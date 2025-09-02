Испания без още един футболист за сблъсъка с България

Испанският национален отбор по футбол претърпя нова загуба в състава си преди световните квалификации срещу България и Турция. Новото попълнение на Кристъл Палас Йереми Пино пристигна с болки в десния глезен и след извършените медицински прегледи бе взето решение той да напусне лагера.
Селекционерът Луис де ла Фуенте реагира бързо и повика футболиста на Райо Валекано – Хорхе де Фрутос. Така Пино стана третият играч, който отпада от сметките на наставника, след Гави от Барселона и Фабиан Руис от Пари Сен Жермен.
Двубоят с България ще се играе на 4 септември (четвъртък) от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в столицата.
🚨 Update from camp: Yeremy Pino’s out of the Spain squad with a knock to his right ankle.— Spanish Football (@SpainIsFootball) September 1, 2025
👉 Stepping in: Jorge de Frutos from @RayoVallecano joins up with La Roja.
ℹ️ https://t.co/4Z9YDnrwT3#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wP6OOKObLB
