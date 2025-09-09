Девети септември: когато България стана съветска

Девети септември е датата на преврата през 1944 г. и началото на комунистическата власт в България. Онова, което следва, е постъпателна катастрофа, която елиминира и интелектуалния елит на страната, пише Еми Барух.
1. Девети септември и творците
Девети септември присъства в българската историческа, мемоарна, политическа и литературна книжнина като символ на “новото начало” - така ще ви отговори ChatGPT, ако му зададете по подходящ начин въпроса за аспектите, които обединяват темата във всички тези изследвани полета. Хубав отговор. Защото паралелите се налагат от само себе си.
Жанровите лексикални характеристики на начина, по който тогава и сега се говори за “новото начало” са сходни - декларативност, патетичност, категоричност, епичност. Както някога се говореше за партията:
….аз знам, аз вярвам, че си права,
когато съгрешиш дори!
Азът на говорещия е винаги доминантен. Безапелационен. А безпардонността, с която се налага неговият избор, е неопровержима.
2. Превратът, който доведе до катастрофа
Девети септември е датата на преврата през 1944 г., която слага началото на комунистическата власт в България.
Онова, което следва, е постъпателна катастрофа за страната - политическа, икономическа и социална промяна в обществото, елиминиране на интелектуалния елит и установяване на еднолична власт с всички произтичащи от това безобразия - вълна на насилие, съдебен произвол и елиминиране на гражданските права.
След преврата на Девети септември България променя геополитическата си ориентация и окончателно попада в съветската сфера на влияние.
Такъв е законът на нашите дни:
който на теб, СССР,
измени -
твойта великата правда изменя.
3. Манифестациите, йерархиите, козируването
Помня манифестациите на Девети септември. В детската ни стая имаше голямо бюро под прозореца, откъдето можехме да наблюдаваме как се строяват специалните части и военната техника преди да тръгнат към площада. Военният парад беше кулминацията, завършека на празничния ритуал. Той започваше след края на всички плакати, портрети и хора, които дефилираха пред мавзолея. Със сестра ми се забавлявахме да ги имитираме: застанали на колене от двата края на бюрото започвахме бавно, “с ритъма на танковете”, да се движим една към друга вдигнали ръце за поздрав по подобие на онези от телевизора. Баща ми не харесваше тази игра, може би защото не харесваше нито козируването, нито военния парад, нито вертикалната йерархия. Не харесваше, че тези, които говорят, че правят “всичко за хората” са се себевъздигнали на онази трибуна и смятат, че са повече хора от другите хора. А долу, под краката им, лежеше едно мъртво тяло, превърнато в символ на социалистическата революция. Каква макабрена метафора!
Но това щяхме да разберем по-нататък. Тогава, за нашите детски глави, маршът на онези с пагоните, оръдията, армейските части и грохототът на целия излъскан метал, който кънтеше в центъра на София, беше впечатляващ спектакъл.
Всички военни паради са зрелища. Някои от тях са предназначени да шашнат света, като този на площад Тянанмън преди няколко дни, други са просто за вътрешна употреба. В България театрото е от втория вид.
4. Храненици на властта винаги има
Как се мисли днес датата Девети септември е дълга тема, която продължава да разбърква блатата - някъде я възхваляват, другаде я преживяват. Защото утайките от комунистическата пропагандна машина продължават да ферментират в главите на мнозина. Нейните автори бяха храненици на властта. Всяка власт си има храненици. И тогава, и сега. Зад текстовете, мелодиите, стиховете, филмите често стоят надарени хора.
Талантливи личности писаха някога за “армията - освободителка”, възхваляваха “новия ден”, “новото начало”. Съчиняваха оди за “народа, който слиза от горите и влиза в града като победител”, за “селянина, който хвърля ралото и хваща пушката”, за “партията - мъдър кормчия”, за “славата на Девети, която ще живее вечно”…
Но не Девети създаде тези дарования. Във всяка историческа епоха българската интелигенция е гравитирала около властовите центрове. И днес тя се чувства по-уютно близо до властта. Талантливи хора! Но наведени…
Девети септември може да се анализира и от тази гледна точка - като лаборатория, в която се отразяват някои от националните черти на родния просветен елит.
5. "Девети септември ми купи сандалки"
По времето на онези деветосептемврийски манифестации, на които се правехме на танкове със сестра ми, едно съседско дете рецитираше следния стих:
Девети септември ми купи палтенце
И каза: Честито, честито, момченце!
Девети септември ми купи сандалки.
- Да припкат - заръча - краченцата малки!
А после ми сложи в ръката геврече
- Хапни си! - Девети септември ми рече.
———
Е, все още я дъвчем тази попара…
Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Цитирани са откъси от:
"Към партията" – Христо Радевски
"Ода за СССР" - Орлин Орлинов
"Добрият празник" – Цветан Ангелов
1 Наблюдател
Не сте желани с вашите полуистини и откровени лъжи!
Коментиран от #3, #33
18:05 09.09.2025
2 Наблюдател
Време е за Възраждане!
18:06 09.09.2025
3 Патриот
До коментар #1 от "Наблюдател":А ТАСС каква е?
М?
Коментиран от #7
18:08 09.09.2025
4 Най-голямата...
18:09 09.09.2025
5 Обективно
18:09 09.09.2025
6 Питам
Коментиран от #9, #28
18:09 09.09.2025
7 Дойче 3еле
До коментар #3 от "Патриот":Дали ти препредават всеки ден ТАСС на български? По комунизма имаше последния петък на месеца 2 часа руски филм. Това им беше пропагандата. Я да видиш днес
Коментиран от #16
18:11 09.09.2025
8 спомен
Коментиран от #23
18:12 09.09.2025
9 Казвам
До коментар #6 от "Питам":28 ма в СВЕТА! Преди Турция и Гърция! Само Югославия беше преди нас на Балканите. Днес сме последни в цяла европа!
18:12 09.09.2025
10 Уса
Коментиран от #13
18:13 09.09.2025
11 Госあ
18:14 09.09.2025
12 Мечтии
Коментиран от #21
18:15 09.09.2025
13 Ганьо
До коментар #10 от "Уса":Изкуствено развита, за да се покаже висок стандарт на другите. Малко хора малко разходи и въпреки това фалирала 3пъти...
Коментиран от #19
18:16 09.09.2025
14 Иван Грозни
18:17 09.09.2025
15 Може би
Коментиран от #26
18:18 09.09.2025
17 Левски
18:19 09.09.2025
18 Сталин
18:19 09.09.2025
19 Кой ти ги говори тези работи?
До коментар #13 от "Ганьо":45 години са живяли три поколения, били изкуствено развити, що не те развият сега изкуствено? 9 милиона българи, днес има 3 милиона българи общо за сведение.
Коментиран от #27
18:19 09.09.2025
20 Радио Ереван
18:19 09.09.2025
21 Ти меси погачата
До коментар #12 от "Мечтии":И се наведи. Пък може и да се случи
18:20 09.09.2025
22 Копейките
Ясно им че ще им секнат кранчето
18:20 09.09.2025
23 37.51т
До коментар #8 от "спомен":Сега пък целуват ръка на б.б....В бгто е така....
18:21 09.09.2025
24 Софийски
18:21 09.09.2025
25 Пенсионер
18:21 09.09.2025
26 Така е
До коментар #15 от "Може би":Имало е гнус 45 г., затова и статиите ѝ са гнусни.
18:22 09.09.2025
27 И къде са ???
До коментар #19 от "Кой ти ги говори тези работи?":Тези липсващи българи.Да не би да са избягали в русия.
18:22 09.09.2025
28 Отговор
До коментар #6 от "Питам":На предпоследно место по бедност.На последно место беше Албания.Ако СССР не ни даваше почти безплатно енергоносители срещу домати , соца нямаше да просъществува и 5 години.
Коментиран от #31
18:26 09.09.2025
29 Павел пенев
18:26 09.09.2025
30 СКАПАНИ КОМУНДЕЛИ
18:26 09.09.2025
31 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #28 от "Отговор":Сега и доматите внасяме, смятай.
18:29 09.09.2025
32 не може да бъде
Коментиран от #37
18:30 09.09.2025
33 копи пейст
До коментар #1 от "Наблюдател":И все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...
18:31 09.09.2025
34 Факт
Министър-председател в новия кабинет на деветнадесетомайците е Кимон Георгиев .
Фашистите от кръга „Звено“ вземат участие и в подготовката и извършването на преврата на 09.09.1944г. Дошлото на власт на 9 септември 1944 г. правителство се оглавява от същия Кимон Георгиев – лидера на „Звено“, и включва още трима представители на организацията – външния министър Петко Стайнов, военния министър Дамян Велчев и министъра на просветата Станчо Чолаков.
18:34 09.09.2025
35 Файърфлай
18:35 09.09.2025
36 Факт
18:37 09.09.2025
37 Сигурно и Кремиковци
До коментар #32 от "не може да бъде":трябваше да боядисаме, че беше фалирал още през соца.
А да боядисваме ли ТКЗС-тата, дето не можеха боб и пипер да изкарат, та ги внасяхме.
Или да боядисаме телените мрежи по границите, дето ни пазеха вътре в лагера.
Или Белене?
Айде стига с тия бабешки лакардии за боядисването.
18:39 09.09.2025