Запис със самопризнания уличи д-р Ангел Ставрев в престъпление

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Сериозен сигнал за документно престъпление е постъпил в Главна дирекция „Национална полиция“, а паралелно с това има подадена и жалба в прокуратурата срещу д-р Ангел Ставрев. Става дума за твърдения, че той е изключил свой съдружник от търговско дружество без неговото знание и без изразена воля за това – чрез подписване на документи, представени като административни формалности, съобщава mediamall.info.

Сигналът е придружен от аудиозапис, за който подателят твърди, че съдържа подробни самопризнания на Ставрев относно начина, по който е действал. По думите на източници, запознати със случая, записът вече е предоставен на разследващите органи на електронен носител.

Според описаната хронология, конфликтът възниква, след като съдружникът Серкан (чужд гражданин, работещ в България) започнал да проучва възможност за партньорство с друга фирма. Твърди се, че това е предизвикало действия от страна на д-р Ставрев, насочени към отстраняването му от дружеството „Сегер“ ООД.

По изложените данни, Ставрев се е възползвал от пълното доверие на съдружника си и от факта, че той не владее добре български език. Документи, представени като необходими за „Служба Миграция“, били включени в купчина за подпис, без изрично разяснение за съдържанието им. Сред тях, твърди се, са били и документи за отказ от дружествени дялове или пълномощия, достатъчни за вписване на промени в Търговския регистър.

След първоначален неуспешен опит за вписване (поради техническа грешка), процедурата била повторена – отново със същия подход. В крайна сметка, по данни от сигнала, промените са били вписани, а Серкан е останал без съдружие, без да знае, че се е отказал от него.

Самопризнанията в записа

Особено тежки са твърденията за съдържанието на аудиозаписа, в който, според подателя на сигнала, д-р Ставрев открито признава, че подписите са били положени без реално съгласие. В разговора се чуват реплики, в които се казва, че съдружникът „никога не би подписал, ако знаеше какво подписва“, както и че документите са били „пъхнати в купчина за миграция“, защото човекът „бърза и не разбира добре езика“.

В записа се обсъжда и рискът от наказателна отговорност, като се поставя въпросът как подобно действие би могло да бъде доказано – разговор, който, ако бъде потвърден, би имал сериозно значение за разследването.

Човешката страна на случая

Случаят има и тежко човешко измерение. По информация от сигнала, засегнатият служител е работил в АГ болница „Селена“ и е бил поставен в ситуация на пълна зависимост – както професионална, така и административна, включително по отношение на документите си за пребиваване. В момент, в който е искал да пътува до Турция заради болен родител, му е било обяснявано, че документите му „се бавят“, без да бъде информиран за реалния му правен статус.

Междувременно, д-р Ставрев е отстранен от болницата, докато над 400 служители продължават работа и грижата за пациентите не е нарушена.

Репутация под въпрос, институциите – на ход

До момента д-р Ставрев е бил възприеман публично от мнозина като „добър и коректен човек“. Именно това, според подателя на сигнала, е причината дълго време действията му да не бъдат поставяни под съмнение. Ако обаче твърденията и съдържанието на записа бъдат потвърдени, случаят би поставил под сериозен въпрос тази репутация.

Разследването тепърва предстои. Ключовият въпрос е дали институциите ще анализират в детайли предоставения запис, документите в Търговския регистър и обстоятелствата около подписването им.

До произнасяне на прокуратурата и съда всички твърдения следва да се разглеждат като предмет на проверка, но мащабът и конкретиката на сигнала вече превръщат случая в един от най-сериозните корпоративни и етични скандали в частния здравен сектор през последните месеци.