Кметът на Перник изправен пред сериозни правни и финансови последици след решение на ВКС

Огромен скандал с чудовищни материални щети е напът да вземе главата на кмета на Перник Станислав Владимиров, пише mediamall.info.

Решението, издадено на 25 август 2025 г., поставя кмета Владимиров пред риск от наказателно преследване с потенциално лишаване от свобода от 3 до 10 години поради умишлено неспазване на решение на Върховния административен съд (ВАС).

Финансовите щети пък съответно ще бъдат поети от гражданите на Перник.

Случаят произтича от иск, предявен от „Лиел констракшън“ ЕООД срещу Община Перник и „ЗМБГ“ АД, с цел прогласяване на унищожаемост на договор №163 от 23 октомври 2020 г. за „Услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник“. Договорът е сключен в рамките на процедура по ЗОП, но е установено, че Община Перник и “ЗМБГ” АД са нарушили законовите изисквания, като са възпрепятствали участието на ищеца в процеса за избор на изпълнител.

Адвокат по делото от страна на Община Перник пък е маститата съдебна защитничка Анжела Асенова, известна със своите 6-цифрени хонорари.

Окръжен съд – Перник (първа инстанция):

На 12 април 2023 г. съдът уважава иска на „Лиел констракшън“ ЕООД, прогласявайки договора за нищожен. Ответниците – Община Перник и „ЗМБГ“ АД – са осъдени да заплатят 48 000 лв. държавна такса и 51 180 лв. (с ДДС) разноски. Решението се основава на установени нарушения на ЗОП, които са довели до липса на равнопоставеност в процедурата за избор на изпълнител.

Софийски апелативен съд (САС):

На 19 септември 2024 г. САС потвърждава решението на първоинстанционния съд, квалифицирайки иска по чл. 224, ал. 1, вр. чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. Съдът установява, че действията на Община Перник са попречили на ищеца да участва в процедурата, което нарушава принципите за прозрачност и конкуренция.

Върховен касационен съд (ВКС):

На 25 август 2025 г. ВКС, с председател съдия Костадинка Недкова, издава окончателно определение, с което отказва касационно обжалване на решението на САС. ВКС подчертава, че нормите на ЗОП имат предимство пред общите правила на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), включително чл. 35, който допуска потвърждаване на договори чрез изпълнение. Съдът отхвърля аргументите на Община Перник и „ЗМБГ“ АД, че ищецът няма правен интерес или че изпълнението на договора го прави валиден. ВКС изтъква, че легитимацията на „Лиел констракшън“ ЕООД се основава на потенциална вреда, а не на задължително доказана такава, съгласно §2, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Решението на ВКС също така задължава Община Перник и „ЗМБГ“ АД да покрият всички съдебни разноски по делото.

Случаят поражда сериозни опасения относно действията на кмета на Перник, Станислав Владимиров, който е сключил договора въпреки влязло в сила решение на ВАС, установяващо незаконосъобразност на процедурата. Това умишлено нарушение може да доведе до самосезиране на прокуратурата и повдигане на обвинение по следните разпоредби от Наказателния кодекс (НК):

Чл. 219, ал. 1 и 2 НК: Предвиждат наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5 000 лв. за длъжностно лице, което не полага достатъчно грижи за управлението на поверено имущество или не упражнява контрол върху възложената работа, което води до значителни щети.

Чл. 219, ал. 3 НК: Ако деянието е извършено умишлено, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 8 години, като съдът може да постанови лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 НК.

Чл. 219, ал. 4 НК: В случай на щети в особено големи размери, представляващи особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години, с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК.

Алтернативно, Владимиров може да бъде обвинен по чл.282 НК за злоупотреба с власт или служебно положение, което също предвижда строги наказания. Финансовите щети от договора ще бъдат поети от бюджета на Община Перник, което ще се отрази пряко върху гражданите на града.

Решението на ВКС е в съответствие с националните усилия за подобряване на управлението на обществените поръчки, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). То отразява ангажимента на България към спазването на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, която акцентира върху прозрачността, равнопоставеността и предотвратяването на корупция. Според данни от Комисията за защита на конкуренцията и Европейската комисия, нарушенията в процедурите за обществени поръчки често водят до неефективно разходване на публични средства и ограничаване на конкуренцията.

Решението подчертава още, че дори изпълнени договори подлежат на съдебен контрол, ако са сключени в нарушение на закона, което може да послужи като прецедент за други общини в България.

За кмета Станислав Владимиров обаче решението представлява сериозен удар, който може да застраши не само неговата позиция на кмет, но и личната му свобода. Потенциалното наказателно преследване ще зависи от действията на прокуратурата, която може да се самосезира въз основа на установеното умишлено неспазване на решението на ВАС.

Случаят подчертава необходимостта от реформи в системата за обществени поръчки в местните администрации, за да се предотвратят подобни нарушения и да се гарантира прозрачност и ефективност.

За Станислав Владимиров последиците са тежки – от финансови загуби, които ще бъдат поети от гражданите, до потенциално наказателно преследване, което може да доведе до лишаване от свобода. Този случай служи като предупреждение за всички длъжностни лица, управляващи обществени ресурси, относно значението на спазването на закона и защитата на обществения интерес.

С това си умишлено действие Станислав Владимиров обрича община Перник да заплати огромни суми на дружеството (ищеца) “Лиел Констракшън” ЕООД което означава, че с това си престъпно поведение кмета ще ощетява общината с колосални суми, които тепърва ще се изчисляват от експерти назначени от съда за да кажат каква е точната сума за плащане към ощетеното дружество, като това ще стане позовавайки се на огромните сумите, които незаконно са били изплатени на “ЗМБГ” АД. Знаеики всичко това прокуратурата най вероятно ще повдигне обвинение на кмета по чл 219 от НК ал.3 и ал. 4.

В същото време е важно още да се подчертае, че извършените от кмета на Перник действия, в своята същност безусловно представляват престъпление. Най-малкото срещу интересите на гражданите на град Перник. Освен, че на всички тях сега им предстои да платят цената от безобразията на Владимиров, качеството на получаваната от тях общинска услуга през последните 5 години, също е била под всякаква критика. Достатъчно е само да споменем факта, че преди престъпното лансиране от Станислав Владимиров на фирма “ЗБГТ” АД в сферата на сметосъбирането в града, работещи в тази сфера са били над 170 перничани, докато през последните 5 години те са били едва 15 души опериращи с не повече от 4 камиона.

Накрая единствено може да кажем, че този случай би трябвало да послужи като пример за всички останали ръководители от местната власт у нас, които сериозно трябва да проумеят, че рано или късно, всичките им схеми ще излязат на бял свят. И справедливост ще има. А те ще платят цената.

