Защо в Германия електрическите автомобили са много по-скъпи?

Електрическите автомобили в Германия са с близо 50% по-скъпи, отколкото в Китай. Кола от китайски производител там може без проблеми да се закупи и за 15 000 евро. На какво се дължат големите разлики в цените?
В Германия електрическите автомобили се предлагат на значително по-високи цени, отколкото в Китай . Актуално сравнение, проведено от института Center Automotive Research (CAR) в Бохум, показва, че при 30 сравними електромодела германските купувачи плащат средно с 47% повече, отколкото потребителите в Китай .
Докато в Китай средната цена за електрически автомобил е 29 765 евро, то в Германия средната цена е е 43 749 евро - за същите автомобили. В това изчисление не са били взети предвид ДДС, както и евентуални временни отстъпки в цените. От сравнението става още ясно, че средната цена на европейските марки в Китай е 43 004 евро, а в Германия - 58 844 евро. А средната цена на автомобили Тесла в Китай е 26 861 евро, докато потребителите в Германия плащат за американската марка 33 168 евро.
По-голяма конкуренция в Китай
"Основната причина е, че в Китай има много силна конкуренция между производителите. Освен това в Китай през миналата година са били произведени близо 10 милиона електромобили, продадени в чужбина", казва директорът на CAR Фердинанд Дуденхьофер пред АРД. Според него този значителен обем създава и големи ценови предимства. Експертът изтъква, че освен това сериозната конкурентна битка между китайските производители ги принуждава взаимно да се надпреварват за изгодни цени.
Поради тези причини електромобилите в Китай са доста изгодни. Анализираните 13 модела от китайски производители се предлагат в родната им страна за около 15 000 евро - цена, която би била немислима в Германия, където те струват около 32 500 евро. С други думи китайските електрически возила в Германия са повече от двойно по-скъпи (118%), отколкото в родната им страна.
"Китайският призводител BYD междувременно продава свои автомобили и в Евопа, но тъй като това е до голяма степен непозната марка, продажбите растат бавно и са свързани с големи търговски разходи", пояснява Дуденхьофер.
Средносрочно цените ще паднат и в Европа
Поради това купувачите на автомобили ще могат да извличат ползи от ниските цени на китайските коли чак в средносрочен план, смята експертът. Конкурентният натиск върху цените в бъдеще ще обхване целия свят, но това ще отнеме още известно време. Друг фактор, който изкуствено оскъпява електромобилите в Европа са митата на ЕС. Но според Дуденхьофер тенденцията за бъдещето е ясна. "Цените на електромобилите в следващите години ще продължат да спадат", казва той.
През 2025 Германия отбелязва лек ръст на новорегистрираните автомобили, като все по-търсени стават електрическите коли и автомобилите тип хибрид, отбелязва АРД. Общият ръст за 2025 е с 1,4% в сравнение с 2024. Особено отчетливо са нараснали покупките през декември 2025, когато е отбелязан плюс от близо 10% спрямо същия месец на предходната година.
При електрическите коли и хибридните автомобили ръстът за 2025 е дори 43,2% спрямо 2024. А автомобилите, задвижвани изцяло електрически, отбелязват ръст от 19,1%, т.е. почти всяка пета нова кола в Германия е била чисто електрическа, като моделите на BYD са представлявали едва 0,8%.
1 Веднага отговарям
19:36 12.01.2026
2 Kaлпазанин
19:40 12.01.2026
3 Тити
19:41 12.01.2026
4 DW - Пропаганден машинен
19:41 12.01.2026
5 Малееее
Коментиран от #12
19:42 12.01.2026
6 Да,бе
19:44 12.01.2026
7 Да,бе
19:45 12.01.2026
8 Бъдещето не е
Само малки градски електички за пазаруване имат смисъл.
19:45 12.01.2026
9 Защото
Германеца е на принципа - твърде съм беден да купувам евтиното.
Освен това не се намират работници във Фолксваген, които д аработят за 350 Евро на месец.
19:50 12.01.2026
10 ДрайвингПлежър
Да почнем с износа - Китай за 2025 е изнесъл около 7 милиона и нещо автомобила ОБЩО. Около 5 милиона от износа се пада на автомобили с ДВГ продавани в Африка и Южна америка - основно пенсионирани модели на японските и германски производители, с които влязоха в Китай.
Да минем към цените - въпреки конкуренцията, която е фактор, НО И НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА защото в момента всички продават ПОД СЕБЕСТОЙНОСТ, за да останат на пазара - все пак основната причина за ниските цени в Китай си остават субсидирането на производителите (за разлика от европейския подход за субсидиране на високата средна класа потребители).
И накрая да се върнем към Германския пазар, където една голяма разлика идва все пак и от качеството на изработката. Не може да сравняваш германската сглобка с китайската. А разликата между цените в Китай и Европа пък се обуславя основно от безумните изисквания на Брюксел! По спомен към 7000 евро струват всички безумни и ненужни системи, които Брюксел задължава да се монтират в автомобилите за европейския пазар!
Така че чичетата тая статия - еди какво си!
19:51 12.01.2026
11 Защото…
Коментиран от #18
19:52 12.01.2026
12 Име
До коментар #5 от "Малееее":По същия начин обясниха и на бритаците, че е по-добре за конкуренцията, когато водафон купиха 3, и останаха три основни мобилни оператора.
Коментиран от #13
19:55 12.01.2026
13 Аха...
До коментар #12 от "Име":Ама Рюте с изказването си удари всички у земи по плазмодианство и такъв орварлък, какъвто не е имало и при жените! Но аз съм втрещен как точно минава на европейците тази тъпотия?!
20:00 12.01.2026
14 Как защо
20:12 12.01.2026
15 604
20:30 12.01.2026
16 665
20:33 12.01.2026
17 Чики-рики
Няма германски пазар - има европейски пазар…
Сещайте се!
Нали сте в еврозоната, а не в немскозонара!?!
Честито!
В Китай - евтино, в Евроглупостта скъпо!
Що бе мамини сладури?
20:36 12.01.2026
18 така е
До коментар #11 от "Защото…":Шефа каза че ставаме зле като германците. Сега се чудя на къде да емигрирам, че тука вече не се издържа с това Евро!
20:40 12.01.2026