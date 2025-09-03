Евгений Кънев: Вова и Ши показаха светлия път: Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас

Пиша всеки ден за когнитивния дисонанс, в който оперира нашият “политически елит”. В пашкула от алабализми, с които е загърнал неговия електорат.
За Гражданите за европейско развитие на България, ака ГЕРБ, няма проблем да сме демокрация с пробита прокуратура. Решенията да се вземат извън официалната власт. А руските служби да са си у дома.
Вчера бе потресващ именно този дисонанс:
Желязков - “няма нужда от разследване.”
Рюте (НАТО) - “разглеждаме много сериозно този инцидент и работим усилено повече да не се повтаря.”
За БСП няма проблем да се тупа в гърдите, че без нея - едва ли не - нямало да сме членове на НАТО и ЕС, а сега - с нисък плонж да се прави, че са ОК с еврозоната. И в качеството си на участници в уж проевропейско правителство да ходят в Пекин - ваканционно, в утрепан вид - да стиснат ръката на най-могъщия деспот и реално враг на Европа.
За ИТН няма какво да се говори - те просто са на доизживяване, преди да бъдат окончателно изчегъртани от тези, които щяха да изчегъртват.
Като теглим чертата на тези политици от старото време, предлагащи “ново начало”, то трябва да ни стане ясно какво е новото начало. Край на демокрацията и рестарт (римейк) на някаква уродлива азиатска автокрация като байтошовия социализЪм.
Ами как този модел да не е атракция - крадеш без никой да ти търси сметка. Че дори и манифестация могат да направят окрадените.
А кражбата е най-голямото политическо лепило у нас. С нея няма нужда от омразната сглобка, ротация или дори опозиция - и няма нужда от демократични преструвки.
Вова и Ши показаха светлия път: всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас. И трохи за масите.
За да продължава техният дисонанс:
Да гласуват по "европейски".
За да продължи Европа да праща плячка за кражба.
За да обслужваме по-качествено Азия.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е такива по затворите!
13:04 03.09.2025
2 000
Коментиран от #9
13:05 03.09.2025
3 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
.... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #18
13:06 03.09.2025
4 Пич
13:06 03.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #15
13:06 03.09.2025
6 Хаха
То животни не останаха в бг, скоро и хора няма да има
13:07 03.09.2025
7 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
1. Правителството щеше да излезне с официално съобщение за инцидента и нямаше да научаваме за него от чужди медии.
2. Щеше да сформира специален следствен екип, който да разследва случилото се и в кратки срокове да информира за резултата.
3. Щеше да обяви специални мерки за сигурността на полетите, защото гражданските полети също могат да бъдат засегнати от такива атаки, както тива се случваше известно време в някои северни и прибалтийски държави.
4. Щеше да привика все още безпрепятствено разпищолилия се руски посланик и ако не го обяви за персона нон грата поне да му връчи протестна нота.
5. Нямаше да пречи на частния бизнес да строи заводи за барут, снаряди и всякакво въоръжение и щеше да използва умно финансирането по SAFE за повишаване на отбранителните способности на държавата там, където сме най-уязвими.
6. Министър-председателят нямаше да се държи като ахмак и да се оставя да бъде унижаван публично.
За всички медии и социални мрежи в Европа това е Събитието и България изглежда жалка.
Коментиран от #17
13:08 03.09.2025
8 Любознателен
Коментиран от #10
13:08 03.09.2025
9 И като Русия е на сцената...
До коментар #2 от "000":Ти какво ще спечелиш?
Коментиран от #21
13:08 03.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Клоуна пусин 🤡💩
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
13:10 03.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
13:12 03.09.2025
14 проост и продажен
13:12 03.09.2025
15 болгарин..
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ами Бо и ШИ..са двата плондера дека командорат бг-тата-и казват че конституцята им забранява да правят референгум ЗА левчето-оти така дъртио джендър урсуль и балтийското мелезче каласс са наредили на плондерите с полички-дека клечать и цукать..нозете им
Коментиран от #23
13:14 03.09.2025
16 Артилерист
13:14 03.09.2025
17 какъв следствен екип бре
До коментар #7 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Командира на самолета ясно каза, че не се е случило нищо необичайно в кабината. Полета се е забавил само с 8 минути за минаването на въздухоплавателното средство на втори кръг за смяна на полосата. На картата на флайтрадар24 няма "дупки", което показва, че GPS системата на самолета функционира нормално.
Всичката тази журналистическа партенка много ми прилича на една друга подобна в която "шведите щеха да ни вземат децата". Всичко в името на сензацията.
Коментиран от #20
13:15 03.09.2025
18 говориш глупости
До коментар #3 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Второто правителство на Борисов падна, заради мераците му да сложи водомери на входа и изхода на Нефтохим Бургас. Това изяде и главата на Дянков.
13:18 03.09.2025
19 Чибаааа
13:18 03.09.2025
20 Мижави и изродени
До коментар #17 от "какъв следствен екип бре":А не само шведи, а и скандинавци приватизират деца защото като евреите са се кръвно смесвали и са генетично изродени. А и като етноси са мижаво малки.
Коментиран от #22
13:23 03.09.2025
21 Укроподлога
До коментар #9 от "И като Русия е на сцената...":Аз спечелих 2 украински копiйки с лика на Зеленски и съм много щастлив.
13:24 03.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "болгарин..":Значи Бу(ци) и Ши(ши),
ако е Вова ще е Си ❗
Ама Вова и Ши....🤔
13:46 03.09.2025
24 Урсул фон РептиЛайнян
14:00 03.09.2025
25 Генийй без ЕВ
Но тук съм абсолютно съгласен с него
14:01 03.09.2025
26 Тома
14:03 03.09.2025