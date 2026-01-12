Новини
Проф. Чуков: Сегашното управление в Иран доведе народа до просешка тояга

Протестите в Иран са най-силните и най-добре организираните от 10 години насам. Предишните протести също показваха гнева на хората, но бяха хаотични. Сега виждам ясен водач в лицето на сина на последния ирански шах, коментира още международният анализатор и арабист

Проф. Чуков: Сегашното управление в Иран доведе народа до просешка тояга - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестите в Иран са най-силните и най-добре организираните от 10 години насам. Предишните протести също показваха гнева на хората, но бяха хаотични. Сега виждам ясен водач в лицето на сина на последния ирански шах. Това, което става в момента в Иран, е безпрецедентно.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Иран, цитиран от novini.bg.

"Проблемите в Иран са огромни. Виждаме една цикличност на протестите там, което говори за едно заболяване на режима на аятоласите. Огромна част от иранския народ ясно заяви, че не иска да живее повече така. Синът на последния ирански шах не е единственият, който се бори срещу режима, но той единствен заявява какво трябва да се случи с държавата след протестите. Сегашното управление доведе иранския народ до просешка тояга", добави той.

"В момента трудно можем да разберем какво точно се случва в Иран, защото интернетът е тотално спрян. Всички очакваме дали президентът Доналд Тръмп ще даде разрешение за удар. Според мен САЩ ще нанесат много силна кибератака, като тази във Венецуела. Техеран се опитва да успокои ситуацията, защото вижда, че може да се случи същото, като юли месец миналата година. На мен ми се иска дипломацията и преговорите да решат проблемите в Иран, но всички знаем колко време се прекара на масата на преговорите за ядрената програма на Техеран. Явно няма да стане само с дипломация. Ако се стигне до удари, най-вероятно те ще повторят американските удари от войната между Израел и Иран от миналата година", прогнозира проф. Чуков.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сегашното

    27 16 Отговор
    Управление на Иран е бившето англо - американско управление! Тези завлякоха аятоласите в Иран.

    Коментиран от #10, #11

    19:37 12.01.2026

  • 2 Професор Тазобедрев

    52 4 Отговор
    А в България как е, как е в България?

    Коментиран от #7, #12

    19:38 12.01.2026

  • 3 Боби

    19 16 Отговор
    Религията където е силна, не прощава! Тъпотата и мизерията вървят ръка за ръка...

    Коментиран от #20, #24

    19:39 12.01.2026

  • 4 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    52 8 Отговор
    Верно бе чуков то и евролидерите правят същото ......но защо мълчиш като пукъл за тях ???????

    Коментиран от #14, #16, #74

    19:40 12.01.2026

  • 5 Мдааа

    13 26 Отговор
    Москва очаква аятолоха и златото му

    19:41 12.01.2026

  • 6 Кога ще бесят

    10 25 Отговор
    Аятолаха?

    19:41 12.01.2026

  • 7 Боби

    13 35 Отговор

    До коментар #2 от "Професор Тазобедрев":

    България вече изпревари Унгария, Румъния и Словакия, как да е?! Една от по-богатите държави в света сме, а ме сме мрънкачи е друг въпрос...

    Коментиран от #17, #49, #77

    19:41 12.01.2026

  • 8 n-ти дубъл

    38 5 Отговор
    Всеки път едно и също, цветна революция, смяна на правителството и нашите хора начело да опоскаме всичко
    чрез тях

    19:41 12.01.2026

  • 9 Антитрол

    11 5 Отговор
    Аман от смахнати тролове.

    19:41 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Zахарова

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сегашното":

    Глупости

    19:42 12.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да не се бърка с проф. Боян Чуков

    26 3 Отговор
    , който е интелигентен и достоен чоек.

    19:42 12.01.2026

  • 14 Хи хи хи . Голям майтап !

    33 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    Мълчи като риба защото ако Чуков си отвори устата , ще гладува години наред , затова казва това което му пише на листчето !!!!!!!

    19:42 12.01.2026

  • 15 Тити

    3 14 Отговор
    Ако беше голям миротворец Тръмп до сега трябваше да се намеси.

    19:42 12.01.2026

  • 16 Хаха

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    Троле, троле много ум има в твоята глава.

    Коментиран от #18

    19:43 12.01.2026

  • 17 Това са безспорни

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    Факти.

    19:43 12.01.2026

  • 18 Забелязъл

    8 20 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Копейките не могат да калкулират цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #33

    19:44 12.01.2026

  • 19 гост

    35 2 Отговор
    Куков, една от причините за икономическата криза в Иран са санкциите на иранската икономика наложени от т.н. "колективен запад". Сега за да подобрят положението на хората ще наложат още санкции за да предизвикат още протести, след това още санкции и т.н. А бе въобще "демократичен" подход от който страдат пак обикновените хора!

    Коментиран от #26, #45

    19:44 12.01.2026

  • 20 Шма тарок

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боби":

    Обясни го това на преялите кардинали и папата в тумора Ватикана. Успех!

    19:45 12.01.2026

  • 21 Аман от специалисти , анализатори

    19 1 Отговор
    Политолози , политици ......все платени мишоци и мишки от които страдаме десетки години наред !!!!!

    19:45 12.01.2026

  • 22 Путине, Путине...

    3 9 Отговор
    Пращай Соловьов и Захарова в Техеран, бисквитки и кафе да раздават, че Майдана там са пече.

    19:47 12.01.2026

  • 23 Българин

    15 6 Отговор
    Персите са народ с хилядолетна история. За тях парите не значат нищо! Хората искат суверенна държава, независима от масони и ционисти. За това евреите ги атакуват непрекъснато, но това само сплотява народа!

    19:48 12.01.2026

  • 24 Не драги,

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боби":

    Мизерията е следствие от икономическите санкции срещу Иран.Ако сегашното управление подчини централната банка на Иран на ФЕД и позволи западни компании да черпят ресурсите режимът автоматично ще бъде признат за демократичен.

    19:49 12.01.2026

  • 25 Иван

    16 0 Отговор
    Същите санкции срещу Иран да бъдат наложени и срещу Израел, и да видим кой по-дълго ще издържи......овцата да даде прогноза.

    Коментиран от #29

    19:49 12.01.2026

  • 26 Я пъ тоа

    4 14 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Нали Китай и Путин са с Иран.....нещо Брикс, Микс си спретнаха...

    19:49 12.01.2026

  • 27 Ами

    12 1 Отговор
    Че какъв водач на протеста е синът на бившия ирански шах,
    той не е стъпвал в Иран през последния половин век :)

    19:49 12.01.2026

  • 28 БеГемот

    2 11 Отговор
    Религията не води до нищо смислено....ако в една европейска държава бъдат допуснати поповете като дядо Николай примерно да задават тона ще стане същата простотия...

    19:50 12.01.2026

  • 29 Я пъ тоа

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Нали Путин и Си са с Иран бре.....санкциите не влияели на Аятолаха.

    19:50 12.01.2026

  • 30 Механик

    15 2 Отговор
    Опаааа! А управлението на България (36 години) ни доведе до яко забогатяване и всички сме с яхти и частни самолети. И то само от производството на чушкопек v 3.0
    Малеее, каква сопа заслужавате!!!!
    п.п.
    И тоя да пие по-малко, че торбичките под очите му са като на Настрадин Ходжа дисагите.

    19:50 12.01.2026

  • 31 ???

    10 1 Отговор
    Кога последно си ходил в Иран, че знаеш бе, смeшник?

    19:51 12.01.2026

  • 32 ЧУКОВ ГОЛА ВОДА СИ

    12 0 Отговор
    НИКОГА НЕ ПОЗНАВАШ И НЯМАШ ЕДИН ЧИТАВ АНАЛИЗ,АМИ САМО ГАДАЕШ НА БОБ И РАЗЧИТАШ НА ЧУВСТВА И УСЕТ.ОДИ ПРОДАВАЙ НЕКЪДЕ ЗАРЗАВАТ И НЕДЕЙ ДА СЕ МЪЧИШ.

    19:51 12.01.2026

  • 33 Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Забелязъл":

    Аз занесох 3 бидона с копейки в банката ,от там ме пратиха в Надин ,казаха ,че от там повече евро ще взема

    19:52 12.01.2026

  • 34 БОЛШЕВИК

    7 9 Отговор
    При монархия ще са още по-зле. От истинската социалистическа система няма измислена по-добра засега!

    Коментиран от #39, #47, #48

    19:53 12.01.2026

  • 35 Значи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Руската пропаганда":

    Тебе те хваща!

    19:53 12.01.2026

  • 36 Путине

    2 6 Отговор
    Ша оставиш ли твоят приятел Аятолаха в лапите на лъва, както направи с Мъдурката.

    19:54 12.01.2026

  • 37 Мутрафановна

    2 6 Отговор
    Копеи стягайте мешките и да подкрепим нашите православни братя ,иранците

    19:54 12.01.2026

  • 38 Гетлост

    9 0 Отговор
    Хубави глупости съчиняваш Чуков давам ти Дарвин Аурдц веднага ако зависи от мен предполагам че ако американците им вземат петрола ги чака невероятен просперитет и богатство.И това ми било професор ужас по какво е професор по антиразум ли?

    19:55 12.01.2026

  • 39 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":

    Къде е тая СОЦ система бре....май само КИМЧО са мъчи още с нея.

    Коментиран от #40

    19:55 12.01.2026

  • 40 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Защо да се мъчи? Награда му благоденствие и е защитен от всичко, нямат бедни и богати, чорбаджии и експлоататори, здравеопазването не им е търговия и не се плащат за утрешния ден!

    Коментиран от #50

    19:59 12.01.2026

  • 41 Тракиец 🇺🇦

    10 1 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ СЛУШАМЕ ГЛЕДАМЕ И ЧЕТЕМ ПОДОБНИ БО.КЛУЦИ КАТО ТОЯ ПОРЕДЕН МЕНТЕ ПРОФЕСОР ОТ ДС И ЦК НА БКП ЧУКОВ..ВСЕКИ КОМУНЯГА ИЗЗЕДНИК ПАРЦАЛ И БОКЛУК БОЛШЕВИШКИ СЕ ТИТИЛУВА ПРОФЕСОР..БЕ ДА ТИ СЕ.РА В У.СТАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КВО ЗНАЕШ ТИ ЗА ИРАН И ЖИВЕЕШ ЛИ В ИРАН ТА ДА КАЗВАШ ТАМ КВО Е И КАК ЖИВЕЯТ ХОРАТА БЕ... НИЕ ДА НЕ СМЕ В 19 ВЕК ..ИМА НЕТ ИМА ДАННИ ИМА Ю ТУБ И ГЛЕДАМЕ ВИЖДАМЕ ЧУВАМЕ СЛУШАМЕ СЛЕДИМ КАНАЛИ И Т Н И ГЛЕДАМЕ ЧЕ ТАМ Е ПО ДОБРЕ ОТ ТУРЖИЯ ДАЖЕ И ВСИЧКО Е СУПЕР.....ТЕЗИ ПРОТЕСТИ СА ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ МОСАД ЧИ.ФУТИТЕ И ЦРУ ЦИОНИСТИТЕ.....КОГО ЛЪЖЕТЕ И ТО ГА.НЬО БАРАБАР С ЧИ.ФУТИТЕ

    19:59 12.01.2026

  • 42 Путине, Путине...

    0 8 Отговор
    Пращай САМОЛЕТОНОСАЧ, да отървава Аятолаха в Иран. Да не стане като с Мъдурката.

    19:59 12.01.2026

  • 43 Сегашното управление в Русия е същото

    1 8 Отговор
    като в Иран и затова и режимите в Русия и Иран си толкова приличат и се подпомагат, за да правят договори за всеобхватно партньорство помежду си...!

    20:01 12.01.2026

  • 44 Наблюдател

    2 10 Отговор
    Веднъж Чуков да не лъже и да не разпространява про-руска пропаганда. Как така?

    20:01 12.01.2026

  • 45 Абе умньо

    2 11 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    "колективен запад", тая терминология идва от "колектива на идиотите".

    Сега по темата, а защо този запад налага тия санкции? Може би защото терористичния режим на моллите в Иран спонсорира тероризма срещу същия този запад?

    20:04 12.01.2026

  • 46 Тракиец 🇺🇦

    6 4 Отговор
    Аз следя от години поне 10 ю туб канала от Иран - предимно от машхад и Техеран ,даже и модни канали и готварски кулинарски такива..нон стоп показват на живо улици заведения молове паркове и т н ..и е супер оживено градско с млади готини хора и красиви нормални жени..тоя комунист дърт Чуков може да вземе един чук и да си чукне тъй.пата лъжлива манерка

    20:04 12.01.2026

  • 47 САЩ хранеха СССР срещу петрол

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":

    Ако не е капитализмът да снабдява и да храни социализмът - всичко завършва като крепостен феодализъм.

    Коментиран от #73

    20:05 12.01.2026

  • 48 МЕНШЕВИК

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":

    Кремълският царски режим на Путин Къси с какво се отличава от императорския режим на Николай Втори?

    Коментиран от #53

    20:07 12.01.2026

  • 49 Не едни,а най...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    Изпреварихме кого и по какво,?

    20:07 12.01.2026

  • 50 Що ли

    3 10 Отговор

    До коментар #40 от "БОЛШЕВИК":

    СОЦА го нема никъде другаде по света щом е толкова убав. КИМЧО ако отвори границите, кво ли ша стане. Верно ли че в Северна Корея могат да шофират само мъже на държавна служба....да не ти казвам още истини за там....

    Коментиран от #57

    20:08 12.01.2026

  • 51 хаспелге

    8 0 Отговор
    Ем Си Чук, Ем Си Хамър.

    20:09 12.01.2026

  • 52 Майдан по ирански

    1 7 Отговор
    Путин са ослушва, СИ си трае, КИМЧО гледа безмълвен.....Аятолаха не знае сам ли да бяга или американците да го...гушнат.

    20:11 12.01.2026

  • 53 Мич Дюкяна

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "МЕНШЕВИК":

    Що ти за много висок ли се имаш като изправен си на нивото на дюкяна ми ,винаги и сам можеш да се обслужиш .

    20:12 12.01.2026

  • 54 604

    5 0 Отговор
    офффффффффффффффффффф, ся било контра революция, на баба ти фърчилуту ......някой гледа към петрола на иран , амъ айдиииийййййй

    20:14 12.01.2026

  • 55 Бай Араб

    1 5 Отговор
    Професор ЧУКОВ сън не спи ,само и и само да помогне на нашите братя иранците .България е печатница за титли и фалшиви евро пари ,за да угоди на путин.

    20:16 12.01.2026

  • 56 Петрол газят, бедни ходят

    0 5 Отговор
    До там ги докара Аятолаха......

    Коментиран от #61

    20:17 12.01.2026

  • 57 604

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Що ли":

    китай кво е бре, китеник ?>

    20:18 12.01.2026

  • 58 Хо-ха-ха

    6 0 Отговор
    Дали правителството е виновно за положението на иранския народ или санкциите на които е подложен ?

    Коментиран от #63

    20:18 12.01.2026

  • 59 Скот Ритър

    5 0 Отговор
    Чуков май забрави, че Иран беше лидер по санкции последните 47 г. Сега Русия е лидер и след 35 г ако е жив и в Русия има протести сигурно режима ще е виновен, не санкциите. Големи анализатори има, защо не разкаже за 1979г какво стана и защо дойдоха аятоласите, май Запада е виновен.

    20:19 12.01.2026

  • 60 Путине, Путине...

    0 4 Отговор
    Аятолаха ти даваше ШАХЕДИ. Ти сега нема ли да му помогнеш или те е шубе от Тръмп.

    20:19 12.01.2026

  • 61 604

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Петрол газят, бедни ходят":

    ми то тъй щот не знаят, че той тоя петрол не е техен, той сащ-истански

    Коментиран от #65

    20:19 12.01.2026

  • 62 роялист

    2 0 Отговор
    Америка! Направи проблем, за да го решиш после с нов проблем.!

    20:20 12.01.2026

  • 63 Що бе

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хо-ха-ха":

    Нали Русия, Китай, Индия помагаха на Аятолаха.....кви санкции та гонят......

    Коментиран от #64

    20:20 12.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "604":

    Нали Лукойл оперира в Иран, както оперираше и в Ирак....проблема не е петрола, а ядрената програма на Иран....и кво е тва управление дето не може да си пази богатствата.

    Коментиран от #66

    20:24 12.01.2026

  • 66 604

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Я пъ тоа":

    я хаповете у дим дъ тъ нямъ от сигънскътъ дупкъ от дет си съ пръкнъл, лапей мало умноу!!!!

    Коментиран от #71

    20:25 12.01.2026

  • 67 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Професор до професор,доцент до доцент,анализатор до анализатора,най -голямата полиция в цял свят на глава от населението. президента -национален предател . Еееее къде е поколението Z което иска хубав живот и младите доктори вече не искат ли много пари ? Имаше протест на мед. сестрите и те вече не искат увеличение. Къде е ДАНС,ама то не може ДАНС да лапа парите на Българския народ и нищо да не прави !!!!!!

    20:25 12.01.2026

  • 68 Спец

    5 0 Отговор
    Пълни тъпизми! Ситуацията в Иран е в резултат на американските санкции.
    Превратът няма да сполучи, шахът няма да се върне и Тръмп няма да удари Иран. Хващам се на бас с проф.Чукундуров. Стига пропаганда!

    20:25 12.01.2026

  • 69 Гошо

    2 0 Отговор
    Тоя пък с.ешник. Иран има средна класа и хората живеят доста по - добре отколкото ако има преврат и след него. Единствено безспорно е ,че е брутална ислямската полиция и диктатурата,но стандартът им на живот е определено по-висок от нашия.

    20:27 12.01.2026

  • 70 хахахаха

    3 0 Отговор
    Точно за такива приказки ,този го дават на екрана и му се слушат глупостите. Какво разбира той от Иран ,нищо ? Буквално нищо. И на него ако САЩ му наложат санкции , каквито са наложили на Иран , отделно от ограниченията тормоза провокациите и т.н , тогава ще ходи със скъсани гащи и ще бърка по кофите. Иран е цивилизация много по стара от всеки чук и сърп взети заедно и няма да стане като са я намислили ! По отношение на Венецуала е същото и пр.

    20:28 12.01.2026

  • 71 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "604":

    Лукойл избяга позорно от Иран.....по разпореждане на САЩ....къде го Путин в тая игра.

    20:29 12.01.2026

  • 72 Тоест

    1 1 Отговор
    хората вече не искат Сащ да ги граби, и Русия, Китай и други спряха кранчето на Сащ!

    20:29 12.01.2026

  • 73 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "САЩ хранеха СССР срещу петрол":

    Ултралибералната система и дивия капитализъм като в България са геноцид за 80% от населението за всяка страна с такива системи. Капитализма е жестока експлоатация за голям процент от населението за да може малката част да живее охолно и доволно.

    20:30 12.01.2026

  • 74 стако

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    .... защого съм чук ..

    20:31 12.01.2026

  • 75 Чуко

    1 0 Отговор
    А в България от 28!!!!

    20:32 12.01.2026

  • 76 Петрол газят, бедни ходят

    0 1 Отговор
    Остави ли се една държава да я управляват невежи аятоласи, до там се стига. Явно управляващите в Иран живеят още в 20ти век.

    Коментиран от #79

    20:34 12.01.2026

  • 77 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    АЛООУ..НЕ МИСЛИ ЧЕ..ТЕЗИ ДЪРЖАВИ СА ..ПО ПРОСТИ ОТ НАС...И ШВЕЦИЯ...И НОРВЕГИЯ

    20:35 12.01.2026

  • 78 Путине

    0 1 Отговор
    Къде се скри бре...като беше на ЗОР са кланяше на Аятолаха......нещо бързо го забрави.

    20:36 12.01.2026

  • 79 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Петрол газят, бедни ходят":

    ЦРУ свали Мохамад Реза Пахлави и докара Аятолах Хомейни.
    Сега искат да махнат аятоласите и да докарат сина на Пахлави.
    Циркаджии

    20:39 12.01.2026

  • 80 Да да

    0 0 Отговор
    Затова сме вързани и ние, ако не сме в Евросъюза, ще ни изолират…
    Онея са под санкции от колко време, или ще играят по свирката или тояга ще видят, моркови както и при нас, няма да видят…

    20:40 12.01.2026

