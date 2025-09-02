Елена Гунчева-Гривова: Видима мизерия

Винаги си спомням слогана на ГЕРБ "Видими резултати". Виждаме ги всички резултатите - поредна национална катастрофа, обедняване, рушаща се инфраструктура, непрофесионално отношение навсякъде, тромава и мудна, а и крадлива администрация.
Виждаме бедните до кофите за боклук. Виждаме пенсионерите как събират стотинки за кофичка кисело мляко. Виждаме как младите хора бягат от България като от местопрестъпление.
Това коментира Елена Гунчева-Гривова.
Линията на бедност я определили на 764 лева - това ориентировъчно са джобните пари на депутат за два -три дена. Около милион и половина българи живеят с много по-малко средства. Как оцеляват, не се знае. А смъртността и заболяванията в България се увеличават. Много хора умират буквално от бедност - защото не могат да си позволят качествена храна, както и лекарства.
Населението ни по статистика е шест милиона и половина души. На практика в България са около пет милиона и половина, другите са се махнали оттук. От тези пет милиона и половина, милион и половина са ПОД ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТ. Тоест мизерстват, трудно оцеляват.
И това е в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ. 35 години вече няма социализъм и комунисти, които да ни пречат. Защо стана така, че вместо всички да живеят добре, едни рязко забогатяха, а други рязко обедняха до степен на пълни бедняци?
Бедността и мизерията са видимите резултати на ГЕРБ. ГЕРБ е проказа, която разяжда България. Борисов е проказа. Той не само ни докара до национална катастрофа, но и видно иска да ни въвлече във война. Той е вреден, опасен, смъртоносен. Който се е съюзил с него, е бил елиминиран. В момента е в паника, защото започва да губи контрол и е готов на всичко, само и само да си запази живота и парите. И на тезгяха вместо разплащане поставя бъдещето на България и народа ни.
Огледайте се наоколо. Рушащи се сгради, недовършени и изоставени сгради, съборетини навсякъде. Пътища с дупки, без мантинели. Администрации със служители, които те гледат като отровени, когато поисках да си свършат работата. Корумпирана съдебна система. Полиция, чиято главна задача е да пази властта от народа.
Не, евроатлантици, ние не сме европейска държава. И азиатска не сме, за съжаление. Ние сме африканска държава и то от Третия свят. Дотам ни докара ГЕРБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коко
11:57 02.09.2025
2 Дрън, дрън съветски чугун
Хубаво е гунчева да продължи и да каже на къде бягат. Ами до един бягат на Запад, там където гунчева не спира да храчи, никой не отива в московското блато. То ако беше хубаво в мадаИраша щеше да изпрати сина си там, да стане мъж.
Коментиран от #8
11:58 02.09.2025
3 В голяма грешка си
11:59 02.09.2025
4 Иво м Инджев
12:00 02.09.2025
5 гост
Коментиран от #7, #11
12:00 02.09.2025
6 Артилерист
12:01 02.09.2025
7 Колкото
До коментар #5 от "гост":Плащат на нея толкова аз ще ти дам да си купиш свещи за тебе и цялата ти рода
Коментиран от #14
12:05 02.09.2025
8 Алоо двуполов
До коментар #2 от "Дрън, дрън съветски чугун":А защо бягат, нали сме много добре в България, демокрация, евроreйски съюз, кво става, нещо си противоречите шорошките macтии?
Коментиран от #27
12:05 02.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абсолютно вярно!
12:07 02.09.2025
11 ян бибиян
До коментар #5 от "гост":Помията е в главите на безмозъчните укроподлоги.
Коментиран от #13
12:07 02.09.2025
12 Руснаков
Коментиран от #16
12:07 02.09.2025
13 гост
До коментар #11 от "ян бибиян":а във Вашите глави какво има....страхотно течение.....
Коментиран от #18
12:09 02.09.2025
14 гост
До коментар #7 от "Колкото":Дано не си жив да го дочакаш този момент...Амин
12:10 02.09.2025
15 Мишо
12:11 02.09.2025
16 Укробов
До коментар #12 от "Руснаков":Първо трябва да ви забранят да провеждате reйпаради !
Коментиран от #20
12:11 02.09.2025
17 Сталин
12:13 02.09.2025
18 ян бибиян
До коментар #13 от "гост":А вие в задните тръби имате голямо течение. 🤭🤭
Коментиран от #22
12:13 02.09.2025
19 От кръчмата
12:14 02.09.2025
20 Руснаков
До коментар #16 от "Укробов":нали видя кой беше кандидат за политик на БСП....Евгени Минчев...вземи се скрий...
12:15 02.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
До коментар #18 от "ян бибиян":няма връзка ама барабар Петко с мъжете,колкото да напишеш нещо....
12:16 02.09.2025
23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
Когато бойко откриваше анклава в Камчия, гунчева протестира ли, че губим суверенитет?
Когато подариха пристанище Росенец и се образува друг анклав, охраняван от вражески войски, гунчева протестира ли, че губим суверенитет?
Когато делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., гунчева недоволства ли ?
Когато бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, гунчева недоволства ли ?
Когато бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, гунчева недоволства ли ?
Когато бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, гунчева недоволства ли ?
Когато бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, гунчева недоволства ли ?
Когато бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, гунчева недоволства ли ?
Когато бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, гунчева недоволства ли ?
Когато банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,гунчева недоволства ли ?
.... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
Taka, че гунчева, ти си част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
12:17 02.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хмм
12:21 02.09.2025
26 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци
12:22 02.09.2025
27 Чиба, съветска мумио !
До коментар #8 от "Алоо двуполов":Само полове и мъжки ласки са ви в главите на хомосъветикус.
Бягат от neдpaZи като теб, които хем сте npocти, хем сте неудачници, хем си мислите, че сте нещо повече от амеба .
12:24 02.09.2025
28 ГЕРазрухаБ
12:26 02.09.2025