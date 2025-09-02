Новини
Евгений Кънев: Днес, както и при Тодор Живков, от чужбина научаваме какво става в България

Евгений Кънев: Днес, както и при Тодор Живков, от чужбина научаваме какво става в България

2 Септември, 2025 16:02

Важна е изградената трайна зависимост по руски образец

Евгений Кънев: Днес, както и при Тодор Живков, от чужбина научаваме какво става в България - 1
Снимка: Фейсбук
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма защо да се чудите, че както по комунистическо време започваме да разбираме какво се е случило в България от чужбина. Както научихме от Financial Times за случая с полета на Фон Дер Лайен.

На запознатите с манталитета на наследниците на Живков и неговата ДС - които продължават да ни управляват - е известно, че винаги, когато Русия участва и/или те носят отговорност - рецептата за публична реакция е мълчанието.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Десетки са примерите - като си спомним мълчанието за радиацията на Чернобил и стигнем до руколата на Гебрев, взривовете на военни складове и сега опитът за атентат срещу Урсула. Та нали и от Христо Грозев научихме, че България е едно от най-опасните места за него, след като разкри план за неговото отвличане за Русия с българска помощ.

Затова политическата ни система е блокирала, защото отдавна е фейк. А партиите - без ПП-ДБ - са станали дъщерни организации на мафията и Кремъл.

Практиката с откраднат публичен ресурс да се закупуват първо отделни политици; след това цели партии, а накрая целия парламент започна от руската компания в Бургас и бе “творчески доразвита” от корпулента на републиката.

Спомням си, че още когато се формираше Реформаторският Блок през 2013 г, първо бяха внедрени две партии на хартия “десни”, но реално и двете превзети на ниво лидери, които блокираха Блока до Нова година. Това се случи месеци след Костинброд, Орешарски и Пеевски в ДАНС - когато на практика започна тоталният руски преврат у нас. Сега и двете партии са на бунището, а лидерите им захлебиха и се скриха в чужбина.

А когато през 2015 г. започнаха и странните гласувания в парламента - с апогей отказа да се напусне правителството на Борисов-2 след провала на съдебната реформа - най-доброто обяснение чух от наш депутат, след това и той мигрирал в отборите на мафията: “Ами мина дебелият с чантата и си накупи каквото му трябваше”.

Техниката на придобиване - дали чрез заснемане на подкупа или чрез оформянето му като дълг - за да се поддържа подчинението не е важна. Важна е изградената трайна зависимост по руски образец. Това е причината цялата съдебна система първо да блокира. Сега това е причината партиите - без ПП-ДБ - да се правят, че феноменът Пеевски не съществува.

А вече е ясно, че всъщност Пеевски разглежда партиите като фирми, които трябва да придобие. Като се “разбере” с техните лидери колко струва. Или просто искат да останат начело с мръсните си тайни. И така, ГЕРБ, БСП и ИТН станаха Ново начало.

Сега ще ви споделя най-важните правила за анализ - понеже това не са партии, а ОПГ, винаги:

(1) за техните дела виновен е друг - опозицията, времето, международното положение и т.н.

(2) за техните намерения ще чувате обратното на това, което реално се планира да бъде направено.

Така ще си обясните всичко - от самите имена на партиите до смисъла на съществуването им: да решават проблеми не на избирателите, а на инженерите им.

Спомняте си тези правила, нали?

От БКП преди до мафията днес. Обобщени мъдро от някогашния бос на Коза Ностра. Попитан как така толкова години неговата организация е оцеляла, Тото Риина отговорил:

“Много просто: Яж и дай на другите да ядат”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    20 2 Отговор
    Чакай бе Евгенчо нали точно вашия кумир Урсула беше тук и ся кво Боко и Пеевски ли и спретнаха атентат 😁

    16:06 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    18 2 Отговор
    Лъжеш , Кънев ! Никога в чужбина не е имало толкова гейт аци ! И толкова тъ паци ! А тъ пите гейт аци са най гну сни те лъжци и от тях никога няма да научиш истината !!!

    16:09 02.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Вчера в ,,Пресечна точка,,в Нова телевизия един участник се изпусна че предварително заучават опорките по темите.

    16:12 02.09.2025

  • 5 Сиганка от Долна саксония

    9 0 Отговор
    Така е, местен туземец не знае на кой свят е

    16:12 02.09.2025

  • 6 Даката

    12 2 Отговор
    И накрая се изплеска Евгений Кънев ....всички партии са маскари без ПП ДБ.... е как бе джанъм, като в последно време ПП ДБ се пукате по шевовете от корупция и осветлени корупционни практики.... макар че много руско ми звучи това Евгений.... Онегин...

    16:14 02.09.2025

  • 7 Генийй без ЕВ

    13 2 Отговор
    Пак се изказа този гол охльов
    Изключително противно създание с визия на гестаповски офицер

    16:18 02.09.2025

  • 8 Факт

    6 0 Отговор
    Има един журналист от Италия ,държавата го пази,щото каза че в бг мафията си има дуржава

    16:21 02.09.2025

  • 9 604

    6 1 Отговор
    Тоя дрът траверсз няма ли кой дъ му го накъниже....както по тошово време....деъ и изпфърделите грантъжийчета....мъ накрая баш те че гризнат дръфцету...заедну с платенете пломбирани трол крътуни....

    16:21 02.09.2025

  • 10 Тръгнали да ни зомбират, че нямало агент

    2 3 Отговор
    Такаа, Кънев..
    Не е достатъчно герболята да повтарят, че са европейци, а в същото време да създават и обгрижват путински партии, руски агенти и атентатори в Пловдив, Варна и София.Това, със опита за атентат на Урсула е показателно, че е организирано с апаратура и хора най малко със 100-500 човека.В центъра на България.

    16:23 02.09.2025

  • 11 Евгений, спри да четеш

    3 1 Отговор
    Вестник " Демокрация", "Фъшизмъ"от Бай Желю, философина от Веселиново. Сменяй сексуалната ориентация. Бойците от КНДР вече са в Украйна.

    16:28 02.09.2025

  • 12 Лост

    6 0 Отговор
    Кънев потрай още малко.Утре е 3 септември.От утре ПП-ДБ щели да се развихрят.Даже щели да пом помолят рожденика В.Найденов да им разреши да му използват песента "Със 100 километра в час пак съм номер едно".

    16:33 02.09.2025

  • 13 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ама направо обяви всички останали партии за незаконни. Разбрахме, че за вас всичко, което не сте вие, е незаконно; направо и да се самоопределяш като българин ще забраните вече.

    16:34 02.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    2 0 Отговор
    Сега пък за атентат ми приказва, буквално самолетът не е съгласен с теб, ама нещо ти липсва връзка с реалността.

    16:36 02.09.2025

  • 16 Василеску

    0 0 Отговор
    Да , т.н. национални телевизии по отношение на новините са пълна и вероятна нарочна мъгла. Мълчание по всички въпроси с изключение на криминални цигански прояви и урсулизъм. Отдавна гледам френските новини, чат пат Си еНеН и най-вече Ал Джазира

    16:37 02.09.2025

  • 17 Василеску

    2 0 Отговор
    Да, по времето на социализма беше така, но поне знаехме почти всичко (между редовете ) за половината свят. А сега - нищо - за целия, освен за урсулския (без далаверите)

    16:40 02.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 4 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:51 02.09.2025

  • 20 ЕДИН ОТ

    5 0 Отговор
    МНОГОТО ТУРБО ПРОДАЖНИЦИ И ГЛУПАЦИ.

    16:52 02.09.2025