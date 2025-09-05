Калина Андролова: Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят

Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят. Геополитическият императив на САЩ е да не позволяват на нито една сила да установи господство в Евразия. Затова създаването на хаос от всякакъв характер е в основата на доктрината им за глобално надмощие. Украйна е именно такъв хаос, който следва да се разширява, а не да се свива. Това го знаят и децата.
Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.
В този смисъл двойната игра на САЩ – Тръмп vs. глобалистите, и обратно – е просто трик в международната интервенция. Абе искаме мир в Украйна, но подготвяме Европа за война.
Лошото е, че Европа става жертва на многостранни удари, и вместо да се свести, тя все повече затъва безпомощно.
От гледна точка на САЩ... хаотизирането на Европа и превръщането ѝ в активна зона за предизвикване на Русия, каквато беше Украйна доскоро, е добър изход, добър ход за забавяне на азиатското нарастване. Подходът към Китай минава през дърпане на килимчето по периферията. И опитите за фрагментиране на районите от различни страни на държавата-обект. САЩ демонстрират, че се опитват да намерят баланс и да умиротворяват, в любимата си позиция на вечния глобален полицай, уж по-разумен от другите.
Но истината е съвсем обратна. САЩ следват доктрината си и истерично се опитват да задържат абсолютната хегемониална позиция, която имаха неотдавна. Парадът на Си Дзинпин и неговата реч обаче показват, че САЩ са изтървали нещо.
Русия още не се е сгромолясала, какъвто израз обича да употребява Фридман, а Китай не е в тежка икономическа криза.
Напротив, заради държавното планиране и целеполагане, Китай се развива три пъти по-бързо от САЩ. Дори да имат флуктуации, китайците вече не могат да бъдат спрени. В сравнение със сляпата и самоприключващата се Европа, китайците навлизат в следващия век.
Мащабът ги защитава от възможна американска интервенция, затова американците имат обичайния си подход на бавно ронене оттук-оттам, на създаването на изкуствени конфликти по периферията или в съседство, на използване на враговете на Китай за предизвикване и харчене на енергия, на употребата на грандомански съюзи, мотивирани от китайската заплаха, на опити за вътрешно разграждане с инструментите на медиите, оглупяващия разгул, девалвирането на образованието и въвеждането на НПО-паралелната власт и пр. да не изброявам до безкрайност.
Китай обаче нараства, защото е затворена система, която не пропуска голяма част този елементарен инструментариум за обезсилване на националната власт да подрива държавността. Има проблеми, и там има подхранвани отвън либералстващи претенденти за властта, но все още Си Дзинпин ги удържа и опитва да се справи с тях. Не защото е диктатор, а защото с тях пристига и всичко останало - разтваряне на държавните институции и привеждането им в слабоработещ режим, граждански хаос и пробиви в сигурността.
Западната демокрация се саморазгроми и сама даде ход за възход на източните автократични общества.
Ще си помисли човек, че имаше и има някакъв сложен, тих, отмъстителен и „безшевен“ заговор за унищожаването на християнския свят, особено на Европа! Но да се върна на Китай. За да бъде натиснат Китай, смален и върнат в обратно в деградация, трябва да се пробие властта, да се либерализира и отвори за външни влияния.
А Китайската комунистическа партия много внимава да не последва съдбата на Русия, когато се опита да направи преход към някакъв вид демократичен модел, но постигна олигархичен безпорядък и безпомощност на държавата. Парадът в Китай донесе аромат от новата игра в Азия.
Можем много да говорим за недемократични властови практики, за замърсяването и лошите условия на живот в много градове на Китай, свързани с опасни производства, можем да говорим за граждански права, ограничителни режими на живот, липса на свобода в западния смисъл на тази дума, номенклатурни привилегии, култ към личността, изкривени пазарни отношения, назначени капиталисти, планирана икономика, корупция на средни нива, хиперболизиране на успехите и скриване на лошите страни, двойна реалност, и огромен брой хора, живеещи в бедност.
НО истината е, че Китай ИДВА, а ние си ОТИВАМЕ.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти знаеш ли друг начин да озаптиш милиард души? Това е тоягата, но имат и морков, а тук морковите се внасят от Китай, само тояги останаха.
До коментар #2 от "жжжжжж":САЩ не са в позицията да диктуват условията и от хищник може да станат и плячка.
Тоталитарна фашизирана държава, в която не може да си личност и в която , човешките права и свободи са тотално смачкани.
Държава, в която се извършва най-жестоката експлоатация на работническата класа от една шепа привилегировани партийни гаулайтери. Пожелавам на всеки фен на китайския комунизъм да иде да живее и работи в Китай!
До коментар #13 от "Електра":Аман от объсани електропамакини..таа още малко ще ни разкаже и за най големия-има го в гинес..холокост в света-батисването на над сто млна индианци от чичо сам,използвани са всякакъв вид средства..заразени с бацили и вируси-дрехи,храна,вода-а женските са гичагъртали да немат повече деца..
До коментар #23 от "Факт":По десет часа на шестдневна работна седмица, и да ги видим после ще хвърлят ли си каскетите от радост че ЕС се разпадал и останалите глупости.
До коментар #13 от "Електра":При рашиста Путин по може да се скатаеш ,в Китай нямаш шанс всичко е с лицево разпознаване,теглиш приложение и плащаш навсякъде с лицето си,нямаш нужда от пари от карти ,само главата трябва да ти е закрепена за раменете
До коментар #15 от "Лопата Орешник":То от един парад ако се променяш света, те ватенките вече трябваше да са променили не света а галактиката, пък те паради, паради, надуване на свирки те и накрая се н@ср.....в Украйна.
