Поляците във Вермахта: предатели или жертви на нацистите?

4 Септември, 2025 19:01 652 12

  • втора световна война-
  • вермахт-
  • германия-
  • нацисти-
  • полша-
  • поляци-
  • ярослав качински

До 450 000 поляци са служили в германския Вермахт по време на Втората световна война. Дълго време те са смятани за национални предатели, но историческата истина е далеч по-сложна.

Поляците във Вермахта: предатели или жертви на нацистите? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В първата зала на изложбата в кметството на Гданск могат да се видят десетки портретни снимки на млади мъже в германски военни униформи: едни се усмихват, други са сериозни или направо тъжни. Всъщност подобни снимки не би трябвало да са нещо необичайно, тъй като между 1939 и 1945 г. във Вермахта са служили общо 17 милиона мъже. Но тези снимки са по-специални: те показват граждани на окупираната от нацистите Полша, облечени в сивата военна униформа на нацистка Германия.

Изложбата под заглавие „Нашите момчета“ разглежда една неудобна тема в Полша, която дълго време беше табу: тази за поляците, които са служили в армията на Адолф Хитлер. Десните консервативни кръгове в Полша реагираха с възмущение на откриването на изложбата в средата на юли. Изобразяването на войници от Третия райх като „наши момчета“ е „историческа лъжа“ и „морална провокация“, написа бившият президент Анджей Дуда в платформата X. „Поляците като нация бяха жертви на германската окупация и германския терор, а не извършители или съучастници“, подчерта Дуда.

Лидерът на дясноконсервативната партия "Право и справедливост" (ПиС) Ярослав Качински пък определи изложбата като "удар по полската държавност, поставящ под съмнение историческите факти". Политици от ПиС пък демонстрираха пред кметството на Гданск при откриването на изложбата и издигнаха плакат с надпис "Предатели". В интернет се надигна вълна от омраза срещу организаторите на изложбата, което наложи да бъдат затегнати мерките за сигурност.

Само черно и бяло

"Полската политика за историческата памет признава само черното и бялото, герои или предатели. Ние искахме да покажем нюансите: Трагичните съдби на хората, които са били подложени на жесток натиск през 1939 г.", казва пред ДВ Анджей Гиршевски - един от кураторите на изложбата.

След окупацията на Полша от нацистка Германия през есента на 1939 г. големи части от полската територия са незаконно присъединени към Германския райх - включително Померания с Гданск, Западна Полша с Познан и Лодз, както и Горна Силезия. В тези анексирани територии представителите на полския елит - политици, духовници, държавни служители и учители - са били или ликвидирани, или депортирани в концентрационни лагери.

Терор, асимилиране, насилствена мобилизация

Десетки хиляди поляци стават жертва на първата вълна на терор. В хода на "германизацията" частите от населението, класифицирани като "излишни", са прогонени. Хората, които германските власти са определили като "подлежащи на германизиране", са включени в т.нар. „списък на германския народ“ в Полша („Deutsche Volksliste“).Това е давало известни привилегии, включително германско гражданство, първоначално ограничено до десет години, но също така и някои задължения – и преди всичко задължителна военна служба.

Само германските власти са решавали кого да приемат в „списъка на германския народ“, а всички останали са били заплашени от репресии, включително да бъдат изпратени в концентрационен лагер. До края на войната 2,9 милиона души в окупирана Полша са включени във въпросните списъци. Колкото повече се е влошавало положението на фронта за Вермахта - особено след поражението при Сталинград в началото на 1943 г. - толкова по-голяма е била нуждата от ново "пушечно месо".

Да се укрият или да облекат нацистка униформа?

Привлечените към военна служба е трябвало да направят избор между чумата и холерата: да приемат съдбата си, или да откажат да служат и да се укрият, което е водело до най-тежки последици за семействата им, включително депортиране в концентрационен лагер. Дезертьорите, които са били залавяни, обикновено са били екзекутирани. На Западния фронт почти 90 000 полски войници от Вермахта са успели да дезертират при британците и американците и по-късно са се сражавали в полските части на Съюзниците срещу нацистка Германия.

След края на войната поляците, чиито имена са включени в германския "народен списък", са смятани за предатели на страната си, а някои от тях са съдени за колаборация с нацистите. Затова бившите полските войници от Вермахта са премълчавали миналото си, криели са уличаващи ги документи или са ги унищожавали.

Преди 20 години сегашният министър-председател на Полша Доналд Туск изпита на собствения си гръб негативното влияние на миналото: когато през 2005 г. се кандидатира за президент, политическият лагер на опонента му Качински изнесе информация, че дядото на Туск е служил във Вермахта. Всъщност истината е следната: Йозеф Туск е бил призован в армията през 1944 г., но само след четири месеца е дезертирал, присъединявайки се към западните съюзници.

Автор: Яцек Лепиарж


Полша
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    9 0 Отговор
    Кой е на Мерц дядо му на снимката?

    19:03 04.09.2025

  • 2 Хмм

    8 1 Отговор
    на един мач с полски отбор израелците вдигнаха транспаранти "убийци", те по-добре знаят, неслучайно повечето нацистки концентрационни лагери са в Полша, Ели Визел в книгата си "Нощта" пише, че надзирателите са били поляци

    19:08 04.09.2025

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    Ляхите тоя път набързо ще се ориентират към кой лагер отиват, ако не искат за 4-и път да строят Варшава от кота 0.

    19:08 04.09.2025

  • 4 Провинциалист от провинция Тракия

    8 0 Отговор
    Да не се окаже в един момент, че немците само са присъствали в Полша.

    19:16 04.09.2025

  • 5 Верно ли бе

    7 1 Отговор
    " Предатели или жертви ? " Направо герои ги изкарайте , борци срещу комунизма и готово.

    19:20 04.09.2025

  • 6 Герой

    2 0 Отговор
    Подготовка за следващия пасквил на Ционистите ще е: Намерите са национални герои на 404

    Коментиран от #8

    19:23 04.09.2025

  • 7 ,,,,,,

    0 4 Отговор
    Кво да прави Полша в менгемето, жертва е на психоболния фюрер, където е искал да претопи славяни ,евреи, сигани, болен шизо

    19:24 04.09.2025

  • 8 Бадера

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Герой":

    Баднерите се има в предвид :)

    19:24 04.09.2025

  • 9 ТОЧНО ТАКА

    3 0 Отговор
    ЖЕРТВАТА ПОЛША НЕ ПРОПУСНА ДА ОТХАПЕ ПАРЧЕ ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ
    ЗА КОЕТО БЕ КРЪСТЕНА ХИЕНАТА НА ЕВРОПА

    19:32 04.09.2025

  • 10 Уинстън Чърчил

    4 0 Отговор
    "Поляците са хиените на Европа"

    19:32 04.09.2025

  • 11 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Каквито са били такива са и сега. Винаги срещу Р....я.

    19:36 04.09.2025

  • 12 Колаборационисти са си

    1 0 Отговор
    Вашите не са наши, но е ясно, че са хитлеристи и фашисти. И какви са тези смешки за западния фронт, и кога американци стъпват в Европа.

    19:37 04.09.2025