Луганск. Трагедията и легендата

На 31 август 2014 год. бе освободено летището на град Луганск, превърнато от украинските наказателни отряди в плацдарм за унищожаването на непокорния народ на Донбас.
Малко предистория, която мнозина предпочитат да не си спомнят.
След държавния преврат на 22 февруари 2014 год. законният президент на Украйна В. Янукович е свален от власт от въоръжените отряди на подкрепяните от Запада метежници. Парламентът на страната (Върховната рада) е разгонен. Новата власт в Киев приема укази за ограничаването на правата на рускоезичното население в южната част на страната. В тази мрачна обстановка най-уверено и адекватно реагира Крим, който бързо и с цената на малко пролята кръв на 18 март се обединява отново с Руската федерация. Останалите региони на завладяната от неонацисти и натовци страна спорят каква позиция да изберат – федерализирането на така и не намерилата себе си млада република, или отцепването от нея.
На 7.04.2014 год. Александър Турчинов, изпълняващ длъжността президент, обявява режим на антитерористична операция (АТО) за усмиряването (разбирай – унищожаването) на несъгласното с комплота население. В отговор бива провъзгласена независимостта на две народни републики - Донецката (7.04.) и Луганската (27.04.). Техните летища са важни транспортни възли, които Киевската хунта започва да използва за прехвърлянето на войски. Контролът върху тях е от жизнено значение за бунтовниците.
През лятото на 2014 год. украинските части подлагат на непрекъснат артилерийски и авиационен обстрел жилищните райони на Луганск и неговите предградия. Убити са стотици мирни жители. Оцелелите остават без ток и вода. Шансовете им за оцеляване са минимални.
Печално известно е шосето за Краснодон, по което местните опитват да избягат – нашествениците безжалостно разстрелват минаващите по него леки коли.
Все пак, към 10 август 2014 год. опълченците успяват да възстановят контрола върху значителна част от границата с Руската федерация. Благодарение на това нарастват обемите хуманитарна помощ, изпращани от «Голямата земя». Да защитят населението от наказателните отряди в Луганск идват и руски доброволци, някои от тях със солиден военен опит.
От висококвалифицираните кадри сформират отделни отряди, които са изпращани на най-опасните участъци на фронта. Едно от тези подразделения е батальонно – тактическата група «Вагнер», впоследствие станала известна по целия свят със своите подвизи и победи.
Някъде по това време българските военни заводи започват да бълват продукция за Киевския режим, активизират се отношенията между нашата и тамошната мафия, а един бесепарски външен министър получава орден от превратаджиите – нацисти (след няколко години той ще стане доверено лице на К. Нинова, чието правителство пък екзалтирано вкарва нашата държава във войната срещу Русия). Но това е лирично отклонение. За съжаление, рядко по света се случва мерзавщина без участието на родни послушковци – печалбари.
От летището по града денонощно стрелят 17 Града (реактивна система за залпов огън) и 12 гаубици. Територията е контролирана от 450 човека, ръководени от генерал и трима полковници от украинската армия и от двама американски военни съветници (полковник и майор). Там са разположени танкове Т-80 (11 бр.) и Т-90 (5 бр.), бронетранспортьори БТР-80 (7 бр.) и зенитни установки ЗУ-23-1 (6 бр.).
Периметърът на този укрепен район е миниран. Пред двуметровата бетонна стена са поставени три реда бодлива тел и радиоуправляеми фугасни заряди.
По-рано в тази грамотно организирана отбрана се разбиват две атаки на опълченците. Първия път настъпват 650 човека. Втория – 900.
Но гнойникът трябва да бъде унищожен.
Вагнеровците наброяват 159 човека. След получаването на заповедта за щурма в строя остават 73. Останалите бягат. Понеже Деветият (позивната на Дмитрий Уткин) честно казва, че при успешен развой на събитията, ще оцелеят 40% от състава.
От онези 73 момчета битката ще преживеят 31. Само деветима няма да са ранени. Вскички са неколкократно контузени.
Операцията е внимателно планирана. Доброволците блокират района на летището. Водят контрабатарейна борба. Снайперистите им унищожават вражеските огневи точки.
Операцията по завземането на укрепения район трае около четири часа. 183 украински военни са пленени. На следващия ден «Вагнер» предава позициите си на опълченците. Взимат телата на загиналите побратими и се отправят към базата. По пътя към града виждат десетки чистички и доволни от живота униформени и цивилни, които охотно разказват на журналистите как са победили.
Също на 31 августа 2014 год. международното летище на Донецк е обкръжено. Окончателно отбраната му ще падне под напора на бойците от «Спарта» и «Сомали» на 16 януари 2015 год..
Мнозина предпочитат да не забелязват войната. Някои печелят от нея, други си въобразяват, че тя не ги засяга. Но сраженията се водят и скоро няма да приключат. Нещо повече - огънят, запален от извратеняците - любители да си поиграят с кървавите призраци от миналото, вече тлее пред нашия праг, а ние го гледаме ококорени, с идиотско примирение. И така ставаме съучастници в престъплението срещу братския народ. На грешната страна сме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #10, #19, #23, #25
13:06 01.09.2025
2 Изненадан
13:07 01.09.2025
3 Шейлок
Коментиран от #7
13:07 01.09.2025
4 Много странно
Коментиран от #17
13:07 01.09.2025
5 Хахахаха
Подвизи на Вагнер???? Я вижте създателя на Вагнер, който е и един от приятелите на путлера, Дмитрий Ут кин, с татуировки на СС и нацисткия кръст. Вижте го в Гугъл, напишете името му и ще говоря видите и на снимките с путлера.
Коментиран от #12
13:08 01.09.2025
6 Даааам
13:09 01.09.2025
7 Хахахаха
До коментар #3 от "Шейлок":Кое е забранено на Газа? Нетаняху е същия терорист като тръмпоча и путлера. Убийците на 21 век.
13:09 01.09.2025
8 Да бе
13:09 01.09.2025
9 Тарас
13:09 01.09.2025
10 хихочко..
До коментар #1 от "Хахахаха":Бравос на масковците..дето не дават на делиорманопомаците като хаха-то,за да си свалат станбулските атрибути хи хи
13:11 01.09.2025
11 Ядосан
Коментиран от #14, #22
13:11 01.09.2025
12 хихочко..
До коментар #5 от "Хахахаха":Вагнер разказа играта на урсулците от моцарт и те напуснаха безславно-бандерско хи хи
13:13 01.09.2025
13 мдааааа
13:14 01.09.2025
14 Хахахаха
До коментар #11 от "Ядосан":Така е. Защото автора платена копейка, незнае колко хора са прогонени и бягат от Донбас в посока Украйна и изоставят домовете си, когато руския мир идва! Въобще, пише се такава руска пропагандна помия, че е направо странно че такива хора не са преследвани за разпространение на руска пропаганда и заплаха на българската национална сигурност, след като България е обявена за вражеска държава от раша!
Коментиран от #29
13:14 01.09.2025
15 Като знам какви " енджинери"
13:14 01.09.2025
16 дедо
13:15 01.09.2025
17 Гергинов,
До коментар #4 от "Много странно":Кого питаш ? 🤔
13:15 01.09.2025
18 Инж1
ДОРИ КАЗАХСТАН НЕ ПРИЗНА ЛНР и ДНР!!!! Типичните измислици, които сме учили за нашите "партизани"!!!
Толкова шаблонно.....
Коментиран от #21
13:15 01.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аре стига бе
Фактчекърите да не са на море като депутатите
13:19 01.09.2025
21 Амет
До коментар #18 от "Инж1":Не се срамувай не е срамно да си поискаш ,доста инженери съм ..ал .
13:20 01.09.2025
22 маке..
До коментар #11 от "Ядосан":Бравос на автора на статията-само той спомена че дъртио джендър урсул кръжал над 70 минути над филипополис- благодарение нарусьхакер,преди да се презими аналогово..пфайзерката била пенясала при посрещането и от жележков
13:20 01.09.2025
23 Старец
До коментар #1 от "Хахахаха":Живее в България, защото скоро ще изгоним натовците и евр..далите да си ходят на запад да мият чинии.
Коментиран от #31, #41
13:21 01.09.2025
24 ххх
13:22 01.09.2025
25 А бе еййй
До коментар #1 от "Хахахаха":ЕС не е на хунтата от Брюксел!!! Не тези корумпирани чиновници като Урсула,кая назначени чрез сглобки са създали ЕС и са изработили богатството му а обикновенните хора. Тези които сега никой не пита дали искат война с Русия както напира мерц и макарона и дали да издържат Украйна. Все едно да трябва да благодарим на крадливите политици от последните 30 години съсипали България
13:22 01.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тома
13:23 01.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хикочко..
До коментар #14 от "Хахахаха":Така требва да бъде..чанч огин и жупел по бандерците дето не искат да слушкат масковците..хи хи
13:24 01.09.2025
30 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #33, #35
13:24 01.09.2025
31 Хахахаха
До коментар #23 от "Старец":Пускай поименен референдум, да се знае кой да си заминава след това! Поименно референдум, ЗА и Против ЕС и НАТО. Ако ЗА ЕС и НАТО спечели, копейките в раша, ако Против спечели, еврофилите за Европа! Пускайте референдума! Поименно! Иначе тази територия няма да се оправи никога!
Коментиран от #34
13:27 01.09.2025
32 отец Щирлиц
13:28 01.09.2025
33 Хахахаха
До коментар #30 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Лошото на демокрацията е, че всеки национален предател се оставя да си щъка свободно. Това е все едно по комунизма да напишем във вестник, колко хубаво е в Турция и всъщност ние сме на грешната страна с раша! Интересно ми е къде щеше да е, ако имаше такъв човек с такава статия тогава! А сега, плюят срещу демокрацията, която всъщност е причината да щъкат свободно. При всички други режими, подкрепата за врага е поне чукане на камъни някъде далече.
Коментиран от #37
13:30 01.09.2025
34 От кога
До коментар #31 от "Хахахаха":Малцинството може да налага на мнозинството да напусне държавата. Айде едно референдумче изборите да са мажоритарни в целия ЕС и за управляващите от Брюксел също. Да видим колко ще спечелите евроатлантиците.....но май нещо ви е страх от референдуми като дори за еврото не го пуснахте.
Коментиран от #36
13:32 01.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахахаха
До коментар #34 от "От кога":Пускайте за ЕС и НАТО, иначе територията никога няма да се оправи! Поименно! Тези които загубят, заминават за там където са гласували и каквото са избрали! Пускай!
Коментиран от #39
13:37 01.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 тра-ла-ла
13:37 01.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахахаха
До коментар #39 от "Ах ах":А кви са вашите национални интереси, копейки? Да направите България, руска губерния ли? Вече веднъж щяха да ни правят 16 република когато бяхме "независими"! Сега пак ли това искате?
Коментиран от #45
13:44 01.09.2025
41 Дрътия,
До коментар #23 от "Старец":А каква е разликата между мияч на чинии и руzки лизач ? Даже , първото е много по-достойно ..
13:46 01.09.2025
42 До ХАХАХА
14:00 01.09.2025
43 Хахахаха
14:01 01.09.2025
44 Силиций
Както казва Аспарух Кънчов -Пурко : "-Кокошка отвсякъде може да долети,а яйцето не може..."
14:13 01.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.