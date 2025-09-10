Новини
40% от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация
  Тема: Украйна

40% от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация

10 Септември, 2025 22:28 709 10

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност

40% от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

40 на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург, предаде БТА.

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност, добави той по време на дебати, посветени на опасностите за въздухоплаването и корабоплаването от загубата на сигналите от системата GPS.

Още новини от Украйна

Еврокомисарят отбеляза, че загубата на сигнал засяга всички страни от Източна Европа – граничещите с Украйна и тези по бреговете на Черно море. Той изрази благодарност към пилотите от полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив на 31 август. По неговите думи самолетът е загубил спътникова връзка час след излитане от Полша и след като се е насочил към нашата страна. Кубилюс отбеляза, че също е бил на борда на този полет.

Хибридните заплахи стават нормалност, но няма да ги приемем за нормални. Спътниковата навигация отдавна е двигател за икономиката. Нейните сигнали не са защитени от заглушаване, посочи еврокомисарят. Той призова за съгласуван общоевропейски план за отговор и съобщи, че от догодина ЕК подготвя наблюдение на радиочестотния спектър за откриване и установяване на опити за заглушаване.

Кубилюс добави, че европейската спътникова система "Галилео" ще разполага с допълнителни мерки за противодействие на заглушаване. По неговите думи се разработват допълнителни запасни системи за насочване, за да се преодолеят последиците от спътниковото заглушаване във въздухоплаването.

В последваните изявления на политическите семейства групата на Европейската народна партия отбеляза, че GPS е част от системата за отбрана и че решението в случая може да бъде само европейско. Според Социалистите и демократите случаите на заглушаване се множат и това е руска хибридна война срещу Европа. Трябва да приемем заплахата сериозно и да противодействаме, настояха от тази политическа сила.

Европейските консерватори и реформисти заявиха, че Русия прекрачва червени линии. Групата "Обнови Европа" посочи, че авиацията е гръбнак на икономиката, затова са необходими действия срещу този "опит за масово убийство на европейци". Да покажем на Русия, че няма да търпим тази хибридна война, призоваха от тази парламентарна група.

Зелените заявиха, че инцидентът в Пловдив не е изолиран и че в много подобни случаи става дума за руски действия, използвани като оръжие в хибридна война. Групата на Левицата настоя за по-бърза европейска реакция.

Евродепутатът Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) посочи, че броят на смущенията на GPS в България постоянно расте, като данните сочат за лавинообразно повишение след началото на войната в Украйна. Радев уточни, че през 2021 г. е бил установен един подобен случай, през 2022 г. – 183 случая, през 2023 г. – 199, през миналата година – 312, а от началото на тази година вече са 128, включително с полета на Фон дер Лайен.

Част от руските системи за смущаване и нарушаване на сигналите са разгърнати на полуостров Крим, поясни той. Черноморският регион е особено уязвим. Европа не може да си позволи да бъде парализирана при атака, настоя Радев.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Пустиняк

    8 0 Отговор
    Че летът кат муи без глави.

    22:29 10.09.2025

  • 2 Фрау фон SS – Урсуланка

    8 0 Отговор
    Скоро нацяло ще бъде заглушена.

    22:33 10.09.2025

  • 3 Трай красавице мая

    8 0 Отговор
    Европа да не се е месила в руската гражданската война.

    22:38 10.09.2025

  • 4 Чудя се

    9 0 Отговор
    Как ли са летели до 2000 та година без таз навигация.

    Коментиран от #5

    22:45 10.09.2025

  • 5 летели ся ама и

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Чудя се":

    Са Падали яко

    22:47 10.09.2025

  • 6 коко

    3 0 Отговор
    някакъв радев,докторант по-гражданско и семейно право да ми говори за радиоелектронна борба и разведка!
    рлс,пво,системи свой-чужд,са много сериозни неща.не са за адвокати и за хора, за които електрониката е непонятна!!! откога хора от групировката тим,почнаха да разбират от радиолокация!!!!!!!!!!

    22:59 10.09.2025

  • 7 Дедо ви

    3 0 Отговор
    И защс мислите, че Украина не заглушава GPS при защита от дронове.

    Коментиран от #8

    23:00 10.09.2025

  • 8 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо ви":

    в момента украинската радиоелектронна борба и разведка е кръгла нула.спасението им са мините, на нато.мината е оръжие на слабите армии.украинците бягат и минират всичко,за да забавят настъплението на руснака.руснака ползва много роботи-сапьори,но трудно може да обхване с тях цялата украинска равнина .огромна площ.това е за забавянето. а всички украински специалисти,избягаха в русия.украйна имаше най въоръжената армия в европа.

    23:12 10.09.2025

  • 9 долу ес

    0 0 Отговор
    ама не направиха проблем нали!!!!!

    23:34 10.09.2025

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Това не се ли случи някога и със самолета на Меркел на път за Аржентина. Точно беше избухнал скандала с подслушване на телефона й!

    23:37 10.09.2025

