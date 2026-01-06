Важните новини във ФАКТИ на 06.01.2026 г.

Асен Василев пред El País: 7.5 милиарда лева кеш излязоха "на светло" заради еврото

Смес от празнична еуфория и дълбоко вкоренен страх от поскъпване беляза първите дни на България в еврозоната. Така водещият испански вестник El País описва историческата промяна, настъпила на 1 януари 2026 година. В обширен репортаж от София, изданието не спестява критичните детайли за икономическата реалност у нас – от "скритата" инфлация до масивното наливане на неясни капитали в имотния пазар.

Желязков: Мицотакис увери, че въпросът с блокадата по границата ще е решен в близките дни

Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Дългогодишен банков експерт: Не си обяснявам цялото това бързане с превалутирането

Не си обяснявам цялото това бързане – 6 месеца се извършва обмяната без никакви такси. Това заяви в „Интервюто на деня“ по бТВ Виолина Маринова. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на банка ДСК и бивш председател на Асоциацията на банките.

Скок в цените на училищните столове в София

За увеличение на цените в училищните столове в София, без да има промяна на продуктите в менюто, алармираха родители. Инфлация или спекула с еврото – провери екип на bTV.

Васил Велев призова Тръмп да прибере Кая и Урсула

Имах не лош план за момичетата от снимката - подават си оставките, отиват в манастир и се молят до края на дните си за опрощаване на греховете си. В т.ч. и за съсипване на индустрията на ЕС. Корупцията. Греховете на семействата им.

Дърво падна върху оградата на детска градина в София

Огромно дърво рухна върху оградата и част от тротоара на детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал "Борово", посочи бТВ.

Васил Велев: Преминаването към еврото протича спокойно

Преходът към еврото в България се осъществява без хаос и сериозни проблеми както за бизнеса, така и за гражданите. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Корнелия Нинова: Банките нарушават закона за еврото, БНБ мълчи – сметката я плащат хората

Някои банки в страната нарушават безнаказано закона за въвеждане на еврото. Потърпевши отново са хората. После защо не вярвали на институциите. Банките изискват от тях заплащане на такси при обмяна на левове в евро.

Стефан Янев: Срещите за Украйна са важни, но мирът минава през реални договори

Срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж е стъпка, която заслужава внимание, но е твърде рано да се каже дали тя реално приближава края на войната в Украйна. Това заяви бившият служебен премиер и военен министър Стефан Янев.

МВР награди спасителя на "Сребърна" с най-високия професионален приз

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра комисар Евлоги Стамов бе удостоен с „Почетен знак“ - III степен, съобщиха от областната дирекция на МВР. Отличието, което е най-високата професионална награда в системата на вътрешното ведомство, му се връчва със заповед на министър Даниел Митов за справянето с екологичната криза в резервата "Сребърна" през изминалото лято.

В Еврозоната! Само за първия работен ден на 2026 г. трансакциите са за над 70 млн. евро в банките и на ATM

Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви в „Лице в лице“ по бТВ зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

Съдът намали гаранцията на обвиняемия за смъртта на полицай

Софийският градски съд (СГС) пусна на свобода срещу 20 000 лева парична гаранция 34-годишния Мирослав Василев, обвинен за тежката катастрофа на Северната тангента, при която на 1 декември 2025 година загина полицейски служител. Магистратите преразгледаха собственото си определение и намалиха драстично сумата от 50 000 лева, която по-горната инстанция беше наложила, приемайки аргумента на защитата, че тя е непосилна за обвиняемия.

Почина журналистът Николай Стефанов

Българската журналистика загуби едно от своите емблематични имена. На 75-годишна възраст почина Николай Стефанов, дългогодишен журналист и ръководител в едни от най-тиражните печатни издания у нас. Тъжната вест съобщиха колегите му от вестник "Труд".

АББ: Банките обменят левове без такси и без ограничения в сумите до края на юни

Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, при спазване на законовите изисквания и в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), включително при внасяне на лева по сметка в евро. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната. Това съобщават от Асоциацията на банките в България.

В Търговище измериха най-висока температура за деня, откакто се води статистика

Температурата в Търговище достигна 18,5 градуса – почти с три градуса повече от най-високата измерена за деня, откакто се води статистиката към Метеорологичната обсерватория в Търговище. Това съобщи за БТА ръководителят на институцията Красимира Стойчева.

Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева

Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна, който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева. Той ги поискал, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере - да не ги докладва.

НАП разясни: Как се декларират доходи от краткосрочен наем като Booking, Airbnb и др. след еврото

От 1 януари 2026 г. облагането на доходите на физическите лица, които краткосрочно отдават недвижимо имущество под наем, ще се извършва по досегашните правила, като основните варианти са облагане с патентен данък или като търговска дейност.

Каракачанов: Желязков не представлява България на срещата в Париж

Изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи. Още по-малко с финансови проекти, които бъркат дълбоко в джоба на българските граждани. Срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж е среща на провалени и отиващи си лидери. Тяхната безпомощност и некадърност не може да въвлича България в поредните лоши за европейските граждани решения.

Лекари от ИСУЛ спасиха живота на мъж след тежък побой навръх Нова година

Въпреки многократните призиви да се ограничи използването на пиратки по време на празниците и тази година дежурните лекари в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" се бориха с тежки инциденти в новогодишната нощ.

Христо Панчугов: Ако Радев не излезе на политическия терен сега, по-късно това вече няма да има смисъл

Страната се подготвя за нови предсрочни избори, като ключова роля в следващите месеци ще има президентът Румен Радев, който се очаква да обяви график за изборния процес. Това коментираха политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

НАП: Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков по време на първия брифинг на Координационния център към Механизма за еврото. Събитието се състоя в сградата на Министерския съвет.

Координационният център за еврото представи първи данни: Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ

От шест дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът е върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Днес Координационният център към Механизма за еврото представи на брифинг информация за динамиката на цените и пазара, съобщават от Нова телевизия. В брифинга взеха участие представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства. Продължават проверките за необосновано повишение на цените. Областните управители трябва да са създали областни координационни центрове.

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Перспективата от 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра. Но, политическата криза, в която настъпваме и липсата на бюджет и удължителният бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. Както и да се спре наемането на войници. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти.

Румен Радев: Моя партия явно вече съществува, щом опонентите ми продължават да я спрягат

Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство възможно по-скоро, но отказа да уточни дали това ще се случи до края на тази седмица. Държавният глава направи изявление по време на тържествата за отбелязване на Богоявление, съобщават от Нова телевизия.

Петър Ганев: Въвеждането на еврото носи сигурност за паричната стабилност, но не решава дълбоките проблеми на страната

След техническия преход към еврото страната навлиза в решаващ период, в който стабилността вече не е даденост, а резултат от активни политики и трудни реформи. Това каза в ефира на „Твоят ден“ по Nova News старши анализаторът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.