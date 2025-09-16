Милен Иванов пред ФАКТИ: В случая в Русе станахме свидетели на класическо погазване на презумпцията за невиновност

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Състоянието на директора на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров се подобрява, но той остава в интензивното отделение за наблюдение. Контактен е, в съзнание, без опасност за живота. Припомняме, че преди дни Апелативният съд във Велико Търново освободи от ареста всички замесени в случая с нанесения побой над шефа на областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров. За тримата пълнолетни – 18-годишните Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, и за 19-годишния Виктор Иванов, определи домашен арест, който ще се следи с електронна гривна, а за 15-годишния Станислав А. – надзор от инспектор от Детска педагогическа стая. Защо се забърка тотална каша с първичната информация за инцидента… Пред ФАКТИ говори доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР.





- Г-н Иванов, как гледате на инцидента с пребития шеф на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Някак се създаде казус от цялата работа?

- Инцидентът носи белезите на битов конфликт, но заради силното политическо напрежение и натрупаното недоверие на обществото към държавните институции, случаят получи значително по-голяма публичност, отколкото обичайно би се очаквало.



- Тръгвал към фитнес, връщал се от фитнес, било следобед, пък се оказа след полунощ. Много думи, а всеки ден след инцидента научаваме нови факти. Колко ви се изясни вече фактическата ситуация, след като се появиха доста видеа в общественото пространство?

- След произнасянето на Великотърновския апелативен съд по мерките за неотклонение се изясни, че значителна част от първоначалната информация не отговаря на фактите. Инцидентът е станал малко след полунощ. Първоначално старши комисар Кожухаров не е усетил сериозно неразположение и е отказал транспортиране с линейка, поради което четиримата младежи не са били задържани веднага. По-късно, след като се е прибрал, състоянието му се е влошило и потърсената медицинска помощ е показала, че е налице тежка телесна повреда. Това е наложило и преквалификация на деянието и полицията е предприела съответните мерки – младежите са задържани.

- Създаде се усещане за противопоставяне на МВР и обществото. Къде се обърка комуникацията?

- МВР традиционно изпитва сериозни затруднения в комуникацията с гражданите и още повече в управлението на кризисни ситуации. Това личи както от реакциите на различни министри при проблеми, така и от начина, по който полицейските началници се представят на брифинги пред обществото и медиите. Въпреки че в министерството съществува специална структура, призвана да оказва помощ в подобни случаи и да подпомага връзката с гражданите, и до днес реалната практика е оставена на преценката на отделните отговорни лица. Те съвсем логично допускат грешки, защото нямат необходимата подготовка. Има няколко основни правила в тази дейност. Ще спомена само две: по професионални теми трябва да се изказват само професионалистите, а полицейският началник винаги трябва да бъде в униформа, когато контактува с обществеността.

- Много категорично вътрешният министър Даниел Митов май определи вина още с първите си изказвания. Какво мислите…

- В случая в Русе станахме свидетели на класическо погазване на презумпцията за невиновност. Макар разследващите органи в МВР да не са пряко подчинени на министъра, те са в зависимост от него, тъй като именно той назначава, уволнява и наказва служителите. Подобни изявления още в началото създават риск делото да стигне до Страсбург, където България почти сигурно би била осъдена за нарушаване на правата на обвиняемите. В този смисъл министърът или е бил подведен от своите съветници, или е направил грешка, като не е потърсил професионален съвет.

- След това министър Митов говори за превишена скорост, но знакът на улицата се поставя дни след инцидента… Това какво е…

- В кризисния ПР има едно основно правило – не се говори за сведения, а само за факти. Така се избягва възможността да бъдеш подведен. В случая е напълно очевидно, и вече има доказателства, че пътният знак е бил монтиран едва на следващия ден след инцидента. При липса на такъв знак действа общото правило за ограничение на скоростта в населено място – 50 км/ч.

- Като цяло поведението на министър Митов как ще се отрази на делото според вас…

- С оглед вече оповестените доказателства, поведението на министър Митов едва ли ще се отрази съществено върху самото дело. За съжаление, неговите изказвания са достатъчно основание да бъде заведено дело пред Европейския съд по правата на човека.

- МВР си е тежка система, но как ви звучи пребит шеф на Областна дирекция на МВР от тинейджъри?

- В случая не беше нападнат директорът на ОДМВР като институция, а един гражданин, който дори се опита да се представи и легитимира като полицай. Инцидентът няма връзка с професионалната дейност на старши комисар Кожухаров, а беше предизвикан от негов съсед с прекомерно самочувствие.

- В Русе задържаните младежи трудно си намират местни адвокати, за да ги защитават. Адвокатска защита срещу шефа на полицията – как се случва това в средно голям български град?

- Това е нормална ситуация за средно голям град, където всички се познават и по един или друг начин са свързани. Част от адвокатите са бивши полицаи или колеги на прокурорите, съдиите и разследващите, които ще работят по делото. Други са роднини, съседи или съученици на участниците в процеса. Именно затова отдавна назря необходимостта държавните служители в системата на правосъдието и МВР да бъдат назначавани извън родните си места. Това би довело до допълнителни разходи за държавата – например за жилища – но пък би намалило корупционния натиск и зависимостите.

- МВР – трябва да ни пази или респектира. Нападението над полицай било удар върху държавността, а презумпцията за невинност къде остава. Нали сме правова държава…

- Основният проблем е, че обществото е загубило доверие в думите на държавата, защото делата ѝ често показват друго. В малките и средните градове всичко се знае – няма как да се скриеш от съгражданите си. В системата на МВР има много служители, които съвестно изпълняват задълженията си, но действията на онези, които не го правят, формират цялостното обществено отношение. Министерството не работи целенасочено за защита на образа на българския полицай, а това е ключът към възстановяване на доверието. Най-добрият начин държавата да бъде уважавана е да изпълнява своите законови функции. МВР трябва ясно да подреди приоритетите си – наред с контрола на скоростта по пътищата, не по-малко важно е ежедневно да се присъства по улиците, площадите и парковете, защото основната му мисия е противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.