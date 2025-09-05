Новини
Калина Андролова: Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят

5 Септември, 2025

Лошото е, че Европа става жертва на многостранни удари, и вместо да се свести, тя все повече затъва безпомощно

Калина Андролова: Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят. Геополитическият императив на САЩ е да не позволяват на нито една сила да установи господство в Евразия. Затова създаването на хаос от всякакъв характер е в основата на доктрината им за глобално надмощие. Украйна е именно такъв хаос, който следва да се разширява, а не да се свива. Това го знаят и децата.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

В този смисъл двойната игра на САЩ – Тръмп vs. глобалистите, и обратно – е просто трик в международната интервенция. Абе искаме мир в Украйна, но подготвяме Европа за война.

Лошото е, че Европа става жертва на многостранни удари, и вместо да се свести, тя все повече затъва безпомощно.

От гледна точка на САЩ... хаотизирането на Европа и превръщането ѝ в активна зона за предизвикване на Русия, каквато беше Украйна доскоро, е добър изход, добър ход за забавяне на азиатското нарастване. Подходът към Китай минава през дърпане на килимчето по периферията. И опитите за фрагментиране на районите от различни страни на държавата-обект. САЩ демонстрират, че се опитват да намерят баланс и да умиротворяват, в любимата си позиция на вечния глобален полицай, уж по-разумен от другите.

Но истината е съвсем обратна. САЩ следват доктрината си и истерично се опитват да задържат абсолютната хегемониална позиция, която имаха неотдавна. Парадът на Си Дзинпин и неговата реч обаче показват, че САЩ са изтървали нещо.

Русия още не се е сгромолясала, какъвто израз обича да употребява Фридман, а Китай не е в тежка икономическа криза.

Напротив, заради държавното планиране и целеполагане, Китай се развива три пъти по-бързо от САЩ. Дори да имат флуктуации, китайците вече не могат да бъдат спрени. В сравнение със сляпата и самоприключващата се Европа, китайците навлизат в следващия век.

Мащабът ги защитава от възможна американска интервенция, затова американците имат обичайния си подход на бавно ронене оттук-оттам, на създаването на изкуствени конфликти по периферията или в съседство, на използване на враговете на Китай за предизвикване и харчене на енергия, на употребата на грандомански съюзи, мотивирани от китайската заплаха, на опити за вътрешно разграждане с инструментите на медиите, оглупяващия разгул, девалвирането на образованието и въвеждането на НПО-паралелната власт и пр. да не изброявам до безкрайност.

Китай обаче нараства, защото е затворена система, която не пропуска голяма част този елементарен инструментариум за обезсилване на националната власт да подрива държавността. Има проблеми, и там има подхранвани отвън либералстващи претенденти за властта, но все още Си Дзинпин ги удържа и опитва да се справи с тях. Не защото е диктатор, а защото с тях пристига и всичко останало - разтваряне на държавните институции и привеждането им в слабоработещ режим, граждански хаос и пробиви в сигурността.

Западната демокрация се саморазгроми и сама даде ход за възход на източните автократични общества.

Ще си помисли човек, че имаше и има някакъв сложен, тих, отмъстителен и „безшевен“ заговор за унищожаването на християнския свят, особено на Европа! Но да се върна на Китай. За да бъде натиснат Китай, смален и върнат в обратно в деградация, трябва да се пробие властта, да се либерализира и отвори за външни влияния.

А Китайската комунистическа партия много внимава да не последва съдбата на Русия, когато се опита да направи преход към някакъв вид демократичен модел, но постигна олигархичен безпорядък и безпомощност на държавата. Парадът в Китай донесе аромат от новата игра в Азия.

Можем много да говорим за недемократични властови практики, за замърсяването и лошите условия на живот в много градове на Китай, свързани с опасни производства, можем да говорим за граждански права, ограничителни режими на живот, липса на свобода в западния смисъл на тази дума, номенклатурни привилегии, култ към личността, изкривени пазарни отношения, назначени капиталисти, планирана икономика, корупция на средни нива, хиперболизиране на успехите и скриване на лошите страни, двойна реалност, и огромен брой хора, живеещи в бедност.

НО истината е, че Китай ИДВА, а ние си ОТИВАМЕ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    15 7 Отговор
    В Китай с цифровият юан и 700 млн камери е пълен концлагер.Искат да направят същото с Цифровото евро в ЕС.

    Коментиран от #4

    16:04 05.09.2025

  • 2 жжжжжж

    4 10 Отговор
    тръмп искаше да си поделят света с путин . но ще трябва да дели с китай. всичко по средата между китай и сащ ще бъде пробито и разпределено. ако ще и с война.

    Коментиран от #6

    16:06 05.09.2025

  • 3 айде ма с подпиращата се тиква

    13 6 Отговор
    може и без твоите платени цъканици

    16:07 05.09.2025

  • 4 Няма внос

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти знаеш ли друг начин да озаптиш милиард души? Това е тоягата, но имат и морков, а тук морковите се внасят от Китай, само тояги останаха.

    16:08 05.09.2025

  • 5 Сачка Али Бегова

    9 10 Отговор
    Миризлива мисирка си, Калинке.

    16:08 05.09.2025

  • 6 Не позна

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "жжжжжж":

    САЩ не са в позицията да диктуват условията и от хищник може да станат и плячка.

    16:09 05.09.2025

  • 7 Госあ

    18 5 Отговор
    Еййй най накрая нещо смислено. Китайските коментари по форумите за сащ са, че на сащ не трябва да се вярва. Съгласен съм, нито Китай, нито Русия могат да бъдат ударени. Ударена е Европа. От т.нар. си партньор.

    16:13 05.09.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    10 3 Отговор
    Събитието преди няколко дни
    не беше само парад,
    но нашТе ΕβροΜин ΔиΛи
    придържайки се към брюкселската
    партийна линия
    са със широко затворени очи
    за реалностите на днешния ден !

    16:14 05.09.2025

  • 9 Цвете

    7 19 Отговор
    ЕВРОПА НЕ ЗАТЪВА И ВИНАГИ ЩЕ Е ИМА. А ТИ, ЗАТЪВАШ БАВНО, ПЛАВНО И СИГУРНО. ОКАЗА СЕ, ЧЕ СИ РУСКА ПЛАТЕНА ЦЪРВУЛАНА. НЕКА ДА ПОПРОЧЕТАТ ЗА ТВОЯТА ОСОБА И ЩЕ СЕ УВЕРЯТ САМИ. ПРЕСТАНИ ДА СЕ МИСЛИШ ЗА ЗНАЕЩА ЩОТО СИ ДОСТАТЪЧНО ФАЛШИВА МОМЕ. 😂

    16:14 05.09.2025

  • 10 Кемал

    5 4 Отговор
    Ако сега изглеждаш така, както си на снимката, ти давам душата си. В материала си си изключително права. Талантливо написан текст. Но искам да те видя.

    Коментиран от #37

    16:17 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Паци

    10 4 Отговор
    Хората бягат от китай, русия, индия, иран, поучете се от тях. Това са концлагери

    16:19 05.09.2025

  • 13 Електра

    6 10 Отговор
    То хубаво коментираш Китай, но тук, там дали ще продумаш и думичка срещу жълтия лидер. Забрави ли танковете как размазаха на Тян ан Мън 25000 студенти. Нали живяхме в такава тиня, сега в Китай е както пир рашиста Путлер държавен капитализъм, паради и ай гъкнеш за нещо лошо при Невални. Просто е време да си построим демокрацията без ДС доносниците, защото по хубаво живота не предлага. Колко американци и европейци живеят при Рашистите, и китайците, но обратното е пълчища от емигранти...

    Коментиран от #21, #27

    16:22 05.09.2025

  • 14 Мисира

    4 1 Отговор
    Вучков казваше гледам и не вярвам на ушите си!Гледали са ама нито виждат,нито чуват.

    16:22 05.09.2025

  • 15 Лопата Орешник

    6 2 Отговор
    На който му е трябвало да гледа парада в Китай за да разбере какво става, вместо да дращи очевидни клишета, да си сменя попрището! Тряяя си много бавно развит за да трябва да видиш парада та да се сетиш,че света е друг!

    Коментиран от #33

    16:22 05.09.2025

  • 16 болгарин..

    5 4 Отговор
    Много готин парад,даже беше по хубав от масковскио..ама на кремля им требват пари за тупканьие на бандерците,а пекине постигна своето-джапанките,урсулците и рижавио пенясват от злоба и яд че двете империй плюс делхи и резервата пхенян-всеки момент може да им разказат игрта..

    16:24 05.09.2025

  • 17 Цвете

    4 4 Отговор
    ЕВРОПА НЕ ЗАТЪВА И ВИНАГИ ЩЕ Е ИМА. А ТИ, ЗАТЪВАШ БАВНО, ПЛАВНО И СИГУРНО. ОКАЗА СЕ, ЧЕ СИ РУСКА ПЛАТЕНА ЦЪРВУЛАНА. НЕКА ДА ПОПРОЧЕТАТ ЗА ТВОЯТА ОСОБА И ЩЕ СЕ УВЕРЯТ САМИ. ПРЕСТАНИ ДА СЕ МИСЛИШ ЗА ЗНАЕЩА ЩОТО СИ ДОСТАТЪЧНО ФАЛШИВА МОМЕ. 😂

    16:25 05.09.2025

  • 18 Грешка

    3 4 Отговор
    Никакъв свяг не се ражда. Технологиите и науката раждат нов свят, а не безсмислени паради за наивните. Китай е все още н по-назад в технологиите. Разчита на западни софтуери за разработка на чипове с голяма концентрация. Разчита и на богатите западни пазари за пласиране на произведените стоки.. Русия и Индия са твърде назад. Така, че новият свят е в поръчката на авторката. За наивници.

    16:29 05.09.2025

  • 19 Факт

    4 3 Отговор
    Парадът в Пекин показа новото лице на хитлеризма.
    Тоталитарна фашизирана държава, в която не може да си личност и в която , човешките права и свободи са тотално смачкани.
    Държава, в която се извършва най-жестоката експлоатация на работническата класа от една шепа привилегировани партийни гаулайтери. Пожелавам на всеки фен на китайския комунизъм да иде да живее и работи в Китай!

    16:29 05.09.2025

  • 20 Стига бе

    2 1 Отговор
    Как го разбра.Това не е за тебе.По добре Напиши нещо срещу президента

    16:30 05.09.2025

  • 21 сеянинь..

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Електра":

    Аман от объсани електропамакини..таа още малко ще ни разкаже и за най големия-има го в гинес..холокост в света-батисването на над сто млна индианци от чичо сам,използвани са всякакъв вид средства..заразени с бацили и вируси-дрехи,храна,вода-а женските са гичагъртали да немат повече деца..

    16:31 05.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    5 3 Отговор
    Така е, затова всички русофили и парадофили бягайте бързо от Колективния Запад и отивайте със семействата си да заживеете в любимия ви Китай, където ще работите за западните капиталистически фирми и ще бъдете експлоатирани от тях, но ще получавате китайски комунистически заплати!!! 😂

    Коментиран от #26

    16:33 05.09.2025

  • 24 Този нов свят който ще се роди е....

    4 3 Отговор
    Тъкмо за нашите копейки, русороби и всякакви вредни проруски елементи тровещи България, и всичките те вкупом и без отсъствия да заминат да живеят, работят и сътворят новият живот в новият свят😜

    16:35 05.09.2025

  • 25 вен серемос

    4 2 Отговор
    За Русия! За новата триада Русия, Китай, Севарна Корея! За Вл. Вл. Путин,за Си Дзинпин, за Ким Че Ун.А СОЩ /съединени овчарски щати / и Тромпета на боклука!!!И, ОКРАИНА НЯМА!!!!Покрайнината е Руска земя.Крим е РУСКИ от 1783 г.от времето на Екатерина Велика с указ за Вечни Времена.Киев, Одеса,цялото Черноморие е на Русия!

    Коментиран от #29

    16:38 05.09.2025

  • 26 Благодат а.....

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    По десет часа на шестдневна работна седмица, и да ги видим после ще хвърлят ли си каскетите от радост че ЕС се разпадал и останалите глупости.

    16:39 05.09.2025

  • 27 Друго

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Електра":

    При рашиста Путин по може да се скатаеш ,в Китай нямаш шанс всичко е с лицево разпознаване,теглиш приложение и плащаш навсякъде с лицето си,нямаш нужда от пари от карти ,само главата трябва да ти е закрепена за раменете

    16:40 05.09.2025

  • 28 Хей другаре

    3 2 Отговор
    Много се радвате на китайците ,ама после ще ревете с крокодилски сълзи

    16:41 05.09.2025

  • 29 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "вен серемос":

    Да не си стажувал при ботокса и после да си прекалил с опиати.

    16:42 05.09.2025

  • 30 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Аз уча китайски ,ще отварям китайски ресторант в ДолноУйно

    16:43 05.09.2025

  • 31 Кой гледал парада, кой не....

    3 1 Отговор
    Няма значение, то пък кой знае какво събитие е че да го гледаме, ми да си маршируват и да надува мускули, едно знай Калинке... Парад война не печели, ако не вярваш питай ония несретник от Кремъл.

    16:43 05.09.2025

  • 32 калина /алена

    3 0 Отговор
    ДВе понятия трябва Българите да различават:1/ РУСОФИЛ-бългри ,които предпочитат ,уважаяват Русия2/ РУСОФОБ-чвек ,който мрази Руснаците, мрази Русия е мрази П утин.Не пъодлгвайте младото поколениебългаромразци! Итака:1/Русофил-обича Русия ,руснаците и Путин,2/Русофоб-мрази Русия, руснаците ,Путин.Запомнете русофил и русофоб!!!Не лъжете млайдото поколение!!

    16:45 05.09.2025

  • 33 Бе ти не си добре бе...

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата Орешник":

    То от един парад ако се променяш света, те ватенките вече трябваше да са променили не света а галактиката, пък те паради, паради, надуване на свирки те и накрая се н@ср.....в Украйна.

    16:48 05.09.2025

  • 34 делон

    2 1 Отговор
    За новата триада Русия, Китай, Северна Корея!!!За Вл. Вл. Путин, Си Дзинпин и за Ким Че Ун.Долу СОЩ/съединени овчарски щати гейФранция, чалматаАнглия и фашистка бандеровска ОКРАИНА/ха,ха,ха, покрайнината/.Крим е Руски от 1783 г. с указ на Ектерина Велик за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА! А, РСМ е БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ от създаването на България! Беломорска Тракия е наша от как свят светува! Северна Добруджа е наша открай време .И турските земи по Черно море са наши .Да го знаят еничарите.

    16:54 05.09.2025

  • 35 Руската пропаганда подплатена с....

    1 2 Отговор
    ... китайска воня няма почивен ден, направили някакъв парад и какво толкова е станало?, все едно са се качили на седмото небе и там са открили перпетум мобиле🤣, и руснаците правиха парад след парад и какво?.... одрис.... по нивите в Украйна.

    16:56 05.09.2025

  • 36 китайски балон

    0 1 Отговор
    Той БайДончо, що истерясва, щот разбра, че "стария свят" свършва😉

    16:57 05.09.2025

  • 37 00014

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кемал":

    Недей, ще се уплашиш. Досега винаги съм избягвал "творбите" й, защото е от слугинажа на зеленчука. А това е първото написано от нея, което е 200 % истина.

    16:59 05.09.2025

  • 38 Айде

    2 0 Отговор
    Глупости с претенция за оригиналност!

    16:59 05.09.2025

  • 39 Даа

    1 0 Отговор
    Европа и САЩ трябва да спрът да купуват китайскиБоклуци ,и всичко ще си дойде ма мястото и това много добре го знае другаря Си ,същото важи и за покупката на суровини от Русия

    17:02 05.09.2025

  • 40 Истината

    1 0 Отговор
    Ние сме го заченали този нов свят, като прехвърлихме всички производства в Китай, научихме ги на технлогиите ни и им изкупувахме боклуците..... със спечелената си нова мощ, те са решили не да инвестират в по-добър живот, а наливат пари в оръжия..... Ще има сблъсък

    17:02 05.09.2025

  • 41 По важното е

    1 0 Отговор
    Защо под статията за копейкин ,коментарите не са разрешени

    17:04 05.09.2025

  • 42 Мъни

    0 0 Отговор
    Е това е статия, която казва ИСТИНАТА, колкото и неудобна да е тя за европейците!

    17:10 05.09.2025