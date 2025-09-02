Новини
Испания без още един футболист за сблъсъка с България

2 Септември, 2025 13:21 510 0

  • испания-
  • българия-
  • футбол-
  • йереми пино-
  • национален отбор-
  • квалификации за мондиал 2026

Новото попълнение на Кристъл Палас Йереми Пино пристигна с болки в десния глезен и след извършените медицински прегледи бе взето решение той да напусне лагера

Испания без още един футболист за сблъсъка с България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският национален отбор по футбол претърпя нова загуба в състава си преди световните квалификации срещу България и Турция. Новото попълнение на Кристъл Палас Йереми Пино пристигна с болки в десния глезен и след извършените медицински прегледи бе взето решение той да напусне лагера.

Селекционерът Луис де ла Фуенте реагира бързо и повика футболиста на Райо Валекано – Хорхе де Фрутос. Така Пино стана третият играч, който отпада от сметките на наставника, след Гави от Барселона и Фабиан Руис от Пари Сен Жермен.

Двубоят с България ще се играе на 4 септември (четвъртък) от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в столицата.


