Кичашки към бг либералите: Чарли Кърк не е руски агент като половината ви родословие, драги

Нагледах се на български либерални интерпретации за убийството на Чарли Кърк. Видях всякакви неща, които обективно ме карат да съм притеснен за менталното здраве на една част от нашите сънародници.
То не беше "никой не бива да бъде убиван, НО...", то не беше "омразата поражда омраза, Кърк пораждаше омраза", то не беше "руски агент беше убит, голяма работа", то не беше "защо всички коментират някакъв измислен герой?", то не беше чудо.
Сега. Аз мога да постъпя, както бих постъпил обикновено и да ви обясня точно какви сте с употребата на прилагателни, които няма да ви допаднат. Но ще опитам да ви го обясня, както Чарли Кърк би ви го обяснил, с най-голямото желание да вложа разум и добронамереност към вас.
На вас ви изглежда, че е убит политически лидер, чиито идеи не харесвате. Следователно сте или "meh, много важно", или сте "абе, не е лошо, един "фашист" по-малко". Това е грешен конструкт. Цялата тази постановка не е вярна и затова не разбирате как действа цялата ситуация на една непозната за вас част от обществото.
Първо, за много от младите хора с убийството на Чарли беше убит техният по-голям брат. Някой към когото те са гледали с уважение и респект, някой, който им е давал глас, когато те не са имали свой. За тези млади хора някой уби батко им пред очите на семейството му.
Второ, за много от по-възрастните от него (аз съм с няколко години по-голям от него, едно поколение сме, но се броя от по-възрастните) с убийството му беше отстранена една от възможностите за развитие на консерватизма в бъдеще. Беше убит някой, който ние виждахме като естествен продължител на идеологията на Тръмп в бъдеще.
Трето, Чарли Кърк не е руски агент, драги. Както и Тръмп не е руски агент. Както и мнозина други не са руски агенти. Вие би трябвало да знаете кои хора са руски агенти, половината ви родословие е такова, хубаво е да ги разпознавате. Той не беше Тъкър Карлсън или други такива, които очевидно таят симпатии към кремълския диктатор. Чарли Кърк беше част от нормалния разговор в консервативното движение. Разговор, който има вътрешен адресат, който разговор се води на хиляди километри от отвратителната война, започната от Путин и разговор, който няма нищо общо с нашата локална действителност. И аз не съм съгласен с този вътрешен прочит на събитията, който мнозина в МАГА движението правят, но разбирам защо го правят - контекстът им е друг.
Четвърто, ако вие си мислите, че Чарли Кърк беше някакъв "фашист" или "радикал", вие нямате никаква информация и не знаете за какво говорите. Този човек беше буквално най-умереният и балансиран публичен говорител от неговото поколение в тази среда. Само вижте опасни елементи като Ник Фуентес как се държат и какво говорят и ще разберете. Убийството на Чарли не ви помага, пречи ви, пречи и на нас. Защото сега има реалната опасност на негово място да се появят хора, с които аз съм категорично несъгласен, но от които вие ще бъдете в истински културен шок. Ще направим всичко възможно тези да не се появяват на терена, но убийството на Чарли Кърк ще отвори поле за изява и на такива крайности, че има реален шанс да влошим публичния дебат значително.
Пето, Америка не е пред гражданска война и не е пред разпад. Убийството на Чарли Кърк е много символно и много опасно, то би могло да изиграе роля като тази на политическите убийства през 60-те години. То ще има гигантски социо-културни последици и ще е едно от онези неща, които ще се помнят и изучават дълго след края на събитията. Но това не значи разпад на Америка. Говорят го, впрочем, както доста често напоследък, както русофили, така и либерали. Двете страни на една и съща монета. Но общото между тези две групи, освен дълбокия им вътрешен поклон пред авторитаризма, е, че не познават Америка. Масовият американец е разтърсен от този радикализъм. Такива случаи не разделят американците, а ги обединяват. Карат ги да търсят най-малкото общо кратно помежду си. Това ще доведе до прочистване сред демократите, които ще се отърват от най-радикалните си елементи, ще доведе и до катализиране на промяна при консерваторите. Америка не оперира, както оперираме ние. Нейният дневен ред и ценности са различни. Мерейки ги с нашия аршин ще получите грешен резултат.
Надявам се да съм го обяснил разбираемо. Сигурното е само едно - който си мисли, че е станало нещо хубаво или че не е кой знае какъв проблемът... просто не знае къде се намира и коментира неща, които не разбира. Самият факт, че хора, които никога не са го виждали и включае и хора, които у нас не знаеха до вчера кой беше Чарли Кърк, но днес го коментират с такова настървение, би трябвало да ви е достатъчен индикатор, че се е случило нещо мащабно. Дайте го малко по-смирено и се успокойте малко. Убиха човек, обичан от милиони по света, пред семейството му и пред камерите на човечеството. Малко богобоязън в такива случаи няма да ви навреди.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Един
Те са либерали само ако минава тяхното - ако не стават терористи!
13:03 13.09.2025
3 Б.си бokлyka !
Той щял да обясни с 3-те си грама мозък ?!
Коментиран от #5
13:10 13.09.2025
4 киро тъпиро
Коментиран от #7
13:10 13.09.2025
5 няма ли банани братчет
До коментар #3 от "Б.си бokлyka !":Че си се разпенил така?
Коментиран от #8
13:12 13.09.2025
6 Попов
Все едно гледате тошко сценаристчето, когото на времето са го взели по милост покрай Ивайло Вълчев.
13:15 13.09.2025
7 Радев
До коментар #4 от "киро тъпиро":Искате ама няма ,ще получите диктатура като в Русия,сега като спечеля изборите
13:17 13.09.2025
8 Б.си бokлyka !
До коментар #5 от "няма ли банани братчет":Явно при теб не липсват, щом не се пениш.
13:17 13.09.2025
9 си дзън
13:18 13.09.2025
10 Чупката
13:18 13.09.2025
11 🇺🇦🌈🇺🇦
Коментиран от #36
13:19 13.09.2025
12 Кит
И съболезнования за пребоядисаните български либерали, които в 90% от своя състав са издънки на видни комунистически фамилии. Бойкикевци, криещи се зад ивановци, абепефекалниковци, залегнали зад оксфордски храсталак. С една и съща идея - да захлебват от некадърността си по начин, по който техните роднини са захлебвали по времето на соца. И все в една посока - и при соца, и сега - заличаването на България с некадърност!
Толкова за тия екземпляри!
13:19 13.09.2025
13 Ъъъъъъъ
13:19 13.09.2025
14 Кажи честно ... 🤣
Не бил фашист, защото имало, разбираш ли, и по големи фашисти от него . 🤣🤣🤣🤣
13:20 13.09.2025
15 Свободен
Какви са тези смешни институт и длъжност?!
Не му се работи на народа и се чуди какво да измисли!
13:20 13.09.2025
16 Дика
13:23 13.09.2025
17 Сори
13:23 13.09.2025
18 Чичотомовата колиба
13:25 13.09.2025
19 пламен
Това е сега разделението, а не празни приказки.
Кърк беше вреден човек
Коментиран от #49
13:29 13.09.2025
20 ЖЕКО
13:33 13.09.2025
21 Божее
Коментиран от #24, #45
13:33 13.09.2025
22 НИКО
13:34 13.09.2025
23 Историк
Коментиран от #46
13:34 13.09.2025
24 ТУ ТУУУУУУУУУУУ
До коментар #21 от "Божее":ТИ ОТ БАНКЯ ЛИ СЕ ОБАЖДАШ КРАДЕЦО
13:36 13.09.2025
25 Караджата
13:36 13.09.2025
26 Бялджип
Къде е тука нашата съдба?
Къде е драмата?
Къде съм аз? Кажете!
В гърдите ни опрян е за стрелба
на времето барутно пистолета.
13:37 13.09.2025
27 наблюдател
13:37 13.09.2025
28 Направих
13:41 13.09.2025
29 Пешо Кьопавия
13:46 13.09.2025
30 не може да бъде
13:49 13.09.2025
31 МАГАре
13:49 13.09.2025
32 така, така
За човек с опит в изграждането на модерна политика, автора би следвало да е наясно какъв кух и елементарен подход е използвал (ако въобще има опит с политиката, че неговото си е оплаквачка с привкус на пропаганда). Очаквах малко повече анализ на фактите и намигване към другите политико-иконимически убиства в САЩ. Не може да им се отрече на американците - политическот убийство никога не е отпадало от арсенала им. В САЩ използването на подобни прийоми си е част от пейзажа, защо ли? И за чичо Дончо се чудехме дали ще го оставят са доживее до изборната победа! Сигурно подобни мисли са ни минавали защото сме я русофили, я либерали, я въобще не ориентирани към правилната линия на партията хора.
Тъжното е, че подобен недостоен акт, вместо да бъде осъден от всеки с отношение към политиката и да предизвика обективен поглед към реалностите, се използва за поредната поляризация и сочене с пръст на неправилно мислещите. Ми какъвто и да е бил Чарли Кърк - няма аргументи в убийството, има само проява на безсилие и страх.
Дори да приемем, че убиеца е с ментални и психологически проблеми, идеята за подобна разправа не се е появила в главата му ей така. За съжаление, обществото в САЩ е болно, радикализирано и крайно. Различното мнение не заслужава дори да бъде изслушвано, няма право да съществува и трябва да бъде заглушено. Това убийство е симптом, който ако не бъде анализиран, то ще се повтаря
13:49 13.09.2025
34 665
14:00 13.09.2025
35 Малии
14:00 13.09.2025
36 ти пък
До коментар #11 от "🇺🇦🌈🇺🇦":това, че не е бил съгласен да се разхищават парите на данъкоплатците за украйна, не го прави русофил.
Американците все още не са изгубили увереността си, че имат право да контролират и изкзват мнение по отношение на това как се харчат данъците им.
Като обеднее още малко и европееца ще се сети, че има същите права.
14:02 13.09.2025
37 Хубаво е когато преобут соросоид
14:03 13.09.2025
38 Пепи Волгата
14:05 13.09.2025
39 Тръмпидиада 🤡🤡🤡
Губернаторът на Юта Спенсър Кокс, републиканец, мормон, консерватор до мозъка на костите: „През последните 33 часа се молех този човек (който уби Чарли Кърк) да е от друга държава. Да не е един от нас, защото ние не сме такива. Но беше един от нас.“ Смятайте за какви неща се е молил губернаторът! 😬
Понеже отново наизскачаха родните консерватори да разясняват, че изявлението на губернатора означавало само, че е от Юта, а не че е част от републиканската общност, отново публикувам вече известните неща, че убиецът е дарител на Тръмп и че баща му е регистриран републиканец. Това в контекста на "Един от нас".
14:07 13.09.2025
40 Много квичене имаше от чебурашките
Коментиран от #43
14:09 13.09.2025
41 ДЪРТИЯ СОРОС
14:11 13.09.2025
42 ЦРУ не вярва на сълзи
14:12 13.09.2025
43 ЧЕБУРАШКА
До коментар #40 от "Много квичене имаше от чебурашките":И ТОВА ЛИ ВИ Е ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДА СЕ ИЗБИВАТЕ АМЕРИКАНЕЦ С АМЕРИКАНЕЦ СОРОСИ ЗАГУБЕНИ
Коментиран от #48
14:14 13.09.2025
44 Просто Човек
14:17 13.09.2025
45 Индианец
До коментар #21 от "Божее":Ми нормално бе, те са емигранти
14:17 13.09.2025
46 Свободен
До коментар #23 от "Историк":Коментарът Ви е чудесен - благодаря!
Формулирахте точно ситуацията.
Уви, светът отива към лошо, защото на много хора им е скучно да живеят нормално!
14:18 13.09.2025
47 Макробиолог
14:23 13.09.2025
48 Няма Сравнение
До коментар #43 от "ЧЕБУРАШКА":С Руската Там направо на улицата Политковская ,Б.Немцов.Или взатвора Навални.Там опозиция няма няма и стачки и хората нямат юнение за политиката пред камерите мълчат от страх.Та това е разликата Путинофиле.И хората в САЩ не мислят къде да емигрират за разлика от жителите в Благото.
14:35 13.09.2025
49 Порно
До коментар #19 от "пламен":Аз съм срещу зеления, не срещу Украйна. Ще ме сложиш в списъка за убиване на Миротворец или сам ще се справиш?
14:38 13.09.2025