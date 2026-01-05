Новини
Запис със самопризнания уличи д-р Ангел Ставрев в престъпление

5 Януари, 2026

Според описаната хронология, конфликтът възниква, след като съдружникът Серкан (чужд гражданин, работещ в България) започнал да проучва възможност за партньорство с друга фирма

Снимка: АГ Селена-Пловдив
Сериозен сигнал за документно престъпление е постъпил в Главна дирекция „Национална полиция“, а паралелно с това има подадена и жалба в прокуратурата срещу д-р Ангел Ставрев. Става дума за твърдения, че той е изключил свой съдружник от търговско дружество без неговото знание и без изразена воля за това – чрез подписване на документи, представени като административни формалности, съобщава mediamall.info.

Сигналът е придружен от аудиозапис, за който подателят твърди, че съдържа подробни самопризнания на Ставрев относно начина, по който е действал. По думите на източници, запознати със случая, записът вече е предоставен на разследващите органи на електронен носител.

Според описаната хронология, конфликтът възниква, след като съдружникът Серкан (чужд гражданин, работещ в България) започнал да проучва възможност за партньорство с друга фирма. Твърди се, че това е предизвикало действия от страна на д-р Ставрев, насочени към отстраняването му от дружеството „Сегер“ ООД.

По изложените данни, Ставрев се е възползвал от пълното доверие на съдружника си и от факта, че той не владее добре български език. Документи, представени като необходими за „Служба Миграция“, били включени в купчина за подпис, без изрично разяснение за съдържанието им. Сред тях, твърди се, са били и документи за отказ от дружествени дялове или пълномощия, достатъчни за вписване на промени в Търговския регистър.

След първоначален неуспешен опит за вписване (поради техническа грешка), процедурата била повторена – отново със същия подход. В крайна сметка, по данни от сигнала, промените са били вписани, а Серкан е останал без съдружие, без да знае, че се е отказал от него.

Самопризнанията в записа

Особено тежки са твърденията за съдържанието на аудиозаписа, в който, според подателя на сигнала, д-р Ставрев открито признава, че подписите са били положени без реално съгласие. В разговора се чуват реплики, в които се казва, че съдружникът „никога не би подписал, ако знаеше какво подписва“, както и че документите са били „пъхнати в купчина за миграция“, защото човекът „бърза и не разбира добре езика“.

В записа се обсъжда и рискът от наказателна отговорност, като се поставя въпросът как подобно действие би могло да бъде доказано – разговор, който, ако бъде потвърден, би имал сериозно значение за разследването.

Човешката страна на случая

Случаят има и тежко човешко измерение. По информация от сигнала, засегнатият служител е работил в АГ болница „Селена“ и е бил поставен в ситуация на пълна зависимост – както професионална, така и административна, включително по отношение на документите си за пребиваване. В момент, в който е искал да пътува до Турция заради болен родител, му е било обяснявано, че документите му „се бавят“, без да бъде информиран за реалния му правен статус.

Междувременно, д-р Ставрев е отстранен от болницата, докато над 400 служители продължават работа и грижата за пациентите не е нарушена.

Репутация под въпрос, институциите – на ход

До момента д-р Ставрев е бил възприеман публично от мнозина като „добър и коректен човек“. Именно това, според подателя на сигнала, е причината дълго време действията му да не бъдат поставяни под съмнение. Ако обаче твърденията и съдържанието на записа бъдат потвърдени, случаят би поставил под сериозен въпрос тази репутация.

Разследването тепърва предстои. Ключовият въпрос е дали институциите ще анализират в детайли предоставения запис, документите в Търговския регистър и обстоятелствата около подписването им.

До произнасяне на прокуратурата и съда всички твърдения следва да се разглеждат като предмет на проверка, но мащабът и конкретиката на сигнала вече превръщат случая в един от най-сериозните корпоративни и етични скандали в частния здравен сектор през последните месеци.


  • 1 честен ционист

    11 11 Отговор
    Този, които се хили и му се виждат зъбите не е „добър и коректен човек“. За справка Киро.

    Коментиран от #6, #8

    17:40 05.01.2026

  • 2 нищо не се разбира

    20 0 Отговор
    докторските и аптекарските мафии са в скута на големите политически престъпници

    Коментиран от #4

    17:40 05.01.2026

  • 3 Минута е много

    9 2 Отговор
    Ами сега?

    17:41 05.01.2026

  • 4 гейлорд кукорчу

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "нищо не се разбира":

    и аз бях в скута на големите Д и Б

    17:42 05.01.2026

  • 5 д-р Хаус

    19 0 Отговор
    самият факт, че в сейфа на тоя "честен доктор" намериха над 3 млн лева в различни валути трябва да говори много. Чудя се защо досега НАП и Комисията за корупция не го посетили?

    17:42 05.01.2026

  • 6 Баба Гошка

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Захилен брадясаляк немой дай коректен и честен. Доказал е що за стока е, кат е фалшифицирал подписите.

    17:53 05.01.2026

  • 7 Баба Гошка

    5 6 Отговор
    Идва един туррчаляк в офиса ми в испания да пита за екскурзия до мароко и почва да ми обяснява как не харесвал българите. Щях да го натиряя. Как ги търпите да ви лекуват хора (ако изобщо имат човешко), които ви мрраззят, а иначе ви се усмихват, докат ви прибират парите? Кат онзи резач на носове и нашта патткка два пъти му леггнала за платените услуги. Не, че и нашия в случая е прав, щом е фалшифициралл документи, че и в аудио си принава.

    18:00 05.01.2026

  • 9 Мнение

    11 2 Отговор
    Алчни, ненаситни гадове. Как пък не им стигнаха парите на тези мафиоти с бели престилки? Нямат засищане, бе. Доктори, аптекари и всички от мафията с бели престилки. Отворили една огромна паст и крадат от където им падне. Да му мисли бедния и болен народ в тази прогнила отвсякъде държава. Държава без правосъдие е нормално да отиде на бунището.

    18:06 05.01.2026

  • 10 Винкело

    1 4 Отговор
    Вие само ми дайте текста и едно гласно "Добър ден" от обекта. С Ентелекта аз такъв запис ще ви изпраскам, че всичките звукозаписни експерти в ступор ще изпаднат.

    18:28 05.01.2026

  • 11 Ирибар

    0 0 Отговор
    Пак някоя интрига с обиколна цел. Да обикаля, обикаля, дано захване нещо!

    18:31 05.01.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Кво ви очудва?? Колко повече бг знаят как Енчев - Невен Енчев превзе и завзе болница Медлайн от гръцките спонсори и сътрудници през 2011 г ??? Колко бе ? Аз ще ви кажа ,лично със съдействието на Менда от БКП герб и опг БКП герб Невен Енчев окраде болницата ,завзе е и почна голямото точене на НЗОК ..поне 50 милиона до сега е откраднал от народа сиреч НЗОК....и Менда и Бойко знаят за това но си трайкат щото 7 милиона потънаха в касите на герб докато тоя изме.кяр бивш сервитьор от Макдоналдс от Търново дерибейства в Пловдив и продължава да краде от народните пари от България

    18:36 05.01.2026

  • 13 Такива

    1 2 Отговор
    Като него дават лошо име на цялото съсловие според коментарите,а би трябвало да се отнася само до Ставрев и болница Селена !

    18:37 05.01.2026

  • 14 Тракиец

    2 0 Отговор
    Всички болници в Пловдив са ОПГ и крадат здраво от народа от НЗОК и държавата ( политиците ) го знаят това и си мълчат

    18:38 05.01.2026

  • 15 Коста

    1 2 Отговор
    Тези записи не важат. Питайте Варненският кнет Коцев. И всички ПП ДБта

    18:45 05.01.2026

