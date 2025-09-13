Кичашки към бг либералите: Чарли Кърк не е руски агент като половината ви родословие, драги

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нагледах се на български либерални интерпретации за убийството на Чарли Кърк. Видях всякакви неща, които обективно ме карат да съм притеснен за менталното здраве на една част от нашите сънародници.

То не беше "никой не бива да бъде убиван, НО...", то не беше "омразата поражда омраза, Кърк пораждаше омраза", то не беше "руски агент беше убит, голяма работа", то не беше "защо всички коментират някакъв измислен герой?", то не беше чудо.

Сега. Аз мога да постъпя, както бих постъпил обикновено и да ви обясня точно какви сте с употребата на прилагателни, които няма да ви допаднат. Но ще опитам да ви го обясня, както Чарли Кърк би ви го обяснил, с най-голямото желание да вложа разум и добронамереност към вас.

На вас ви изглежда, че е убит политически лидер, чиито идеи не харесвате. Следователно сте или "meh, много важно", или сте "абе, не е лошо, един "фашист" по-малко". Това е грешен конструкт. Цялата тази постановка не е вярна и затова не разбирате как действа цялата ситуация на една непозната за вас част от обществото.

Първо, за много от младите хора с убийството на Чарли беше убит техният по-голям брат. Някой към когото те са гледали с уважение и респект, някой, който им е давал глас, когато те не са имали свой. За тези млади хора някой уби батко им пред очите на семейството му.

Второ, за много от по-възрастните от него (аз съм с няколко години по-голям от него, едно поколение сме, но се броя от по-възрастните) с убийството му беше отстранена една от възможностите за развитие на консерватизма в бъдеще. Беше убит някой, който ние виждахме като естествен продължител на идеологията на Тръмп в бъдеще.

Трето, Чарли Кърк не е руски агент, драги. Както и Тръмп не е руски агент. Както и мнозина други не са руски агенти. Вие би трябвало да знаете кои хора са руски агенти, половината ви родословие е такова, хубаво е да ги разпознавате. Той не беше Тъкър Карлсън или други такива, които очевидно таят симпатии към кремълския диктатор. Чарли Кърк беше част от нормалния разговор в консервативното движение. Разговор, който има вътрешен адресат, който разговор се води на хиляди километри от отвратителната война, започната от Путин и разговор, който няма нищо общо с нашата локална действителност. И аз не съм съгласен с този вътрешен прочит на събитията, който мнозина в МАГА движението правят, но разбирам защо го правят - контекстът им е друг.

Четвърто, ако вие си мислите, че Чарли Кърк беше някакъв "фашист" или "радикал", вие нямате никаква информация и не знаете за какво говорите. Този човек беше буквално най-умереният и балансиран публичен говорител от неговото поколение в тази среда. Само вижте опасни елементи като Ник Фуентес как се държат и какво говорят и ще разберете. Убийството на Чарли не ви помага, пречи ви, пречи и на нас. Защото сега има реалната опасност на негово място да се появят хора, с които аз съм категорично несъгласен, но от които вие ще бъдете в истински културен шок. Ще направим всичко възможно тези да не се появяват на терена, но убийството на Чарли Кърк ще отвори поле за изява и на такива крайности, че има реален шанс да влошим публичния дебат значително.

Пето, Америка не е пред гражданска война и не е пред разпад. Убийството на Чарли Кърк е много символно и много опасно, то би могло да изиграе роля като тази на политическите убийства през 60-те години. То ще има гигантски социо-културни последици и ще е едно от онези неща, които ще се помнят и изучават дълго след края на събитията. Но това не значи разпад на Америка. Говорят го, впрочем, както доста често напоследък, както русофили, така и либерали. Двете страни на една и съща монета. Но общото между тези две групи, освен дълбокия им вътрешен поклон пред авторитаризма, е, че не познават Америка. Масовият американец е разтърсен от този радикализъм. Такива случаи не разделят американците, а ги обединяват. Карат ги да търсят най-малкото общо кратно помежду си. Това ще доведе до прочистване сред демократите, които ще се отърват от най-радикалните си елементи, ще доведе и до катализиране на промяна при консерваторите. Америка не оперира, както оперираме ние. Нейният дневен ред и ценности са различни. Мерейки ги с нашия аршин ще получите грешен резултат.

Надявам се да съм го обяснил разбираемо. Сигурното е само едно - който си мисли, че е станало нещо хубаво или че не е кой знае какъв проблемът... просто не знае къде се намира и коментира неща, които не разбира. Самият факт, че хора, които никога не са го виждали и включае и хора, които у нас не знаеха до вчера кой беше Чарли Кърк, но днес го коментират с такова настървение, би трябвало да ви е достатъчен индикатор, че се е случило нещо мащабно. Дайте го малко по-смирено и се успокойте малко. Убиха човек, обичан от милиони по света, пред семейството му и пред камерите на човечеството. Малко богобоязън в такива случаи няма да ви навреди.