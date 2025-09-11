Новини
Кой уби Чарли Кърк?

Кой уби Чарли Кърк?

11 Септември, 2025 16:15 941 12

  • чарли кърк-
  • убийство-
  • сащ

В опитите си да интелигентничат, някои казват, че Чарли Кърк се бил самоубил

Кой уби Чарли Кърк? - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колкото и невероятно да ви се струва, Чарли Кърк беше убит от „добрите сили“, от правилно мислещите. От тези, които решиха, че каквото и да кажат или да направят, са от правилната страна на историята и на закона. Дори не от правилната страна, а от богопомазаната страна. Чарли Кърк беше убит от „надхората“.

В опитите си да интелигентничат, някои казват, че Чарли Кърк се бил самоубил. Самоубил се е, защото е проповядвал „езика на омразата“. Не, момчета, момичета и вие, третите, не се е самоубил. Самоубийството е, когато вземеш решение да приключиш с живота си и сам изпълниш тази закана. Когато имаш мнение, което не е угодно на либералния планктон плуващ в блатото на неолиберализма, и те застрелят, това не е самоубийство. Убийство е. И вие не кършете ловки мисли, а приемете реалността. Защото ако не я приемете и продължавате да извъртате и фактите, няма как да си говорим за каквото и да е.

Всъщност така се отваря прозорецът за следващото такова убийство. Добива се усещането (нали не сте забравили, че живеем в държавата на усещанията), че ловният сезон за инакомислещи е разрешен.

Следващата стъпка ще е хората с различно мнение да се класифицират като „нехора“. Така ще отпадне досадната принуда да се арестуват физическите убийци и да им се налагат строги присъди като на убийци. Те ще могат да минават с глоби или мъмрене с последно предупреждение. Може и някое ТВ риалити да се направи, в което либералните убийци ще се разкайват и който се разкае най-добре, ще печели по един милион долара.

Сега нека го кажем спокойно. Чарли Кърк беше убит от либералната доктрина, която зад паравана за някакви малцинствени свободи налага розов фашизъм, толерира извращенията и налага волята си по брутален начин. Беше убит, защото говореше истини.

Чарли Кърк беше убит и нищо не може да го върне — нито справедлив съдебен процес, нито изрядни свидетелски показания, нито сдържаното съжаление на обществото.

Убийството му е сигнал, че живеем в свят, в който истината не е добре дошла. Свободното мнение, ако не подкрепя транснационалната идеология, подлежи на безмилостно наказание, разбира се, под аплодисментите на „розовата паплач“.

Ние се ограничаваме само с дела, „бухалки“ и банове в социалните мрежи. Играем си като деца на новата игра „Преклони се пред п@шката на родител едно“. Под родител едно имам предвид мама. А в Америка започнаха играта насериозно.

Няма как да не попитам: „Кога ще ги стигнем американците?“. И въобще накъде са тръгнали тези американци, че ние търчим след тях да ги стигаме? И най-важното – като ги стигнем после какво правим?


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Либералите!

    1 16 Отговор
    Уби го дрогата или нещо друго, не знам!

    Коментиран от #11

    16:24 11.09.2025

  • 2 лъв

    6 0 Отговор
    Да вярно

    16:25 11.09.2025

  • 3 Ромро

    0 7 Отговор
    Тощи който го е създал най-вероятно

    16:28 11.09.2025

  • 4 Потребител

    10 1 Отговор
    Изключително бистър ум.
    С Чарли съм напълно съгласен, с Тръмп не съм.
    Уникален дебатор. Той искаше просто две страни да имат диалог. В диалога се ражда истината и организираше масови диалози. Уважение към делото му. Ако няма диалог има война. Вижте Русия и Украйна.

    16:28 11.09.2025

  • 5 Фон дер Миндер

    9 2 Отговор
    Прав е , уби го розовата чума

    16:31 11.09.2025

  • 6 Данчо

    1 6 Отговор
    Поредното събитие от рода "Red Flag Event" за мобилизиране на масата подкрепяща Тръмп! Защо ли се случва точно на 9/11... кой знае... и дали пък плановете на Антихриста не са в застой някак...

    16:31 11.09.2025

  • 7 мдаааа

    4 6 Отговор
    " Добрите сили " са виновни за падането от прозорци на суматия руснаци , тоже ... Нали ? Кой чалдиса Пригожинов ?!

    16:33 11.09.2025

  • 8 Кой по даволите и Чарли Кърк?

    1 15 Отговор
    Айде и тоя нищоправец се изфъцка за някакъв никому неизвестен Чарли Кърк?

    16:33 11.09.2025

  • 9 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Дълбок поклон пред Автора!
    Малко са Хората които останаха на страната на светлината, непродали душите си за пари, позиции в обществото и облаги.

    16:35 11.09.2025

  • 10 Йотовски ,

    1 7 Отговор
    Колкото и да ителигентничиш , тряба да признаеш едно ... На руснаците им трябва нова наредба за строителството - Задължителни решетки на балконите ...

    16:37 11.09.2025

  • 11 Флин

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Либералите!":

    Определено ако не е дрогата ще е нещо друго 🤣🤣🤣 олелеее...

    16:38 11.09.2025

  • 12 Пешо

    0 0 Отговор
    Изопачаването на фактите и откровения фашизъм не е различно мнение. В Америка ас го научили по трудния начин по време на експанзията на комунизма, и затова не могат да търпят такава измама. Особено към младите.

    16:55 11.09.2025