Трима напускат Ботев Пловдив, четирима преотстъпени – започва зимното обновление на „канарчетата“

6 Януари, 2026 23:22 483 0

Нападателят Алекса Мараш отново ще облече "жълто-черния" екип

Трима напускат Ботев Пловдив, четирима преотстъпени – започва зимното обновление на „канарчетата“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално се раздели с трима свои играчи – Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов, които вече не са част от жълто-черната селекция. Решението е част от стратегията на ръководството за освежаване и подсилване на отбора преди пролетния дял на шампионата.

Междувременно четирима футболисти ще трупат опит под наем в други клубове през следващите шест месеца. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел, които ще имат възможност да се развиват и да се завърнат с нови сили в бъдеще.

Добри новини за феновете на „канарчетата“ – от утре нападателят Алекса Мараш отново ще облече екипа на Ботев, след като се завръща в отбора.

В същото време клубното ръководство не спира да работи по зимната селекция, като води интензивни преговори за привличане на нови попълнения, които да повишат конкуренцията и да издигнат нивото на тима.

От Ботев Пловдив уверяват, че ще държат обществеността в течение за всички важни решения и трансферни новини, свързани с отбора.


