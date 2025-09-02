Стоян Тончев: Новината на деня в България - посланикът на САЩ е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор

Новината на деня в България е изказването на президента Плевнелиев в национален ефир, а именно - че посланикът на САЩ в България е лобирал Сотир Цацаров да заеме поста главен прокурор.
По това време посланикът на САЩ в София се казва Джеймс Уорлик, който, след приключването на мисията си у нас, започва работа за руска фирма. Случайност?
Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.
Като главен прокурор на България Сотир Цацаров е известен с топлите си връзки с руския генерален прокурор Чайка, чийто син по-късно е санкциониран от САЩ по “Магнитски”.
По времето на Цацаров български прокурори ходиха на обучение в Москва - да обменят опит в борбата с корупцията с руските си колеги, а Чайка пристигна и на визита в България.
“България и Русия ще обменят опит в приемане на антикорупционно законодателство, актуални въпроси, свързани с предупрежденията за корупционни пресътпления, връщане на активи, придобти от рушвети и сформиране на национални контактни центрове по противодействие на корупцията.
Това става ясно от руското прессъобщение след днешната среща на Сотир Цацаров с госта му - генералния прокурор на Русия Юрий Чайка.
Подписаната Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. предвижда още съвместни мероприятия по обучение на служители на прокуратурата на Република България в Академията на Генералната прокуратура на Русата федерация, провеждането на кръгли маси по теми като противодействие на финансирането на тероризма, борба срещу радикализирането и насилствения екстремизъм и опита на Русия и България в тези сфери.
Делегация на Генералната прокуратура на Руската федерация вече пристигна на посещение в София, съобщиха първо от московското ведомство.
Групата се ръководи от главния прокурор Юрий Чайка.
От българска страна дълго нямаше съобщение. В крайна сметка то се появи, макар и с голямо закъснение и доста общо:
"На 18 септември 2017 г. в Съдебната палата главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров се срещна с генералния прокурор на Руската федерация г-н Юрий Чайка. Ръководителите на прокуратурите на двете държави подписаха Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 – 2019 г. Противодействие на тероризма, борба с радикализацията и насилствения екстремизъм, както и противодействие на транснационалната организирана престъпност са темите, по които прокурорите на двете държави ще обменят практически опит - пишат оттам.
Г-н Чайка е на двудневно официално посещение в страната ни, съгласно подписаното между него и главния прокурор проф. Борис Велчев на 9 октомври 2008 г. Споразумение за сътрудничество между прокуратурите на двете държави. В рамките на това споразумение ежегодно се осъществяват визити на български прокурори в Русия и на руски прокурори у нас. Обсъждат се практически въпроси като борбата с организираната престъпност и тероризма, както и законодателните инициативи, свързани с тези теми."
В делегацията влизат също така шефът на Главното управление по международно правно сътрудничество Денис Грунис и други ръководни сътрудници на прокуратурата.
От руското съобщение научаваме още, че групата освен с Цацаров, ще се срещне и с вицепрезидентката Илиана Йотова, премиера Бойко Борисов, правосъдния министър Цецка Цачева, а също така и с патриарх Неофит.
Подписаната от двете страни Програма дъщо е описана по-обстойно в руското съобщение и определя основни насоки за взаимодействие между страните като борбата с престъпността, защитата на правата на човека, интересите на обществото и държавата, противодействието на тероризма, наркотрафика, корупцията и незаконната миграция.”, пише на 18 септември 2017 г. “КЛУБ-Z”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
10:26 02.09.2025
2 бивш ухилко
само негативизми дърдори
щом не е кьор софрата като преди
10:26 02.09.2025
3 Скука
10:27 02.09.2025
4 Пич
10:29 02.09.2025
5 Сталин
10:30 02.09.2025
6 Аре беги
10:30 02.09.2025
7 Истината
10:32 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шиши
10:36 02.09.2025
10 Абе
10:38 02.09.2025
11 Хм Хм
10:41 02.09.2025
12 Кривоверен алкаш
10:42 02.09.2025
13 Само питам
10:43 02.09.2025
14 Някой
А за срещата с руснака Чайка и тук, имаше вица: Чайките се хранят с цаца.
Иначе си разменят опит разни по държави.
10:43 02.09.2025
15 Някой
Дянков бе русофоб, но отиде да работи в Русия.
10:45 02.09.2025
16 Кит
Предстои отговорът на Биг Брадър, който няма да е шумен, но ще е много ефективен.
10:45 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Плевнелиева,
10:49 02.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тая шушумига
А да попитам тоя мазноч, кой е посланник на САЩ в БГ?
Коментиран от #23
10:50 02.09.2025
21 Защо ме трият
10:52 02.09.2025
22 Даа
10:52 02.09.2025
23 Семказва
До коментар #20 от "Тая шушумига":Кой той румен радев бе ,боташа ли
10:53 02.09.2025
24 Писарушка
Кво казва Плевнелиев--и 5 пари не струва!
... Я дай нещо, как Путин е назначил Патриарх Даниил--виж колегите ти от жабата как се стараят! :))
10:55 02.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Плювньо днес е в
Преди се забавлявах, ама сега ми е досаден.
От глупав човек не може нищо умно да научиш.
10:55 02.09.2025
27 А ЗА ТЕБ КОЙ ЛОБИРА ?
10:57 02.09.2025