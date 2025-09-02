Евгений Кънев: Днес, както и при Тодор Живков, от чужбина научаваме какво става в България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма защо да се чудите, че както по комунистическо време започваме да разбираме какво се е случило в България от чужбина. Както научихме от Financial Times за случая с полета на Фон Дер Лайен.

На запознатите с манталитета на наследниците на Живков и неговата ДС - които продължават да ни управляват - е известно, че винаги, когато Русия участва и/или те носят отговорност - рецептата за публична реакция е мълчанието.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Десетки са примерите - като си спомним мълчанието за радиацията на Чернобил и стигнем до руколата на Гебрев, взривовете на военни складове и сега опитът за атентат срещу Урсула. Та нали и от Христо Грозев научихме, че България е едно от най-опасните места за него, след като разкри план за неговото отвличане за Русия с българска помощ.

Затова политическата ни система е блокирала, защото отдавна е фейк. А партиите - без ПП-ДБ - са станали дъщерни организации на мафията и Кремъл.

Практиката с откраднат публичен ресурс да се закупуват първо отделни политици; след това цели партии, а накрая целия парламент започна от руската компания в Бургас и бе “творчески доразвита” от корпулента на републиката.

Спомням си, че още когато се формираше Реформаторският Блок през 2013 г, първо бяха внедрени две партии на хартия “десни”, но реално и двете превзети на ниво лидери, които блокираха Блока до Нова година. Това се случи месеци след Костинброд, Орешарски и Пеевски в ДАНС - когато на практика започна тоталният руски преврат у нас. Сега и двете партии са на бунището, а лидерите им захлебиха и се скриха в чужбина.

А когато през 2015 г. започнаха и странните гласувания в парламента - с апогей отказа да се напусне правителството на Борисов-2 след провала на съдебната реформа - най-доброто обяснение чух от наш депутат, след това и той мигрирал в отборите на мафията: “Ами мина дебелият с чантата и си накупи каквото му трябваше”.

Техниката на придобиване - дали чрез заснемане на подкупа или чрез оформянето му като дълг - за да се поддържа подчинението не е важна. Важна е изградената трайна зависимост по руски образец. Това е причината цялата съдебна система първо да блокира. Сега това е причината партиите - без ПП-ДБ - да се правят, че феноменът Пеевски не съществува.

А вече е ясно, че всъщност Пеевски разглежда партиите като фирми, които трябва да придобие. Като се “разбере” с техните лидери колко струва. Или просто искат да останат начело с мръсните си тайни. И така, ГЕРБ, БСП и ИТН станаха Ново начало.

Сега ще ви споделя най-важните правила за анализ - понеже това не са партии, а ОПГ, винаги:

(1) за техните дела виновен е друг - опозицията, времето, международното положение и т.н.

(2) за техните намерения ще чувате обратното на това, което реално се планира да бъде направено.

Така ще си обясните всичко - от самите имена на партиите до смисъла на съществуването им: да решават проблеми не на избирателите, а на инженерите им.

Спомняте си тези правила, нали?

От БКП преди до мафията днес. Обобщени мъдро от някогашния бос на Коза Ностра. Попитан как така толкова години неговата организация е оцеляла, Тото Риина отговорил:

“Много просто: Яж и дай на другите да ядат”.