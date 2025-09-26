Новини
Мнения »
Има ли предпоставки за масов протест в България?

Има ли предпоставки за масов протест в България?

26 Септември, 2025 21:01 735 21

  • веселин стойнев-
  • протести-
  • дпс ново начало-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • пп-дб

Пеевски е основен дразнител, който може да подпали искрата на масовите протести. Но за момента те не се случват. Защо?

Има ли предпоставки за масов протест в България? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Има много предпоставки за масовизация на протестите на демократичната общност, но това не значи, че тя непременно ще се случи. И засега не се случва, въпреки че протестната вълна започна от лятото, но вече цял септември протестните изяви, главно в София и Варна, не са особено мащабни. Определено желание за това обаче има, зачестяват и призивите за радикализация от говорителите на протестите. Налице е и желание за консолидация на граждански и партийни формации, каквато площадна инициатива поде сдружение "Боец" на протеста в четвъртък вечерта - за национално обединение срещу мафията.

Предпоставките за масов протест

Основната предпоставка за масов протест е управлението да става все по-нетърпимо за все повече хора. Нетърпимо заради несправедливост, задкулисие, корупция, нелегитимно превземане на институции. За много хора положението е точно такова, но само за част от тях то е нетърпимо. Трябва нещо да "запали фитила", за да може нетърпимото да стане непоносимо отвратително. Дотолкова отвратително, че да не предизвиква само погнуса и презрение, а гняв, който може спонтанно да изкара хиляди на улицата. Нужен е отвратителен дразнител, който със своите все по-отвратителни думи и действия да е прицелът на този гняв. И особено персона като средоточие на непоносимото отвратително.

Както през 2013 г., прицелът е налице - персоната Делян Пеевски. Той полага всички усилия да бъде безпределният дразнител, като се обяви за самодържец на цялата държава. Ескалацията на дразнителя би следвало да поражда ескалация на протеста, а това означава не толкова той да е ежеседмичен или всекидневен, колкото да разширява мащаба си.

Кой може да започне протестите?

Протестите се организират или инициират от някого. Колкото по-малко организаторите на протеста се заявяват като лидери и колкото по-необременени биографии имат, толкова протестът е по-спонтанен. Както беше при протестите през 2013 г. срещу кабинета "Орешарски" и срещу назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС, организирани във фейсбук без лидери. И както са избухналите миналата година в Сърбия протести срещу управлението на Александър Вучич, водени от студенти - хора с "чисти биографии" поради младостта им.

Затова днес по-малко вероятно е протестите, организирани от утвърдени иначе имена в гражданските структури и подкрепяни от партии с техните лидери и знакови лица, да предизвикат онази гневна спонтанност, която да доведе до респектиращ за управляващите мащаб. Още повече, че не само между гражданските и партийните лидери и формации, но и вътре в двете групи едва се прикриват или директно избиват от микрофона тежки противоречия и съперничества.

Въпреки че политиците и партиите не застават на първа линия в протестите, гражданските говорители често ги хокат, че не са достатъчно радикални, призовават ги да се кълнат в чистата протестна вяра докрай, а някои дори си позволяват да говорят от името на цялото гражданство срещу партиите. Когато пък партиите не се включат в протест и той се окаже съвсем малоброен, граждански активисти ги обвиняват в пасивност и дори колаборации с управляващите, отново от името на гражданите, каквито иначе сами успяват да привлекат на площадите само в скромен мащаб.

Партиите от ПП-ДБ пък имат сериозни разминавания докъде се простират формите и похватите на протестните изяви - част от тях например странят от окупация или нахлуване в институции и от публикуване на телефони и адреси на магистрати за оказване на гражданско въздействие.

Протестите могат и често са били родилен дом за нови политически лидери от гражданския сектор, за прераждане на стари, оказали се в извънпарламентарни партии, или станция за презареждане политици от парламентарните демократични партии. Независимо дали ораторите на протестите са водени от идейни или от кариеристични подбуди, или пък от някаква приемлива смес от двете, това неизбежно поражда съперничество помежду им и събира оценки от намръщени подозрения до възторг от протестиращите. Повечето от протестиращите са наясно в повечето случаи кой кой е от говорителите и какво може да очакват от всекиго, защото в крайна сметка те са от една и съща общност - и като граждански структури, и като партиен електорат. Неслучайно когато на протест се говори открито срещу партиите от ПП-ДБ, се чуват освирквания. И обратно - когато партиен лидер се държи прекалено конструктивно на площада като парламентарна опозиция, получава съвсем сдържано одобрение, за разлика от възторга, когато някой говорител призове директно "да ги изметем".

Шансовете за разширяване на протестите

Протестите на демократичната общност от една страна страдат от вътрешните ограничения на биографичната обремененост - едни били в сглобката, други се изживявали като робеспиеровци, трети се катерели на гърба на протестите, за да влязат в парламента. От друга страна, познатото е гаранция, че в протестите няма да има добавени непримливи каузи. Неслучайно се пази ясно разграничение от протестиращи от русофилските партии и се внимава за появата на съвсем нови лица без биографии, които могат да се окажат проводници на нечия друга воля, включително на онези, срещу които се протестира.

По-масовите и по-спонтанни протести, както тези у нас през 2013-а и тези в Сърбия, страдаха от липса на политическа физиономия и политическа структура, за да извървят бързо пътя до властова алтернатива. Сегашните по-ограничени в мащаба си протести в България разполагат с такава, за да е ясно, че ако уличното недоволство успее, няма да бъде капитализирано от когото и да е и за каквото и да е, а ще наложат ясна политическа програма и нейни изпълнители.

Така че шансът на протестите на демократичната общност за масовизация са по-скоро в рамките на самата демократична общност, която сега далеч не е мобилизирана. Протестната вълна може да бъде и разширена, но само върху гръбнака на тази общност. Много повече са хората, които биха излели гнева си срещу отвратителното, но енергията им следва да бъде насочвана само към онова, с което то да бъде заменено, за да не бъде разпиляна или подменена.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    8 5 Отговор
    нее няма, овчият народ е навел глава

    21:05 26.09.2025

  • 2 Пич

    11 3 Отговор
    Предпоставки има стотици !!! Народа спи !!!

    21:05 26.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    Ганя има салам в хладилника!

    21:07 26.09.2025

  • 4 14888

    6 1 Отговор
    не зная ама аз съм ръководител на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да говорим тея теми

    21:07 26.09.2025

  • 5 Христо Ботев

    9 2 Отговор
    " За този овчи народ ли съм тръгнал курбан да ставам"!

    21:09 26.09.2025

  • 6 хитрите прасета

    2 2 Отговор
    поддържат друг стандарт на живот в средец..... минимум два пъти по висок

    21:09 26.09.2025

  • 7 Доктор

    4 1 Отговор
    Има предпоставки за непалското лекарство! Придружено със стригане и сръбско музика!

    21:11 26.09.2025

  • 8 Радев Чорапа

    2 8 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте, г я у р и!

    Коментиран от #13

    21:12 26.09.2025

  • 9 Верно ли

    6 1 Отговор
    Хахахаха, и кво сега! Тези, които изпраха двамата дебелаци, при чието управление Шиши се завърна на бял кон в Парламентата, които даже писма до Магнитски писаха да го оневиняват, за който Лорерчо каза, че се бил променил, тези, които му седяха в скута сега ще го свалят от власт ли? Абе вие съвсем за д@били ни взехте!

    21:15 26.09.2025

  • 10 Ироничен

    6 0 Отговор
    "Пеевски е основен дразнител, който може да подпали искрата на масовите протести. Но за момента те не се случват. Защо?"
    Мечтииии! Свалете тези и дайте властта на нас!

    21:17 26.09.2025

  • 11 не се случват. Защо?

    6 1 Отговор
    Защото основният дразнител са ППиДБ
    Врема е да им се потърси сметка на опуления измамник, на Кака за подписите фалшиви и някакви лъжи опашати от канадеца. И на нисичкия агент Московски и оная московска марионетка с брадата дето замина за ЕС на дебела заплатка

    Коментиран от #19, #20

    21:17 26.09.2025

  • 12 жалък е

    7 1 Отговор
    В момента гледам Панорама с Томислав Дончев , и мога да му дам присъдата - поне сто години , а той продължава да тормози ,краде и убива народа като гуруто си !

    Коментиран от #14

    21:17 26.09.2025

  • 13 Верно ли

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Радев Чорапа":

    Ами ако ПепеДебе-душиците не бяха изпразнили Чирен, договорът с Боташ можеше и да не бъде подписан, ама говорещите глави само Боташ ви е в устата!

    21:18 26.09.2025

  • 14 Тъпослав Дарадончев

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "жалък е":

    ние сме прокси на шиши и то от създаването ни

    21:20 26.09.2025

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Що за глупост?

    21:24 26.09.2025

  • 16 Ами

    2 1 Отговор
    Протести ще има ... Когато кажат от посолството :)

    21:28 26.09.2025

  • 17 Среда

    3 1 Отговор
    30 000 малко ли са на митинг в София?
    Нужно е единство на опозицията.

    21:30 26.09.2025

  • 18 Буха ха

    3 1 Отговор
    Историята не познава случай овцете масово да протестират. А и да протестират, те протестират срещу лошия сив вълк, а не срещу доячите и колячите

    21:35 26.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Саша Грей

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "не се случват. Защо?":

    ПП-ДБ са ти основният дразнител, защото са градската десница, т.е. нищо общо с тебе и ценностите ти. И заради една или две грешки на въпросната партия (коалиция) си готов да търпиш постоянното крадене и лъжи на основните виновници за състоянието на държавата и съответно твоето състояние. Направи сметка колко са управлявали въпросната градска десница (месеци) и то в невъзможни условия и ги сравни с многогодишното мутренско управление на елементарни и необразовани хора.
    А цялостната настройка на обществото показва колко много се влияе от постоянните лъжи от Телевизора на двете мутри. Но всеки народ си заслужава участта, защото сам си я е избрал.

    21:42 26.09.2025

  • 21 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 2 Отговор
    Какви протести бе? Срещу кого? Имаше няколко срещу Боко, но той не само оцеля, но се върна на бял кон. Ако ще са срещу Пеевски, тогава трябва да попитате Румбата, дали може и Боко, дали е съгласен. Тримата в момента пренареждат картите задкулисно- всеки да спечели нещо и да не се настъпват взаимно. Румбата и Боко я въртят тази игра още от преди няколко години, сега се включи и Пеевски. В следващият Парламент, основните играчи ще са ГЕРБ, ДПС- обединено от Шиши и партията на Румбата. Други може и да не влязат в Народното Събрание. А дори и да влязат, ще са маргинали от които нищо не зависи.

    21:44 26.09.2025