В Русия се изля огромна вълна от обидни подигравки срещу Урсула фон дер Лайен, след като се чуха подозренията за съзнателно заглушаване на GPS-сигнала на самолета ѝ в България

Инцидентът с Фон дер Лайен: Защо в Русия я мразят така силно - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Властите в България, където се случи инцидентът на 31 август, изразиха подозрение, че Москва стои зад тази атака и я свързаха с войната на Русия срещу Украйна. Говорителката на външното министерство в Русия Мария Захарова обаче нарече тези обвинения „фейк и израз на параноя“.

В Русия, особено в социалните медии, историята предизвика лавина от подигравки срещу председателката на ЕК. А почвата за обиди от такъв характер е повече от благодатна: Урсула фон дер Лайен се е превърнала в почти основен обект на руската пропаганда. Грубите изказвания на руски политици и медии по отношение на западните държавни лидери отдавна не са изненада. Но в случая с Фон дер Лайен изглежда има нещо по-специално.

Още новини от Украйна

Свеждат кариерата на Фон дер Лайен до гинекологията

Един от тези, които особено често се подиграват на председателката на ЕК, е бившият президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев. Той обича да нарича Фон дер Лайен „злобната лелка-гинеколожка“. Така цялата кариера на германската политичка, следвала археология, икономика и медицина, заемала министерски постове на провинциално и национално ниво, включително тези на министър на труда и на отбраната, се свежда за пред руската общественост до тези няколко години, в които е работила като лекарка в една гинекологична клиника в Хановер.

През декември 2022 година говорителката на външното министерство Мария Захарова написа в Телеграм: „В контекста на актуалното състояние на Европейския съюз е ясно защо за председателка на ЕК бе определена гинеколожка“. Шефът на Захарова, външният министър Сергей Лавров, пък нарече през март т.г. Фон дер Лайен „Фюрерът Урсула“. Това стана по повод исканията на председателката на ЕК за укрепване на отбранителните способности на Общността. Вицовете на ръба на приличието по адрес на Фон дер Лайен са се превърнали в рутина за водещите на популярните политически предавания по руската телевизия.

Каква е причината за атаките срещу Фон дер Лайен?

Наблюдателите са на мнение, че има много възможни причини за особеното внимание, на което се „радва“ Урсула фон дер Лайен в Русия. Те го свързват с нейната позиция, с нейната политика – и с нейния пол. Изявленията на Медведев са насочени към това „да осмее Фон дер Лайен и тя да не бъде възприемана като сериозна политичка“, казва пред ДВ Сузане Шпан, експертка по руска пропаганда в университета в Пасау. Целта на Кремъл е „да отслаби и разцепи ЕС като международен съюз“.

Щефан Майстер от Германското дружество за външна политика изтъква ролята на Фон дер Лайен за подкрепата на Украйна, но не само това. „Ясно е, че Путиновата система е пронизана от токсична мъжественост и отхвърля жените в политиката“, казва Майстер. „Същевременно става дума за ЕС като олицетворение на врага, след като под ръководството на Доналд Тръмп американската политика се доближи до Русия. С други думи, Фон дер Лайен обединява две неща – ЕС като нещо, което от руска гледна точка е слабо, но едновременно с това и зло, тъй като оказва значителна подкрепа на Украйна“.

Андреас Умланд от Стокхолмския институт за Източноевропейски проучвания сравнява вербалните атаки срещу Фон дер Лайен с отношението на Русия към бившата американска външна министърка Хилари Клинтън. „Руската антипатия към Урсула фон дер Лайен напомня някогашните руски кампании срещу Хилари Клинтън, която навремето също бе анатемосана от контролираните от Кремъл медии. И Фон дер Лайен, и Клинтън са решителни политички с ясна позиция относно режима на Путин и голямо политическо влияние в ЕС и в САЩ. В политическия спектър на своите страни те са по-скоро „ястреби“, отколкото гълъби, що се отнася до критичната оценка за Русия и военната подкрепа за Украйна.“

Обект на руски клеветнически кампании

От всички западни държавни лидери Фон дер Лайен си позволява някои от най-острите изказвания спрямо Москва. През 2022 година тя каза, че Русия трябва да претърпи „стратегическо поражение“ в Украйна. Президентът Путин редовно повтаря това изречение, когато говори за ролята на Запада в подкрепата за Украйна.

„През 2022 г. Фон дер Лайен изигра ключова роля за номинирането на Украйна като кандидатка за членство в ЕС, а през 2025 оказа влияние върху геополитическата преориентация на ЕС и укрепването на неговата отговорност в областта на отбранителната политика. Освен това тя поддържа приятелски политически отношения с Володимир Зеленски“, припомня Умланд. Поради всичко това не е чудно, че се е превърнала в цел на руските клеветнически кампании, отбелязва експертът.

Автор: Роман Гончаренко


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Изсипаха Урсула с два военни хеликоптера в гората зад ВМЗ Сопот и през тръните и товарната рампа влезе в цеха за снаряди.Пълен резил.

    Коментиран от #3

    15:27 05.09.2025

  • 2 Само питам

    42 5 Отговор
    Що ,в Европа обичат ли я ? Явно някои в натото шантажира Урсула с прекъснатите дела за европейските милиарди за ваксини и сега тя им подскача по свирката .

    Коментиран от #7

    15:28 05.09.2025

  • 3 Марш да пълниш

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Снаряди!

    15:29 05.09.2025

  • 4 Трол

    8 20 Отговор
    Важното е, че в ЕС много държим на г-жа фон дер Лайен и никакви руски провокации няма да проработят.

    Коментиран от #11, #31

    15:29 05.09.2025

  • 5 Пич

    27 6 Отговор
    Защо в Европа мразят Урсула толкова силно ?! Ако се разходите в Брюксел и Истанбул , в Брюксел ще видите повече нинджи ! Не се шегувам !!!

    15:29 05.09.2025

  • 6 Сандо

    24 4 Отговор
    Урсулата я мразят не само в Русия.Тя напълно си го е заслужила и няма да е далеч времето,когато с над 200 ще трябва да се крие в някой трудно достъпен остров заедно с нейния Петкан и множеството петканчета-урсуланчета.

    15:29 05.09.2025

  • 7 Геро

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #33

    15:29 05.09.2025

  • 8 Дух

    21 2 Отговор
    Че не само там и В Щатите Тръмландия също не я харесват тази Урсула и онзи тъпанар Сорос също е забранен в Щатите, Партийната републиканска идеология 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 На първо място вбесява Европейският ЛГБТ боклук защо ли днес тая антихуманна слаба жалка и безполезна Европа е под дъното на всичко дори и България на там ще я запратият след нова година

    15:29 05.09.2025

  • 9 Ха ха ха

    6 16 Отговор
    Че то Горбачов е бил тракторист, а путинка бакшиш, затова в раша нищо не върви.......

    Коментиран от #24

    15:29 05.09.2025

  • 10 НЕ Я МРАЗЯТ В РУСИЯ

    27 4 Отговор
    ЗАЩОТО ВОДИ УВЕРЕНО ЕВРОПА КЪМ ДЪНОТО,.....И УСПЯВА.....

    15:30 05.09.2025

  • 11 Всъщност

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Иронии пишеш под статиите . Но обикновено в бг сайтовете иронията не се разбира . Може би сме много изнервени .

    15:31 05.09.2025

  • 12 Ха ха ха

    3 7 Отговор
    Само на димон е всичко ок и него никой не го мрази, защото цял живот е бил пияница...... като всички останали.

    15:32 05.09.2025

  • 13 Дух

    9 2 Отговор
    Хората по света са болни от предразсъдъци и антихуманност споделят болка травма страх защото са Мега арогантни Бастуни Злобни и Зли и произвеждат едно голямо Нищо света е една бюрокрация Мафия и Джендъризъм толкова,може би Щатите са единственото нормално изключение 🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    15:33 05.09.2025

  • 14 Зевс

    18 4 Отговор
    Според мен в Русия я обичат, понеже съсипа ЕС, ние трябва да я мразим.

    15:33 05.09.2025

  • 15 Сократ

    15 2 Отговор
    Идея нямам дали я мразят в Русия, но в България и другите държави в Европа не могат да я понасят. Долна нацистка, при това крадла в огромни размери.

    15:34 05.09.2025

  • 16 Камелия

    12 1 Отговор
    Абе тази дррррр тааа ве щитса сигурно и децата и я мразят .

    15:34 05.09.2025

  • 17 Файърфлай

    10 0 Отговор
    Обичам хубавите жени-цвтята на природата.Но липсата на жени в политиката,според мен не е "токсична мъжественост",а проява на здрав разум.На жените не им е там мястото.

    15:34 05.09.2025

  • 18 Делава камичка 😀

    14 1 Отговор
    Учила археолжгия, икономика и медицина !?
    И накрая от нищо не отбира. Не е нужно да я осмиват руснаците ! Всички я виждат какво бездарница е и кукла на сонци.
    А това което е "учила е в колежи, а не университети. Тя ако е гинеколожка, то и всички акушерки по света следва да са такива ! 😀

    Коментиран от #38

    15:34 05.09.2025

  • 19 ДА ПОПИТАМ

    11 1 Отговор
    А какъв инцидент е станал с Урсулата? Нали нямало нищо?

    15:35 05.09.2025

  • 20 Шумен

    12 2 Отговор
    Че къде по света някой нормален я харесва, това е Зло влечуго, погледът и го показва

    15:35 05.09.2025

  • 21 Тома

    14 1 Отговор
    Най много я обичат от пфайзър бустер

    Коментиран от #29

    15:35 05.09.2025

  • 22 виктория

    12 1 Отговор
    то пък у нас такава любов!!!проста и смахната женица!!!

    15:35 05.09.2025

  • 23 Фрау фон SS

    11 2 Отговор
    Урсуланка освен, че се излага по света,
    предизвиква само смях
    в очите на всеки нормален европеец.
    Лошото е, че действията И
    носят само вреда на старата Европа !

    15:35 05.09.2025

  • 24 Ами Нети

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    Кой го интересува ,че си бил кукла на повикване за дррррти пеее ∆ ааааллии.

    15:36 05.09.2025

  • 25 Месит

    9 1 Отговор
    Тоо тук пък,,,едвам се скри ,от народната любов,,,,,кацна с хвърчоплана в кукурузена нива,,,,

    15:36 05.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    11 1 Отговор
    Ма и ние я мразим и то безплатно ! Целия свят , с изключение на зеления я мрази - и има защо ! А тръмп и се подиграва !

    15:37 05.09.2025

  • 28 Име

    11 1 Отговор
    Не я мразят само в Русия, в ЕС няма някой да я понася!

    15:37 05.09.2025

  • 29 Д-р Антон Петев

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    Тези със пфайзър бустър няма как да я обичат ,че повечето дадоха фира от тромбози .

    15:37 05.09.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    АЗ НЕ МРАЗЯ ЖЕНСКИТЕ ПЛЪХОВЕ
    И ХЛЕБАРКИТЕ
    ......
    ИЗБИВАМ ГИ ЗАЩОТО СА ВРЕДНИ ЗА МОЕТО ЗДРАВЕ
    .....

    15:37 05.09.2025

  • 31 Εβροмин ΔиΛиΤε.....

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    .....обичате са го Δ♌ρжиΤε 😁

    15:37 05.09.2025

  • 32 онзи

    11 1 Отговор
    ,„Злобната лелка-гинеколожка“ НЕ Е САМО В РУСИЯ НЕДОЛЮБВАНА .Тя става по-неприятна и от Мерц и от зеля !

    15:38 05.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Черната Пантера

    7 1 Отговор
    - Ако вземем да я изядем, кво ще почерпите?

    15:39 05.09.2025

  • 36 Каунь

    5 0 Отговор
    То на нея нека само тва да и беше кахъра, че в Русия я мразели.....

    15:40 05.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Доктор Гълъбова -Шекелщайн

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Делава камичка 😀":

    Много българи също не правят разлика между гинеколог и акушерка ,а също между зъболекар и зъботехник .

    Коментиран от #49

    15:40 05.09.2025

  • 39 Урсулчо

    1 5 Отговор
    Руснаците са многоходов народ. Нищо, че в момента ги взривяват в Украйна.

    15:40 05.09.2025

  • 40 Ето го обяснението

    1 8 Отговор
    Аз наистина се чудех и ми беше непонятно защо изведнъж в България копейките и техните производни започнаха да мразят Фон Дер Лайен така силно, а то цялата работа идвала от Русия. Ти да видиш, каква изненада само.

    15:40 05.09.2025

  • 41 Въпроса е

    7 2 Отговор
    Защо в България хората я мразят така силно

    15:41 05.09.2025

  • 42 Вашето Мнение

    7 0 Отговор
    А къде е кореспонденцията на гинеколожката с Пфайзер? За купените по 18 ваксини на човек от ес, нещо? А думите и, ще ги набоцкам всички, не правят ли впечатление на безполовите в ес?

    15:41 05.09.2025

  • 43 Всички я мразим

    6 0 Отговор
    Дъртата вещица

    15:41 05.09.2025

  • 44 Глупости

    3 0 Отговор
    Кой ще се цапа с тази измет бе?

    15:42 05.09.2025

  • 45 Един

    5 0 Отговор
    1во - ИНЦИДЕНТ НЯМА!
    Шайка имствено много изостанали и много увредени от градското дясно правят смешен ПР

    2ро - Урсулица ако знаете в България колко я мразят!!!! Руснаците са не я мразят дори на половина щото тях тая фашистка не ги касае - те знаят как да се справят с фашисти! Но българите ги касае и Урсула надали ще може да се разходи свободно из България без да изяде адски много бой!

    15:43 05.09.2025

  • 46 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Упсала била гинеколожка......... а Пусин бакшиш....

    15:43 05.09.2025

  • 47 Кит

    7 0 Отговор
    Внушението на този текст, че ф.д. Лайен някъде я обичат страстно е поредната забава с нескопосаната пропаганда за и ди от и, марка "Зелето на бай Дойчо"😂😂😂

    15:43 05.09.2025

  • 48 В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ!

    8 0 Отговор
    Инцидента е,че нямаше никакъв...инцидент...!

    15:45 05.09.2025

  • 49 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Доктор Гълъбова -Шекелщайн":

    Няма никакво значение дали гинеколог, акушерка, зъболекар или зъботехник ти продават ваксини или лобират за Украйна, еднакво зле е. Точно като инженер-химик да ти обяснява каквото и да е за еврото.

    15:46 05.09.2025

  • 50 Констатация

    2 0 Отговор
    Омразата е взаимна.

    15:46 05.09.2025

  • 51 DW - Пропаганден машинен

    3 0 Отговор
    "Ако нещо изглежда като патица, плува като патица и квака като патица, то най-вероятно е именно патица, патицата Урсула“

    15:46 05.09.2025

  • 52 И не само там

    6 0 Отговор
    Кой въобще я обича, доста е неадекватна, че и войнолюбка

    15:46 05.09.2025

  • 53 КОМИЧНА ПРОПАГАНДА

    4 0 Отговор
    Ние Урсулата си я МРАЗИМ БЕЗПЛАТНО И ОТ СЪРЦЕ. Тя е една корумпирана крадла.

    15:47 05.09.2025

  • 54 Никой

    3 1 Отговор
    Защо Русия трябваше да бъде заличена - това е също въпрос - да бъде заличена всякак - като нация, като култура - това бяха призивите на Запада - пък сега - Русия и тя има право на глас. Да унищожиш цял народ - всичката му култура - това искаха от Запада. Не че са се отказали - но нямат зъби май - засега.

    Не е подигравка някаква срущу личността - но - да си чел - "Докторските разкази" на Булгаков - който е и украинец и да искаш руснаците да ги няма - да си че Зошченко - който също е и украинец и руснак - това е нелепо. Кога Русия е изрекла нещо спрямо Марк Твен, Фицджералд, Скот, Моъм, никога.

    15:47 05.09.2025

  • 55 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Ами тя си е за подигравка. За подигравка са и журналистите дето продължават да дъвчат тази дъвка. Мразе ли я в Русия Урсулката, и за какво да я мразят? Някакво невежо чучело сложено на върха да изпълнява чужда воля. Тя не вреди на Русия, но съсипва ЕС, за това ли да я мразят руснаците.

    15:47 05.09.2025

  • 56 Метресата от Барселона

    3 0 Отговор
    Ако не бе Ангела Меркел никой нямаше да чуе за някаква си Урсула фон дер Лакеен. Между двете отдавна има силна тръпка и в това се крие причината за небивалия възход на тази твърде спорна личност.

    15:49 05.09.2025

  • 57 Руските

    2 1 Отговор
    Нищо..жества обичат да се пресмиват на останалите хора ,те щот са много хубави .Дайте истински снимки на Мара ,стига с тоя фотошоп ,или на пияния медведя рано сутрин на ехидния путин ,типична руска действителност и т.н

    15:50 05.09.2025

  • 58 Иван рилски

    2 0 Отговор
    Мразят я цяла Европа, защото унищожава ЕС.

    15:51 05.09.2025

  • 59 оставете РУСИЯ

    0 0 Отговор
    питайте защо в БЪЛГАРИЯ е мразена толкова много , от 99 процента от населението

    15:53 05.09.2025