мъка Z - пропагандистка...
    Освен Западните Лидери и Си Дзинпин, вчера по случай Денят на Независимостта на Украйна, Президента Зеленски беше поздравен и от всички страни от ОНД дето завършват на СТАН, даже и Лукашенко....
    Е те това вече не могат да преживеят Z - пропагандистите и го приемат за предателство спрямо мАцква...Признават си и, че водят Война за да покорят Украйна, а не да е независима...Признават си, че Независима Украйна е равно на смърт за Мордор...Даже и умуват коя ще е следващата страна, която ще поиска да се отдели от Метрополията и да заживее свой собствен живот....Сетиха се и за регионите, които са богати на нефт и газ, и какво ще стане, ако пък те решат да се отделят от Кочината....
    Еми ще им кажа какво....Бензиноколонката с ядрени ракети ще остане само с ядрени ракети, а БВП ще спадне с около 40% .... 🤣

    17:16 25.08.2025

  • 15 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "На Шипка има украински имена":

    Може и така да е, ама ако не беше руският император да им бие камшика към османлията, нали не си въобразяваш, че щяха да дойдат доброволно, или пък на тяхно място да пишат имената на Джон, Хенри, или Уилям? По същата причина и на днешните руснаци не им дреме за Ганчо, обаче император Вова е дал клетва, че ще ви освобождава.

    17:17 25.08.2025

  • 16 Варна

    1 0 Отговор
    Престъпленията които извършиха последните години престъпниците и нац.предатели Буда и Шиши са не измерими дори с Турското робство и Фашизма.За да тръгне напред нашата родина е нужен незабавен разс..... на тези двамата .

    17:20 25.08.2025

  • 17 Хахахаха

    1 0 Отговор
    И много искам такива русофили да разберат, че света е това което го познаваме сега и с това високо развитие, благодарение на демократичния свят и държави! Погледайте се и вижте дали ползвате нещо от диктаторски държави! Ако кажете, че е китайско да ви кажа - развитието на Китай е отново работа на запада. Запада разви Китай до това ниво, което е сега!

    17:20 25.08.2025

  • 18 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 1 Отговор
    Руската политика спрямо България е част от дългосрочната стратегия на Москва за оказване на влияние върху пост-съветското пространство. От своя страна, тази доктрина почива на съветската стратегия за доминиране на Източна Европа, оформена в хода на Втората Световна война. Сталинския дипломатически модел, на свой ред, се основава на руския имперски модел, очертан в средата на XIX век от политиката на император Николай I и идеите на панславизма. Те пък се базират на доктрината за Третия Рим, оформена през XVI и XVII век от последните Рюрикиди и наследилите ги Романови.
    Политиците - около 90% от политическите партии в България се намират в някаква форма на зависимост от Русия. Някои от тях са на пряко финансиране, други са свързани индиректно, посредством бизнес
    Администрация и служби - освен на ниво министри и депутати, Русия разчита на прокарване на своите интереси през държавната администрация.
    Образование и култура - Русия използва своите културни представителства в България, както и своите хора в политиката и бизнеса, за да поддържа стабилен наратив в образованието, свързан с опазване на руските интереси.
    Църквата - още от 1944 г., Русия (тогава СССР) е поставила Българската православна църква в своя услуга.
    Социални мрежи - използвайки своите “фабрики за тролове”, Русия успешно наводнява социалните мрежи у нас с фалшиви новини, чиято цел е манипулиране на общественото мнение и нагласи.
    Обществените личности - чрез финансиране по “културна линия”

    17:20 25.08.2025

  • 19 Реалност

    1 2 Отговор
    Москва не може да предложи, в нито една сфера, адекватна алтернатива на ЕС и НАТО. От икономическа гледна точка, България е неразривно свързана с общия европейски пазар, а размерът на евросубсидиите е ключов за осъществяване на всички инфраструктурни проекти у нас. Политиците ни са длъжни да се съобразят с тези факти. Длъжни са да се грижат и за собствените си финансови интереси, които са насочени на запад. Същевременно, около 80% от българите повече или по-малко вярват, че бъдещето на България е с Европа. Руските сантименти се изразяват най-вече по отношение на разни културни допирни точки и соцносталгия. Портфейлът на българина обаче е обвързан с Европа. Колкото и да обичат Русия, дори най-заклетите русофили обичат повече парите. Всичко това е причина България все пак да е в европейския лагер.
    Тъжното е, че руските цели у нас се постигат най-вече чрез шантаж и натиск от относително малък брой хора, пръснати обаче на ключови места в държавата. Родните русофили често се продават евтино или работят про боно. Кремъл не харчи твърде много, не само защото не иска, но и защото не може. Руската пропаганда се случва често с подръчни материали и много импровизация. Разчита се, като и на фронта в Украйна, на количество, а не на качество. Повечето концепции са непроменени от 1950те и се залага на изпитаното и традиционното. Опорките са скучни, еднотипни и лесно оборими, но са масови, лесно достъпни и свързани с концепцията за “облъчване”.

    Коментиран от #21, #26

    17:22 25.08.2025

  • 20 Киро

    1 0 Отговор
    Логически сте права г-жо Гунчева, всеки трябва да следва интереса си. CUI BONO, така са казали древните и по същата максима играят евреите, англичаните и американците. Следва ги и останалия латински свят. Ние винаги попадаме между шамарите и тъй като не сме имали истински български цар ядяхме дървото и давахме стотици хиляди безсмислени жертви. Да, Н,В Борис III не беше такъв, но баща му направи доста поразии. А колкото до комунизма(ако така може да бъде наречено сатанинското учение) влиянието му върху народа не можеше да се нарече положително. Унищожени бяха християнските ценности на българина, правото му на свещена частна собственост, но най-страшно се оказа влиянието му върху мисленето и манталитета на нацията. Последствията виждаме сега. И ако не се обединим и мислим в една посока с България е свършено.

    17:23 25.08.2025

  • 21 Елена Гунчева

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Реалност":

    Може ли да ми кажете как без евросубсидии изградихме язовир Въча, Широко поляна, Пясъчник и много други? Как ме евросубсидии имахме обществен транспорт в пъти по-добър от сегашния? На практика ЕС ни е сложил квоти за производство и износ, които са вредни и убиват селското ни стопанство. Това май го пропускате в хвалебствието за европейските ценности.

    Коментиран от #25

    17:26 25.08.2025

  • 22 Другарко Гунчева

    0 0 Отговор
    Ако РУСКА РАКЕТА избие семейството ви, ква ли песен ща пеете ?

    17:26 25.08.2025

  • 23 Даа...

    0 0 Отговор
    Неспособни да убедят българите в “руската истина”, “полезните идиоти” на Русия в България се стремят да унищожат обективната истина сама по себе си. Целта е хората да се съмняват във всичко, да бъдат апатични и да не разпознават възможност за градивно бъдеще. Това води до нисък интензитет на обществените реакции, ниска избирателна активност и висок шанс за запазване на проруските политици и административни лица на позициите им.
    Бизнесът в България, често базиран на нелегалните практики от 1990те, намира в руско лице удобен партньор, който не задава излишни въпроси за това от къде идват и на къде отиват парите, нито как са изкарани или за какво всъщност ще се харчат. Стремежът към максимална печалба кара мнозина от хората с пари у нас да се опитват да играят посредници между Изтока и Запада или, най-малко, да изкарват печалба от всички възможни локации.
    В настоящата среда, България ще продължи да играе ролята на пробойна в ЕС и НАТО що се отнася до Русия. Макар и все по-малко ефективни в създаването на твърда русофилия, тролове и общественици ще продължат да прокарват познатите наративи с цел ако не българите да заобичат Русия, то поне да бъдат отдалечени от Запада и вкарани в едно “между”, където влиянието на Кремъл да може да расте.

    17:27 25.08.2025

  • 24 Марио

    0 0 Отговор
    Когато дирникът ти е като Московска област, мозъкът ти става с големината на пискюл от обувката на Киркоров!

    17:27 25.08.2025

  • 25 За същия период

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Елена Гунчева":

    Кво изградиха на Запад.....да ни кажеш....

    17:28 25.08.2025

  • 26 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Реалност":

    България е страна от Третия свят, Русията от Втория. Така че, с Русията ще ви е по-добре.

    17:28 25.08.2025