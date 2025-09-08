Новини
Мнения »
Двама в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция

Двама в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция

8 Септември, 2025 13:11 3 639 53

  • пострадали-
  • атв-
  • пребит-
  • шеф-
  • полиция-
  • русе

Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробения таз не са нищо особено, а четиримата скарали се с шефа на полицията и неговият приятел, моментално бяха задържани под стража

Двама в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича.

Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробения таз не са нищо особено, а четиримата скарали се с шефа на полицията и неговият приятел, моментално бяха задържани под стража, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият от заподозрените е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.

В първия пример вече има смъртен случай и употреба на упойващо вещество, но все още чакаме да преквалифицират размера на телесната повреда. Дреболия...

Не оправдавам насилието, ако е имало такова, но ако мен някое хлапе ме „пребие“, едва ли Митов ще се трогне за нараненото ми татуирано тяло. Макар, че и върху длъжностното лице виждам рисунка... Има нещо гнило в Русе… „Пребитият“…

По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница. По мое време, хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.

Защо колегите на шефа на полицията са пуснали първоначално сервитьора и групировката му? Това битов инцидент ли е или не е? Какво казва шефът на Митов...?

Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф.

Митов си тренира риториката обикаляйки телевизионните студия и за всичко му е виновен президентът, а аз искам да му задам един единствен въпрос: - Митов, къде е прокурорският син?

Автор Константин Кацаров, Фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 68 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    69 0 Отговор
    Майката в кома вече почина.

    13:13 08.09.2025

  • 2 Наблюдател

    96 9 Отговор
    Много точно. Браво на автора!

    Коментиран от #11, #44

    13:13 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кацаров, ти луд ли си?

    10 51 Отговор
    Когато лежиш на съседното легло в реанимацията тогава, ако още имаш мерак, прави сравнения.

    13:15 08.09.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    33 2 Отговор
    Айде после пак на протести. Невъоръжени, разбира се. Страхливо племе...

    13:18 08.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    39 3 Отговор
    СМЕЛО ИЗКАЗВАНЕ! БРАВО! ПОЛИСМЕНА....И ДРУГО СА МУ ПРАВИЛИ!

    13:18 08.09.2025

  • 7 Оставка

    52 4 Отговор
    на пияния мутри милиционер ! Това е не само недопустимо , но и опасно + брутално , без значение че работи в МВР ! Никакви компромиси нямат място в случая !

    13:20 08.09.2025

  • 8 Даниел Митов трябва да подаде оставка

    56 5 Отговор
    незабавно за лъжите които изговори по случаят в Русе, другият с подадена оставка трябва да е МВР Шефчето кйто е чиста проба мутра, държи се като мутра, пиян налита на бой в малките часове на денонощието?

    Ако в Дания има нещо гнило то в Русе смърди та се не трае от гнилоч!

    Коментиран от #12, #52

    13:23 08.09.2025

  • 9 Кит

    37 5 Отговор
    Като изключим гафа с оценката на възможни медицински последици след счуване на ребро, разсъжденията на автора наистина посочват поредния пример за двойните стандарти в нашата съдебна система!

    13:23 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Магистрат

    12 46 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Този "адвокат" е написал тъпня на тема " ама вие защо биете негрите". Сравненията му са безумни и нямащи нищо общо с правоприлагането. За него съдът винаги му е виновен, щом загуби делото на клиента си. Отврат!

    Коментиран от #24, #53

    13:25 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Независим

    39 2 Отговор
    Ако има НЕзависима медия НЕКА пусне видео запис от камерите и нека всеки сам прецени Кой е виновен …

    Коментиран от #15

    13:30 08.09.2025

  • 14 Промяна

    23 12 Отговор
    ДО ЧОВЕКЪТ НАПИСАЛ СТАТИЯТА А АЗ СЕ СЕЩАМ ЗА ЕДИН УБИТ БЪ.ЛГАРИН ОТ КОЛА НА НСО ВОЗЕЩА КИРО БЪРЗАЛ ДА ЛЪЖЕ ЕДНИ ВЪВ ВАРНА И КОЛАТА НАЛИ Е НА НСО Е НАД ВСИЧКО ЗАКОНИ ПРАВИЛА НЕ СА ВАЖНИ ПЪК И КИРО Е ПРОМЯНАТА НАЛИ И ТАКА КОЛАТА НА ОБИКНОВЕНИЯТ БЪЛГАРИН БИЛА СМАЗАНА А ПОСЛЕ БЪРЗО БЪРЗО АСФАЛТИРАНО МЯСТОТО И ВСИЧКО Е ТОЧНО НАЛИ

    Коментиран от #26

    13:32 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяна

    16 29 Отговор
    ОТКЪДЕ ИЗЛЯЗОХТЕ ТОЛКОВА АНТИБЪЛГАРИ ДА СЕ РАДВАТЕ НА ЕДНИ ДЕЧИЦА ПРЕБИЛИ ЖЕСТОКО ЕДИН ЧОВЕК

    Коментиран от #37

    13:34 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Единият е мутрата на Борисов а другия полицая на Борисов и се изживяват като управници на Русе.

    13:41 08.09.2025

  • 20 ние българите

    19 1 Отговор
    Ние българите много обичаме реда и законите.
    Но да ги спазват другите!!!!!

    13:42 08.09.2025

  • 21 БРАВО!

    31 8 Отговор
    Отдавна не бях чел такава точна и реалистично-критична статия!
    Поздравления Г-н Кацаров👍!

    13:44 08.09.2025

  • 22 крайно време е

    24 0 Отговор
    В България съдии и прокурори да се поемат от изкуствения интелект. Той вестници и простотии не чете. И подкупи не взема.

    13:45 08.09.2025

  • 23 От Борисов...

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    ... земята започна да се върти!!!

    Коментиран от #25

    13:45 08.09.2025

  • 24 Ама твоето пък...

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Магистрат":

    ...си е Баш-Тъпня...!

    Коментиран от #31

    13:46 08.09.2025

  • 25 така е

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "От Борисов...":

    Бориско сложи пръчката в колелото на КДС командвано от ГРУ. Затова го ненавиждате до дъното на душите си.

    Коментиран от #42

    13:47 08.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    5 2 Отговор
    Може ли да уточни кого е оставял да лежи пребит на земята "по негово време"!

    13:50 08.09.2025

  • 28 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Случаят в Русе се разплита…

    13:52 08.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Магистрат

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ама твоето пък...":

    Защото нямаш ниво да разбереш смисъла. Познавам такива "адвокати".Правни аргументи почти винаги нямат и после се оправдава винаги със съда.

    13:54 08.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 демократ

    4 4 Отговор
    А бе важното е все юристи да има и съдия изпълнители и да обират хората от Топлофикация която да пълни джеба на Газпром и Рем Вяхирев и Аец козлодУй да плутоний на Рашкия за атомни бомби а енергията да се изнася от расняците щото у КозлодУй други освен расняци не бачкат и да ползваме скъп ток от тецове на въгшища.
    Тва е наследството на Тато.Нигерия ама без ракети.

    13:57 08.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Беро

    5 1 Отговор
    И понеже, истината е една, много истини!
    Без прокуратура, без съд и със силните на деня,
    ше е така! После, после пак същото, като в
    Румъния през 1989.Само,че агент Буда, вече няма
    да ни буди! Знае го повече от нас, сега!

    14:00 08.09.2025

  • 37 Не е

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Просто човек ,а полицай ,а те са дескридитирани ,по точно те се дескридитираха .Не е работа на полицая в този случай да тръгва на самоуправство ,бил е подпийнал ,да беше звънал един телефон веднага щяха да долетят куките ,а не да се самоуправя защото е пил и не е на работа в момента

    14:00 08.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Държавите в южна и източна европа могат да бъдат управлявани само с диктатори

    14:04 08.09.2025

  • 42 виктория

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    борисов трепери за кожицата си!!!да не го нарочи ГРУ!!!

    14:04 08.09.2025

  • 43 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Жалко че това го виждаме само ние простите граждани а от парламентарния герберски елит се пънат как щяло да има доживотни присъди за 3 шамара и един ритник

    14:06 08.09.2025

  • 44 Герп боклуци

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Браво на автора и жалко за избирателя който пак гласува за гербнн

    14:07 08.09.2025

  • 45 Никой

    0 3 Отговор
    Не са съвсем правилни разсъжденията - самият автор - никога ли не е било обект на агресия. Сега - АТВ-то е грешка на общината - да сложат едни колчета. Блокират улицата. В София се бяха изтарикатили и пълзяха и по - малки улички - по отсечки. Добре - виновен е - но това е тежка кормилна уредба - както и да е.

    Полицаят сам си е виновен - в случая не скача току - така - отдавна си в предпенсионна възраст - примерно на 19 години - ще регаираш.

    Той е стоял като дроб. Не е имал рефлекс да удари и той. Дори и най-свирепият хулиган пробва първо - да нанесе удар - да се увери - че си слабак.

    Не е трябвало да агресира - при това на примитивни келеши - бегаш.

    14:08 08.09.2025

  • 46 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":

    Твърдението ти, че скоростта на преминаване на кръстовище няма никакво влияние върху пътните инциденти там е достойно за Гинес, секция "нагла човешка глупост". Въобще не коментирам това, че на кръстовища от този тип разрешената скорост е максимум 50, докато джипът на Киро Кретено е летял с много над 100
    Твърдиш, че всеки ден минаваш от там? И не знаеш, че видимостта вляво е под 60 метра? А след изнасяне с "чалъм" - под 100?
    А сещаш ли се какво вижда вляво един човек, който навлиза в с колата си с "чалъм" в кръстовището, ако по главния път лети джигит със 140?
    Да те светна - нищо не вижда, защото колата с джигита е зад кривата на завоя. Което не й пречи да измине тези стотина метра метра до удара за под 3 секунди.
    Ерго - човекът от Аксаково е бил смъртник, който не е имал никакъв шанс да оцелее, защото не е имал никаква възможност да ВИДИ идващия към себе си убиец. Той е жертва на безотговорната система, която убива, защото не спазва собствените си правила!
    А ти си нагъл мюлюционер!

    14:10 08.09.2025

  • 47 за мен проблемът е друг

    2 0 Отговор
    Не се интересувам, кой, какъв е в този случай. Но онова, което ме гневи най-много е, че по улиците вече е опасно и през деня, да не говорим през нощта.
    Расте не едно, а няколко поколения от агресивни младежи, за които правилата са напълно невидими и смешни. Не допускат да им направиш забележка, когато не са прави, често са въоръжени с ножове и боксовете, налитат веднага на бой, особено ако са дрогирани.
    Думи, като съжалявам, извинявам се, не прецених - не съществуват в речника им. Та...кой крив, кой прав в Русе, ще разберем, но на нощните гонки, форсирането на моторите, дивашките крясъци по улици и градинки, погромите и арогантността, трябва да се сложи край.

    14:14 08.09.2025

  • 48 Чукча писател

    1 0 Отговор
    Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Прокуратурата също, под предлог, че вървят следствени действия.

    14:16 08.09.2025

  • 49 Ем.

    1 0 Отговор
    Само 2 думи

    Мутренска държава

    14:18 08.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Никой

    0 0 Отговор
    Всички познаваме по някой и друг магистрат. През деня ходят по улиците тихо и незабележимо, като сенки,но само когато нямат друг избор. Вечер никой от тях не ходи пеш . Да направят гражданска забележка за нещо - абсурд .Много добре знаят , че са обичани само от близките си. Знаят и защо .

    14:23 08.09.2025

  • 52 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даниел Митов трябва да подаде оставка":

    няма по лошо от дрогиран полицай!!!мисли се за батман!!!

    14:24 08.09.2025

  • 53 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Магистрат":

    Г-н "Магистрат", безумието на едни сравнения се доказва, ако имате нещо общо с правораздаването би следвало да го знаете.
    Но Вие очевидно не знаете това, след като не сте го направили.
    Ерго....
    И т.н.

    14:26 08.09.2025