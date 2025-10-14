Новини
Мнения »
Шамар за Борисов в Пазарджик: какво означава това?

Шамар за Борисов в Пазарджик: какво означава това?

14 Октомври, 2025 21:01 757 19

  • веселин стойнев-
  • пазарджик-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

След изборите в Пазарджик ГЕРБ заседнаха в стратегическа плитчина, където бяха вкарани от самия Борисов

Шамар за Борисов в Пазарджик: какво означава това? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Разликите между приключилите избори за общински съвет в Пазарджик спрямо предходните в края на октомври 2023-та на пръв поглед не са толкова драстични. Активността от 35% е с няколко пункта по-ниска спрямо предишния вот, но тогава имаше и избори за кмет, които традиционно дърпат участието нагоре, така че в сравнителен план тя не е спаднала, макар да остава ниска. Общинският вот е все толкова сериозно фрагментиран – преди 2 години в местния парламент попаднаха 15 формации, сега – 14. ГЕРБ и тогава бяха далеч от първото място – трети, но сега са още по-надолу – шести.

Единствената голяма разлика е ДПС, което тогава не взе мандат, а сега във вида „Ново начало“ е победител с 8 мандата. И тогава се купуваха гласове, както и сега, но видимостта този път бе много по-силна, а нетърпимостта от натрупванията и бездействието на институциите сякаш е стигнала до предела на поносимостта. Тогава основен властови фактор в общината бе дългогодишният кмет Тодор Попов, който доминираше с коалицията „Новото време“ и 10 общински съветника, а сега е само с трима от листата на ВМРО-БНД, но не е ясно дали няма още свои проксита сред петимата съветници от бившата му партия „Свобода“, двамата от МИР и единия от „Гергьовден“.

Съществените разлики

Голямата разлика на изборите в Пазарджик е, че феодализацията се измества от Тодор Попов към ДПС-Ново начало (освен ако не се съюзят). Освен това ПП-ДБ не само запазва втората си позиция в местния парламент, но и увеличава с 30 на сто гласовете си, а ГЕРБ изпадат от третото до шестото място, губейки една четвърт от избирателите си. При това положение кметът от ПП-ДБ Петър Куленски ще трябва отново да работи с плаващи мнозинства, както след победата си на балотажа над съперника си за кметския пост Тодор Попов. Сега обаче ситуацията изглежда по-радикална, след като от собствената му партийна централа бе подадена стратегията „всички срещу ДПС-Ново начало“. „Готови сме да загърбим партийния егоизъм, защото ако няма обединение срещу Пеевски, Пазарджик ще последва съдбата на „Булгартабак“ и „Лафка“, каза Асен Василев веднага след изборите. Въпросът е дали тази позивна може да се превърне в политическа стратегия и на национално ниво.

Президентът в коалиция "анти Пеевски"

За поставянето на общ знаменател между местно и национално по отношение на влиянието на Пеевски допринасят и разкритията на президента Радев относно арестувания вече четвърти месец кмет на Варна от ПП-ДБ Благомир Коцев. Според президента, позоваващ се на публикации, появилият се като таен свидетел украински бизнесмен по делото срещу кмета е бил изгонен от страната в началото на юли от изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев (който е свързван с Пеевски и когото Радев отказа да назначи за титуляр) заради общественоопасна дейност и пране на пари. Но две седмици по-късно Денев сам е отменил решението си и е върнал бизнесмена в страната.

Нещо повече, президентът заяви, че по този казус той не е получавал информация от ДАНС, въпреки че по закон има право да получава равна по обем и съдържание информация от службата редом с премиера и председателя на парламента, и заключи, че други, които нямат право да я получават, я получават и я ползват за користни цели. Радев определи изборите в Пазарджик като еманация на превзетата държава, а варненския случай свърза изобщо с функционирането на правовата държава, надхвърлящо далеч проблема с ограничаването на неговите правомощия спрямо спецслужбите и призова за активизиране на съпротивителните сили на обществото, за да не се върнем към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж.

Очевидно президентът Радев все по-активно се включва в коалиция „анти Пеевски“. На парламентарно ниво тя започна с открито сътрудничество на ПП-ДБ с МЕЧ и „Величие“ при вот на недоверие и с неискана, но неотказвана подкрепа от „Възраждане“. Поради същите проруски и евроскептични позиции като на „Възраждане“, президентът Радев също е труден за пълномащабна колаборация с ПП-ДБ. Но колкото повече заплахата от пълномащабно превземане на държавата е по-осезаема, толкова повече изглежда възможна и една „антихитлеристка“ коалиция срещу Пеевски, макар и само в тематичен, а не пълномащабен вариант. Още повече, че за ПП-ДБ Радев е електорална заплаха. При извънредни парламентарни избори, ако той се яви на партийния терен, ще откъсне част от избирателите им, бидейки възприеман като новата голяма алтернатива, а те – като част от статуквото, защото са обременени от сглобката, макар че сега са яростна опозиция. При прекалено скъсяване на дистанцията си с Радев пък рискуват да загубят част от твърдите си избиратели, за които всякакъв компромис с политици по темите Русия и Европа е недопустим.

Ще изплува ли ГЕРБ от плитчината

На ход сега е Бойко Борисов, за когото вече е невъзможно да реагира само със словесна отбрана. На управленското мнозинство, номинално водено от ГЕРБ, му се насъбраха вече доста проблеми само в този месец, а предстоят още по-тежки изпитания: как ще реши въпроса с кризата по върховете на съдебната власт и какъв бюджет за догодина ще предложи, който да не задълбае в дефицита и да усили инфлацията.

Борисов винаги е бил умел тактически играч и в най-добрия случай би могъл да договори с Пеевски недразнещи временни шефове начело на прокуратурата, Върховния административен съд, закриване на КПОНПИ, отказ дори от Деньо Денев начело на ДАНС, плюс умерен ремонт на правителството, изобилстващо от много слаби министри. Това би оставило кораба над водата, но с „котвата Пеевски“ той не може да излезе от стратегическата плитчина, в която Борисов сам го вкара.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    7 2 Отговор
    🔴 Добър вечер, уважаеми зрители!
    ❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
    ❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
    😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!

    Коментиран от #17

    21:02 14.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Бахур и халва, го Борисов!😎🤣🥳🖕

    Коментиран от #12

    21:03 14.10.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    1 4 Отговор
    вАзраждане са единствените, които не се регистрират в НС, за да няма кворум. Сега Боко Тиквоча каза, че ще прави същото. Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 е слуга на Боко на местно ниво и на Републиканската партия на външно.

    21:04 14.10.2025

  • 4 Майна

    4 6 Отговор
    Единствената българска партия е Възраждане.
    Радев докара Блак Рок - Райнметал
    Радев никога не е споменал и дума за сътрудничество с Русия
    Радев е за " западните " партньори.
    Намерете някъде да е споменал Русия?
    Айде!

    21:05 14.10.2025

  • 5 Стоян

    9 0 Отговор
    Най-накрая Борисов разбра , какво действителност става по регионите. То не става да му пълнят зали и да ходи на Подготвени места. Да тръгне сам, без предупреждение, там е истината. Той Доган изригна, като него, но видяхме, какво стана след това.

    21:06 14.10.2025

  • 6 писар що не писа: Гърбът ми е голям

    5 0 Отговор
    "Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита – там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", каза още лидерът на ГЕРБ.

    21:06 14.10.2025

  • 7 Роберт ДеНиро жега

    9 0 Отговор
    Никой не иска да управлява от 01.2026, за да понесе всички негативи и яростта на 6млн озверели, измръзнали и гладни българи, които ше разберат, че еврозоната не е това, което им обещаваха.

    21:07 14.10.2025

  • 8 Означава ,

    9 0 Отговор
    че не му даде колегата да купува и остана с пръст в уста ! Шайката е изстреляна в небитието , Боко в тотален нервен срив !

    21:07 14.10.2025

  • 9 Варна

    11 0 Отговор
    Гледах, че са публикували клипове от заседанията им. - Селянина от Банкя "пикае газ"!
    Ще се побърка от яд :)
    - Дори не може да схване, че основната причина е той. Вече няма населено място в страната, в което да не го псуват и да няма желание да го бият.

    21:07 14.10.2025

  • 10 Бялджип

    8 1 Отговор
    Гледам публикуваната тук снимка на Боко и си спомням онази фигура, която някога узурпира властта в държавата. Прехласваха му се, чалгаджийки пееха песни за него, представяха си го гол мачо. А сега? Едно жалко деде, пенсионер с тъжен и уплашен вид на хванат в капана шмекер. И това жалко и дебело старче плете съдби и нашия живот поставя на карта?! Къде отиваме...?

    21:11 14.10.2025

  • 11 Да,бе

    5 0 Отговор
    КъФ шок,бе драги заспали зрители,едно прасе изяде една тиква..Кво не е ясно или противоестествено!Ъ!?!

    21:12 14.10.2025

  • 12 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    В България комунистите всичко обърнаха наопъки! По света опозицията критикува управляващите, у нас ТУ ТУ критикува опозицията!

    21:12 14.10.2025

  • 13 Даниел

    4 1 Отговор
    Това е по-скоро е един цирк за прехвърляне на властта от Борисов без да предизвика обществени реакции на негативизъм!

    21:12 14.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    С 4000 купени ромски гласове Шиши превзе 50 000 град .Честито на гъбарите!

    21:16 14.10.2025

  • 15 ДВ,

    2 2 Отговор
    Дали правят разлика между фирма и община? Няма как да стане като случаите Лафка и БТ. Освен това Фирмата вече не е негова 😀 Има няколко общински съветника, а вие го изкарахте владетел на градове 😀 Пазарджик не е на Пеевски.

    21:20 14.10.2025

  • 16 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Това означава, че прасето ще изяде тиквата. Остане ли без власт Борисов бързо ще стигне до просеща тояга, ще му вземат всичко, абсолютно всичко. Ако откаже ще го подведат под съдебна отговорност. Тиквата е като Доган - пътник

    21:24 14.10.2025

  • 17 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    ДБилите от къде дават отпор? От скута му ли? Или малко по-на Доу?

    21:25 14.10.2025

  • 18 Хмм

    1 0 Отговор
    не е шамар, а очакван резултат, преливане на гласовете на ГЕРБ към пеевското ДПС, ПП-ДБ скъсаха Борисов от подигравки, че вече партията му е погълната от пеевски

    21:26 14.10.2025

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Означава, че бавно се превръща в помирител, балансьор, без отговорности!

    21:26 14.10.2025