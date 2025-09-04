ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета над Пловдив става дума за целенасочени действия

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че комисията никога не е твърдяла с колко самолетът е закъснял, докато се приземи, предаде БТА.
За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.
Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.
Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.
Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали "хартиени навигационни карти". ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
14:23 04.09.2025
2 Кит
😂😂😂
Коментиран от #12
14:24 04.09.2025
3 Последния Софиянец
14:24 04.09.2025
4 Урсулиянец
14:24 04.09.2025
5 Вашето Мнение
14:25 04.09.2025
6 Русия е виновна
но вече не ви минават номерата.
14:26 04.09.2025
7 възмутен
14:28 04.09.2025
9 Урсулица фондерЛайнар
14:29 04.09.2025
10 Папуц
а аз си мислех, че само полиътиците лъжат ,като стадо ромове
пък те джурналата ги бият по този показател
да припомним изказването на пиарката на ЕС, и статията във английски официоз!
и разбира се- на нашите неувашаеми политици,които в един глас дори посочиха виновника!
да попитрам авторката - случайно да имате "архив" във сайта?
14:30 04.09.2025
11 Трол
14:30 04.09.2025
12 ООрана държава
До коментар #2 от "Кит":Тая е с друга резба, желю няма да го огрее
14:30 04.09.2025
13 Динго
14:31 04.09.2025
14 А не ве
сега нашите евролиберални фенове, кого ще плюят,а???
14:31 04.09.2025
16 Ха ха ха
14:35 04.09.2025
17 Гончар Романенко
:))
14:35 04.09.2025
18 Анонимен
14:36 04.09.2025
19 Усетихте се че станахте за смях
Хахахахаха
Жалки посмешища
14:36 04.09.2025
20 Георги
14:43 04.09.2025
21 но пък твърдим гледайки снимката
на фрау лаие нен
докато му обяснява че новопостроения завод за барут няма да става
мишена на Мечока
14:45 04.09.2025
22 Я пък тоя
14:45 04.09.2025