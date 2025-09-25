Big5.bg: В Първомай ще се строи „златен“ общински път от фирма, предложила най-високата цена

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Кметът на Първомай Николай Митков е извършил грубо нарушение на Закона за обществените поръчки, пише big5.bg, във връзка с ремонта на общински път PDV 1210/III-667/Първомай – Караджалово-Скобелево-Сталево-Ябълково.

В грубо нарушение на Закона за обществените поръчки, Митков класирал на първо място фирмата, дала най-висока цена за общинския път, дори след постановени решения на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховния административен съд /ВАС/.

Освен това кметът два пъти не е спазвал предписание на РИОСВ и е санкциониран с два отделни акта.

Първият е издаден за неизпълнение на предписание, с което е наредено да бъде извършено почистване на замърсени терени край село Татарево. До приключване на законоустановения срок – 15 април, обаче действия не са били предприети, казва контролният орган, което представлява нарушение по Закона за опазване на околната среда.

Другият акт е съставен 10 дни по-късно и е за това, че Митков не е взел мерки срещу нови случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Първомайско.

Съгласно Закона за управление на отпадъците кмет на община се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., ако не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.

Очевидно Митков предпочита да си плати глобите.

Каква е хронологията на случая с т.нар. „златен“ общински път, според разследването на big5.bg:

С Решение № F581669 от 23.10.2024 г. Николай Митков – кмет на Община Първомай, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, е открил обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път PDV 1210/III-667/Първомай – Караджалово-граница общ. (Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково/HKV1009/-участък от км 3+440 до км 8+147“, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00646-2024-0020.

Общинският път е в окаяно експлоатационно състояние и не е ремонтиран основно повече от 35 години. Той е свързващ път между две съседни общини – Димитровград и Първомай, преминавайки през село Караджалово – Община Първомай и селата Скобелево, Сталево, Ябълково и Крум – Община Димитровград.

Целият път, свързващ двете общини е 35 км и едва 4,5 км между с. Караджалово и Първомай е непроходим. Това налага движението между двете общини да се извършва по обходни маршрути, с което се удължава разстоянието от 10 до 20 км. Невъзможно е придвижването на хора и товари и между петте села.

Въпросният път е и алтернативен успореден транспортен коридор на Автомагистрала „Марица“ /северно от пътя/ и първокласен републикански път I-8 /южно от пътя/, който в момента е с ограничено движение и временна организация заради ремонтни дейности.

През годините са постъпвали множество сигнали в двете общини за състоянието на пътя и невъзможността да се преминава през него.

В дадения от Общината срок (до 23:59 ч. на 25.11.2024 г.) са подадени общо 6 (шест) оферти. Повечето от фирмите са с доказани качества и възможности да извършат ремонта качествено и в срок. Това са фирмите „Грома холд“ ЕООД, „ВДХ“ АД, „Пътинженеринг“ ЕООД, „Стор инвест“ АД, „Парсек груп“ ЕООД и „Виа конструкт груп“ ЕООД.

Преди първото класиране обаче, Община Първомай отстрани от участие „Грома холд“ ЕООД и „Пътинженеринг“ ЕООД, заради твърде занижени цени и срокове за изпълнение.

С решение на кмета Николай Митков за избор на изпълнител № D41281439/04.02.2025 г., е обявен а фирмата „Парсек груп“ ЕООД, която е дала най-висока цена. „ВДХ“ АД и „Стор инвест“ АД пък въобще не се допускат до класиране с мотива „техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя“.

На основание подадена жалба, с Решение № 411/17.04.2025 г. на КЗК, което е потвърдено с Решение № 7440/07.07.2025 г. на ВАС по адм. д. № 5184/2025 г. е отменено решение № D41281439/04.02.2025 г на кмета на Община Първомай.

С посочените решения и КЗК, и ВАС приемат, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. С оглед на установените обстоятелства от решаващите органи Решение № D41281439/04.02.2025 г. на Възложителя за избор на изпълнител е отменено, а процедурата е върната на етап разглеждане на техническите предложения с изрични указания по отношение на представените предложения за изпълнение.

След възобновяване работата на комисията към Община Първомай, същата в нарушение на постановените решения на КЗК и ВАС отново предлага същите дружества да не се допускат до класиране пак със същия мотив: „техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя“.

С решение на кмета на Община Първомай № D48165586/11.09.2025 г., отново е обявен за изпълнител „Парсек груп“ ЕООД с почти най-висока цена.

Решението по процедурата най-вероятно ще бъде отново обжалвано пред КЗК, после пред ВАС и така до необозримо бъдеще – за сметка на живеещите в общините Първомай и Димитровград.

Логично възниква въпросът: Докога подобни нарушения на процедури и заиграване между възложител и изпълнител ще бъдат причина един общински път да продължава да не се ремонтира? Път, който е непроходим, който не е основно ремонтиран и не служи за комуникация и транспортен достъп за първостепенни нужди – като линейки, пожарни, автобуси и други.

Източник: www.big5.bg