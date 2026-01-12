Проф. Чуков: Сегашното управление в Иран доведе народа до просешка тояга

Протестите в Иран са най-силните и най-добре организираните от 10 години насам. Предишните протести също показваха гнева на хората, но бяха хаотични. Сега виждам ясен водач в лицето на сина на последния ирански шах. Това, което става в момента в Иран, е безпрецедентно.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Иран, цитиран от novini.bg.

"Проблемите в Иран са огромни. Виждаме една цикличност на протестите там, което говори за едно заболяване на режима на аятоласите. Огромна част от иранския народ ясно заяви, че не иска да живее повече така. Синът на последния ирански шах не е единственият, който се бори срещу режима, но той единствен заявява какво трябва да се случи с държавата след протестите. Сегашното управление доведе иранския народ до просешка тояга", добави той.

"В момента трудно можем да разберем какво точно се случва в Иран, защото интернетът е тотално спрян. Всички очакваме дали президентът Доналд Тръмп ще даде разрешение за удар. Според мен САЩ ще нанесат много силна кибератака, като тази във Венецуела. Техеран се опитва да успокои ситуацията, защото вижда, че може да се случи същото, като юли месец миналата година. На мен ми се иска дипломацията и преговорите да решат проблемите в Иран, но всички знаем колко време се прекара на масата на преговорите за ядрената програма на Техеран. Явно няма да стане само с дипломация. Ако се стигне до удари, най-вероятно те ще повторят американските удари от войната между Израел и Иран от миналата година", прогнозира проф. Чуков.