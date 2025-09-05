Инцидентът с Фон дер Лайен: Защо в Русия я мразят така силно

Властите в България, където се случи инцидентът на 31 август, изразиха подозрение, че Москва стои зад тази атака и я свързаха с войната на Русия срещу Украйна. Говорителката на външното министерство в Русия Мария Захарова обаче нарече тези обвинения „фейк и израз на параноя“.
В Русия, особено в социалните медии, историята предизвика лавина от подигравки срещу председателката на ЕК. А почвата за обиди от такъв характер е повече от благодатна: Урсула фон дер Лайен се е превърнала в почти основен обект на руската пропаганда. Грубите изказвания на руски политици и медии по отношение на западните държавни лидери отдавна не са изненада. Но в случая с Фон дер Лайен изглежда има нещо по-специално.
Свеждат кариерата на Фон дер Лайен до гинекологията
Един от тези, които особено често се подиграват на председателката на ЕК, е бившият президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев. Той обича да нарича Фон дер Лайен „злобната лелка-гинеколожка“. Така цялата кариера на германската политичка, следвала археология, икономика и медицина, заемала министерски постове на провинциално и национално ниво, включително тези на министър на труда и на отбраната, се свежда за пред руската общественост до тези няколко години, в които е работила като лекарка в една гинекологична клиника в Хановер.
През декември 2022 година говорителката на външното министерство Мария Захарова написа в Телеграм: „В контекста на актуалното състояние на Европейския съюз е ясно защо за председателка на ЕК бе определена гинеколожка“. Шефът на Захарова, външният министър Сергей Лавров, пък нарече през март т.г. Фон дер Лайен „Фюрерът Урсула“. Това стана по повод исканията на председателката на ЕК за укрепване на отбранителните способности на Общността. Вицовете на ръба на приличието по адрес на Фон дер Лайен са се превърнали в рутина за водещите на популярните политически предавания по руската телевизия.
Каква е причината за атаките срещу Фон дер Лайен?
Наблюдателите са на мнение, че има много възможни причини за особеното внимание, на което се „радва“ Урсула фон дер Лайен в Русия. Те го свързват с нейната позиция, с нейната политика – и с нейния пол. Изявленията на Медведев са насочени към това „да осмее Фон дер Лайен и тя да не бъде възприемана като сериозна политичка“, казва пред ДВ Сузане Шпан, експертка по руска пропаганда в университета в Пасау. Целта на Кремъл е „да отслаби и разцепи ЕС като международен съюз“.
Щефан Майстер от Германското дружество за външна политика изтъква ролята на Фон дер Лайен за подкрепата на Украйна, но не само това. „Ясно е, че Путиновата система е пронизана от токсична мъжественост и отхвърля жените в политиката“, казва Майстер. „Същевременно става дума за ЕС като олицетворение на врага, след като под ръководството на Доналд Тръмп американската политика се доближи до Русия. С други думи, Фон дер Лайен обединява две неща – ЕС като нещо, което от руска гледна точка е слабо, но едновременно с това и зло, тъй като оказва значителна подкрепа на Украйна“.
Андреас Умланд от Стокхолмския институт за Източноевропейски проучвания сравнява вербалните атаки срещу Фон дер Лайен с отношението на Русия към бившата американска външна министърка Хилари Клинтън. „Руската антипатия към Урсула фон дер Лайен напомня някогашните руски кампании срещу Хилари Клинтън, която навремето също бе анатемосана от контролираните от Кремъл медии. И Фон дер Лайен, и Клинтън са решителни политички с ясна позиция относно режима на Путин и голямо политическо влияние в ЕС и в САЩ. В политическия спектър на своите страни те са по-скоро „ястреби“, отколкото гълъби, що се отнася до критичната оценка за Русия и военната подкрепа за Украйна.“
Обект на руски клеветнически кампании
От всички западни държавни лидери Фон дер Лайен си позволява някои от най-острите изказвания спрямо Москва. През 2022 година тя каза, че Русия трябва да претърпи „стратегическо поражение“ в Украйна. Президентът Путин редовно повтаря това изречение, когато говори за ролята на Запада в подкрепата за Украйна.
„През 2022 г. Фон дер Лайен изигра ключова роля за номинирането на Украйна като кандидатка за членство в ЕС, а през 2025 оказа влияние върху геополитическата преориентация на ЕС и укрепването на неговата отговорност в областта на отбранителната политика. Освен това тя поддържа приятелски политически отношения с Володимир Зеленски“, припомня Умланд. Поради всичко това не е чудно, че се е превърнала в цел на руските клеветнически кампании, отбелязва експертът.
Автор: Роман Гончаренко
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
15:27 05.09.2025
2 Само питам
Коментиран от #7
15:28 05.09.2025
3 Марш да пълниш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Снаряди!
15:29 05.09.2025
4 Трол
Коментиран от #11, #31
15:29 05.09.2025
5 Пич
15:29 05.09.2025
6 Сандо
15:29 05.09.2025
7 Геро
До коментар #2 от "Само питам":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
Коментиран от #33
15:29 05.09.2025
8 Дух
15:29 05.09.2025
9 Ха ха ха
Коментиран от #24
15:29 05.09.2025
10 НЕ Я МРАЗЯТ В РУСИЯ
15:30 05.09.2025
11 Всъщност
До коментар #4 от "Трол":Иронии пишеш под статиите . Но обикновено в бг сайтовете иронията не се разбира . Може би сме много изнервени .
15:31 05.09.2025
12 Ха ха ха
15:32 05.09.2025
13 Дух
15:33 05.09.2025
14 Зевс
15:33 05.09.2025
15 Сократ
15:34 05.09.2025
16 Камелия
15:34 05.09.2025
17 Файърфлай
15:34 05.09.2025
18 Делава камичка 😀
И накрая от нищо не отбира. Не е нужно да я осмиват руснаците ! Всички я виждат какво бездарница е и кукла на сонци.
А това което е "учила е в колежи, а не университети. Тя ако е гинеколожка, то и всички акушерки по света следва да са такива ! 😀
Коментиран от #38
15:34 05.09.2025
19 ДА ПОПИТАМ
15:35 05.09.2025
20 Шумен
15:35 05.09.2025
21 Тома
Коментиран от #29
15:35 05.09.2025
22 виктория
15:35 05.09.2025
23 Фрау фон SS
предизвиква само смях
в очите на всеки нормален европеец.
Лошото е, че действията И
носят само вреда на старата Европа !
15:35 05.09.2025
24 Ами Нети
До коментар #9 от "Ха ха ха":Кой го интересува ,че си бил кукла на повикване за дррррти пеее ∆ ааааллии.
15:36 05.09.2025
25 Месит
15:36 05.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
15:37 05.09.2025
28 Име
15:37 05.09.2025
29 Д-р Антон Петев
До коментар #21 от "Тома":Тези със пфайзър бустър няма как да я обичат ,че повечето дадоха фира от тромбози .
15:37 05.09.2025
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ХЛЕБАРКИТЕ
......
ИЗБИВАМ ГИ ЗАЩОТО СА ВРЕДНИ ЗА МОЕТО ЗДРАВЕ
.....
15:37 05.09.2025
31 Εβροмин ΔиΛиΤε.....
До коментар #4 от "Трол":.....обичате са го Δ♌ρжиΤε 😁
15:37 05.09.2025
32 онзи
15:38 05.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Черната Пантера
15:39 05.09.2025
36 Каунь
15:40 05.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Доктор Гълъбова -Шекелщайн
До коментар #18 от "Делава камичка 😀":Много българи също не правят разлика между гинеколог и акушерка ,а също между зъболекар и зъботехник .
Коментиран от #49
15:40 05.09.2025
39 Урсулчо
15:40 05.09.2025
40 Ето го обяснението
15:40 05.09.2025
41 Въпроса е
15:41 05.09.2025
42 Вашето Мнение
15:41 05.09.2025
43 Всички я мразим
15:41 05.09.2025
44 Глупости
15:42 05.09.2025
45 Един
Шайка имствено много изостанали и много увредени от градското дясно правят смешен ПР
2ро - Урсулица ако знаете в България колко я мразят!!!! Руснаците са не я мразят дори на половина щото тях тая фашистка не ги касае - те знаят как да се справят с фашисти! Но българите ги касае и Урсула надали ще може да се разходи свободно из България без да изяде адски много бой!
15:43 05.09.2025
46 Ха ха ха
15:43 05.09.2025
47 Кит
15:43 05.09.2025
48 В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ!
15:45 05.09.2025
49 провинциалист
До коментар #38 от "Доктор Гълъбова -Шекелщайн":Няма никакво значение дали гинеколог, акушерка, зъболекар или зъботехник ти продават ваксини или лобират за Украйна, еднакво зле е. Точно като инженер-химик да ти обяснява каквото и да е за еврото.
15:46 05.09.2025
50 Констатация
15:46 05.09.2025
51 DW - Пропаганден машинен
15:46 05.09.2025
52 И не само там
15:46 05.09.2025
53 КОМИЧНА ПРОПАГАНДА
15:47 05.09.2025
54 Никой
Не е подигравка някаква срущу личността - но - да си чел - "Докторските разкази" на Булгаков - който е и украинец и да искаш руснаците да ги няма - да си че Зошченко - който също е и украинец и руснак - това е нелепо. Кога Русия е изрекла нещо спрямо Марк Твен, Фицджералд, Скот, Моъм, никога.
15:47 05.09.2025
55 Ха-ха-ха
15:47 05.09.2025
56 Метресата от Барселона
15:49 05.09.2025
57 Руските
15:50 05.09.2025
58 Иван рилски
15:51 05.09.2025
59 оставете РУСИЯ
15:53 05.09.2025