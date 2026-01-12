Новини
Защо в Германия електрическите автомобили са много по-скъпи?

12 Януари, 2026 19:35 1 045 18

  • германия-
  • китай-
  • електрически автомобили

Основната причина е, че в Китай има много силна конкуренция между производителите

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Електрическите автомобили в Германия са с близо 50% по-скъпи, отколкото в Китай. Кола от китайски производител там може без проблеми да се закупи и за 15 000 евро. На какво се дължат големите разлики в цените?

В Германия електрическите автомобили се предлагат на значително по-високи цени, отколкото в Китай . Актуално сравнение, проведено от института Center Automotive Research (CAR) в Бохум, показва, че при 30 сравними електромодела германските купувачи плащат средно с 47% повече, отколкото потребителите в Китай .

Докато в Китай средната цена за електрически автомобил е 29 765 евро, то в Германия средната цена е е 43 749 евро - за същите автомобили. В това изчисление не са били взети предвид ДДС, както и евентуални временни отстъпки в цените. От сравнението става още ясно, че средната цена на европейските марки в Китай е 43 004 евро, а в Германия - 58 844 евро. А средната цена на автомобили Тесла в Китай е 26 861 евро, докато потребителите в Германия плащат за американската марка 33 168 евро.

По-голяма конкуренция в Китай

"Основната причина е, че в Китай има много силна конкуренция между производителите. Освен това в Китай през миналата година са били произведени близо 10 милиона електромобили, продадени в чужбина", казва директорът на CAR Фердинанд Дуденхьофер пред АРД. Според него този значителен обем създава и големи ценови предимства. Експертът изтъква, че освен това сериозната конкурентна битка между китайските производители ги принуждава взаимно да се надпреварват за изгодни цени.

Поради тези причини електромобилите в Китай са доста изгодни. Анализираните 13 модела от китайски производители се предлагат в родната им страна за около 15 000 евро - цена, която би била немислима в Германия, където те струват около 32 500 евро. С други думи китайските електрически возила в Германия са повече от двойно по-скъпи (118%), отколкото в родната им страна.

"Китайският призводител BYD междувременно продава свои автомобили и в Евопа, но тъй като това е до голяма степен непозната марка, продажбите растат бавно и са свързани с големи търговски разходи", пояснява Дуденхьофер.

Средносрочно цените ще паднат и в Европа

Поради това купувачите на автомобили ще могат да извличат ползи от ниските цени на китайските коли чак в средносрочен план, смята експертът. Конкурентният натиск върху цените в бъдеще ще обхване целия свят, но това ще отнеме още известно време. Друг фактор, който изкуствено оскъпява електромобилите в Европа са митата на ЕС. Но според Дуденхьофер тенденцията за бъдещето е ясна. "Цените на електромобилите в следващите години ще продължат да спадат", казва той.

През 2025 Германия отбелязва лек ръст на новорегистрираните автомобили, като все по-търсени стават електрическите коли и автомобилите тип хибрид, отбелязва АРД. Общият ръст за 2025 е с 1,4% в сравнение с 2024. Особено отчетливо са нараснали покупките през декември 2025, когато е отбелязан плюс от близо 10% спрямо същия месец на предходната година.

При електрическите коли и хибридните автомобили ръстът за 2025 е дори 43,2% спрямо 2024. А автомобилите, задвижвани изцяло електрически, отбелязват ръст от 19,1%, т.е. почти всяка пета нова кола в Германия е била чисто електрическа, като моделите на BYD са представлявали едва 0,8%.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Веднага отговарям

    16 1 Отговор
    Щот са пе де раси

    19:36 12.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Като знаете причите и отговора,ми е интересно ,защо питате ,херн медиен агент еврейско зеле

    19:40 12.01.2026

  • 3 Тити

    7 3 Отговор
    Явно Дойчовците искат да възродят парните локомотиви.

    19:41 12.01.2026

  • 4 DW - Пропаганден машинен

    17 0 Отговор
    Защото ловят с трици маймyни, розови маймyни!

    19:41 12.01.2026

  • 5 Малееее

    14 1 Отговор
    Че тъпи глупаци!? А бе, германците верват ли им на тези идиоти?! Конкуренция в Китай как обяснява че германските марки са по скъпи в Германия, и по евтини в Китай, след транспорт, данъци, мита, и квото се сетите?!

    Коментиран от #12

    19:42 12.01.2026

  • 6 Да,бе

    8 0 Отговор
    За екологията би тряб ако да няма значение къде е произведен даден автомобил важното е да не замърсява околната среда,но явно в райската градина е по-важно кой обира парите на хората,а екологията е само дъвка за наивници...

    19:44 12.01.2026

  • 8 Бъдещето не е

    4 2 Отговор
    на електрическите автомобили с огромни батерии.
    Само малки градски електички за пазаруване имат смисъл.

    19:45 12.01.2026

  • 9 Защото

    1 3 Отговор
    Защото в Западна Европа трудно ще видите китайска електричка в движение.
    Германеца е на принципа - твърде съм беден да купувам евтиното.
    Освен това не се намират работници във Фолксваген, които д аработят за 350 Евро на месец.

    19:50 12.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Такива глупости отдавна не бях чел!
    Да почнем с износа - Китай за 2025 е изнесъл около 7 милиона и нещо автомобила ОБЩО. Около 5 милиона от износа се пада на автомобили с ДВГ продавани в Африка и Южна америка - основно пенсионирани модели на японските и германски производители, с които влязоха в Китай.

    Да минем към цените - въпреки конкуренцията, която е фактор, НО И НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА защото в момента всички продават ПОД СЕБЕСТОЙНОСТ, за да останат на пазара - все пак основната причина за ниските цени в Китай си остават субсидирането на производителите (за разлика от европейския подход за субсидиране на високата средна класа потребители).

    И накрая да се върнем към Германския пазар, където една голяма разлика идва все пак и от качеството на изработката. Не може да сравняваш германската сглобка с китайската. А разликата между цените в Китай и Европа пък се обуславя основно от безумните изисквания на Брюксел! По спомен към 7000 евро струват всички безумни и ненужни системи, които Брюксел задължава да се монтират в автомобилите за европейския пазар!

    Така че чичетата тая статия - еди какво си!

    19:51 12.01.2026

  • 11 Защото…

    7 1 Отговор
    …немците имаха, подчертавам имаха пари. Сега немците нямат нищо, което е и целта на заниманието. Същото се готви и у нас…

    Коментиран от #18

    19:52 12.01.2026

  • 12 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малееее":

    По същия начин обясниха и на бритаците, че е по-добре за конкуренцията, когато водафон купиха 3, и останаха три основни мобилни оператора.

    Коментиран от #13

    19:55 12.01.2026

  • 13 Аха...

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Ама Рюте с изказването си удари всички у земи по плазмодианство и такъв орварлък, какъвто не е имало и при жените! Но аз съм втрещен как точно минава на европейците тази тъпотия?!

    20:00 12.01.2026

  • 14 Как защо

    2 0 Отговор
    Защото им включват и ,,потребителската екотакса" за рециклиране на батериите...

    20:12 12.01.2026

  • 15 604

    1 1 Отговор
    щот немъте ресурси от РФ, а белите роби от БГ и Румъния веке не съ прости, а тия мургавите не стават и не работът....ай пътя !!!!! скоро ще гледате 2 ра серия на филмъ кът очукън германец!!!!

    20:30 12.01.2026

  • 16 665

    1 0 Отговор
    Щото Германия се управлява от Урсула с пола, а Китай от Зин Пин в куртка !

    20:33 12.01.2026

  • 17 Чики-рики

    0 0 Отговор
    Само ще отбележа..
    Няма германски пазар - има европейски пазар…
    Сещайте се!
    Нали сте в еврозоната, а не в немскозонара!?!
    Честито!
    В Китай - евтино, в Евроглупостта скъпо!
    Що бе мамини сладури?

    20:36 12.01.2026

  • 18 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защото…":

    Шефа каза че ставаме зле като германците. Сега се чудя на къде да емигрирам, че тука вече не се издържа с това Евро!

    20:40 12.01.2026

