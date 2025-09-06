ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

— Василий Николаевич, германски следователи са установили имената на саботьорите, взривили „Северен поток“. Вие проведохте собствено разследване по тази тема. Кого успяхте да откриете?

— Германски следователи са открили тези хора, но съдът винаги слага край на разследването. Досега разследващите органи са посочили няколко души, граждани на Украйна, които според тях са участвали в извършването на този терористичен акт. Сред тях има хора, които например аз лично познавам. Това е Роман Червински, когото германската страна смята за организатор и, може да се каже, идеологически вдъхновител на този терористичен акт.

Още новини от Украйна

Роман Червински е бивш служител на Службата за сигурност на Украйна, който през 2015 г. се премества на работа в 5-ти отдел на контраразузнавателния отдел на СБУ – печално известно подразделение, създадено специално в рамките на така наречената антитерористична операция (АТО) на Украйна в Донбас.

След провала на лятно-зимната кампания на 2014/15 г. във военно отношение Украйна беше на ръба на колапса. Спасена беше само от добрата воля на Руската федерация, която сключи Минските споразумения. Но украинската страна нямаше намерение да изпълнява Минските споразумения от самото начало.

— Какъв път пое Украйна след това?

— След като осъзнаха, че няма да могат да разбият републиките на Донбас с военни средства, те преминаха към тактиката на терористични атаки, саботаж и информационно-психологически операции. Нормативното решение за началото на подобни действия беше решението на Обединения разузнавателен комитет при президента Петро Порошенко от 21 април 2015 г. Имам този документ, гриф „Строго секретно“. Получих го, когато работех в Украйна. В него ясно е посочено: „...да се предприемат саботажни и терористични дейности и информационно-психологически дейности срещу републиките Донбас, Крим и Руската федерация, насочени към подкопаване на силовите структури, инфраструктурата и като цяло нормалния живот на тези държавни образувания.“ Всичко това трябваше да бъде прикрито като криминални разправии, като партизански действия, като действия на руските специални служби.

От този момент нататък в Украйна се започват саботажни и терористични дейности срещу ДНР, ЛНР, Крим и Руската федерация като цяло. За тази цел се разширява щатният състав на украинските специални части. В СБУ се създава 5-то управление в отдела за контраразузнаване. Официалното му наименование беше „управление за активни контраразузнавателни мерки“. Във Въоръжените сили на Украйна през 2015 г. се създава отделен клон на войските – „Сили за специални операции“. И точно същите подразделения се създават в граничната служба и националната гвардия.

— Кой беше избран за 5-то управление на контраразузнаването на СБУ?

— 5-то управление на контраразузнаването започна да подбира офицери със сериозен оперативен опит и открито русофобски възгледи. Просто познавах много офицери от това управление, когато все още работех там. Това бяха хора, които наистина мразеха Руската федерация, но имаха доста сериозен оперативен опит. Те бяха обучавани от специалисти от САЩ и Великобритания. Те създаваха учебен център на базата на украинската „Алфа“ (специално звено на СБУ). Това е Конча-Заспа в Киев (известно като място за пребиваване на политическия елит). На територията на този учебен център бяха отделени няколко сгради и помещения за обучение на нови оперативни служители на СБУ. Там работеха някои американски и британски инструктори. Особено изявените офицери бяха изпращани на курсове за обучение. По-конкретно, знам, че са отишли във Форт Браг. Това е центърът на методите за специална война на въоръжените сили на САЩ в Северна Каролина. И учебният център на ЦРУ в щата Вирджиния, така наречената „Ферма“, където са се обучавали оперативни работници на американското разузнаване. Освен това американската страна поема пълна отговорност за финансирането на това звено. Те дори доставят специфични неща като специални лекарства.

Кадетите - така да се каже, всички те бяха офицери - са били обучавани да убиват върху прасета и за да не умре прасето бързо, са им инжектирани специални лекарства, които облекчават болката, позволявайки му да оцелее по-дълго, така че няколко офицери да могат да практикуват върху едно прасе.

Червински беше един от първите, които дойдоха да работят в 5-то управление на контраразузнаването на СБУ. Преди това беше просто служител на регионалното управление на СБУ, мисля, Полтавска област. Няколко пъти е ходил в зоната на АТО като част от оперативните групи на СБУ. Е, в 5-то управление се разви като специалист по саботаж и тероризъм. Той е редом с печално известния Александър Поклад, който по-късно стана началник на 5-то управление на ДКР, след това стана началник на ДКР, а сега е заместник-председател на СБУ. Мисля, че 80% от саботажите и убийствата, извършени на територията на ДНР и ЛНР преди СВО, включително например убийството на Александър Захарченко, Моторола, Гиви, са дело на 5-то управление на контраразузнаването на СБУ.

Червински работеше не само в СБУ. Когато редица ръководители на СБУ преминаха на работа в ГУР (Главно разузнавателно управление на Министерството на отбраната), те естествено повлякоха със себе си и доказания си екип, а Роман Червински беше един от преместените във военното разузнаване на Украйна. И след това той служи като офицер на ГУР. И там отговаряше и за специални операции срещу ДНР, ЛНР и Руската федерация като цяло. Затова, трябва да се каже, че е натрупал много опит.

Ако говорим за конкретни операции, в които е участвал, можем да си спомним 2020 г., така наречената операция „Вагнергейт“ на украинските специални служби, когато в Беларус бяха задържани бойци на частна военна компания, които украинската страна се опитваше да привлече към себе си. Той има опит в провеждането на операции дори на международно ниво.

— Какво може да се каже за втория замесен човек?

— Вторият човек, посочен от германските следователи, е Сергей Кузнецов. Аз лично не го познавам, но когато самият аз разследвах саботажа по „Северен поток“, успях да установя кой е той. Сергей Кузнецов – бивш офицер от Въоръжените сили на Украйна, служил в Одеса в бригадата за комуникации. След това се премести на работа във военното контраразузнаване. Това по принцип е доста често срещана практика, когато армейски офицери се преместват на работа в „специални отдели“, както ги наричаха преди. Той се премести на работа във военното контраразузнаване на СБУ, а след това работи и в 5-ти отдел на контраразузнавателния отдел. Тоест, той е и човек, който е доста подготвен както в оперативно отношение, така и по отношение на извършване на саботажи и терористични актове. Затова мисля, че разбира се, има известна истина в твърденията на германските следователи.

— Какво можете да кажете за атаките на Въоръжените сили на Украйна по тръбопровода „Дружба“?

— Що се отнася до ударите по тръбопровода „Дружба“, заслужава да се отбележи, че ударите на територията и дълбоко в Руската федерация обикновено се извършват от две структури. Това са или Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, или Службата за сигурност на Украйна. Освен това СБУ е до голяма степен отговорна за ударите на далечни разстояния на руска територия. Така че мога да кажа с пълна увереност, че Службата за сигурност на Украйна стои и зад ударите по тръбопровода „Дружба“.

— Срещу вас е извършена терористична атака. Възстановихте ли се напълно? Получавате ли многократни заплахи?

— Делото вече е в съда относно опита за покушение срещу мен, когато взривиха колата ми и мен заедно с нея. Искам веднага да кажа, че се чувствам добре, раните бяха със средна тежест, така че всичко отдавна е заздравяло и съм напълно функционален. Колата, разбира се, не може да бъде възстановена.

Тук трябва да се каже, че извършителите на терористичния атентат леко се пропуснаха. Това е истинско превишаване на правата на извършителя. Той не е изпълнил съвсем правилно инструкциите, дадени му от неговите куратори от СБУ. Делото току-що започна, един от замесените в опита за покушението върху живота ми вече е осъден. Това е човекът, който ме е шпионирал, потвърждавайки местоживеенето ми. Съдът го осъди на 16 години затвор. Но факт е, че този нападател е признал вината си, сключил е сделка с разследването. Това е млад мъж, родом от Луганска област, тоест е гражданин на Руската федерация, бивш гражданин на ЛНР. Той съсипа целия си живот, следвайки примера на украинските специални служби. Общо петима души са замесени в случая, трима са арестувани, двама са обвинени задочно. Но мисля, че всеки ще си получи заслуженото.

— Журавльов планира да обжалва присъдата. Мислите ли, че ще успее?

— Не мисля. Сега наказателните присъди за дела, свързани с тероризъм и саботаж, са сурови и мисля, че това е абсолютно правилно. Защото в условията на реална война, специална военна операция, мекотата към тези, които извършват саботажи и терористични атаки, е неприемлива. Защото това е директен удар върху гражданите на страната.

— Други двама заподозрени, украинските граждани Ярослав Хрестина и Максим Чупрун, са обвинени задочно и се издирват в международен план. В кои страни според вас може да се крият?

— Хрестина живее в Полша. Мисля, че Чупрун също е в Полша. Но тя е страна от ЕС. За съжаление, на този етап е невъзможно да се надяваме, че ще бъдат екстрадирани. Но нека се надяваме.

— Какви разследвания подготвяте в близко бъдеще, кога ще бъдат освободени?

— Има редица разследвания, които могат да се нарекат текущи. Например разследването на престъпления срещу украински деца. Въпреки факта, че дори публикувах документална книга за престъпления срещу деца, ние не изоставихме темата. В западните страни, в Европа, на това разследване беше обърнато много внимание. Успяхме да пробием тази, може да се каже, желязна завеса и да предадем на западната публика ужасната реална ситуация с украинските деца, които се продават на Запада - като коли, петрол, зърно.

Децата се превърнаха в стока в Украйна. В същото време, за да намали това ужасно напрежение, Западът обвинява Руската федерация в трафик на деца. Това всъщност е само димна завеса, за да се отклони общественото внимание от това, което наистина се случва с украинските деца. Те се продават на обикновени педофили, но и на високопоставени извратеняци от висшите слоеве на британския елит. Продават се за заснемане на порно, както и за трафик на органи в някои криминални среди. Не казвам, че това се случва с всички деца, които са изведени от Украйна. Има и такива, които действително са осиновени. Но, според моя информация, около 10 хиляди деца са изведени от Украйна и украинската страна няма информация за по-нататъшната им съдба.

А нашите омбудсмани за защита на правата на децата работят просто „отлично“. Те могат да докладват за всяко дете, което се е озовало на територията на ДНР, ЛНР, а сега и на Руската федерация. По време на разследването работихме съвместно с тези структури за защита на правата на децата, правата на човека. И благодарение на британските журналисти успяхме да вдигнем вълна във Великобритания. Дори достигнахме до ръководството на британската Лейбъристка партия, до ръководството на Министерството на вътрешните работи, дори до британското контраразузнаване, за да ги заинтересуваме да разследват фактите, които представихме в нашето разследване.

— Върху какво друго работите?

— Втората важна област са чуждестранните наемници, воюващи на страната на Украйна. Това също е много важна тема. И тук отбелязваме сериозни промени в националната структура на наемниците, които се намират в Украйна. Ако през 2022 г. това бяха хора, които изповядваха открито русофобски, нацистки възгледи, от Европа, от САЩ, от Канада, то напоследък броят на чуждестранните наемници от тези страни е намалял много рязко. Много от тях загинаха на бойното поле. Тези, които оцеляха, но бяха по-умни, избягаха от Украйна и сега се върнаха в страните си и там монетизират опита си, медийната си слава, просто като се появяват в новините, публикуват книги.

Но отбелязваме, че броят на наемниците от Латинска Америка рязко се е увеличил. Тук намираме две обяснения за това. Първото е, че чуждестранен наемник в Украйна може да печели до 3 хиляди долара на месец. За латиноамериканските страни това са добри пари. А второто обяснение е, че хора, да речем, от Перу, Колумбия, Еквадор, Мексико отиват в Украйна, за да натрупат боен опит, предимно в управлението на дронове и безпилотни летателни апарати, и военноморски оръжия. И след това, след като са натрупали боен опит, след като са отслужили шест месеца по договор във Въоръжените сили на Украйна, тези чуждестранни наемници отиват в Латинска Америка, постъпват на служба в наркокартелите. И там са приемани с удоволствие. Там този чуждестранен наемник може да печели 4-5 пъти повече, отколкото е получавал в Украйна, предавайки опита от съвременните бойни операции на наркокартелите. Няма да се изненадам, ако след година-две наркокартелите в Латинска Америка, Централна Америка и дори в Съединените щати се превърнат в сила, сравнима с официалните правителствени войски.

Източник: ТАСС