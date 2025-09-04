Разговор за бюрокрацията, завистта и изгубения духовен компас на българина… Костадин Граматиков пред ФАКТИ

С редакцията на ФАКТИ преди доста време се свърза Костадин Граматиков, който бе емигрант в САЩ близо 30 години. Тогава той ни написа писмо, в което разказваше подробно през какви премеждия минава, за да се прибере в България с втората си съпруга, която е китайка. Паспорти, визи, пари, размотаване. Но… Всичко това е минало. Г-н Граматиков след много премеждия се прибра в България, за да се сблъска „челно“ с родната бюрокрация. И сега с него си говорим за болестта на показността и завистта, за кризата на българската духовност, за разликите между една работеща система и култура на смисъла, която е изоставена. И така. След години на добър живот в Калифорния, един българин се завръща у дома — и се сблъсква с абсурда, но и със самия себе си. Този текст е не просто анализ на социална болест, а изповед, която засяга въпроса за смисъла, за живота без дълбочина и за ролята на религията в свят, където „всичко работи, но душата е гола“. Един учен разказва как се удави в тресавището на родната реалност – и как Калифорния го научи да натиска копчетата, но не му отговори какво да прави със смъртта.
- Г-н Грамитиков, върнахте се в България от Калифорния. Живеете във Варна. Имахте идеи, цели, амбиция да предавате знания, опит, умения. Но как ви прие родна България…Как живеете днес?
- Българинът е наследник на велика традиция. Той идва от род, който хилядолетия е носил царско самосъзнание – не толкова във външния смисъл на власт, колкото във вътрешното усещане за предназначение. Българинът не просто приема света – той иска да го надскочи, да го „трансцендира“. Но често го прави по собствени правила – извън всяка Божия мяра. В такъв свят не е нужно да плащаш данъци, за да „надскочиш реалността“. Достатъчно е да скриеш каквото имаш и да се покажеш такъв, какъвто искаш да те виждат. В общество, съставено от потомци на бивши управници – свикнали да властват, а не да служат – завистта процъфтява.
Българското общество е болно от завист.
И не само това – у нас човек не е свободен да бъде просто себе си, без да бъде подлаган на подозрение или състезание по показност.
- Защо мислите така? Можете ли да дадете пример?
- Разбира се. Прекарах години близо до Ла Хоя, Калифорния – район, населен с милионери, за които в България сме чели по романите на Реймънд Чандлър. Всеки ден минавах покрай световноизвестния институт „Солк“ за биомедицински изследвания. Колегите ми учени там – светила в своята област – караха стари коли. Д-р Тони Хънтър, водещо име в изследването на клетъчния цикъл, член на бордовете на успешни биотех компании, шофираше стар „Фолксваген Бийтъл“, който беше на ръба на разпадането.
- Не е ли въпрос на лично усещане какво ще караш и как искаш да се покажеш?
- В Калифорния е напълно естествено човек да не парадира с богатството си. Напротив – там е ценност да си дискретен, свободен, да правиш каквото искаш с парите си, но без да чувстваш нужда да впечатляваш никого.
- А у нас…
- В България често е точно обратното. Българинът се стреми да демонстрира не само това, което има, но и онова, което няма. Това не е просто суета – това е болест на идентичността. Нашият народ произхожда от традиция, в която царствеността е била духовно състояние – осъзнаване, че сме Божии чеда, както е вярвал и княз Борис след Покръстването. Днес тази царственост е изместена от бутафорен стремеж към надмощие, показност и социален ефект.
- Какво се е случило с българската духовност и величие, според вас?
- Онова вътрешно усещане за благородство, което някога бе вплетено в християнската душевност на българина, днес е загубено. Без духовна рамка, то се е превърнало в чиста завист и в сляп стремеж към това другите да ти завиждат. Не говорим за съперничество в благородния смисъл – говорим за надпревара по повърхностни показатели. За състезание кой има по-добър статус, по-голямо жилище, по-„влиятелна“ титла. Академичната и културната сфера също не са пощадени – там царуват т.нар. „ключови индикатори за ефективност“, съвсем неуместно взаимствани от корпоративния свят.
- Какво се случва днес в душата на българина?
- Истинското съревнование е красиво, защото идва отвътре. То не се състои в това да изпревариш някого, а да изразиш себе си – да бъдеш това, което си, на твоята писта, със смисъл за теб. Българинът обаче често не се задоволява с това.
Той иска да се вижда, че е пръв. Не го интересува дали е, а дали изглежда така.
Това създава една особена култура на външност, където всичко се оценява по фасадата. Много е лесно да впечатлиш българина – просто му покажи сила, блясък, увереност. Дълбочината не го вълнува, защото ако не се виждаш – не съществуваш.
- Могат ли българите днес да оценят вътрешните добродетели?
- Много малко. Причината не е в някакъв морален дефицит, а в това, че духовната култура, която някога сме имали, е секуларизирана. Останали са само външните обвивки. Изчезнало е живото дихание на Божия Дух, което вдъхновяваше нашата цивилизация след Покръстването. Някога духовното величие се постигаше чрез служене, чрез това да бъдеш „последен, за да станеш пръв“. Днес остава само желанието да изглеждаш пръв. Истинската дълбочина е заменена от имитация на духовност.
Следва продължение...
Разговор за бюрокрацията, завистта и изгубения духовен компас на българина… Костадин Граматиков пред ФАКТИ
4 Септември, 2025 09:05 1 580 22
Завръщане в България и стълкновение с абсурда - между Калифорния и София
С редакцията на ФАКТИ преди доста време се свърза Костадин Граматиков, който бе емигрант в САЩ близо 30 години. Тогава той ни написа писмо, в което разказваше подробно през какви премеждия минава, за да се прибере в България с втората си съпруга, която е китайка. Паспорти, визи, пари, размотаване. Но… Всичко това е минало. Г-н Граматиков след много премеждия се прибра в България, за да се сблъска „челно“ с родната бюрокрация. И сега с него си говорим за болестта на показността и завистта, за кризата на българската духовност, за разликите между една работеща система и култура на смисъла, която е изоставена. И така. След години на добър живот в Калифорния, един българин се завръща у дома — и се сблъсква с абсурда, но и със самия себе си. Този текст е не просто анализ на социална болест, а изповед, която засяга въпроса за смисъла, за живота без дълбочина и за ролята на религията в свят, където „всичко работи, но душата е гола“. Един учен разказва как се удави в тресавището на родната реалност – и как Калифорния го научи да натиска копчетата, но не му отговори какво да прави със смъртта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
09:06 04.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #8
09:11 04.09.2025
3 Сталин
09:11 04.09.2025
4 мърсула + бойко= вечна любов ❤️
-нямате своя продукция
-нямате свои граници
-нямате своя валута
-нямате обичаи
-нямате армия
-нямате език
нямате нищо, но сте щастливи
като кокошки в кокошарник,
защото сте точно такива
09:12 04.09.2025
5 От вън трябва да дойдеш
09:18 04.09.2025
6 Абе
09:26 04.09.2025
7 Возвисяване
09:34 04.09.2025
8 Дякона
До коментар #2 от "Сталин":Не ще думи, дела трябват. Само с разговори и приказки нищо не се променя!
09:58 04.09.2025
9 фен
09:59 04.09.2025
10 Перо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":През време на соца се казваше, че трябва да знаем руски и английски, т.е. езика на нашите приятели и врагове, сега е същото в мутренската демокрация, но в обратен ред! Също през соца, приетите курсанти във МВР - ВСШ изкарваха, преди следването едногодишен курс военно обучение, в БНА - НШЗО Хр. Ботев, под. 220! Сега ще започваме, както винаги от нула!
Коментиран от #19
10:07 04.09.2025
11 Грозев е еничарин
10:22 04.09.2025
12 Абсурдистан
10:23 04.09.2025
13 Грозев е еничарин
10:27 04.09.2025
14 Пепи
10:27 04.09.2025
15 Артилерист
10:28 04.09.2025
16 Селянинът с мерцедес
10:33 04.09.2025
17 Всезнайко
10:35 04.09.2025
18 Кит
Ние сме врагове на самите себе си и докато не преодолеем това състояние - все ще сме така, бездуховни нарциси които се пъчат по всички възможни начини.
10:50 04.09.2025
19 Не знам
До коментар #10 от "Перо":как е било във Висшата милиционерска школа, но за НШЗО "Христо Ботев" определено не си прав. Школата в Плевен подготвяше запасни офицери за попълване офицерския състав на мобилизационните формирования на БНА. Друг въпрос е, че най-големите тарикати от школниците бяха уреждани за редовна офицерска служба, ставаха командири на офицери, завършили военни училища и със старовойнишкия си манталитет-школниците НИКОГА не ставаха истински офицери-ги караха да си говорят сами.
10:53 04.09.2025
20 Емигрант
ЗАЩОТО САМИЯ ЗАКОН Е "НЕЗАКОНЕН"
ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДО КАРУЦАРА -- ВСИЧКО Е ДАЛАВЕРА -- КАРУЦАРА ПОДКУПВА ГОРСКИЯ - И НАПЪЛНИ КАРУЦАТА С ДЪРВА -- АКО ГО СПРЕ ПОЛИЦИЯ -- ПОДКУПВА И НЕЯ.,,,,,,
А НА ПРЕЗИДЕНТА Е ДОСТАТЪЧЕН ЕДИН ТЕЛЕФОН -- ДА КАЖЕ ТОЯ Е МОЙ ЧОВЕК....
ТАКОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ В ДЪРЖАВАТА...
А НА НАРОДА МУ ХАРЕСВА ТОВА....
10:58 04.09.2025
21 Да кажа
10:59 04.09.2025
22 зевзек
11:09 04.09.2025