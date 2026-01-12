Защо в Германия електрическите автомобили са много по-скъпи?

Електрическите автомобили в Германия са с близо 50% по-скъпи, отколкото в Китай. Кола от китайски производител там може без проблеми да се закупи и за 15 000 евро. На какво се дължат големите разлики в цените?

В Германия електрическите автомобили се предлагат на значително по-високи цени, отколкото в Китай . Актуално сравнение, проведено от института Center Automotive Research (CAR) в Бохум, показва, че при 30 сравними електромодела германските купувачи плащат средно с 47% повече, отколкото потребителите в Китай .

Докато в Китай средната цена за електрически автомобил е 29 765 евро, то в Германия средната цена е е 43 749 евро - за същите автомобили. В това изчисление не са били взети предвид ДДС, както и евентуални временни отстъпки в цените. От сравнението става още ясно, че средната цена на европейските марки в Китай е 43 004 евро, а в Германия - 58 844 евро. А средната цена на автомобили Тесла в Китай е 26 861 евро, докато потребителите в Германия плащат за американската марка 33 168 евро.

По-голяма конкуренция в Китай

"Основната причина е, че в Китай има много силна конкуренция между производителите. Освен това в Китай през миналата година са били произведени близо 10 милиона електромобили, продадени в чужбина", казва директорът на CAR Фердинанд Дуденхьофер пред АРД. Според него този значителен обем създава и големи ценови предимства. Експертът изтъква, че освен това сериозната конкурентна битка между китайските производители ги принуждава взаимно да се надпреварват за изгодни цени.

Поради тези причини електромобилите в Китай са доста изгодни. Анализираните 13 модела от китайски производители се предлагат в родната им страна за около 15 000 евро - цена, която би била немислима в Германия, където те струват около 32 500 евро. С други думи китайските електрически возила в Германия са повече от двойно по-скъпи (118%), отколкото в родната им страна.

"Китайският призводител BYD междувременно продава свои автомобили и в Евопа, но тъй като това е до голяма степен непозната марка, продажбите растат бавно и са свързани с големи търговски разходи", пояснява Дуденхьофер.

Средносрочно цените ще паднат и в Европа

Поради това купувачите на автомобили ще могат да извличат ползи от ниските цени на китайските коли чак в средносрочен план, смята експертът. Конкурентният натиск върху цените в бъдеще ще обхване целия свят, но това ще отнеме още известно време. Друг фактор, който изкуствено оскъпява електромобилите в Европа са митата на ЕС. Но според Дуденхьофер тенденцията за бъдещето е ясна. "Цените на електромобилите в следващите години ще продължат да спадат", казва той.

През 2025 Германия отбелязва лек ръст на новорегистрираните автомобили, като все по-търсени стават електрическите коли и автомобилите тип хибрид, отбелязва АРД. Общият ръст за 2025 е с 1,4% в сравнение с 2024. Особено отчетливо са нараснали покупките през декември 2025, когато е отбелязан плюс от близо 10% спрямо същия месец на предходната година.

При електрическите коли и хибридните автомобили ръстът за 2025 е дори 43,2% спрямо 2024. А автомобилите, задвижвани изцяло електрически, отбелязват ръст от 19,1%, т.е. почти всяка пета нова кола в Германия е била чисто електрическа, като моделите на BYD са представлявали едва 0,8%.