Евгений Кънев: Вова и Ши показаха светлия път: Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пиша всеки ден за когнитивния дисонанс, в който оперира нашият “политически елит”. В пашкула от алабализми, с които е загърнал неговия електорат.

За Гражданите за европейско развитие на България, ака ГЕРБ, няма проблем да сме демокрация с пробита прокуратура. Решенията да се вземат извън официалната власт. А руските служби да са си у дома.

Вчера бе потресващ именно този дисонанс:

Желязков - “няма нужда от разследване.”

Рюте (НАТО) - “разглеждаме много сериозно този инцидент и работим усилено повече да не се повтаря.”

За БСП няма проблем да се тупа в гърдите, че без нея - едва ли не - нямало да сме членове на НАТО и ЕС, а сега - с нисък плонж да се прави, че са ОК с еврозоната. И в качеството си на участници в уж проевропейско правителство да ходят в Пекин - ваканционно, в утрепан вид - да стиснат ръката на най-могъщия деспот и реално враг на Европа.

За ИТН няма какво да се говори - те просто са на доизживяване, преди да бъдат окончателно изчегъртани от тези, които щяха да изчегъртват.

Като теглим чертата на тези политици от старото време, предлагащи “ново начало”, то трябва да ни стане ясно какво е новото начало. Край на демокрацията и рестарт (римейк) на някаква уродлива азиатска автокрация като байтошовия социализЪм.

Ами как този модел да не е атракция - крадеш без никой да ти търси сметка. Че дори и манифестация могат да направят окрадените.

А кражбата е най-голямото политическо лепило у нас. С нея няма нужда от омразната сглобка, ротация или дори опозиция - и няма нужда от демократични преструвки.

Вова и Ши показаха светлия път: всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас. И трохи за масите.

За да продължава техният дисонанс:

Да гласуват по "европейски".

За да продължи Европа да праща плячка за кражба.

За да обслужваме по-качествено Азия.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница