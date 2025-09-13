Новини
Мнения »
Кичашки към бг либералите: Чарли Кърк не е руски агент като половината ви родословие, драги

Кичашки към бг либералите: Чарли Кърк не е руски агент като половината ви родословие, драги

13 Септември, 2025 13:00 1 621 49

  • чарли кърк-
  • сащ-
  • консервативно движение-
  • доналд тръмп

Ако вие си мислите, че Чарли Кърк беше някакъв "фашист" или "радикал", вие нямате никаква информация и не знаете за какво говорите, допълни той

Кичашки към бг либералите: Чарли Кърк не е руски агент като половината ви родословие, драги - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нагледах се на български либерални интерпретации за убийството на Чарли Кърк. Видях всякакви неща, които обективно ме карат да съм притеснен за менталното здраве на една част от нашите сънародници.

То не беше "никой не бива да бъде убиван, НО...", то не беше "омразата поражда омраза, Кърк пораждаше омраза", то не беше "руски агент беше убит, голяма работа", то не беше "защо всички коментират някакъв измислен герой?", то не беше чудо.

Сега. Аз мога да постъпя, както бих постъпил обикновено и да ви обясня точно какви сте с употребата на прилагателни, които няма да ви допаднат. Но ще опитам да ви го обясня, както Чарли Кърк би ви го обяснил, с най-голямото желание да вложа разум и добронамереност към вас.

На вас ви изглежда, че е убит политически лидер, чиито идеи не харесвате. Следователно сте или "meh, много важно", или сте "абе, не е лошо, един "фашист" по-малко". Това е грешен конструкт. Цялата тази постановка не е вярна и затова не разбирате как действа цялата ситуация на една непозната за вас част от обществото.

Първо, за много от младите хора с убийството на Чарли беше убит техният по-голям брат. Някой към когото те са гледали с уважение и респект, някой, който им е давал глас, когато те не са имали свой. За тези млади хора някой уби батко им пред очите на семейството му.

Второ, за много от по-възрастните от него (аз съм с няколко години по-голям от него, едно поколение сме, но се броя от по-възрастните) с убийството му беше отстранена една от възможностите за развитие на консерватизма в бъдеще. Беше убит някой, който ние виждахме като естествен продължител на идеологията на Тръмп в бъдеще.

Трето, Чарли Кърк не е руски агент, драги. Както и Тръмп не е руски агент. Както и мнозина други не са руски агенти. Вие би трябвало да знаете кои хора са руски агенти, половината ви родословие е такова, хубаво е да ги разпознавате. Той не беше Тъкър Карлсън или други такива, които очевидно таят симпатии към кремълския диктатор. Чарли Кърк беше част от нормалния разговор в консервативното движение. Разговор, който има вътрешен адресат, който разговор се води на хиляди километри от отвратителната война, започната от Путин и разговор, който няма нищо общо с нашата локална действителност. И аз не съм съгласен с този вътрешен прочит на събитията, който мнозина в МАГА движението правят, но разбирам защо го правят - контекстът им е друг.

Четвърто, ако вие си мислите, че Чарли Кърк беше някакъв "фашист" или "радикал", вие нямате никаква информация и не знаете за какво говорите. Този човек беше буквално най-умереният и балансиран публичен говорител от неговото поколение в тази среда. Само вижте опасни елементи като Ник Фуентес как се държат и какво говорят и ще разберете. Убийството на Чарли не ви помага, пречи ви, пречи и на нас. Защото сега има реалната опасност на негово място да се появят хора, с които аз съм категорично несъгласен, но от които вие ще бъдете в истински културен шок. Ще направим всичко възможно тези да не се появяват на терена, но убийството на Чарли Кърк ще отвори поле за изява и на такива крайности, че има реален шанс да влошим публичния дебат значително.

Пето, Америка не е пред гражданска война и не е пред разпад. Убийството на Чарли Кърк е много символно и много опасно, то би могло да изиграе роля като тази на политическите убийства през 60-те години. То ще има гигантски социо-културни последици и ще е едно от онези неща, които ще се помнят и изучават дълго след края на събитията. Но това не значи разпад на Америка. Говорят го, впрочем, както доста често напоследък, както русофили, така и либерали. Двете страни на една и съща монета. Но общото между тези две групи, освен дълбокия им вътрешен поклон пред авторитаризма, е, че не познават Америка. Масовият американец е разтърсен от този радикализъм. Такива случаи не разделят американците, а ги обединяват. Карат ги да търсят най-малкото общо кратно помежду си. Това ще доведе до прочистване сред демократите, които ще се отърват от най-радикалните си елементи, ще доведе и до катализиране на промяна при консерваторите. Америка не оперира, както оперираме ние. Нейният дневен ред и ценности са различни. Мерейки ги с нашия аршин ще получите грешен резултат.

Надявам се да съм го обяснил разбираемо. Сигурното е само едно - който си мисли, че е станало нещо хубаво или че не е кой знае какъв проблемът... просто не знае къде се намира и коментира неща, които не разбира. Самият факт, че хора, които никога не са го виждали и включае и хора, които у нас не знаеха до вчера кой беше Чарли Кърк, но днес го коментират с такова настървение, би трябвало да ви е достатъчен индикатор, че се е случило нещо мащабно. Дайте го малко по-смирено и се успокойте малко. Убиха човек, обичан от милиони по света, пред семейството му и пред камерите на човечеството. Малко богобоязън в такива случаи няма да ви навреди.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    52 13 Отговор
    Какви либерали са жълтопаветниците? Абсолютни фашисти, по-зле и от комунистите!
    Те са либерали само ако минава тяхното - ако не стават терористи!

    13:03 13.09.2025

  • 3 Б.си бokлyka !

    39 13 Отговор
    Тоя бokлyk за какъв се мисли? Това, че шиши му купи Галъп и ограби парите от няколко проекта, говри, че е един кокошкар на повикване, koмnaньонка на 24 часаово дежурство.
    Той щял да обясни с 3-те си грама мозък ?!

    Коментиран от #5

    13:10 13.09.2025

  • 4 киро тъпиро

    22 12 Отговор
    Не искаме у нас да стане диктатура като в Грузия, искаме си диктатурата на урсулата!

    Коментиран от #7

    13:10 13.09.2025

  • 5 няма ли банани братчет

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "Б.си бokлyka !":

    Че си се разпенил така?

    Коментиран от #8

    13:12 13.09.2025

  • 6 Попов

    33 4 Отговор
    Кичашки е абсолютен случайник, прикрепил се към Цеков като rниga и се мисли за нещо повече от въшka.
    Все едно гледате тошко сценаристчето, когото на времето са го взели по милост покрай Ивайло Вълчев.

    13:15 13.09.2025

  • 7 Радев

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "киро тъпиро":

    Искате ама няма ,ще получите диктатура като в Русия,сега като спечеля изборите

    13:17 13.09.2025

  • 8 Б.си бokлyka !

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "няма ли банани братчет":

    Явно при теб не липсват, щом не се пениш.

    13:17 13.09.2025

  • 9 си дзън

    14 7 Отговор
    Може Чарли Кърк не е руски агент, но за агент Краснов не съм съгласен с автора.

    13:18 13.09.2025

  • 10 Чупката

    6 1 Отговор
    Да, бе. Да имаш 5 жени е нормално!?!

    13:18 13.09.2025

  • 11 🇺🇦🌈🇺🇦

    14 17 Отговор
    Кърк е бил русофил изпечен оратор, като Ружа Игнатова, ама накрая си намират майстора 😁

    Коментиран от #36

    13:19 13.09.2025

  • 12 Кит

    18 16 Отговор
    Браво, поздравления за автора!
    И съболезнования за пребоядисаните български либерали, които в 90% от своя състав са издънки на видни комунистически фамилии. Бойкикевци, криещи се зад ивановци, абепефекалниковци, залегнали зад оксфордски храсталак. С една и съща идея - да захлебват от некадърността си по начин, по който техните роднини са захлебвали по времето на соца. И все в една посока - и при соца, и сега - заличаването на България с некадърност!
    Толкова за тия екземпляри!

    13:19 13.09.2025

  • 13 Ъъъъъъъ

    13 3 Отговор
    Абе не знам. Не го познавам, но се носят разни слухове за него, като едни $40млн в банковите му сметки дошли от организации като AIPAC....В последствие се завъртял на 180 градуса....Не знам. Лека му пръст! За мъртвите или добро или нищо?

    13:19 13.09.2025

  • 14 Кажи честно ... 🤣

    17 4 Отговор
    Не го знам какъв е този и с какво заслужава нашето внимание, но е доста "умен", което е видно и от несъразмерната му глава. Друг е въпроса с какво е пълна.
    Не бил фашист, защото имало, разбираш ли, и по големи фашисти от него . 🤣🤣🤣🤣

    13:20 13.09.2025

  • 15 Свободен

    24 4 Отговор
    Какъв е този нахален автор, за който никой не е чувал?
    Какви са тези смешни институт и длъжност?!
    Не му се работи на народа и се чуди какво да измисли!

    13:20 13.09.2025

  • 16 Дика

    18 2 Отговор
    Какви либерали, какви консерватори тук у Бг? Тук е крадец до крадеца с цървули, дрънкайки глупости за отвличане на вниманието от кражбите.

    13:23 13.09.2025

  • 17 Сори

    2 2 Отговор
    ама много прилича на Джим Карей актьор (сащ) 😐

    13:23 13.09.2025

  • 18 Чичотомовата колиба

    2 2 Отговор
    Верно ли?

    13:25 13.09.2025

  • 19 пламен

    12 14 Отговор
    Кърк беше срещу Украйна
    Това е сега разделението, а не празни приказки.
    Кърк беше вреден човек

    Коментиран от #49

    13:29 13.09.2025

  • 20 ЖЕКО

    11 11 Отговор
    КИЧАШКИ ЩОМ ТОЛОВА СОРОСИ РЕАГИРАТ ЗНАЧИ СИ ПРАВ

    13:33 13.09.2025

  • 21 Божее

    18 4 Отговор
    Какви глупости е изписал жълтопаветника !. Патриотизма на американеца се проявява само в това да сложи знаме в двора си , него го интересува да е пълен хладилилника и резервоара на колата . А виж руснака е друго нещо , но ти неможеш да го разбереш за това трябва ,да си бил в двете държави .

    Коментиран от #24, #45

    13:33 13.09.2025

  • 22 НИКО

    15 11 Отговор
    ТРЪМП ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ С СОРОСКАТА ПАСМИНА ИНАЧЕ ЩЕ МУ СТЪЖНАТ ЖИВОТА

    13:34 13.09.2025

  • 23 Историк

    17 8 Отговор
    Патетично слово на човек, който смята, че другите не знаят и не виждат нищо и чакат някой да им каже какво виждат и знаят. Тръмп няма никаква идеология, МАГА движението го следва сляпо,защото се страхува от злобата и отмъстителността му, парите и сделките с цената на съдбата на държавата САЩ са неговата идеология. Това го е доказал откакто е президент и е станал за смях пред целия свят, никой вече не вярва на САЩ. Преклонението му пред всички сегашни диктатори, начело с Путин, приказките му за Хитлер че е вършил и много хубави неща, управлението на САЩ с насилие и пълно пренебрежение на Конституцията и всички закони, човек с 34 потвърдени криминални присъди, финансов далавераджия, изнасилват и лъжец, от такива ли искате да се управлява новия световен ред? Убиецът на Чарли Кърк, човекът на Тръмп, ще си получи заслуженото наказание за това непростимо насилие, но фактът,че този млад човек,който явно е нестабилен ,е бил провокиран от приказките на Кърк, които са като тези на Тръмп и призовават към насилие и омраза. Това е много опасно за всяко общество и е факт,че Тръмп превърна САЩ от Съединени в Разединени щати и държавата в Тръмпландия, в която облагодетелства себе си и фамилията си и превърна Белия дом в частна кантора с бетонирона Розова градина, превърна овалния кабинет, където трябва да се решават световни проблеми, в кичозна стая на необразован и нагъл човек.

    Коментиран от #46

    13:34 13.09.2025

  • 24 ТУ ТУУУУУУУУУУУ

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Божее":

    ТИ ОТ БАНКЯ ЛИ СЕ ОБАЖДАШ КРАДЕЦО

    13:36 13.09.2025

  • 25 Караджата

    1 13 Отговор
    Рядко добър коментар.

    13:36 13.09.2025

  • 26 Бялджип

    9 2 Отговор
    Прочетох задъханото от страст към този не твърде познат за българския народ човек и си припомних част от стихотворението "Кино"

    Къде е тука нашата съдба?
    Къде е драмата?
    Къде съм аз? Кажете!
    В гърдите ни опрян е за стрелба
    на времето барутно пистолета.

    13:37 13.09.2025

  • 27 наблюдател

    11 4 Отговор
    Не знам кой е радикал и кой е интеграл, но руснаците твърде много се отличават по външност от янките и който има очи - вижда. Квичашки е голям фен на Зеленчука, вече знам и защо...

    13:37 13.09.2025

  • 28 Направих

    13 2 Отговор
    неимоверни усилия да прочета написаното и останах с убеждението че автора пише "крими-роман" а не статия за реално събитие! Случилото се с Кърк си обяснявам само като криминално престъпление извършено по начин целящ сплашване на всеки който не "слушка" правилните.

    13:41 13.09.2025

  • 29 Пешо Кьопавия

    11 2 Отговор
    Този пък се замислили за "менталното здраве" на другите, вместо да помисли за себе си.

    13:46 13.09.2025

  • 30 не може да бъде

    5 1 Отговор
    М-д-а..аа ...изключително разбираемо е за тези които искат да разберат за какво става дума ...които не се поддават на евтина агитация ..които не приемат да бъдат лумпен пролетариат /отново се възражда тази прослойка това е просто ужас!? --тези които не приемат безкритично всяко твърдение и умеят да бъдат критични и към себе си!?А това е трудно!По -лесно е у..у..у а..а..а..а..а ...особено ако ти дават по някой лев за това!??

    13:49 13.09.2025

  • 31 МАГАре

    8 2 Отговор
    Бре,бре,бре,бре...."Голям интелект, голямо творчество...." На вратите на ж. п. тоалетните пишат подобни глупости.

    13:49 13.09.2025

  • 32 така, така

    10 0 Отговор
    Изненадан съм от емоцията на автора, но само с емоция теза не се защитава.
    За човек с опит в изграждането на модерна политика, автора би следвало да е наясно какъв кух и елементарен подход е използвал (ако въобще има опит с политиката, че неговото си е оплаквачка с привкус на пропаганда). Очаквах малко повече анализ на фактите и намигване към другите политико-иконимически убиства в САЩ. Не може да им се отрече на американците - политическот убийство никога не е отпадало от арсенала им. В САЩ използването на подобни прийоми си е част от пейзажа, защо ли? И за чичо Дончо се чудехме дали ще го оставят са доживее до изборната победа! Сигурно подобни мисли са ни минавали защото сме я русофили, я либерали, я въобще не ориентирани към правилната линия на партията хора.
    Тъжното е, че подобен недостоен акт, вместо да бъде осъден от всеки с отношение към политиката и да предизвика обективен поглед към реалностите, се използва за поредната поляризация и сочене с пръст на неправилно мислещите. Ми какъвто и да е бил Чарли Кърк - няма аргументи в убийството, има само проява на безсилие и страх.
    Дори да приемем, че убиеца е с ментални и психологически проблеми, идеята за подобна разправа не се е появила в главата му ей така. За съжаление, обществото в САЩ е болно, радикализирано и крайно. Различното мнение не заслужава дори да бъде изслушвано, няма право да съществува и трябва да бъде заглушено. Това убийство е симптом, който ако не бъде анализиран, то ще се повтаря

    13:49 13.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 665

    5 3 Отговор
    Всички жълтопаветници са с номенклатурна комунистическа рода. Подчертавам номенклатурна, не редови пленове на БКП, с тези които намазваха. Продажната семка след промените се преориентира към друг господар !

    14:00 13.09.2025

  • 35 Малии

    6 2 Отговор
    тоя Кичашки много се кара, още малко и ще ми поиска бележника да ми впише забележка🥲

    14:00 13.09.2025

  • 36 ти пък

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇺🇦🌈🇺🇦":

    това, че не е бил съгласен да се разхищават парите на данъкоплатците за украйна, не го прави русофил.

    Американците все още не са изгубили увереността си, че имат право да контролират и изкзват мнение по отношение на това как се харчат данъците им.
    Като обеднее още малко и европееца ще се сети, че има същите права.

    14:02 13.09.2025

  • 37 Хубаво е когато преобут соросоид

    2 0 Отговор
    им го казва на либерастите.

    14:03 13.09.2025

  • 38 Пепи Волгата

    3 4 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    14:05 13.09.2025

  • 39 Тръмпидиада 🤡🤡🤡

    2 2 Отговор
    Американските консерватори вече си признаха, че убиецът на Чарли Кърк е един от тях, само нашите талибани още не могат да го приемат и си фантазират за "демократи и либерали".
    Губернаторът на Юта Спенсър Кокс, републиканец, мормон, консерватор до мозъка на костите: „През последните 33 часа се молех този човек (който уби Чарли Кърк) да е от друга държава. Да не е един от нас, защото ние не сме такива. Но беше един от нас.“ Смятайте за какви неща се е молил губернаторът! 😬
    Понеже отново наизскачаха родните консерватори да разясняват, че изявлението на губернатора означавало само, че е от Юта, а не че е част от републиканската общност, отново публикувам вече известните неща, че убиецът е дарител на Тръмп и че баща му е регистриран републиканец. Това в контекста на "Един от нас".

    14:07 13.09.2025

  • 40 Много квичене имаше от чебурашките

    3 4 Отговор
    Това казва всичко.

    Коментиран от #43

    14:09 13.09.2025

  • 41 ДЪРТИЯ СОРОС

    4 1 Отговор
    ВСИЧКОТО СОРОС НА АМБРАЗУРИТЕ НАПАДАТ НИ И СКОРО ТРЪМП ЩЕ НИ ВИДИ СМЕТКАТА ИНАЧЕ СПИРАМ ГРАНТОВЕТЕ

    14:11 13.09.2025

  • 42 ЦРУ не вярва на сълзи

    3 1 Отговор
    Чарли беше отявлен русофил и агент на кгб

    14:12 13.09.2025

  • 43 ЧЕБУРАШКА

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Много квичене имаше от чебурашките":

    И ТОВА ЛИ ВИ Е ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДА СЕ ИЗБИВАТЕ АМЕРИКАНЕЦ С АМЕРИКАНЕЦ СОРОСИ ЗАГУБЕНИ

    Коментиран от #48

    14:14 13.09.2025

  • 44 Просто Човек

    0 0 Отговор
    Смесването на Религия, Политика, Личен Живот е фундаментализъм. Фундаментализъм убива!

    14:17 13.09.2025

  • 45 Индианец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Божее":

    Ми нормално бе, те са емигранти

    14:17 13.09.2025

  • 46 Свободен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    Коментарът Ви е чудесен - благодаря!
    Формулирахте точно ситуацията.
    Уви, светът отива към лошо, защото на много хора им е скучно да живеят нормално!

    14:18 13.09.2025

  • 47 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Властите казаха че не търсят още някой замесен и правилно....щот току виж намерили ,ако търсят.Така например убиецът пускал съобщения на некъв руммейт,--те сега фърлих пушката и рипам от покрива и т.н.Америка е създадена преселници от пренаселена Европа,...е поизбили са местните,но по тия времена това е било напълно естествено действие.Спечелили са симпатиите на света с борбата си за независимост от Британската корона,с предприемчивия си дух ,иновативност и трудолюбие и т.н.Колко от това е останало сега и защо и кога се е изпарило?

    14:23 13.09.2025

  • 48 Няма Сравнение

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ЧЕБУРАШКА":

    С Руската Там направо на улицата Политковская ,Б.Немцов.Или взатвора Навални.Там опозиция няма няма и стачки и хората нямат юнение за политиката пред камерите мълчат от страх.Та това е разликата Путинофиле.И хората в САЩ не мислят къде да емигрират за разлика от жителите в Благото.

    14:35 13.09.2025

  • 49 Порно

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "пламен":

    Аз съм срещу зеления, не срещу Украйна. Ще ме сложиш в списъка за убиване на Миротворец или сам ще се справиш?

    14:38 13.09.2025