Двама в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция

Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича.

Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробения таз не са нищо особено, а четиримата скарали се с шефа на полицията и неговият приятел, моментално бяха задържани под стража, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият от заподозрените е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.

В първия пример вече има смъртен случай и употреба на упойващо вещество, но все още чакаме да преквалифицират размера на телесната повреда. Дреболия...

Не оправдавам насилието, ако е имало такова, но ако мен някое хлапе ме „пребие“, едва ли Митов ще се трогне за нараненото ми татуирано тяло. Макар, че и върху длъжностното лице виждам рисунка... Има нещо гнило в Русе… „Пребитият“…

По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница. По мое време, хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.

Защо колегите на шефа на полицията са пуснали първоначално сервитьора и групировката му? Това битов инцидент ли е или не е? Какво казва шефът на Митов...?

Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф.

Митов си тренира риториката обикаляйки телевизионните студия и за всичко му е виновен президентът, а аз искам да му задам един единствен въпрос: - Митов, къде е прокурорският син?

Автор Константин Кацаров, Фейсбук