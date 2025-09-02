Стоян Тончев: Новината на деня в България - посланикът на САЩ е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новината на деня в България е изказването на президента Плевнелиев в национален ефир, а именно - че посланикът на САЩ в България е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор.

По това време посланикът на САЩ в София се казва Джеймс Уорлик, който, след приключването на мисията си у нас, започва работа за руска фирма. Случайност?

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Като главен прокурор на България Сотир Цацаров е известен с топлите си връзки с руския генерален прокурор Чайка, чийто син по-късно е санкциониран от САЩ по “Магнитски”.

По времето на Цацаров български прокурори ходиха на обучение в Москва - да обменят опит в борбата с корупцията с руските си колеги, а Чайка пристигна и на визита в България.

“България и Русия ще обменят опит в приемане на антикорупционно законодателство, актуални въпроси, свързани с предупрежденията за корупционни пресътпления, връщане на активи, придобти от рушвети и сформиране на национални контактни центрове по противодействие на корупцията.

Това става ясно от руското прессъобщение след днешната среща на Сотир Цацаров с госта му - генералния прокурор на Русия Юрий Чайка.

Подписаната Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. предвижда още съвместни мероприятия по обучение на служители на прокуратурата на Република България в Академията на Генералната прокуратура на Русата федерация, провеждането на кръгли маси по теми като противодействие на финансирането на тероризма, борба срещу радикализирането и насилствения екстремизъм и опита на Русия и България в тези сфери.

Делегация на Генералната прокуратура на Руската федерация вече пристигна на посещение в София, съобщиха първо от московското ведомство.

Групата се ръководи от главния прокурор Юрий Чайка.

От българска страна дълго нямаше съобщение. В крайна сметка то се появи, макар и с голямо закъснение и доста общо:

"На 18 септември 2017 г. в Съдебната палата главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров се срещна с генералния прокурор на Руската федерация г-н Юрий Чайка. Ръководителите на прокуратурите на двете държави подписаха Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. Противодействие на тероризма, борба с радикализацията и насилствения екстремизъм, както и противодействие на транснационалната организирана престъпност са темите, по които прокурорите на двете държави ще обменят практически опит - пишат оттам.

Г-н Чайка е на двудневно официално посещение в страната ни, съгласно подписаното между него и главния прокурор проф. Борис Велчев на 9 октомври 2008 г. Споразумение за сътрудничество между прокуратурите на двете държави. В рамките на това споразумение ежегодно се осъществяват визити на български прокурори в Русия и на руски прокурори у нас. Обсъждат се практически въпроси като борбата с организираната престъпност и тероризма, както и законодателните инициативи, свързани с тези теми."

В делегацията влизат също така шефът на Главното управление по международно правно сътрудничество Денис Грунис и други ръководни сътрудници на прокуратурата.

От руското съобщение научаваме още, че групата освен с Цацаров, ще се срещне и с вицепрезидентката Илиана Йотова, премиера Бойко Борисов, правосъдния министър Цецка Цачева, а също така и с патриарх Неофит.

Подписаната от двете страни Програма дъщо е описана по-обстойно в руското съобщение и определя основни насоки за взаимодействие между страните като борбата с престъпността, защитата на правата на човека, интересите на обществото и държавата, противодействието на тероризма, наркотрафика, корупцията и незаконната миграция.”, пише на 18 септември 2017 г. “КЛУБ-Z”.