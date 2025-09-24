Нов опит за затвърждаване на статуквото при рекламата в София, чрез съмнителен доклад на шестима общински съветници

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Отново е в ход добре познатата на обществото ни, 35 годишна порочна практика, тайно да се променят Закони и Наредби през август месец в полза на „наши фирми“, без реално обществено обсъждане, без мнението на Главен архитект на София, зад гърба на Кмет, скрито от браншови организации и граждани и без допитване до тях, пише vevesti.bg.

Именно така е изготвен и доклада до г-н Цветомир Петров - Председател на Столичен Общински Съвет, подписан от шестима членове на СОС, както следва: в който са отразени предложените промени в наредбата за рекламна дейност.

Докладът е качен съмнително скрито на сайта на Столична Община на 13.08.2025г., когато е „публикуван“ за обществено обсъждане. Така е публикуван, че дори и служителите на Столична община и НАГ, както и общинските съветници от СОС, трудно биха го открили камоли това да го направят заинтересувани граждани и фирми.

Абсолютен прецедент е, че за първи път в новата, 35 годишна история на Столична община не е сформирана работна група за обсъждане на предстоящи промени в тази Наредба. Нито една от браншовите организации не е потърсена за мнения и становище във връзка с предстоящите промени в нормативната база на Столична община. Това са все факти, които сами по себе си събуждат съмненията за явен лобизъм.

Предприетото изменение в доклада на общинските съветници се прави без ясен анализ за последващите ефекти върху пазара на външна реклама и обобщен анализ на икономическите и социалните последствия върху множество етажни собствености и фирмите опериращи на рекламния пазар в Столицата.

Липсва ясно обосновано становище, какво налага промяната именно на тези предложени текстове, а не на други, които са коментирани като спорни на предходни процедури по изменение на наредбата.

Плануваните настоящи промени в Наредбата, са прикрити зад слогана „да изчистим София от реклама“, но се вижда, че не се решават реални проблеми с визуалното замърсяване, а по-скоро се затвърждава статуквото в полза на „наши фирми“, които се ползват от комфорт в Столична Община от три десетилетия.

Как по-точно ще се „изчисти“ в София с тези така планувани промени:

Шумното „чистене“ на София от реклама е предвидената забрана за реклама на калканите на сградите и покривните светещи знаци. Двата рекламни формата, които единствени се вписват архитектурно в градската среда и помагат на етажните собствености да си поддържат сградите от наемите, от тях. Калканите с реклама и покривните знаци представляват под 5% от общия брой на рекламните съоръжения в София. За сметка на това с така предвидените промени в Наредбата, „изчиствайки“ Столицата от тези 5% реклама, на практика ще се отвори възможност за нарастване дела на останалите 95% от рекламите в Столицата, които се формират от билбордовете по общински и частни терени, и спирките на градски транспорт. Като те ще се увеличат с до 30% спрямо сегашните си обеми. Именно същите тези рекламни елементи, които са се превърнали в гора от стомана надвиснала над всеки столичен булевард.

Също така в новите изменения на Наредбата се предвиждат и по-облекчен административен режим за получаването на разрешителни документи за билбордове и спирки. Странно е и това, че се предвижда премахване възможността за контрол върху изграждането на външните електрически връзки към тях. Въпрос, който имаше огромен обществен отзвук преди години след нещастен инцидент, причинен от произволно захранен преместваем обект в Столицата. Видима е „невидимата ръка“, която поддържа години наред определени бизнес интереси в сферата на външната реклама в София.

Непрозрачния подход на общинските съветници и всички заложени промени в нормативната уредба за външна реклама намекват за лобистки ход. Но в полза на кого?

При направена справка за това кои фирми оперират с рекламни елементи отдавани под наем от Столична Община, на които новите поправки осигуряват комфорт, става ясно, че към момента има една рекламната агенция и редица свързани с нея фирма, всички собственост на олигарха Любомир Павлов. Въпросната рекламна агенция, ползваща се от над 30 годишен комфорт в Столична община, освен че ще получи възможност за разширяване на обема от реклами с които оперира, ще получи и облекчен режим за издаване на разрешителни. Така тихомълком и без много шум ще си затвърди настоящата благоприятна позиция като монополист в София. Като бонус ще бъде премахната пред нея административна пречка Столична Община да разглежда преписки и да издава разрешителни на нарушители. Точно такива текстове се предвиждат да отпаднат от действащия норматив. Фирмите на Любомир Павлов държат 100% от всички общински места за реклама на спирките за градски транспорт. Него ви са и 70% от билбордовете върху общински терени, както и 60% от билбордовете върху частните терени в Столицата, като не малка част от тях са незаконни.

Огромни съмнения буди и въпроса, че остава неуважено многократното настояване от страна на рекламния бранш за провеждането на открит конкурс за отдаване на рекламните позиции по спирките, такъв не се организира от Столична Община от 30 години. Също така от над 15 години не се провежда и конкурс за свободно стоящи рекламни касети до 2 м²(ситилайт). Само от този нереализирания конкурс за ситилайт, Столична община има пропуснати приходи от наеми в размер над 36 000 000 лева. Така съвсем небрежно статуквото се затвърждава вече над 30 години чрез пасивност на общината, за не провеждане на конкурсите и чрез лобистки промени и маневри в различни Нормативни актове.

Наболява и въпросът защо всички рекламни елементи, които са общинска собственост продължават да се ползват от частна фирма на безценица, без конкурс и без дори призрачно обявен оператор.

Съмненията за лобизъм се подклаждат от факта, че се ограниченията засягат само и единствено двата рекламни формата в които фирмата монополист на общински терени няма бизнес интереси – калкани и покривна реклама. А предвидените помени засягат са именно тях, формати които не са на общински а на частни кооперации. Това съмнение се засилва и от изнесените мотиви на общинските съветници, които вносители на доклада. Според мотивите им покривната реклама е опасна, но не и тази която се намира върху корпоративни сгради и е дефинирана като фирмени знаци. Излиза на практика, че са опасни само тези реклами върху частни кооперации?!

Така с този лобистки ход се прави услуга на Павлов – монопол и безспорно лидерство от страна на „Джей Си Деко Имидж“ в София. Всичко това е красиво „Опаковано“ в гръмки PR слогани като „чистим София от реклама“.

Дали някога управлението на Столична Община ще постави пред бизнеса и гражданите справедливи правила, предвидимост на бъдещето, сигурност на пазара и ще излезе ли от задругата на „наши фирми“, и ще даде равен старт и чиста конкурентна среда в частния сектор, така че да може да се говори наистина за „свободен пазар“?

Защо не се повдига и въпроса за най-очевидния визуален шум – бъбривостта на градския партер, само част от който са: безразборно разполагане на носещи реклама фризери по тротоарите, които лятото са над 40 000 броя. Рекламни тенти над всяко кафене или магазинче, а такива обекти има над 70 000 боря. Разнородни рекламни послания ни заливат от всяка витрина в най-различна форма и вид, от светещи надписи, фолиа, LED екрани и какво ли още не. Безброй рекламни послания от типа „продавам апартамент“, „зъболекар на 3 ет.“, „адвокат на 6 ет.“ и т.н., ни облъчват от фасади на сгради от десетилетия въпреки, че същите са забранени от над 15 години. Все примери за визуален шум, който ни отдалечава от Европа и ни причислява по-скоро към близкия и далечен Изток.