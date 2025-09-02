Елена Гунчева-Гривова: Видима мизерия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Винаги си спомням слогана на ГЕРБ "Видими резултати". Виждаме ги всички резултатите - поредна национална катастрофа, обедняване, рушаща се инфраструктура, непрофесионално отношение навсякъде, тромава и мудна, а и крадлива администрация.

Виждаме бедните до кофите за боклук. Виждаме пенсионерите как събират стотинки за кофичка кисело мляко. Виждаме как младите хора бягат от България като от местопрестъпление.

Това коментира Елена Гунчева-Гривова.

Линията на бедност я определили на 764 лева - това ориентировъчно са джобните пари на депутат за два -три дена. Около милион и половина българи живеят с много по-малко средства. Как оцеляват, не се знае. А смъртността и заболяванията в България се увеличават. Много хора умират буквално от бедност - защото не могат да си позволят качествена храна, както и лекарства.

Населението ни по статистика е шест милиона и половина души. На практика в България са около пет милиона и половина, другите са се махнали оттук. От тези пет милиона и половина, милион и половина са ПОД ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТ. Тоест мизерстват, трудно оцеляват.

И това е в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ. 35 години вече няма социализъм и комунисти, които да ни пречат. Защо стана така, че вместо всички да живеят добре, едни рязко забогатяха, а други рязко обедняха до степен на пълни бедняци?

Бедността и мизерията са видимите резултати на ГЕРБ. ГЕРБ е проказа, която разяжда България. Борисов е проказа. Той не само ни докара до национална катастрофа, но и видно иска да ни въвлече във война. Той е вреден, опасен, смъртоносен. Който се е съюзил с него, е бил елиминиран. В момента е в паника, защото започва да губи контрол и е готов на всичко, само и само да си запази живота и парите. И на тезгяха вместо разплащане поставя бъдещето на България и народа ни.

Огледайте се наоколо. Рушащи се сгради, недовършени и изоставени сгради, съборетини навсякъде. Пътища с дупки, без мантинели. Администрации със служители, които те гледат като отровени, когато поисках да си свършат работата. Корумпирана съдебна система. Полиция, чиято главна задача е да пази властта от народа.

Не, евроатлантици, ние не сме европейска държава. И азиатска не сме, за съжаление. Ние сме африканска държава и то от Третия свят. Дотам ни докара ГЕРБ.