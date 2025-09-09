Новини
Мнения »
Девети септември: когато България стана съветска

Девети септември: когато България стана съветска

9 Септември, 2025 18:02 705 37

  • съветски съюз-
  • ссср-
  • 9 септември 1944 г.

След преврата на Девети септември България променя геополитическата си ориентация и окончателно попада в съветската сфера на влияние

Девети септември: когато България стана съветска - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Девети септември е датата на преврата през 1944 г. и началото на комунистическата власт в България. Онова, което следва, е постъпателна катастрофа, която елиминира и интелектуалния елит на страната, пише Еми Барух.

1. Девети септември и творците

Девети септември присъства в българската историческа, мемоарна, политическа и литературна книжнина като символ на “новото начало” - така ще ви отговори ChatGPT, ако му зададете по подходящ начин въпроса за аспектите, които обединяват темата във всички тези изследвани полета. Хубав отговор. Защото паралелите се налагат от само себе си.

Жанровите лексикални характеристики на начина, по който тогава и сега се говори за “новото начало” са сходни - декларативност, патетичност, категоричност, епичност. Както някога се говореше за партията:

….аз знам, аз вярвам, че си права,

когато съгрешиш дори!

Азът на говорещия е винаги доминантен. Безапелационен. А безпардонността, с която се налага неговият избор, е неопровержима.

2. Превратът, който доведе до катастрофа

Девети септември е датата на преврата през 1944 г., която слага началото на комунистическата власт в България.

Онова, което следва, е постъпателна катастрофа за страната - политическа, икономическа и социална промяна в обществото, елиминиране на интелектуалния елит и установяване на еднолична власт с всички произтичащи от това безобразия - вълна на насилие, съдебен произвол и елиминиране на гражданските права.

След преврата на Девети септември България променя геополитическата си ориентация и окончателно попада в съветската сфера на влияние.

Такъв е законът на нашите дни:

който на теб, СССР,

измени -

твойта великата правда изменя.

3. Манифестациите, йерархиите, козируването

Помня манифестациите на Девети септември. В детската ни стая имаше голямо бюро под прозореца, откъдето можехме да наблюдаваме как се строяват специалните части и военната техника преди да тръгнат към площада. Военният парад беше кулминацията, завършека на празничния ритуал. Той започваше след края на всички плакати, портрети и хора, които дефилираха пред мавзолея. Със сестра ми се забавлявахме да ги имитираме: застанали на колене от двата края на бюрото започвахме бавно, “с ритъма на танковете”, да се движим една към друга вдигнали ръце за поздрав по подобие на онези от телевизора. Баща ми не харесваше тази игра, може би защото не харесваше нито козируването, нито военния парад, нито вертикалната йерархия. Не харесваше, че тези, които говорят, че правят “всичко за хората” са се себевъздигнали на онази трибуна и смятат, че са повече хора от другите хора. А долу, под краката им, лежеше едно мъртво тяло, превърнато в символ на социалистическата революция. Каква макабрена метафора!

Но това щяхме да разберем по-нататък. Тогава, за нашите детски глави, маршът на онези с пагоните, оръдията, армейските части и грохототът на целия излъскан метал, който кънтеше в центъра на София, беше впечатляващ спектакъл.

Всички военни паради са зрелища. Някои от тях са предназначени да шашнат света, като този на площад Тянанмън преди няколко дни, други са просто за вътрешна употреба. В България театрото е от втория вид.

4. Храненици на властта винаги има

Как се мисли днес датата Девети септември е дълга тема, която продължава да разбърква блатата - някъде я възхваляват, другаде я преживяват. Защото утайките от комунистическата пропагандна машина продължават да ферментират в главите на мнозина. Нейните автори бяха храненици на властта. Всяка власт си има храненици. И тогава, и сега. Зад текстовете, мелодиите, стиховете, филмите често стоят надарени хора.

Талантливи личности писаха някога за “армията - освободителка”, възхваляваха “новия ден”, “новото начало”. Съчиняваха оди за “народа, който слиза от горите и влиза в града като победител”, за “селянина, който хвърля ралото и хваща пушката”, за “партията - мъдър кормчия”, за “славата на Девети, която ще живее вечно”…

Но не Девети създаде тези дарования. Във всяка историческа епоха българската интелигенция е гравитирала около властовите центрове. И днес тя се чувства по-уютно близо до властта. Талантливи хора! Но наведени…

Девети септември може да се анализира и от тази гледна точка - като лаборатория, в която се отразяват някои от националните черти на родния просветен елит.

5. "Девети септември ми купи сандалки"

По времето на онези деветосептемврийски манифестации, на които се правехме на танкове със сестра ми, едно съседско дете рецитираше следния стих:

Девети септември ми купи палтенце

И каза: Честито, честито, момченце!

Девети септември ми купи сандалки.

- Да припкат - заръча - краченцата малки!

А после ми сложи в ръката геврече

- Хапни си! - Девети септември ми рече.

———

Е, все още я дъвчем тази попара…

Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Цитирани са откъси от:

"Към партията" – Христо Радевски

"Ода за СССР" - Орлин Орлинов

"Добрият празник" – Цветан Ангелов


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    32 11 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Не сте желани с вашите полуистини и откровени лъжи!

    Коментиран от #3, #33

    18:05 09.09.2025

  • 2 Наблюдател

    21 12 Отговор
    Забравих да напиша:
    Време е за Възраждане!

    18:06 09.09.2025

  • 3 Патриот

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    А ТАСС каква е?
    М?

    Коментиран от #7

    18:08 09.09.2025

  • 4 Най-голямата...

    9 11 Отговор
    Национална катастрофа за България.Юруш на минусите от мар ги на ли те.

    18:09 09.09.2025

  • 5 Обективно

    26 12 Отговор
    Никаква катастрофа. Бъългария е извадена от средновековието и пратена в космоса от тези комунисти. А дори не сме били република в СССР. Днес сме роби на ЕС.

    18:09 09.09.2025

  • 6 Питам

    23 7 Отговор
    При соца на кое место е била България по икономиеско развитие?

    Коментиран от #9, #28

    18:09 09.09.2025

  • 7 Дойче 3еле

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Патриот":

    Дали ти препредават всеки ден ТАСС на български? По комунизма имаше последния петък на месеца 2 часа руски филм. Това им беше пропагандата. Я да видиш днес

    Коментиран от #16

    18:11 09.09.2025

  • 8 спомен

    12 1 Отговор
    "никой не може да ми забрани да Ви обичам др.Живков".Думи казани от Любомир Левчев на партиен конгрес на БКП.А един друг стратег на БКП пиеше вино от обувката на Людмила Живкова!Да,за Александър Лилов става въпрос.

    Коментиран от #23

    18:12 09.09.2025

  • 9 Казвам

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    28 ма в СВЕТА! Преди Турция и Гърция! Само Югославия беше преди нас на Балканите. Днес сме последни в цяла европа!

    18:12 09.09.2025

  • 10 Уса

    11 7 Отговор
    България никога,не е била съветска.Можело е да бъде с едно решение на СССР,но е оставена свободна да се развива и е била развита за разлика от сега.За заплатите винаги е зависело от политиците и преди и сега

    Коментиран от #13

    18:13 09.09.2025

  • 11 Госあ

    12 5 Отговор
    Националните катастрофи за България са причинявани винаги от шваби. Смятам, че примерите са излишни. Включително и в най новата история след палежите на парламента на страната. Иначе, 9 септември е една светла дата за България, а развитието на страната в периода на съветска дружба е сравнимо със Симеоновия половин век.

    18:14 09.09.2025

  • 12 Мечтии

    13 5 Отговор
    Ех, да може пак да дойдат братушките и да натикат политическия "илит" в Белене!

    Коментиран от #21

    18:15 09.09.2025

  • 13 Ганьо

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Уса":

    Изкуствено развита, за да се покаже висок стандарт на другите. Малко хора малко разходи и въпреки това фалирала 3пъти...

    Коментиран от #19

    18:16 09.09.2025

  • 14 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Сега пак искат да им козеруваме дори когато са пияни и педизвикват скандали. Да оставим, че имат близки контакти с съмнителни личности играещи роля на лични биячи.

    18:17 09.09.2025

  • 15 Може би

    7 3 Отговор
    Наистина не трябваше да се случва 9септември!? Тогава тази Еми Барух нямаше да пише гнусните си статии.

    Коментиран от #26

    18:18 09.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Левски

    10 4 Отговор
    Ако продажното правителство и цар Борис не бяха станали фашисти, сега нямаше да е така. Какво виете на умряло. То и сега сме с фашистко правителство.

    18:19 09.09.2025

  • 18 Сталин

    6 3 Отговор
    Аспиранта на Калифорнийския университет Джон Адамс,за подготовка на дипломна работа попитал ChatGTP да състави рейтинг на най добрите държави в историята на човечеството.Отговора шокирал изследователя- най добрата страна за последните пет хиляди години изкуствения интелект е определил СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

    18:19 09.09.2025

  • 19 Кой ти ги говори тези работи?

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ганьо":

    45 години са живяли три поколения, били изкуствено развити, що не те развият сега изкуствено? 9 милиона българи, днес има 3 милиона българи общо за сведение.

    Коментиран от #27

    18:19 09.09.2025

  • 20 Радио Ереван

    5 1 Отговор
    Честит празник соросоидчета и розови комунистчета. Честит празник на Мирчев, на Христо Иванов, на Прокопиев, Костов, Атанасов, Борисов и мн. други. И много моля, не се съединявайте и не лицемерничете. Празнувайте. Вие за разлика от нас има за какво.

    18:19 09.09.2025

  • 21 Ти меси погачата

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мечтии":

    И се наведи. Пък може и да се случи

    18:20 09.09.2025

  • 22 Копейките

    5 2 Отговор
    Напоследък реват като вдовица за х..й
    Ясно им че ще им секнат кранчето

    18:20 09.09.2025

  • 23 37.51т

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "спомен":

    Сега пък целуват ръка на б.б....В бгто е така....

    18:21 09.09.2025

  • 24 Софийски

    2 4 Отговор
    Черна дата

    18:21 09.09.2025

  • 25 Пенсионер

    4 5 Отговор
    Радой Ралин само с едно стихотворение "Писмо до Ванка " е казал всичко за преврата .

    18:21 09.09.2025

  • 26 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Може би":

    Имало е гнус 45 г., затова и статиите ѝ са гнусни.

    18:22 09.09.2025

  • 27 И къде са ???

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кой ти ги говори тези работи?":

    Тези липсващи българи.Да не би да са избягали в русия.

    18:22 09.09.2025

  • 28 Отговор

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    На предпоследно место по бедност.На последно место беше Албания.Ако СССР не ни даваше почти безплатно енергоносители срещу домати , соца нямаше да просъществува и 5 години.

    Коментиран от #31

    18:26 09.09.2025

  • 29 Павел пенев

    4 1 Отговор
    Точно на тази дата,България стана българска и този еврейски мухльо получи добри възможности за живот и развитие. Едва през 1948 год. бе създадена еврейската терористична държава, но той е останал у нас и сега плюе против избора на българите. Честит празник 9.09.1944 год. Смърт на фашизма, свобода на народа.

    18:26 09.09.2025

  • 30 СКАПАНИ КОМУНДЕЛИ

    3 1 Отговор
    ВКАРАХА ТОК В СЕЛАТА , ПОСТРОИХА ПЪТИЩА , УЧИЛИЩА ЯЗОВИРИ , БОЛНИЦИ ,ДЕТСКИ ГРАДИНИ , КУРОРТНИ КОМПЛЕКСИ ,САНАТОРИУМИ ЖИЛИЩА (панелки)почивни стаРИНАнции заводи блиотеки-А ЧЕКМЕДЖЕТА НЯМА ЛИ--БУДАЛИ----МИЕХА УЛИЦИТЕ КАТА ДЕН ЗА КОМАРИ ПРЪСКАХА 4-5 пъти зъболекарите ПОД -ЧАТАЛ ---ТЪПАНАРИ

    18:26 09.09.2025

  • 31 Провинциалист от провинция Тракия

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговор":

    Сега и доматите внасяме, смятай.

    18:29 09.09.2025

  • 32 не може да бъде

    0 0 Отговор
    По времето на соца в България бяха допуснати много грешки самата идея за социализъм беше извратена -за съжаление а в СССР грешките бяха повече и от тези в България и затова сега няма да спорим защо социалистическата система се разпадна.за мен сега големият проблем е защо още има неща които са построени при социализма и още не можем да ги боядисаме-образно казано!?Това би трябвало да бъде важна тема за размисъл на умнокрасивите и прогресивни привърженици на евроатлантическата идея!?Все пак са изминали повече от 35 г.от 1989 г - би трябвало недостроеното да се дострои и боядиса-а засега нито нещо ново построено нито боядисано!?

    Коментиран от #37

    18:30 09.09.2025

  • 33 копи пейст

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    И все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    18:31 09.09.2025

  • 34 Факт

    2 0 Отговор
    Фашистите от кръга „Звено“ извършват на 19 май 1934 държавен преврат в България и завземат властта.
    Министър-председател в новия кабинет на деветнадесетомайците е  Кимон Георгиев .
    Фашистите от кръга „Звено“ вземат участие и в подготовката и извършването на преврата на 09.09.1944г. Дошлото на власт на 9 септември 1944 г. правителство се оглавява от същия Кимон Георгиев – лидера на „Звено“, и включва още трима представители на организацията – външния министър Петко Стайнов, военния министър Дамян Велчев и министъра на просветата Станчо Чолаков.

    18:34 09.09.2025

  • 35 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Еми Барух пише...ама сега.Сега и баба знае.Що не писа тогава,когато Ян Палах се самозапали ? Червената армия влезнала...ама защо не я спря българската армия.Тя и сага да рече да влезе (едва ли ще рече ),българската армия пак няма да я спре.А Емито нека си риве,щото Демократическата партия падна от власт и едва ли скоро ще я вземе.

    18:35 09.09.2025

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    Отговора на въпроса - Как щеше сега да изглежда България ако комунистите не бяха взели с преврат власта на 09.09.1944г. е Гърция!!!

    18:37 09.09.2025

  • 37 Сигурно и Кремиковци

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    трябваше да боядисаме, че беше фалирал още през соца.
    А да боядисваме ли ТКЗС-тата, дето не можеха боб и пипер да изкарат, та ги внасяхме.
    Или да боядисаме телените мрежи по границите, дето ни пазеха вътре в лагера.
    Или Белене?
    Айде стига с тия бабешки лакардии за боядисването.

    18:39 09.09.2025