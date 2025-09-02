Новини
Стоян Тончев: Новината на деня в България - посланикът на САЩ е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор

Стоян Тончев: Новината на деня в България - посланикът на САЩ е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор

2 Септември, 2025

По това време посланикът на САЩ в София се казва Джеймс Уорлик, който, след приключването на мисията си у нас, започва работа за руска фирма. Случайност?

Новината на деня в България е изказването на президента Плевнелиев в национален ефир, а именно - че посланикът на САЩ в България е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор.

По това време посланикът на САЩ в София се казва Джеймс Уорлик, който, след приключването на мисията си у нас, започва работа за руска фирма. Случайност?

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Като главен прокурор на България Сотир Цацаров е известен с топлите си връзки с руския генерален прокурор Чайка, чийто син по-късно е санкциониран от САЩ по “Магнитски”.

По времето на Цацаров български прокурори ходиха на обучение в Москва - да обменят опит в борбата с корупцията с руските си колеги, а Чайка пристигна и на визита в България.

“България и Русия ще обменят опит в приемане на антикорупционно законодателство, актуални въпроси, свързани с предупрежденията за корупционни пресътпления, връщане на активи, придобти от рушвети и сформиране на национални контактни центрове по противодействие на корупцията.

Това става ясно от руското прессъобщение след днешната среща на Сотир Цацаров с госта му - генералния прокурор на Русия Юрий Чайка.

Подписаната Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. предвижда още съвместни мероприятия по обучение на служители на прокуратурата на Република България в Академията на Генералната прокуратура на Русата федерация, провеждането на кръгли маси по теми като противодействие на финансирането на тероризма, борба срещу радикализирането и насилствения екстремизъм и опита на Русия и България в тези сфери.

Делегация на Генералната прокуратура на Руската федерация вече пристигна на посещение в София, съобщиха първо от московското ведомство.

Групата се ръководи от главния прокурор Юрий Чайка.

От българска страна дълго нямаше съобщение. В крайна сметка то се появи, макар и с голямо закъснение и доста общо:

"На 18 септември 2017 г. в Съдебната палата главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров се срещна с генералния прокурор на Руската федерация г-н Юрий Чайка. Ръководителите на прокуратурите на двете държави подписаха Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. Противодействие на тероризма, борба с радикализацията и насилствения екстремизъм, както и противодействие на транснационалната организирана престъпност са темите, по които прокурорите на двете държави ще обменят практически опит - пишат оттам.

Г-н Чайка е на двудневно официално посещение в страната ни, съгласно подписаното между него и главния прокурор проф. Борис Велчев на 9 октомври 2008 г. Споразумение за сътрудничество между прокуратурите на двете държави. В рамките на това споразумение ежегодно се осъществяват визити на български прокурори в Русия и на руски прокурори у нас. Обсъждат се практически въпроси като борбата с организираната престъпност и тероризма, както и законодателните инициативи, свързани с тези теми."

В делегацията влизат също така шефът на Главното управление по международно правно сътрудничество Денис Грунис и други ръководни сътрудници на прокуратурата.

От руското съобщение научаваме още, че групата освен с Цацаров, ще се срещне и с вицепрезидентката Илиана Йотова, премиера Бойко Борисов, правосъдния министър Цецка Цачева, а също така и с патриарх Неофит.

Подписаната от двете страни Програма дъщо е описана по-обстойно в руското съобщение и определя основни насоки за взаимодействие между страните като борбата с престъпността, защитата на правата на човека, интересите на обществото и държавата, противодействието на тероризма, наркотрафика, корупцията и незаконната миграция.”, пише на 18 септември 2017 г. “КЛУБ-Z”.


  • 1 Сталин

    24 1 Отговор
    Значи Цацата е агент на ЦРУ,има ли изобщо главен прокурор който не е агент на ЦРУ в България и които пазят наркотрафика на ЦРУ ,Мосад и МИ6 през България

    10:26 02.09.2025

  • 2 бивш ухилко

    12 2 Отговор
    що ни го кордисахте пак тук тоз
    само негативизми дърдори
    щом не е кьор софрата като преди

    10:26 02.09.2025

  • 3 Скука

    16 0 Отговор
    Нямат вече и идеи за скандално отвличане на вниманието и извадиха от гардероба този нафталин, с "новините" му за ланшни снегове.

    10:27 02.09.2025

  • 4 Пич

    17 0 Отговор
    Това с което се подигравахме на нашите управляващи - че когато ги викнат на закуска в посолството , ги хранят с шамари , се оказа чиста истина !!! Ей така се дават на Деси чумата 2000 лева за фризьори !!!

    10:29 02.09.2025

  • 5 Сталин

    15 0 Отговор
    "Демокрацията" е рак в България който е в терминален стадии , държавата е тотално разградена и западните мародери влачат всичко което не е бетонирано за пода подпомагани от нашите угоени прасета в парламента

    10:30 02.09.2025

  • 6 Аре беги

    16 0 Отговор
    Ами БайДъните, как смениха ураинския главен прокурор, защото пречел на далаверките на синчето наркоманче Хънтър Бай Дънски?

    10:30 02.09.2025

  • 7 Истината

    14 1 Отговор
    Не е лобирал , заповядал е !!!

    10:32 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шиши

    8 1 Отговор
    Махне те го този к с вал

    10:36 02.09.2025

  • 10 Абе

    3 0 Отговор
    А за Ирландската пастирка кой е лобирал, сигурно ирландския посланик.

    10:38 02.09.2025

  • 11 Хм Хм

    6 0 Отговор
    Пробити джапанки. Цялото МВР, Прокуратура, Съд, Армия.

    10:41 02.09.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    5 3 Отговор
    В цялата власт има внедрени проруски елементи....не е само Цацаров....много хора милеещи за Русия повече от колкото за България са на ключови постове....

    10:42 02.09.2025

  • 13 Само питам

    3 3 Отговор
    Плевнята вероятно много получава за такива антируски изхвърляния ?❓! Щото в нета пише , че на сина му образованието в чужбина струвало 60 000 паунда на семестър ?!

    10:43 02.09.2025

  • 14 Някой

    3 0 Отговор
    Намеса на САЩ във вътрешните работи на България. Или както каза Асен Василев, одобрени от посолството за службите. Просто колония.
    А за срещата с руснака Чайка и тук, имаше вица: Чайките се хранят с цаца.
    Иначе си разменят опит разни по държави.

    10:43 02.09.2025

  • 15 Някой

    2 1 Отговор
    Плевнелиев преди ходи на олимпиада в Сочи. Има го на снимка ухилен до уши как се здрависва с Путин.
    Дянков бе русофоб, но отиде да работи в Русия.

    10:45 02.09.2025

  • 16 Кит

    0 1 Отговор
    Плевничката определено изплиска легена с тези приказки...
    Предстои отговорът на Биг Брадър, който няма да е шумен, но ще е много ефективен.

    10:45 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Плевнелиева,

    1 0 Отговор
    Евролиберастията отива на кино. Ако имаше 2 грама акъл, щеше да се скриеш и да се надяваш да те забравят за да не го отнесеш.

    10:49 02.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тая шушумига

    2 0 Отговор
    Не е президент. България има президент и той семказва Румен Радев!
    А да попитам тоя мазноч, кой е посланник на САЩ в БГ?

    Коментиран от #23

    10:50 02.09.2025

  • 21 Защо ме трият

    1 0 Отговор
    Защото истината не им харесва на тези, които им плащат същите много умни, но не красиви политици

    10:52 02.09.2025

  • 22 Даа

    0 0 Отговор
    А кой махна Гешев ,кой назначи сегашния вагабонт

    10:52 02.09.2025

  • 23 Семказва

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тая шушумига":

    Кой той румен радев бе ,боташа ли

    10:53 02.09.2025

  • 24 Писарушка

    0 0 Отговор
    Айде и тоя...
    Кво казва Плевнелиев--и 5 пари не струва!
    ... Я дай нещо, как Путин е назначил Патриарх Даниил--виж колегите ти от жабата как се стараят! :))

    10:55 02.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Плювньо днес е в

    0 0 Отговор
    Градска отпуска. Видя свобода и не може да се спре да се излага пред медиите!
    Преди се забавлявах, ама сега ми е досаден.
    От глупав човек не може нищо умно да научиш.

    10:55 02.09.2025

  • 27 А ЗА ТЕБ КОЙ ЛОБИРА ?

    1 0 Отговор
    Марионетка на Тиквун чехълчо

    10:57 02.09.2025