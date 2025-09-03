Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Вова и Ши показаха светлия път: Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас

Евгений Кънев: Вова и Ши показаха светлия път: Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас

3 Септември, 2025 13:02 1 155 26

  • евгений кънев-
  • владимир путин-
  • делян пеевски-
  • човек

За Гражданите за европейско развитие на България, ака ГЕРБ, няма проблем да сме демокрация с пробита прокуратура. Решенията да се вземат извън официалната власт. А руските служби да са си у дома.

Евгений Кънев: Вова и Ши показаха светлия път: Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас - 1
Колаж: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пиша всеки ден за когнитивния дисонанс, в който оперира нашият “политически елит”. В пашкула от алабализми, с които е загърнал неговия електорат.

За Гражданите за европейско развитие на България, ака ГЕРБ, няма проблем да сме демокрация с пробита прокуратура. Решенията да се вземат извън официалната власт. А руските служби да са си у дома.

Вчера бе потресващ именно този дисонанс:

Желязков - “няма нужда от разследване.”

Рюте (НАТО) - “разглеждаме много сериозно този инцидент и работим усилено повече да не се повтаря.”

За БСП няма проблем да се тупа в гърдите, че без нея - едва ли не - нямало да сме членове на НАТО и ЕС, а сега - с нисък плонж да се прави, че са ОК с еврозоната. И в качеството си на участници в уж проевропейско правителство да ходят в Пекин - ваканционно, в утрепан вид - да стиснат ръката на най-могъщия деспот и реално враг на Европа.

За ИТН няма какво да се говори - те просто са на доизживяване, преди да бъдат окончателно изчегъртани от тези, които щяха да изчегъртват.

Като теглим чертата на тези политици от старото време, предлагащи “ново начало”, то трябва да ни стане ясно какво е новото начало. Край на демокрацията и рестарт (римейк) на някаква уродлива азиатска автокрация като байтошовия социализЪм.

Ами как този модел да не е атракция - крадеш без никой да ти търси сметка. Че дори и манифестация могат да направят окрадените.

А кражбата е най-голямото политическо лепило у нас. С нея няма нужда от омразната сглобка, ротация или дори опозиция - и няма нужда от демократични преструвки.

Вова и Ши показаха светлия път: всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас. И трохи за масите.

За да продължава техният дисонанс:

Да гласуват по "европейски".

За да продължи Европа да праща плячка за кражба.

За да обслужваме по-качествено Азия.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е такива по затворите!

    12 4 Отговор
    Прав е, мафията е превзела България!

    13:04 03.09.2025

  • 2 000

    30 8 Отговор
    Кънев, тежко ли ти е? И по-тежко ще става. Русия отново е на сцената.

    Коментиран от #9

    13:05 03.09.2025

  • 3 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    12 15 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    .... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #18

    13:06 03.09.2025

  • 4 Пич

    28 2 Отговор
    Абе Кънев , остави Вова и кажи нещо за това едноклетъчно където и самолета му беше едноклетъчен !

    13:06 03.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    Кой точно "ШИ" ❓

    Коментиран от #15

    13:06 03.09.2025

  • 6 Хаха

    11 0 Отговор
    Всичко в името на човека - стига човекът да оставя и за нас

    То животни не останаха в бг, скоро и хора няма да има

    13:07 03.09.2025

  • 7 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    5 17 Отговор
    Във всяка една нормална европейска държава:
    1. Правителството щеше да излезне с официално съобщение за инцидента и нямаше да научаваме за него от чужди медии.
    2. Щеше да сформира специален следствен екип, който да разследва случилото се и в кратки срокове да информира за резултата.
    3. Щеше да обяви специални мерки за сигурността на полетите, защото гражданските полети също могат да бъдат засегнати от такива атаки, както тива се случваше известно време в някои северни и прибалтийски държави.
    4. Щеше да привика все още безпрепятствено разпищолилия се руски посланик и ако не го обяви за персона нон грата поне да му връчи протестна нота.
    5. Нямаше да пречи на частния бизнес да строи заводи за барут, снаряди и всякакво въоръжение и щеше да използва умно финансирането по SAFE за повишаване на отбранителните способности на държавата там, където сме най-уязвими.
    6. Министър-председателят нямаше да се държи като ахмак и да се оставя да бъде унижаван публично.
    За всички медии и социални мрежи в Европа това е Събитието и България изглежда жалка.

    Коментиран от #17

    13:08 03.09.2025

  • 8 Любознателен

    19 5 Отговор
    Не се умори Женя да дрънка глупости. Да си направи труда да се разходи до Китай и да види резултатите от "уродливата азиатска автокрация"

    Коментиран от #10

    13:08 03.09.2025

  • 9 И като Русия е на сцената...

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    Ти какво ще спечелиш?

    Коментиран от #21

    13:08 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Клоуна пусин 🤡💩

    8 14 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той я хвърли в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    13:10 03.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    12 7 Отговор
    Вива,Ши и Ким са новите господари на света,западните мародери са в паника и истерия и са пред фалит

    13:12 03.09.2025

  • 14 проост и продажен

    8 3 Отговор
    но всеки ден олигофренията ти се публикува а и грантовете текат

    13:12 03.09.2025

  • 15 болгарин..

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ами Бо и ШИ..са двата плондера дека командорат бг-тата-и казват че конституцята им забранява да правят референгум ЗА левчето-оти така дъртио джендър урсуль и балтийското мелезче каласс са наредили на плондерите с полички-дека клечать и цукать..нозете им

    Коментиран от #23

    13:14 03.09.2025

  • 16 Артилерист

    10 3 Отговор
    ЕвгенИЙ ги пообъркал нещата и не се разбира много кои са му на сърце, но ИЙ накрая на името му го демаскира що тъй прави...

    13:14 03.09.2025

  • 17 какъв следствен екип бре

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Командира на самолета ясно каза, че не се е случило нищо необичайно в кабината. Полета се е забавил само с 8 минути за минаването на въздухоплавателното средство на втори кръг за смяна на полосата. На картата на флайтрадар24 няма "дупки", което показва, че GPS системата на самолета функционира нормално.

    Всичката тази журналистическа партенка много ми прилича на една друга подобна в която "шведите щеха да ни вземат децата". Всичко в името на сензацията.

    Коментиран от #20

    13:15 03.09.2025

  • 18 говориш глупости

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Второто правителство на Борисов падна, заради мераците му да сложи водомери на входа и изхода на Нефтохим Бургас. Това изяде и главата на Дянков.

    13:18 03.09.2025

  • 19 Чибаааа

    11 4 Отговор
    Значи според тоя шмундел само шизофрениците от ДБ и жендурите от ПП ще спасят страната? Чибааа...

    13:18 03.09.2025

  • 20 Мижави и изродени

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "какъв следствен екип бре":

    А не само шведи, а и скандинавци приватизират деца защото като евреите са се кръвно смесвали и са генетично изродени. А и като етноси са мижаво малки.

    Коментиран от #22

    13:23 03.09.2025

  • 21 Укроподлога

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "И като Русия е на сцената...":

    Аз спечелих 2 украински копiйки с лика на Зеленски и съм много щастлив.

    13:24 03.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "болгарин..":

    Значи Бу(ци) и Ши(ши),
    ако е Вова ще е Си ❗
    Ама Вова и Ши....🤔

    13:46 03.09.2025

  • 24 Урсул фон РептиЛайнян

    0 0 Отговор
    Светът така се развива,че съвсем скоро такива солосоидни розови природни грешки като тоя ги чака само едно-линчуване и да висят по дърветата избесени на бодлива тел...

    14:00 03.09.2025

  • 25 Генийй без ЕВ

    1 0 Отговор
    Като цяло не понасям тоя плужек Кънев
    Но тук съм абсолютно съгласен с него

    14:01 03.09.2025

  • 26 Тома

    0 0 Отговор
    Това което го писа Генчо го знаят всички българи но няма скоро да има светлина в тунела защото мафията е безсмъртна а най вече българската.

    14:03 03.09.2025