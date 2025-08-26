Новини
Свят »
Германия »
Като опитни мишки: зловещите експерименти на д-р Клауберг

Като опитни мишки: зловещите експерименти на д-р Клауберг

26 Август, 2025 08:19 1 560 12

  • нацисти-
  • карл клауберг-
  • германия-
  • аушвиц-
  • евреи-
  • експерименти-
  • втора световна война-
  • контрацептив

Когато през 1960 г. на пазара се появява контрацептивното хапче, то дава на жените нова свобода. Основите на продукта обаче са положени от гинеколога Карл Клауберг, който е стерилизирал затворнички в Аушвиц.

Като опитни мишки: зловещите експерименти на д-р Клауберг - 1
Снимки: Wikipedia, Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

При татуирането на лагерния номер болката беше неописуема, спомня си Рене Дюринг. „Но трябваше да се радваме, че получаваме номер - в противен случай стигаш направо в пещта." Нацистите накарали жената да избира - или да отиде в лагера Биркенау, или да участва в медицински експерименти. „Това няма да те убие", уверявали те.

Рене Дюринг (1921-2018) избира второто и така попада като опитно зайче в ръцете на гинеколога Карл Клауберг. Еврейката от Кьолн е една от стотиците жени, с които са били провеждани експерименти за стерилизиране.

Карл Клауберг - авторитет в хормоналните изследвания

Клауберг завършва медицина в Кил през 1925, специализира гинекология, след което започва да разработва хормонални препарати. Неговият метод за подпомагане на бездетните жени да забременеят го превръща в авторитет в областта на хормоналните изследвания.

На първи май 1933 Карл Клауберг се присъединява към партийната организация на нацистите - подобно на много други лекари от онова време, той се надява властимащите да му помогнат в неговите изследвания. При управлението на нацистите задължение на всяка германска жена е да роди колкото може повече деца - най-добре руси и синеоки.

Клауберг обаче работи и по метод за стерилизиране на жените - в съответствие с античовешката расова политика на нацистите, чиято цел е да попречи на евреите, синтите и ромите да имат деца и да бъдат изтребени.

Адът в Блок 10

През 1942 година Клауберг изпраща молба до Хайнрих Химлер, втория човек след Хитлер, с искането да приложи своя „нов метод за безоперационно стерилизиране на малоценни жени", заради което имал нужда от помещения.

Така през пролетта му дават на разположение един сектор в Аушвиц - Блок 10, където Клауберг устройва лабораторията си за опити. Там са изпратени и първите еврейки от съседния концентрационен лагер в Биркенау.

По думите на Клауберг, затворничките били за него хора без лица, интересували го само техните утроби. „Сутрин, след преброяването, извикваха номерата ни, за да отидем долу. Чакахме отвън в редица, след което една след друга ни вкарваха в едно помещение и ни караха да легнем на черна стъклена маса - рентгенова маса. Докато инжектираха течност в телата ни, рентгенът работеше, така че лекарят можеше да види какво става с течността. Тези инжекции пареха ужасно", разказва впоследствие Рене Дюринг за мъченията, които е трябвало да изтърпи.

Нито Рене, нито другите жени са знаели тогава какво се случва с тях. Клауберг е правил с тях опити, каквито преди това е правил с животни. Инструментите му не са били стерилни, лекарят ги използвал многократно. Нямало и никаква упойка - само инжекцията.

Когато контрастното вещество показвало, че маточните тръби са проходими, след една-две седмици жените отново се оказвали на масата. Там им инжектирали отровно вещество, което да слепи и да прогори стените на маточните тръби. Ако не станело от първия път, процедурата се повтаряла. „Три дни изпитвах ужасни болки", разказва Дюринг.

Жените получавали гнойни възпаления в коремната кухина, отравяния на кръвта, болки, напомнящи родилните, и усещали ужасно парене - обичайните странични ефекти от експериментите на Клауберг. Жените се опитвали да сдържат писъците си, защото им казвали, че в противен случай ще стигнат до газовата камера в Биркенау.

Античовешка медицина

Как е възможно лекар да загърби всички етични принципи и да се отнася с хората като с животни? „Медицинските и човешките съображения играят подчинена роля когато някой реши, че „това вече не са хора, а подчовеци", обяснява историчката професор доктор Андреа Льов от Центъра за проучвания на Холокоста в Мюнхен.

При Клауберг имало и „безгранична амбиция" - той виждал шанса да се възползва от системата, за да развива кариерата си и да постигне слава и почести. Всичко останало е било подчинено на това", казва Льов.

Химлер се поинтересувал от колко време ще има нужда Клауберг, за да стерилизира 1 000 жени. Медикът отвърнал, че един опитен лекар с десетина асистенти би бил в състояние най-вероятно да стерилизира на ден няколкостотин, ако не и 1 000 еврейки. Дотам все пак не се стигнало.

Има ли възмездие?

На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава Аушвиц. Междувременно Клауберг се е преместил в женския концентрационен лагер Равенсбрюк, където продължавал опитите си. Когато съветските войски наближават и този лагер, той бяга. Два месеца по-късно е открит, арестуван и осъден в Москва на 25 години в наказателна колония.

Но още през 1955-а е освободен предсрочно от плен и е посрещнат с почести в Кил, както сочат документите на местната прокуратура. Клауберг отново започва работа в Университетската клиника в града. Лекарското съсловие не е денацифицирано и колегата, работил в Аушвиц, е посрещнат с добре дошъл.

През ноември 1955 година обаче Централният еврейски съвет подава жалба срещу Клауберг - 100 души са били готови да свидетелстват срещу него. Самият той говори за клевета и се чувства жертва на правосъдието.

Клауберг твърди, че всъщност искал да спаси жените от Блок 10 - неговата лаборатория им помагала да запазят живота си. Но лекарят умира на девети август 1957 преди процесът срещу него да е започнал.

Хапчето се появява през 1960-а

Според протоколите от лагера медикът е стерилизирал между 500 и 700 жени. Много от жертвите му са оцелели - травматизирани и безплодни. Рене Дюринг обаче дочакала чудо: въпреки намесите на Клауберг родила дъщеря.

На 18 август 1960 година в САЩ на пазара излиза първият медикамент за хормонално предпазване от забременяване с името „Еновид". Изследванията на Клауберг са допринесли много за разработката на препарата.

Автор: Сузане Кордс


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    14 3 Отговор
    Доктор Клауберг ни е особено нужен днес! Всяка ражда по 10!

    Коментиран от #4

    08:25 26.08.2025

  • 2 Иван

    13 2 Отговор
    Доктор Клауберг е създал сатанинската сп.ер.ма Соломон Паси.

    08:25 26.08.2025

  • 3 Не си е свършил добре работата

    15 2 Отговор
    Мушетата пак се развъΔеха
    и започнаха да правят зулуми.

    08:27 26.08.2025

  • 4 Иван

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Кибуц евреите по 20.

    08:27 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 коки

    9 3 Отговор
    От цялата работа разбирам, че евреите са полезни за развитието на медицината и е хубаво да ги има в повечко....

    08:40 26.08.2025

  • 7 Аква

    9 4 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ?
    Затова - ШАПКИ ДОЛУ И НА КОЛЕНЕ ПРЕД ПОДВИГА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ!

    Коментиран от #9

    08:41 26.08.2025

  • 8 Циник

    10 0 Отговор
    Как пък тая статия се появи точно след като Израел взриви една болница. Какво съвпадение!

    08:42 26.08.2025

  • 9 медуня

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Аква":

    всички знаем че ссср беше по голямото зло от нацизма

    08:46 26.08.2025

  • 10 Толуп

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Не само циганите,ако беше изтребил чистите сега нямаше да има войни и земята щеше да.е.по добро място за живеене.

    08:51 26.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Опитни маймунки

    0 0 Отговор
    Голяма част от напредъка на съвременната медицина се дължи на експериментите в концлагерите и бързата хирургия без упойка във военнополевите болници, независимо дали ви харесва или не.

    09:13 26.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания