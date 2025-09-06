Новини
Котев: Отиваме в Тбилиси да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

6 Септември, 2025 10:29 409 9

  • кирил котев-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026-
  • българия-
  • национален отбор

Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра

Котев: Отиваме в Тбилиси да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на БФС Кирил Котев даде мнението си пред репортерите на летище "Васил Левски". Бившият национал говори преди излитането на "лъвовете" за Тбилиси, където утре имаме световна квалификация.

"Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра, повече агресия. Малко време имаше за възстановяване, знаете срещу какъв отбор се изправихме. Ще ни е доста трудно, Грузия се разви доста, надявам се да вземем нещо. Агресия ни трябва, не е нормално цял мач да нямаме картон. Всички футболисти са здрави, всички сме готови освен Киро. Не сме фаворити във всеки един мач в тази група. Визията ни е да успеем да вкараме млади момчета от младежкия отбор, както Емо и Росен", каза Кирил Котев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Като не можете

    9 0 Отговор
    с футбол,"убийте"ги с агресия! Слабаци!И това не можете!

    10:34 06.09.2025

  • 2 665

    6 0 Отговор
    Ще вземете разбира се. Така ще ви напълнят кошницата, че свет ще ви се извие.

    10:35 06.09.2025

  • 3 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор
    Ужас на ужасите - Гонзо президент,този - технически директор.....в БФС го обърнаха на ........спиране на каквато и да е субсидия от държавата.Това отдавна е бизнес а не масов спорт...Да се оправят както могат.Един недоучен ритнитопковец ще взима .........лева,а останалите положили труд,учили ще зяпат и въздишат...1 лев субсидия не трябва и без друго няма българи по отборите - африка и други континенти ли ще субсидираме да ритат с нашите пари? ТОВА Е БИЗНЕС,отдавна вече не е масов спорт,да се оправят каккто могат.Ако ми харесва - ще гледам,ако не ... няма.

    10:36 06.09.2025

  • 4 ПоЗОРО

    4 0 Отговор
    Откъде ги намират такива дебили?!

    10:38 06.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПОНЕ НЕЩО ОТКРАДНЕТЕ ОТ АЕРОГАРАТА!ЗА ДРУГО НЕ ВИ БИВА!

    10:44 06.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    тва е от ония ,,умньовци,, от Дарик радио-има го предаването/ оставка и позор

    10:44 06.09.2025

  • 7 Опааа

    4 0 Отговор
    Ще си вземете командировъчните. Нищо друго няма да вземете бе мишки!

    10:46 06.09.2025

  • 8 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    какво ли може да вземате от Тбилиси? Вземете вода за из път!🤔

    10:50 06.09.2025

  • 9 АКО ИМА НЕЩО НЯМА НИЩО

    0 0 Отговор
    ЩОМ ЗАЩИТНИКА КУКАРАЧА
    ОТБЕЛЯЗА ГОЛ....
    СЕГА ДА ОЧАКВАМЕ ТОВА ДА
    НАПРАВИ....ВРАТАРЯ НА ГРУЗИЯ....😀

    10:53 06.09.2025

