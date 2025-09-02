Новини
Елена Гунчева-Гривова: Видима мизерия

Елена Гунчева-Гривова: Видима мизерия

2 Септември, 2025 11:52

Линията на бедност я определили на 764 лева - това ориентировъчно са джобните пари на депутат за два -три дена

Елена Гунчева - Гривова
Винаги си спомням слогана на ГЕРБ "Видими резултати". Виждаме ги всички резултатите - поредна национална катастрофа, обедняване, рушаща се инфраструктура, непрофесионално отношение навсякъде, тромава и мудна, а и крадлива администрация.

Виждаме бедните до кофите за боклук. Виждаме пенсионерите как събират стотинки за кофичка кисело мляко. Виждаме как младите хора бягат от България като от местопрестъпление.

Това коментира Елена Гунчева-Гривова.

Линията на бедност я определили на 764 лева - това ориентировъчно са джобните пари на депутат за два -три дена. Около милион и половина българи живеят с много по-малко средства. Как оцеляват, не се знае. А смъртността и заболяванията в България се увеличават. Много хора умират буквално от бедност - защото не могат да си позволят качествена храна, както и лекарства.

Населението ни по статистика е шест милиона и половина души. На практика в България са около пет милиона и половина, другите са се махнали оттук. От тези пет милиона и половина, милион и половина са ПОД ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТ. Тоест мизерстват, трудно оцеляват.

И това е в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ. 35 години вече няма социализъм и комунисти, които да ни пречат. Защо стана така, че вместо всички да живеят добре, едни рязко забогатяха, а други рязко обедняха до степен на пълни бедняци?

Бедността и мизерията са видимите резултати на ГЕРБ. ГЕРБ е проказа, която разяжда България. Борисов е проказа. Той не само ни докара до национална катастрофа, но и видно иска да ни въвлече във война. Той е вреден, опасен, смъртоносен. Който се е съюзил с него, е бил елиминиран. В момента е в паника, защото започва да губи контрол и е готов на всичко, само и само да си запази живота и парите. И на тезгяха вместо разплащане поставя бъдещето на България и народа ни.

Огледайте се наоколо. Рушащи се сгради, недовършени и изоставени сгради, съборетини навсякъде. Пътища с дупки, без мантинели. Администрации със служители, които те гледат като отровени, когато поисках да си свършат работата. Корумпирана съдебна система. Полиция, чиято главна задача е да пази властта от народа.

Не, евроатлантици, ние не сме европейска държава. И азиатска не сме, за съжаление. Ние сме африканска държава и то от Третия свят. Дотам ни докара ГЕРБ.


  • 1 коко

    4 10 Отговор
    Аман!!!

    11:57 02.09.2025

  • 2 Дрън, дрън съветски чугун

    10 23 Отговор
    "Виждаме как младите хора бягат от България като от местопрестъпление."
    Хубаво е гунчева да продължи и да каже на къде бягат. Ами до един бягат на Запад, там където гунчева не спира да храчи, никой не отива в московското блато. То ако беше хубаво в мадаИраша щеше да изпрати сина си там, да стане мъж.

    Коментиран от #8

    11:58 02.09.2025

  • 3 В голяма грешка си

    9 11 Отговор
    Комунистите никога не си отидоха! Не беше зачистена и корумпираната шайка останала от времената на руското владение в България. Те си останаха. Мрежите им, взаимовръзките им, поколенията им, ресурсите им. Те си останаха и се чувстват още по-нагли отвсякога. И са внедрени в почти всички български институции. Сред нас са, дори следят дейността на своите съграждани. Докладват където трябва. И ако е наложително се взимат съответните мерки да се предотврати бъдеща заплаха за корумпирания организам. Това си е направо един пълноправен добре работещ организъм, който се защитава от външно влияние и възможно заплахи. И когато е необходимо се активира за обезвреждането на заплахата. Като това което направи същия този организъм срещу кмета на Варна. В София. И вероятно е задействан и в други градове. Този организъм се защитава. Вече няколко от последните години много яростно се защитава. И хората не могат ясно да проследят процесите в държавата, кой какво е и какво иска. И тоне много ясно. Искат парите, властта и контрола.

    11:59 02.09.2025

  • 4 Иво м Инджев

    10 3 Отговор
    Колежке, това не е вярно, българите са много добре, цените в магазините падат и всичко поевтинява.

    12:00 02.09.2025

  • 5 гост

    9 17 Отговор
    Ф......колко Ви плаща Тази,за да си публикува помията....

    Коментиран от #7, #11

    12:00 02.09.2025

  • 6 Артилерист

    18 7 Отговор
    Много точна оценка на г-жа Гунчева-Гривова.

    12:01 02.09.2025

  • 7 Колкото

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Плащат на нея толкова аз ще ти дам да си купиш свещи за тебе и цялата ти рода

    Коментиран от #14

    12:05 02.09.2025

  • 8 Алоо двуполов

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    А защо бягат, нали сме много добре в България, демокрация, евроreйски съюз, кво става, нещо си противоречите шорошките macтии?

    Коментиран от #27

    12:05 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абсолютно вярно!

    9 1 Отговор
    ОПГ Гроб трябва да бъде обявена извън закона, а всички членове на тая шайка айдуци трябва да бъдат преследвани от всички българи, като за залавянето им трябва да бъде обявена парична награда!

    12:07 02.09.2025

  • 11 ян бибиян

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Помията е в главите на безмозъчните укроподлоги.

    Коментиран от #13

    12:07 02.09.2025

  • 12 Руснаков

    5 3 Отговор
    ДАНС и МВР,да си влезнат в ролята и такива елементи,заедно с проруските талибани,да се водят на отчет и в даден момент да им се потърси отговорност за диверсия срещу държавата....Знаем държавата какъв курс е поела,знаем и какъв е курса на тези ...

    Коментиран от #16

    12:07 02.09.2025

  • 13 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ян бибиян":

    а във Вашите глави какво има....страхотно течение.....

    Коментиран от #18

    12:09 02.09.2025

  • 14 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Колкото":

    Дано не си жив да го дочакаш този момент...Амин

    12:10 02.09.2025

  • 15 Мишо

    3 4 Отговор
    Този вампир гунчева беше от Израждане - -Възраждане.Противна е

    12:11 02.09.2025

  • 16 Укробов

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Първо трябва да ви забранят да провеждате reйпаради !

    Коментиран от #20

    12:11 02.09.2025

  • 17 Сталин

    4 1 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    12:13 02.09.2025

  • 18 ян бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    А вие в задните тръби имате голямо течение. 🤭🤭

    Коментиран от #22

    12:13 02.09.2025

  • 19 От кръчмата

    1 2 Отговор
    Тази много се е загрижила за България ! Книги писа, в парламента беше. Изобщо пълно лицемерие. Включват ги по поръчка такива.

    12:14 02.09.2025

  • 20 Руснаков

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Укробов":

    нали видя кой беше кандидат за политик на БСП....Евгени Минчев...вземи се скрий...

    12:15 02.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ян бибиян":

    няма връзка ама барабар Петко с мъжете,колкото да напишеш нещо....

    12:16 02.09.2025

  • 23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    3 4 Отговор
    Когато ГЕРБ прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко откриваше анклава в Камчия, гунчева протестира ли, че губим суверенитет?
    Когато подариха пристанище Росенец и се образува друг анклав, охраняван от вражески войски, гунчева протестира ли, че губим суверенитет?
    Когато делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, гунчева недоволства ли ?
    Когато бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, гунчева недоволства ли ?
    Когато банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,гунчева недоволства ли ?
    .... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.

    Taka, че гунчева, ти си част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    12:17 02.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    2 0 Отговор
    ГЕРБ са немски проект, така поне се хвалеше Борисов, на фондация Аденауер, дори лично на меркел, която е в управителния съвет на фондацията

    12:21 02.09.2025

  • 26 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци

    1 1 Отговор
    на сапун да ги свариш е малко БЪЛГАРОУБИЙЦИ!

    12:22 02.09.2025

  • 27 Чиба, съветска мумио !

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Алоо двуполов":

    Само полове и мъжки ласки са ви в главите на хомосъветикус.
    Бягат от neдpaZи като теб, които хем сте npocти, хем сте неудачници, хем си мислите, че сте нещо повече от амеба .

    12:24 02.09.2025

  • 28 ГЕРазрухаБ

    0 0 Отговор
    Мизерия, мизерия, мизерия...

    12:26 02.09.2025