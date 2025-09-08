Двама в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция

Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича.
Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробения таз не са нищо особено, а четиримата скарали се с шефа на полицията и неговият приятел, моментално бяха задържани под стража, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият от заподозрените е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.
В първия пример вече има смъртен случай и употреба на упойващо вещество, но все още чакаме да преквалифицират размера на телесната повреда. Дреболия...
Не оправдавам насилието, ако е имало такова, но ако мен някое хлапе ме „пребие“, едва ли Митов ще се трогне за нараненото ми татуирано тяло. Макар, че и върху длъжностното лице виждам рисунка... Има нещо гнило в Русе… „Пребитият“…
По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница. По мое време, хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.
Защо колегите на шефа на полицията са пуснали първоначално сервитьора и групировката му? Това битов инцидент ли е или не е? Какво казва шефът на Митов...?
Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф.
Митов си тренира риториката обикаляйки телевизионните студия и за всичко му е виновен президентът, а аз искам да му задам един единствен въпрос: - Митов, къде е прокурорският син?
Автор Константин Кацаров, Фейсбук
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:13 08.09.2025
2 Наблюдател
Коментиран от #11, #44
13:13 08.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кацаров, ти луд ли си?
13:15 08.09.2025
5 Евгени от Алфапласт
13:18 08.09.2025
6 Боруна Лом
13:18 08.09.2025
7 Оставка
13:20 08.09.2025
8 Даниел Митов трябва да подаде оставка
Ако в Дания има нещо гнило то в Русе смърди та се не трае от гнилоч!
Коментиран от #12, #52
13:23 08.09.2025
9 Кит
13:23 08.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Магистрат
До коментар #2 от "Наблюдател":Този "адвокат" е написал тъпня на тема " ама вие защо биете негрите". Сравненията му са безумни и нямащи нищо общо с правоприлагането. За него съдът винаги му е виновен, щом загуби делото на клиента си. Отврат!
Коментиран от #24, #53
13:25 08.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Независим
Коментиран от #15
13:30 08.09.2025
14 Промяна
Коментиран от #26
13:32 08.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Промяна
Коментиран от #37
13:34 08.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Промяна":Единият е мутрата на Борисов а другия полицая на Борисов и се изживяват като управници на Русе.
13:41 08.09.2025
20 ние българите
Но да ги спазват другите!!!!!
13:42 08.09.2025
21 БРАВО!
Поздравления Г-н Кацаров👍!
13:44 08.09.2025
22 крайно време е
13:45 08.09.2025
23 От Борисов...
До коментар #18 от "Промяна":... земята започна да се върти!!!
Коментиран от #25
13:45 08.09.2025
24 Ама твоето пък...
До коментар #11 от "Магистрат":...си е Баш-Тъпня...!
Коментиран от #31
13:46 08.09.2025
25 така е
До коментар #23 от "От Борисов...":Бориско сложи пръчката в колелото на КДС командвано от ГРУ. Затова го ненавиждате до дъното на душите си.
Коментиран от #42
13:47 08.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
13:50 08.09.2025
28 Дедо ви...
13:52 08.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Магистрат
До коментар #24 от "Ама твоето пък...":Защото нямаш ниво да разбереш смисъла. Познавам такива "адвокати".Правни аргументи почти винаги нямат и после се оправдава винаги със съда.
13:54 08.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 демократ
Тва е наследството на Тато.Нигерия ама без ракети.
13:57 08.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Беро
Без прокуратура, без съд и със силните на деня,
ше е така! После, после пак същото, като в
Румъния през 1989.Само,че агент Буда, вече няма
да ни буди! Знае го повече от нас, сега!
14:00 08.09.2025
37 Не е
До коментар #16 от "Промяна":Просто човек ,а полицай ,а те са дескридитирани ,по точно те се дескридитираха .Не е работа на полицая в този случай да тръгва на самоуправство ,бил е подпийнал ,да беше звънал един телефон веднага щяха да долетят куките ,а не да се самоуправя защото е пил и не е на работа в момента
14:00 08.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така е
До коментар #34 от "Артилерист":Държавите в южна и източна европа могат да бъдат управлявани само с диктатори
14:04 08.09.2025
42 виктория
До коментар #25 от "така е":борисов трепери за кожицата си!!!да не го нарочи ГРУ!!!
14:04 08.09.2025
43 ООрана държава
14:06 08.09.2025
44 Герп боклуци
До коментар #2 от "Наблюдател":Браво на автора и жалко за избирателя който пак гласува за гербнн
14:07 08.09.2025
45 Никой
Полицаят сам си е виновен - в случая не скача току - така - отдавна си в предпенсионна възраст - примерно на 19 години - ще регаираш.
Той е стоял като дроб. Не е имал рефлекс да удари и той. Дори и най-свирепият хулиган пробва първо - да нанесе удар - да се увери - че си слабак.
Не е трябвало да агресира - при това на примитивни келеши - бегаш.
14:08 08.09.2025
46 Кит
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Твърдението ти, че скоростта на преминаване на кръстовище няма никакво влияние върху пътните инциденти там е достойно за Гинес, секция "нагла човешка глупост". Въобще не коментирам това, че на кръстовища от този тип разрешената скорост е максимум 50, докато джипът на Киро Кретено е летял с много над 100
Твърдиш, че всеки ден минаваш от там? И не знаеш, че видимостта вляво е под 60 метра? А след изнасяне с "чалъм" - под 100?
А сещаш ли се какво вижда вляво един човек, който навлиза в с колата си с "чалъм" в кръстовището, ако по главния път лети джигит със 140?
Да те светна - нищо не вижда, защото колата с джигита е зад кривата на завоя. Което не й пречи да измине тези стотина метра метра до удара за под 3 секунди.
Ерго - човекът от Аксаково е бил смъртник, който не е имал никакъв шанс да оцелее, защото не е имал никаква възможност да ВИДИ идващия към себе си убиец. Той е жертва на безотговорната система, която убива, защото не спазва собствените си правила!
А ти си нагъл мюлюционер!
14:10 08.09.2025
47 за мен проблемът е друг
Расте не едно, а няколко поколения от агресивни младежи, за които правилата са напълно невидими и смешни. Не допускат да им направиш забележка, когато не са прави, често са въоръжени с ножове и боксовете, налитат веднага на бой, особено ако са дрогирани.
Думи, като съжалявам, извинявам се, не прецених - не съществуват в речника им. Та...кой крив, кой прав в Русе, ще разберем, но на нощните гонки, форсирането на моторите, дивашките крясъци по улици и градинки, погромите и арогантността, трябва да се сложи край.
14:14 08.09.2025
48 Чукча писател
14:16 08.09.2025
49 Ем.
Мутренска държава
14:18 08.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Никой
14:23 08.09.2025
52 виктория
До коментар #8 от "Даниел Митов трябва да подаде оставка":няма по лошо от дрогиран полицай!!!мисли се за батман!!!
14:24 08.09.2025
53 Кит
До коментар #11 от "Магистрат":Г-н "Магистрат", безумието на едни сравнения се доказва, ако имате нещо общо с правораздаването би следвало да го знаете.
Но Вие очевидно не знаете това, след като не сте го направили.
Ерго....
И т.н.
14:26 08.09.2025