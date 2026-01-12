Проф. Чуков: Сегашното управление в Иран доведе народа до просешка тояга

Протестите в Иран са най-силните и най-добре организираните от 10 години насам. Предишните протести също показваха гнева на хората, но бяха хаотични. Сега виждам ясен водач в лицето на сина на последния ирански шах. Това, което става в момента в Иран, е безпрецедентно.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Иран, цитиран от novini.bg.
"Проблемите в Иран са огромни. Виждаме една цикличност на протестите там, което говори за едно заболяване на режима на аятоласите. Огромна част от иранския народ ясно заяви, че не иска да живее повече така. Синът на последния ирански шах не е единственият, който се бори срещу режима, но той единствен заявява какво трябва да се случи с държавата след протестите. Сегашното управление доведе иранския народ до просешка тояга", добави той.
"В момента трудно можем да разберем какво точно се случва в Иран, защото интернетът е тотално спрян. Всички очакваме дали президентът Доналд Тръмп ще даде разрешение за удар. Според мен САЩ ще нанесат много силна кибератака, като тази във Венецуела. Техеран се опитва да успокои ситуацията, защото вижда, че може да се случи същото, като юли месец миналата година. На мен ми се иска дипломацията и преговорите да решат проблемите в Иран, но всички знаем колко време се прекара на масата на преговорите за ядрената програма на Техеран. Явно няма да стане само с дипломация. Ако се стигне до удари, най-вероятно те ще повторят американските удари от войната между Израел и Иран от миналата година", прогнозира проф. Чуков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сегашното
Коментиран от #10, #11
19:37 12.01.2026
2 Професор Тазобедрев
Коментиран от #7, #12
19:38 12.01.2026
3 Боби
Коментиран от #20, #24
19:39 12.01.2026
4 ВЕРНО БЕ !!!!!!
Коментиран от #14, #16, #74
19:40 12.01.2026
5 Мдааа
19:41 12.01.2026
6 Кога ще бесят
19:41 12.01.2026
7 Боби
До коментар #2 от "Професор Тазобедрев":България вече изпревари Унгария, Румъния и Словакия, как да е?! Една от по-богатите държави в света сме, а ме сме мрънкачи е друг въпрос...
Коментиран от #17, #49, #77
19:41 12.01.2026
8 n-ти дубъл
чрез тях
19:41 12.01.2026
9 Антитрол
19:41 12.01.2026
11 Zахарова
До коментар #1 от "Сегашното":Глупости
19:42 12.01.2026
13 Да не се бърка с проф. Боян Чуков
19:42 12.01.2026
14 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":Мълчи като риба защото ако Чуков си отвори устата , ще гладува години наред , затова казва това което му пише на листчето !!!!!!!
19:42 12.01.2026
15 Тити
19:42 12.01.2026
16 Хаха
До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":Троле, троле много ум има в твоята глава.
Коментиран от #18
19:43 12.01.2026
17 Това са безспорни
До коментар #7 от "Боби":Факти.
19:43 12.01.2026
18 Забелязъл
До коментар #16 от "Хаха":Копейките не могат да калкулират цените в евро и затова ги лъжат в магазините.
Коментиран от #33
19:44 12.01.2026
19 гост
Коментиран от #26, #45
19:44 12.01.2026
20 Шма тарок
До коментар #3 от "Боби":Обясни го това на преялите кардинали и папата в тумора Ватикана. Успех!
19:45 12.01.2026
21 Аман от специалисти , анализатори
19:45 12.01.2026
22 Путине, Путине...
19:47 12.01.2026
23 Българин
19:48 12.01.2026
24 Не драги,
До коментар #3 от "Боби":Мизерията е следствие от икономическите санкции срещу Иран.Ако сегашното управление подчини централната банка на Иран на ФЕД и позволи западни компании да черпят ресурсите режимът автоматично ще бъде признат за демократичен.
19:49 12.01.2026
25 Иван
Коментиран от #29
19:49 12.01.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #19 от "гост":Нали Китай и Путин са с Иран.....нещо Брикс, Микс си спретнаха...
19:49 12.01.2026
27 Ами
той не е стъпвал в Иран през последния половин век :)
19:49 12.01.2026
28 БеГемот
19:50 12.01.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Иван":Нали Путин и Си са с Иран бре.....санкциите не влияели на Аятолаха.
19:50 12.01.2026
30 Механик
Малеее, каква сопа заслужавате!!!!
п.п.
И тоя да пие по-малко, че торбичките под очите му са като на Настрадин Ходжа дисагите.
19:50 12.01.2026
31 ???
19:51 12.01.2026
32 ЧУКОВ ГОЛА ВОДА СИ
19:51 12.01.2026
33 Костадинов
До коментар #18 от "Забелязъл":Аз занесох 3 бидона с копейки в банката ,от там ме пратиха в Надин ,казаха ,че от там повече евро ще взема
19:52 12.01.2026
34 БОЛШЕВИК
Коментиран от #39, #47, #48
19:53 12.01.2026
35 Значи
До коментар #10 от "Руската пропаганда":Тебе те хваща!
19:53 12.01.2026
36 Путине
19:54 12.01.2026
37 Мутрафановна
19:54 12.01.2026
38 Гетлост
19:55 12.01.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":Къде е тая СОЦ система бре....май само КИМЧО са мъчи още с нея.
Коментиран от #40
19:55 12.01.2026
40 БОЛШЕВИК
До коментар #39 от "Я пъ тоа":Защо да се мъчи? Награда му благоденствие и е защитен от всичко, нямат бедни и богати, чорбаджии и експлоататори, здравеопазването не им е търговия и не се плащат за утрешния ден!
Коментиран от #50
19:59 12.01.2026
41 Тракиец 🇺🇦
19:59 12.01.2026
42 Путине, Путине...
19:59 12.01.2026
43 Сегашното управление в Русия е същото
20:01 12.01.2026
44 Наблюдател
20:01 12.01.2026
45 Абе умньо
До коментар #19 от "гост":"колективен запад", тая терминология идва от "колектива на идиотите".
Сега по темата, а защо този запад налага тия санкции? Може би защото терористичния режим на моллите в Иран спонсорира тероризма срещу същия този запад?
20:04 12.01.2026
46 Тракиец 🇺🇦
20:04 12.01.2026
47 САЩ хранеха СССР срещу петрол
До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":Ако не е капитализмът да снабдява и да храни социализмът - всичко завършва като крепостен феодализъм.
Коментиран от #73
20:05 12.01.2026
48 МЕНШЕВИК
До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":Кремълският царски режим на Путин Къси с какво се отличава от императорския режим на Николай Втори?
Коментиран от #53
20:07 12.01.2026
49 Не едни,а най...
До коментар #7 от "Боби":Изпреварихме кого и по какво,?
20:07 12.01.2026
50 Що ли
До коментар #40 от "БОЛШЕВИК":СОЦА го нема никъде другаде по света щом е толкова убав. КИМЧО ако отвори границите, кво ли ша стане. Верно ли че в Северна Корея могат да шофират само мъже на държавна служба....да не ти казвам още истини за там....
Коментиран от #57
20:08 12.01.2026
51 хаспелге
20:09 12.01.2026
52 Майдан по ирански
20:11 12.01.2026
53 Мич Дюкяна
До коментар #48 от "МЕНШЕВИК":Що ти за много висок ли се имаш като изправен си на нивото на дюкяна ми ,винаги и сам можеш да се обслужиш .
20:12 12.01.2026
54 604
20:14 12.01.2026
55 Бай Араб
20:16 12.01.2026
56 Петрол газят, бедни ходят
Коментиран от #61
20:17 12.01.2026
57 604
До коментар #50 от "Що ли":китай кво е бре, китеник ?>
20:18 12.01.2026
58 Хо-ха-ха
Коментиран от #63
20:18 12.01.2026
59 Скот Ритър
20:19 12.01.2026
60 Путине, Путине...
20:19 12.01.2026
61 604
До коментар #56 от "Петрол газят, бедни ходят":ми то тъй щот не знаят, че той тоя петрол не е техен, той сащ-истански
Коментиран от #65
20:19 12.01.2026
62 роялист
20:20 12.01.2026
63 Що бе
До коментар #58 от "Хо-ха-ха":Нали Русия, Китай, Индия помагаха на Аятолаха.....кви санкции та гонят......
Коментиран от #64
20:20 12.01.2026
65 Я пъ тоа
До коментар #61 от "604":Нали Лукойл оперира в Иран, както оперираше и в Ирак....проблема не е петрола, а ядрената програма на Иран....и кво е тва управление дето не може да си пази богатствата.
Коментиран от #66
20:24 12.01.2026
66 604
До коментар #65 от "Я пъ тоа":я хаповете у дим дъ тъ нямъ от сигънскътъ дупкъ от дет си съ пръкнъл, лапей мало умноу!!!!
Коментиран от #71
20:25 12.01.2026
67 Бай Араб
20:25 12.01.2026
68 Спец
Превратът няма да сполучи, шахът няма да се върне и Тръмп няма да удари Иран. Хващам се на бас с проф.Чукундуров. Стига пропаганда!
20:25 12.01.2026
69 Гошо
20:27 12.01.2026
70 хахахаха
20:28 12.01.2026
71 Я пъ тоа
До коментар #66 от "604":Лукойл избяга позорно от Иран.....по разпореждане на САЩ....къде го Путин в тая игра.
20:29 12.01.2026
72 Тоест
20:29 12.01.2026
73 БОЛШЕВИК
До коментар #47 от "САЩ хранеха СССР срещу петрол":Ултралибералната система и дивия капитализъм като в България са геноцид за 80% от населението за всяка страна с такива системи. Капитализма е жестока експлоатация за голям процент от населението за да може малката част да живее охолно и доволно.
20:30 12.01.2026
74 стако
До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":.... защого съм чук ..
20:31 12.01.2026
75 Чуко
20:32 12.01.2026
76 Петрол газят, бедни ходят
Коментиран от #79
20:34 12.01.2026
77 ганев
До коментар #7 от "Боби":АЛООУ..НЕ МИСЛИ ЧЕ..ТЕЗИ ДЪРЖАВИ СА ..ПО ПРОСТИ ОТ НАС...И ШВЕЦИЯ...И НОРВЕГИЯ
20:35 12.01.2026
78 Путине
20:36 12.01.2026
79 Факт
До коментар #76 от "Петрол газят, бедни ходят":ЦРУ свали Мохамад Реза Пахлави и докара Аятолах Хомейни.
Сега искат да махнат аятоласите и да докарат сина на Пахлави.
Циркаджии
20:39 12.01.2026
80 Да да
Онея са под санкции от колко време, или ще играят по свирката или тояга ще видят, моркови както и при нас, няма да видят…
20:40 12.01.2026