ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета над Пловдив става дума за целенасочени действия

4 Септември, 2025 14:22 664 22

  • урсула фон дер лaйен-
  • пловдив-
  • ек-
  • gps-
  • заглушаване

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив

ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета над Пловдив става дума за целенасочени действия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че комисията никога не е твърдяла с колко самолетът е закъснял, докато се приземи, предаде БТА.

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали "хартиени навигационни карти". ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят.


  • 1 Някой

    24 0 Отговор
    хаха! Сега се вижда, че нашите не са се научил ида се въртят като вентилатор сами. Имали са много опитни учители!

    14:23 04.09.2025

  • 2 Кит

    19 0 Отговор
    Леле, колко интимно се е получило фотото...

    😂😂😂

    Коментиран от #12

    14:24 04.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Ексклузивно!Взрив на нитроглицерин в завод Арсенал.Има жертви.

    14:24 04.09.2025

  • 4 Урсулиянец

    22 1 Отговор
    Сега със заглушител за сигнал, другият път дано да е с ракета земя въздух

    14:24 04.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    26 0 Отговор
    бухахахахахахта, а какво твърдяхте. Жинирали, мисири, росень, банкянски и сие? Бухаххааааааа.

    14:25 04.09.2025

  • 6 Русия е виновна

    17 1 Отговор
    аЙде, аЙде, прэвате.......
    но вече не ви минават номерата.

    14:26 04.09.2025

  • 7 възмутен

    14 0 Отговор
    долни лъжци , срама нямате

    14:28 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсулица фондерЛайнар

    17 1 Отговор
    Изтръпнах без жипиес, сви ми се урсулката на стафидка, тоя путин пак ме накара да напълна памперса. Днес и гуугъла ми спря тоя калпазанин. Не мога да си влезна в жимейла да вида какво са ми писали мойте на добри приятелки макрон и калас

    14:29 04.09.2025

  • 10 Папуц

    12 0 Отговор
    хахахахах
    а аз си мислех, че само полиътиците лъжат ,като стадо ромове
    пък те джурналата ги бият по този показател
    да припомним изказването на пиарката на ЕС, и статията във английски официоз!
    и разбира се- на нашите неувашаеми политици,които в един глас дори посочиха виновника!
    да попитрам авторката - случайно да имате "архив" във сайта?

    14:30 04.09.2025

  • 11 Трол

    9 0 Отговор
    Тия още малко и ще кажат, че от "Файненшъл таймс" са лъжци. Може ли такова нещо?

    14:30 04.09.2025

  • 12 ООрана държава

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    Тая е с друга резба, желю няма да го огрее

    14:30 04.09.2025

  • 13 Динго

    9 0 Отговор
    Как да вИ вярвам???????

    14:31 04.09.2025

  • 14 А не ве

    12 0 Отговор
    лошоооо !
    сега нашите евролиберални фенове, кого ще плюят,а???

    14:31 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    Световно известните лъжци се омотаха като патки в кълчища. И нашите местни управляващи нелегитимно посер---ци също.

    14:35 04.09.2025

  • 17 Гончар Романенко

    7 0 Отговор
    Кой ни с. а в гащите?!
    :))

    14:35 04.09.2025

  • 18 Анонимен

    6 0 Отговор
    Неее.... хич, само обсъждахте финансиране за сателити...

    14:36 04.09.2025

  • 19 Усетихте се че станахте за смях

    12 0 Отговор
    И почнахте да мажете
    Хахахахаха
    Жалки посмешища

    14:36 04.09.2025

  • 20 Георги

    2 0 Отговор
    накрая само мирчев и атанасов ще останат да твурдят, че е имало проблем с гпс-а и ще искат да обявим война на Русия.

    14:43 04.09.2025

  • 21 но пък твърдим гледайки снимката

    2 0 Отговор
    примиера ви е забил напорист поглед в скута
    на фрау лаие нен
    докато му обяснява че новопостроения завод за барут няма да става
    мишена на Мечока

    14:45 04.09.2025

  • 22 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Включихте на задна 🤣🤣🤣

    14:45 04.09.2025

