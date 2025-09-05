Инцидентът с Фон дер Лайен: Защо в Русия я мразят така силно

Властите в България, където се случи инцидентът на 31 август, изразиха подозрение, че Москва стои зад тази атака и я свързаха с войната на Русия срещу Украйна. Говорителката на външното министерство в Русия Мария Захарова обаче нарече тези обвинения „фейк и израз на параноя“.

В Русия, особено в социалните медии, историята предизвика лавина от подигравки срещу председателката на ЕК. А почвата за обиди от такъв характер е повече от благодатна: Урсула фон дер Лайен се е превърнала в почти основен обект на руската пропаганда. Грубите изказвания на руски политици и медии по отношение на западните държавни лидери отдавна не са изненада. Но в случая с Фон дер Лайен изглежда има нещо по-специално.

Свеждат кариерата на Фон дер Лайен до гинекологията

Един от тези, които особено често се подиграват на председателката на ЕК, е бившият президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев. Той обича да нарича Фон дер Лайен „злобната лелка-гинеколожка“. Така цялата кариера на германската политичка, следвала археология, икономика и медицина, заемала министерски постове на провинциално и национално ниво, включително тези на министър на труда и на отбраната, се свежда за пред руската общественост до тези няколко години, в които е работила като лекарка в една гинекологична клиника в Хановер.

През декември 2022 година говорителката на външното министерство Мария Захарова написа в Телеграм: „В контекста на актуалното състояние на Европейския съюз е ясно защо за председателка на ЕК бе определена гинеколожка“. Шефът на Захарова, външният министър Сергей Лавров, пък нарече през март т.г. Фон дер Лайен „Фюрерът Урсула“. Това стана по повод исканията на председателката на ЕК за укрепване на отбранителните способности на Общността. Вицовете на ръба на приличието по адрес на Фон дер Лайен са се превърнали в рутина за водещите на популярните политически предавания по руската телевизия.

Каква е причината за атаките срещу Фон дер Лайен?

Наблюдателите са на мнение, че има много възможни причини за особеното внимание, на което се „радва“ Урсула фон дер Лайен в Русия. Те го свързват с нейната позиция, с нейната политика – и с нейния пол. Изявленията на Медведев са насочени към това „да осмее Фон дер Лайен и тя да не бъде възприемана като сериозна политичка“, казва пред ДВ Сузане Шпан, експертка по руска пропаганда в университета в Пасау. Целта на Кремъл е „да отслаби и разцепи ЕС като международен съюз“.

Щефан Майстер от Германското дружество за външна политика изтъква ролята на Фон дер Лайен за подкрепата на Украйна, но не само това. „Ясно е, че Путиновата система е пронизана от токсична мъжественост и отхвърля жените в политиката“, казва Майстер. „Същевременно става дума за ЕС като олицетворение на врага, след като под ръководството на Доналд Тръмп американската политика се доближи до Русия. С други думи, Фон дер Лайен обединява две неща – ЕС като нещо, което от руска гледна точка е слабо, но едновременно с това и зло, тъй като оказва значителна подкрепа на Украйна“.

Андреас Умланд от Стокхолмския институт за Източноевропейски проучвания сравнява вербалните атаки срещу Фон дер Лайен с отношението на Русия към бившата американска външна министърка Хилари Клинтън. „Руската антипатия към Урсула фон дер Лайен напомня някогашните руски кампании срещу Хилари Клинтън, която навремето също бе анатемосана от контролираните от Кремъл медии. И Фон дер Лайен, и Клинтън са решителни политички с ясна позиция относно режима на Путин и голямо политическо влияние в ЕС и в САЩ. В политическия спектър на своите страни те са по-скоро „ястреби“, отколкото гълъби, що се отнася до критичната оценка за Русия и военната подкрепа за Украйна.“

Обект на руски клеветнически кампании

От всички западни държавни лидери Фон дер Лайен си позволява някои от най-острите изказвания спрямо Москва. През 2022 година тя каза, че Русия трябва да претърпи „стратегическо поражение“ в Украйна. Президентът Путин редовно повтаря това изречение, когато говори за ролята на Запада в подкрепата за Украйна.

„През 2022 г. Фон дер Лайен изигра ключова роля за номинирането на Украйна като кандидатка за членство в ЕС, а през 2025 оказа влияние върху геополитическата преориентация на ЕС и укрепването на неговата отговорност в областта на отбранителната политика. Освен това тя поддържа приятелски политически отношения с Володимир Зеленски“, припомня Умланд. Поради всичко това не е чудно, че се е превърнала в цел на руските клеветнически кампании, отбелязва експертът.

Автор: Роман Гончаренко